 "Это как десятый iPhone против Nokia 3310", - пилот вертолета, купленного для спасателей, сравнил новый Airbus и старые МИ-8. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Подробности, управлял воздушным судном Антон Михайлюк - один из шести пилотов, который прошел подготовку во Франции на базе Airbus. По его словам, несмотря на почти нелетные погодные условия, проблем с перелетом не было.

"Все было очень хорошо. У нас была максимальная скорость относительно земли около 370 километров в час. Был попутный ветер. Это как десятый iPhone против Nokia 3310. Есть возможность в плохую погоду получить больше времени на анализ посадки, провести быстро все рассчеты. Это очень облегчает работу. Меньший стресс, меньше нервов и больше уверенности во время захода", - говорит пилот.

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Это уже третий вертолет, который получили наши силовики по французско-украинскому договору. В конце следующего месяца в Нежин должен прилететь еще один Airbus Super Puma - четвертый из 21 купленного.

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