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 Политика Украины, Общество
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Все про:вертолет (556) МВД (7716) Франция (2038) спасатели (121)

 "Это как десятый iPhone против Nokia 3310", - пилот вертолета, купленного для спасателей, сравнил новый Airbus и старые МИ-8. ВИДЕО

На базу в Нежине прибыл еще один вертолет, купленный по французско-украинскому договору. За два часа пилот преодолел более 600 километров и приземлился в сложных погодных условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Подробности, управлял воздушным судном Антон Михайлюк - один из шести пилотов, который прошел подготовку во Франции на базе Airbus. По его словам, несмотря на почти нелетные погодные условия, проблем с перелетом не было.

"Все было очень хорошо. У нас была максимальная скорость относительно земли около 370 километров в час. Был попутный ветер. Это как десятый iPhone против Nokia 3310. Есть возможность в плохую погоду получить больше времени на анализ посадки, провести быстро все рассчеты. Это очень облегчает работу. Меньший стресс, меньше нервов и больше уверенности во время захода", - говорит пилот.

...
Это уже третий вертолет, который получили наши силовики по французско-украинскому договору. В конце следующего месяца в Нежин должен прилететь еще один Airbus Super Puma - четвертый из 21 купленного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У Украины должны быть еще и боевые вертолеты Airbus, которые укрепят боевую мощь ВСУ, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3109199
 
   
 Топ комментарии
 
Та не зрада, а пилот порохобот. 100% "Это как десятый iPhone против Nokia 3310", - пилот вертолета, купленного для спасателей, сравнил новый Airbus и старые МИ-8 - Цензор.НЕТ 6065
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И-и-и-га-а-арь! прекрати лизать сосульки!
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более того, сам вертолет - порохобот! "Это как десятый iPhone против Nokia 3310", - пилот вертолета, купленного для спасателей, сравнил новый Airbus и старые МИ-8 - Цензор.НЕТ 3536 инфа 146% "Это как десятый iPhone против Nokia 3310", - пилот вертолета, купленного для спасателей, сравнил новый Airbus и старые МИ-8 - Цензор.НЕТ 2842
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Та не зрада, а пилот порохобот. 100% "Это как десятый iPhone против Nokia 3310", - пилот вертолета, купленного для спасателей, сравнил новый Airbus и старые МИ-8 - Цензор.НЕТ 6065
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Это кацапло, не обращай внимания, крымский мост и бла, бла,бла
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За цей контракт посадять всіх причетних, а експлуатувати ці Ейрбаси ми не зможемо, потрібна інфраструктура яка коштує мільярди доларів, або будемо платити сотні мільйонів доларів французам за обслуговування. Даром роздають гелікоптери тільки ідіотам, які не розуміють яка вартість володіння цим гелікоптером, яка складається з багатьох речей і ціна купівлі тут взагалі не головна! Ейрбас не тільки шалено дорогий в закупівлі, він неймовірно дорогий в експлуатації!!!!
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Мені інколи здається що я тут один з небагатьох реальних людей. Інші просто боти які пишуть односложні речення або постять картинки.
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Так експлуатація та ремонт цього гелікоптера Ейрбас буде коштувати стільки, скільки коштує експлуатація та ремонт 10 одиниць Мі-8МСБ! Гелікоптер це складна техніка, з обмеженим моторесурсом, на яку постійно потрібні запчастини та сервіс. Ейрбас не полетить як Мі-8 з непрацюючими системами, а видасть помилку на моніторі і не буде заводитись поки майстер з Франції не приїде скинути аварійний стан спеціалізованим комп'ютером! Ці гелікоптери будуть весь час стояти в ангарі в ремонті, саме для цього Франція і дала кредит на ці машини!
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А ты новость осилил, набутылочник?

Там как раз и сравнивают стиралку с автомобилем.
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более того, сам вертолет - порохобот! "Это как десятый iPhone против Nokia 3310", - пилот вертолета, купленного для спасателей, сравнил новый Airbus и старые МИ-8 - Цензор.НЕТ 3536 инфа 146%
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Да лексус хорош, но можно ездить и на шкоде, когда деньги не жмут карман.
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Але що Лексус, що Шкода кращі за старий ВАЗ-2101))))
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Есть золота середина, но живи по средствам.
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Глупый пример. А "Шкода" это что? Можно конкретнее пример вертолета, который подходит под твою категорию "Шкода"?
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Модернизуйте МИ-8 с точки зрения электроники для начала.
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Может еще модернизировать паравозы? Ну, ставить туда електродвигатели, или дизели. Дешевле, чем Шкода с Хюндаем будут, скажи?
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Надо поддерживать своих специалистов и рабочие руки. Только так строиться экономика страны. Посмотрите на Трампа, эти экономические войны с Европой и Китаем. А брать кредит чтобы на стороне купить игрушку, то это попахивает вороством. Тем более надо рассматривать обслуживания этих вертолетов как скрытые бездарные расходы.
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ну не производят в Украине вертолетов и не производили. Даже если напрягутся и сделают опытный образец пройдет лет 5 в лучшем случае. Еще столько же уйдет на организацию производства. И то в результат будет хуже, чем у стран которые ими давно занимаются
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Пока я видел только штучные опытные образцы легких вертолетов. Это не похоже на вертолетостроение
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из Ваз - 2101 как не модернизируй Шкода (золотая середина) не получится
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Этот кредитный вертолет не первая необходимость для Украины и не боги горшки обжигают.
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Головне, щоб з цими гвинтокрилами не трапилась історія з Prius-ами.
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Тобто влада боїться своїх громадян більше, ніж відкритого ворога на схді!
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А это тут при чем? 90% зрадоботов это овощи. Твой коммент это подтверждает. Эти вертолеты спасательные.
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Тоді скажи, неовочевий ти наш, це зараз найголовніше, інших проблем нема?
А взагалі- тут найбільшими експертами є ті, хто з'їбався до іншої країни!
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Сказало чучело у которых в стране истребители на пальмовое масло меняют )))))
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Типа как россосия?

Хотя о чём это я? Откуда в россосии аграрный сектор?

Так... бензоколонка и сырьевой придаток цивилизованных стран.
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Брешешь винторогий...первое место по экспорту ппшеницы занимает США...и Гугл говорит именно об этом...
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а почему норвежская стат оил отказалась от них после 2 аварий сказав что они не надежные??????????
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потому что они Ми-8 не эксплуатировали и не знают что такое "надежные"
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не совсем удачное сравнение. Nokia 3310 - это реально легенда, а 10-й ипхон - почти провал)) но таки да, лучше ездить на европейце, чем на вазе-зазе.
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Тебе дли понять о технологическом различии, а не байки про легенды, умник.
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Не получится у тебя, набутылочник. Максимум что сможешь - это сталагмит или петуха слепить из говна. Вот тут тебе в мастерстве равных не будет.
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у советских разработчиков военный дизайн и удобство для экипажей отсутствуют как класс.
Еще и противятся этому. А на дизайне мерседесов германия в профиците.

Это как жену брать старшную, но со всеми ттх - писда на месте, раком стоять может итд.
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Где ускорение разработок и увеличение скорости налаживания сериийного производства и создания под это законодательной базы, чтобы все работало автоматически, а не в ручном режиме турчинова.
Антонов сделал запрос на луч для разработки ударного оружия для стратегического высотой в 5м беспилотника(БАК-комплекс) и луч отказал через высокую занятость.Украине нужны другие разработчики ракет, первых два саботируют и медленно делают.
Где еще один производитель ракет?ЛУЧ тормозит развитие украины. Всю работу дублировать, чтобы производители конкурировали между собой.И по обе стороны днепра.А некоторые предприятия малышева, искра дублировать своими собственными филиалами.
Стугна, управляемый снаряд квитнык стоит около 15-20кбаксов.Где ниокры с выплатой роялти для снижения цены для армии в 2 раза.Микрос
Где НИОКРЫ по разработкам 3х разных видов головок самонаведения ракет.
Против разработанных на южмаше ватных искандеров на границе, нужно ускорить разработку противоракетной обороны Днепр и Полтава с сверхзвуковыми ракетами более 1000м/с.Доработать с учетом отлова искандеров с300В1
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ты стока текста написал...

но никто специально не тормозит в разработках, просто тупо нету инженеров-конструкторов столько чтобы возглавлять эти КБ, да и возраст людей которые это умели или застали как это должно умется уже предпенсионный или запенсионный. да и с рабочими почти также.
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Для создания еще одного КБ типа Луч , надо не один миллиард баксов и 5-10 лет , если ты в курсе где это все взять то не стесняйся расскази нам .
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С Искры, с антонова, с малышева старые станки должны идти не на металлом, а на дублирующие филлиалы соотвествующих заводов по другую строну днепра(а что если запчасти перестанут продавать на новые сложные станки).Чтобы уменьшить привлекательность и стратегическое принуждение для нападения для той же ваты на харьков и др.Все кто противится созданию филиалов по другую сторону днепра скорее саботажники и подстегатели аппетитов для нападения у ваты.В дублировании филиалов множестро других ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ свойств, вплоть до усиления монолитности украины, как по примеру парашки - боятся развалить, потому что яо вдруг может оказаться не под контролем.
И пусть там не плужит главный оборонпрома и не распродает "лом" с искры по цене мусора.
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Где законы для защиты КБ и разработчиков.
Где законодательное поощрения для военных разработчиков, защита их для получения роялти из проданной военной продукции в 0.1-0.2%
от стоимости. Также заложенные роялти 0.1-0.2% для НИОКР и исследований по военной тематике и компьютерной(начать с материалов отвада тепла от процессоров или планок рам и флеш памяти как польская Goodram ).Маленькая но достаночная сумма для избежания искушения недоплачивать разработчикам производителям оплотов-бтров-ракет-радаров-катеров-самолетов и пр.
Также нужна образовательная база рядом с крупными и мелкими КБ с хорошим высоким уровнем преподаваемого материала- так чтобы крыша съезжала у некоторого процента студентов как на ХАИ от переучки.Кто бастует против "многадаютучить" расстреливать как диверсантов, способствующих рождения у мозгах дугин-стрелковых желания напасть, то есть завлекают агрессора технологическим отставанием.Если даже многа дают НЕНУЖНОГО материала, то это розганяет способность мозгов к обработке больше очень сложной информации.Что делает мозги гибче к преспособлению в жизни. Вам нахера такое мощное днк 100000 дано, чтобы копаться в антитехнологическом дерьме и пребывать в тупизме?Грех такое днк с высокими способностями к разным талантам закапывать в землю.А кто мантрит, что нахера все это надо учить и в жизни всеравно не пригодится, расстреливать как саботажника.

Импортозамещение антонова.Сколько будут стоять ан148-158 недостроенными? Где раздача тз и подчинение главному конструктору профильные направления предприятии по изготовлению импортозамещения для антонова(хотя бы загрузить тз тот же харьковский ФЭД). Аналог полностью перевести на цифру.
При закупки новых станков на западе, старые станки или консервацию или дублировать производство по обе стороны днепра.
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текста много, а смысла мало. С оплатой на госпредприятиях не густо и ради чего молодым и умным этим заниматься? С вышматом они могут быть програмистами например и получать в несколько раз больше. Принудительно направлять? ну так из под палки еще никто хорошо не работал
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Ездить в маршрутке с десятым айфоном - это так по-нашему.
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Эти вертолёты куплены на случай Третьего Майдана для эвакуации быдло-элиты. Они проанализировали бегство овоща и сделали выводы - вертолёты самый надёжный способ быстро и с награбленным покинуть территорию Украины. От сюда вывод - поторшиной власти насрать на отечественное вертолётостроение - им нужны надёжные вертолёты сегодня и сейчас. По странному совпадению кремль тоже закупил 12 Боингов для нужд высшего руководства параши и тамошние полтинтеллектуалы предполагают, что тоже на случай эвакуации ***** и его команды. Ибо в кремле знают истинный рейтинг ***** и бздят.
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идиотизм... или методичка для троллей из Ольгино.
В любом случаи - этот опус рассчитан на "всепрапала! нас сливают" и реакцию тупой ваты.
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Скоро всё будет видно куда полетят эти вертолёты - осталось недолго.
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Мозги ушли на запад ещё в 90-х, кто теперь возьмётся за создание современной техники?
Запад не будет делиться новейшими технологиями, создавать себе конкурента. Им интереснее продать готовую продукцию, а от нас - металл, древесина, остатки мозгов...
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Скажіть, а які такі "мАзґі" були до 80-их? Що добре виготовляв совок?
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Кто купил немецкое - расстреливать.
Гибридный полинацизм.

Так как сонная артерия "бензоколонки парашка" находится в украине и вслучаи ее нападения вскрывается артерия и парашка мягко, как сломанный ватный недоробот федя отключается от аккумуляторов и тут же сгнивает как некоторые зомбаки.Но экономически нациская германия(политически может она и прикидывается не такой), которая заразила экономическим нацизмом всю европу хочет продублировать артерию для поддержания колонки в чувствах при нападении ее в украину.Потому нужно всем миром заблокировать продажу гламурного нем. автопрома по всему миру.Кто покупает мерседес или ауди или бмв и др фашисткие немецкие
изделия(напр-р гопный адидидас) - спосор экономического нацизма германии, которая спонсирует через нефть и газ режим неофашиста *****.То есть германия и парашка вместе это одно нациское государство- одна занимается экономическим фашизмом, а парашка дополняет политическим фашизмом и убийствами по всей земле. Кто купил немецкое - расстреливать, запретить немецкие товары и их сателитов по всей земле.
Составляйте фотки новых дизайнов(а немцы выгребают именно на дизайне и прошлом качестве,которого не всегда есть) мерседесов и ауди рядом с трупаками из сирии и выкладывайте в инет, чтобы каждый видел покупая немецкое он спонсирует экономический нацизм германии,которая финансирует парашку для заливания трупами всей земли.
Парашка и германия это одно гибридное нацистское целое, которое сровняв сирию с землей хочет напасть на украину. Потому германию нужно полностью обнулить, и запретить эй продавать свои товары зарубежом, тем самым освободив экономики других стран европы от немецкого рабства и огромных госдолгов.
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Да, бежать соевому на нём будет сподручней, чем овощу. И это факт.
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Мозги ушли на запад ещё в 90-х, кто теперь возьмётся за создание современной техники?
Запад не будет делиться новейшими технологиями, создавать себе конкурента. Им интереснее продать готовую продукцию, а от нас - металл, древесина, остатки мозгов...
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жаль, порошенка не с чем сравнить ибо он несравненный!
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тю, а в чем проблема? Сравни Порошенко с Тимошенко или с Гриценко или с Зеленским
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Почему корреспондент называет это вертолет "боевым"? На нем какое то вооружение присутствует?
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вероятно посмотрели в интернете и перепутали с военной модификацией
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Уря! На ремонт и обслуживание этих вертолетов даешь кредит!.
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вы что! если бросить нокиа 3310 на вит вертолета ми 8 то винт начнет крутится в другую сторону. "Це як десятий iPhone проти Nokia 3310", - пілот вертольота, купленого для рятувальників, порівняв новий Airbus і старі МІ-8 - Цензор.НЕТ 9695
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это все понятно, только X во время войны не совсем на первом плане...а вообще да...звонить могут.....
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Ыксперт Пашинский на рыбалке проверит ,что это за птичка "Це як десятий iPhone проти Nokia 3310", - пілот вертольота, купленого для рятувальників, порівняв новий Airbus і старі МІ-8 - Цензор.НЕТ 4246
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Эти вертолёты куплены на случай Третьего Майдана для эвакуации быдло-элиты. Они проанализировали бегство овоща и сделали выводы - вертолёты самый надёжный способ быстро и с награбленным покинуть территорию Украины. От сюда вывод - поторшиной власти насрать на отечественное вертолётостроение - им нужны надёжные вертолёты сегодня и сейчас. По странному совпадению кремль тоже закупил 12 Боингов для нужд высшего руководства параши и тамошние полтинтеллектуалы предполагают, что тоже на случай эвакуации ***** и его команды. Ибо в кремле знают истинный рейтинг ***** и бздят.
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Да вопросов нет хорошие вертушки для гражданского использования ,и пока у нас нет четкой перспективы производства своих , мы их должны покупать и налаживать инфраструктуру под них .Но кроме гражданских бортов нам как воздух нужны боевые вертолеты типа штатовского Апатча . Сей час сотня таких вертушек умножила бы на ноль все превосходство Мордора в бронетехнике .
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"..в плохую погоду получить больше времени на анализ посадки, провести быстро все рассчеты.." ну если раСчеты проводятся быстро, то на анализ посадки времени надо, всё-таки, меньше?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это как десятый iPhone против Nokia 3310", - пилот вертолета, купленного для спасателей, сравнил новый Airbus и старые МИ-8. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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