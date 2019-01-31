 "Это как десятый iPhone против Nokia 3310", - пилот вертолета, купленного для спасателей, сравнил новый Airbus и старые МИ-8. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Подробности, управлял воздушным судном Антон Михайлюк - один из шести пилотов, который прошел подготовку во Франции на базе Airbus. По его словам, несмотря на почти нелетные погодные условия, проблем с перелетом не было.
"Все было очень хорошо. У нас была максимальная скорость относительно земли около 370 километров в час. Был попутный ветер. Это как десятый iPhone против Nokia 3310. Есть возможность в плохую погоду получить больше времени на анализ посадки, провести быстро все рассчеты. Это очень облегчает работу. Меньший стресс, меньше нервов и больше уверенности во время захода", - говорит пилот.
Это уже третий вертолет, который получили наши силовики по французско-украинскому договору. В конце следующего месяца в Нежин должен прилететь еще один Airbus Super Puma - четвертый из 21 купленного.
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Там как раз и сравнивают стиралку с автомобилем.
А взагалі- тут найбільшими експертами є ті, хто з'їбався до іншої країни!
Хотя о чём это я? Откуда в россосии аграрный сектор?
Так... бензоколонка и сырьевой придаток цивилизованных стран.
Еще и противятся этому. А на дизайне мерседесов германия в профиците.
Это как жену брать старшную, но со всеми ттх - писда на месте, раком стоять может итд.
Антонов сделал запрос на луч для разработки ударного оружия для стратегического высотой в 5м беспилотника(БАК-комплекс) и луч отказал через высокую занятость.Украине нужны другие разработчики ракет, первых два саботируют и медленно делают.
Где еще один производитель ракет?ЛУЧ тормозит развитие украины. Всю работу дублировать, чтобы производители конкурировали между собой.И по обе стороны днепра.А некоторые предприятия малышева, искра дублировать своими собственными филиалами.
Стугна, управляемый снаряд квитнык стоит около 15-20кбаксов.Где ниокры с выплатой роялти для снижения цены для армии в 2 раза.Микрос
Где НИОКРЫ по разработкам 3х разных видов головок самонаведения ракет.
Против разработанных на южмаше ватных искандеров на границе, нужно ускорить разработку противоракетной обороны Днепр и Полтава с сверхзвуковыми ракетами более 1000м/с.Доработать с учетом отлова искандеров с300В1
но никто специально не тормозит в разработках, просто тупо нету инженеров-конструкторов столько чтобы возглавлять эти КБ, да и возраст людей которые это умели или застали как это должно умется уже предпенсионный или запенсионный. да и с рабочими почти также.
И пусть там не плужит главный оборонпрома и не распродает "лом" с искры по цене мусора.
Где законодательное поощрения для военных разработчиков, защита их для получения роялти из проданной военной продукции в 0.1-0.2%
от стоимости. Также заложенные роялти 0.1-0.2% для НИОКР и исследований по военной тематике и компьютерной(начать с материалов отвада тепла от процессоров или планок рам и флеш памяти как польская Goodram ).Маленькая но достаночная сумма для избежания искушения недоплачивать разработчикам производителям оплотов-бтров-ракет-радаров-катеров-самолетов и пр.
Также нужна образовательная база рядом с крупными и мелкими КБ с хорошим высоким уровнем преподаваемого материала- так чтобы крыша съезжала у некоторого процента студентов как на ХАИ от переучки.Кто бастует против "многадаютучить" расстреливать как диверсантов, способствующих рождения у мозгах дугин-стрелковых желания напасть, то есть завлекают агрессора технологическим отставанием.Если даже многа дают НЕНУЖНОГО материала, то это розганяет способность мозгов к обработке больше очень сложной информации.Что делает мозги гибче к преспособлению в жизни. Вам нахера такое мощное днк 100000 дано, чтобы копаться в антитехнологическом дерьме и пребывать в тупизме?Грех такое днк с высокими способностями к разным талантам закапывать в землю.А кто мантрит, что нахера все это надо учить и в жизни всеравно не пригодится, расстреливать как саботажника.
Импортозамещение антонова.Сколько будут стоять ан148-158 недостроенными? Где раздача тз и подчинение главному конструктору профильные направления предприятии по изготовлению импортозамещения для антонова(хотя бы загрузить тз тот же харьковский ФЭД). Аналог полностью перевести на цифру.
При закупки новых станков на западе, старые станки или консервацию или дублировать производство по обе стороны днепра.
В любом случаи - этот опус рассчитан на "всепрапала! нас сливают" и реакцию тупой ваты.
Запад не будет делиться новейшими технологиями, создавать себе конкурента. Им интереснее продать готовую продукцию, а от нас - металл, древесина, остатки мозгов...
Гибридный полинацизм.
Так как сонная артерия "бензоколонки парашка" находится в украине и вслучаи ее нападения вскрывается артерия и парашка мягко, как сломанный ватный недоробот федя отключается от аккумуляторов и тут же сгнивает как некоторые зомбаки.Но экономически нациская германия(политически может она и прикидывается не такой), которая заразила экономическим нацизмом всю европу хочет продублировать артерию для поддержания колонки в чувствах при нападении ее в украину.Потому нужно всем миром заблокировать продажу гламурного нем. автопрома по всему миру.Кто покупает мерседес или ауди или бмв и др фашисткие немецкие
изделия(напр-р гопный адидидас) - спосор экономического нацизма германии, которая спонсирует через нефть и газ режим неофашиста *****.То есть германия и парашка вместе это одно нациское государство- одна занимается экономическим фашизмом, а парашка дополняет политическим фашизмом и убийствами по всей земле. Кто купил немецкое - расстреливать, запретить немецкие товары и их сателитов по всей земле.
Составляйте фотки новых дизайнов(а немцы выгребают именно на дизайне и прошлом качестве,которого не всегда есть) мерседесов и ауди рядом с трупаками из сирии и выкладывайте в инет, чтобы каждый видел покупая немецкое он спонсирует экономический нацизм германии,которая финансирует парашку для заливания трупами всей земли.
Парашка и германия это одно гибридное нацистское целое, которое сровняв сирию с землей хочет напасть на украину. Потому германию нужно полностью обнулить, и запретить эй продавать свои товары зарубежом, тем самым освободив экономики других стран европы от немецкого рабства и огромных госдолгов.
Запад не будет делиться новейшими технологиями, создавать себе конкурента. Им интереснее продать готовую продукцию, а от нас - металл, древесина, остатки мозгов...