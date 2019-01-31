EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  660  43
Все про:экология (1062) Водоканал (69) водоснабжение (424) вода (228)

 Необходимо провести модернизацию систем водоснабжения, иначе украинцы будут расплачиваться не просто ростом тарифов на воду, а самым ценным - своим здоровьем, - "Укрводоканалэкология". ВИДЕО

В условиях отсутствия стратегии развития и инвестиций, украинцы будут расплачиваться не просто ростом тарифов на воду. А самым ценным – своим здоровьем. Состояние отрасли сегодня оценивается как критическое.

Эту проблему обсудили на Международном водном форуме в Яремче, который собрал руководителей и специалистов водоканалов, городских голов и представителей международных финансовых организаций и прошел под вопросом: "А что украинцы будут пить завтра?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ассоциацию водоканадов Украины".

...
Также читайте: Франция инвестирует 64 млн евро в проект поставки питьевой воды в Мариуполь, - МинВОТ

"Для того, чтобы в Украине состоялась модернизация систем питьевого водоснабжения и водоотведения как минимум на уровне каждой общины должно быть стратегическое видение инвестиционной программы. Что на местном уровне нужно сделать на перспективу: год, три, пять, 20, 30 лет", - подчеркивает Елена Бабак, депутат Верховной рады.

Первое, на чем настаивают представители отрасли, - это необходимость ускорить разработку стратегии развития. Второй шаг – тотальная инвентаризация всех сетей города и создания единой геосистемы, для того, чтобы знать, какие сети требуют первоочередных замен. Третий – это вопрос тарифной политики. Необоснованные тарифы приводят к тому, что водоканалы фактически заблокированы, все средства направляются на выживание. Четвертый, не менее важный вопрос - это кадровая проблема.

"Водоканалы находятся в очень сложном состоянии: 70% требует замены сетей, очень высокая энергоемкость по очистке сточных вод. Поэтому нам и нужна стратегия развития. Чтобы государство четко сказала: что мы делаем водоканалам "паспорта", чтобы наша отрасль стала понятна миру, - комментирует Ольга Бабий, вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология". - Есть очень много иностранных экологических фондов, которые готовы в нас инвестировать. Есть иностранные институты, которые готовы давать дешевые кредиты, но они к нам не идут. И это не из-за инфляционных причин. Причина только в том, что у нас нет стратегии, а потому нет доверия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не включила в повестку дня законопроекты о поставке электроэнергии водоканалам, - нардеп Бабак

Наиболее обидно, что в плане технологий и доступа к ним, сегодня проблем нет. Но в развитие вмешивается политика. И государственные средства идут на спортивные площадки для мажоритарщиков, а не решение стратегического для страны вопросы – водоснабжение и водоотведение.

В таких условиях отдельные водоканалы таки пробуют развиваться. Как пример изменения в водоканалах Ивано-Франковска и Тернополя. Однако положительный опыт Тернополя и Ивано-Франковска единичный. Всемирный банк и другие международные организации готовы к сотрудничеству. Преградой становится нежелание изменений у самих украинцев.

"Государство – это мы. Надо нам определить эти правила предложить и утвердить и двигаться этими правилами", - подытоживает призыв представителей водоснабжающей отрасли президент Ассоциации водоканалов Украины Дмитрий Новицкий.

Источник: https://censor.net.ua/v3109187
 
   
 Топ комментарии
 
Любі мої, коли я стану президентом, в Україні буде стільки дощу, що кожному вистачить по два, ні три бутиля чистої питної води!
Необходимо провести модернизацию систем водоснабжения, иначе украинцы будут расплачиваться не просто ростом тарифов на воду, а самым ценным - своим здоровьем, - "Укрводоканалэкология" - Цензор.НЕТ 1008
 показать весь комментарий
 
Ні для кого не секрет, що до осель українців подають фактично технічну воду, яку не можна вживати і яка шкодить здоров'ю без додаткової фільтрації. І всі ці тарифи встановлені де-факто на подачу технічної, а не питної води.
 показать весь комментарий
 
Это просто подготовка для повышения тарифа в 10 раз. Необходимо провести модернизацию систем водоснабжения, иначе украинцы будут расплачиваться не просто ростом тарифов на воду, а самым ценным - своим здоровьем, - "Укрводоканалэкология" - Цензор.НЕТ 6550
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не прошло и 27 лет как "Укрводоканалэкология" раздуплилась и открыла свой рот.
 показать весь комментарий
 
Любі мої, коли я стану президентом, в Україні буде стільки дощу, що кожному вистачить по два, ні три бутиля чистої питної води!
Необходимо провести модернизацию систем водоснабжения, иначе украинцы будут расплачиваться не просто ростом тарифов на воду, а самым ценным - своим здоровьем, - "Укрводоканалэкология" - Цензор.НЕТ 1008
 показать весь комментарий
 
 
Ні для кого не секрет, що до осель українців подають фактично технічну воду, яку не можна вживати і яка шкодить здоров'ю без додаткової фільтрації. І всі ці тарифи встановлені де-факто на подачу технічної, а не питної води.
 показать весь комментарий
 
 
Я поливаю, попередньо відстоюючи в півторалітровій пляшці. І через тиждень в цій пляшці на дні утворюється осад. Потім водою без осаду поливаю квіти.
 показать весь комментарий
 
 
а осад то шо? може то корисні мінерали для квіток?
для людини той осад в воді з водогонів - отрута. потім люди мучаться каменями в нирках, а це страшні болі.
 показать весь комментарий
 
беру з скважини, так би мовити "мінеральну" Закарпатську
Це проблема органів місцевого самоврядування, ОСББ і т.п. Неможливо зробити людям добре, якщо їм на це побоку.
 показать весь комментарий
 
це особиста свердловина ? а свердловина у вас з яких труб?
 показать весь комментарий
 
А с какого шоколадного чуда тогда тарифы на воду повышаются уже сейчас?
 показать весь комментарий
 
 
Тому, що інакше, будете воду брати взагалі з калюж.
 показать весь комментарий
 
а ви вже, мабуть, хочете, щоби вам замість води шоколад гарячий подавали. І коньяк по годинам.
 показать весь комментарий
 
Это просто подготовка для повышения тарифа в 10 раз.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо якість вирости хоча би у 3 рази, чому ні?
Адекватні люди зараз взагалі бутильовану купують, порахуйте вартість.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы результатом, было повышение качества, то да. Это, как на железной дороге, цены растут, "комфорт", как и был такой и остался.
 показать весь комментарий
 
 
для чого якість? на залізниці, все одно будуть їздити, так само з водою з крана) ?!
а поговорити в Яремче - треба! Необхідно провести модернізацію систем водопостачання, інакше українці розплачуватимуться не просто зростанням тарифів на воду, а найціннішим - своїм здоров'ям, - "Укрводоканалекологія" - Цензор.НЕТ 990
 показать весь комментарий
 
Это как бы высший пилотаж мошенничества, один из способов сравнительно честного отъема денег у населения - деньги вечером, стулья утром.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо "Укрводоканалекологія" визнає жахливий стан питної води, то чому постійно підвищують ціну на постачання води?
 показать весь комментарий
 
 
Принцип такой :"Чтобы корова меньше ела и больше давала молока - её нужно меньше кормить и больше доить" Необходимо провести модернизацию систем водоснабжения, иначе украинцы будут расплачиваться не просто ростом тарифов на воду, а самым ценным - своим здоровьем, - "Укрводоканалэкология" - Цензор.НЕТ 7030
 показать весь комментарий
 
 
это как в анекдоте, на базаре все продают курей по 5 грн. а один мужик по 100 грн.
 показать весь комментарий
 
 
Сначала посчитайте количество асбестоцементным труб в водопроводах
 показать весь комментарий
 
 
В город Болград подается вода по асбоцементный трубам.
Количество онкологии за эти годы возросло. Асбоцемент категорически запрещен в ЕС даже как строительный материал. Его запрещено зарывать на территориях - есть специальные могильники и фирмы со спецразрешениям.
А ЛЮДИ В УКРАИНЕ ИЗ ЖТИХ ТРУБ ВОДУ ПЬЮТ.
Так что нужна европейская программа по замене труб
 показать весь комментарий
 
 
Вред от асбеста - старая страшилка, миф. Придумана, что бы вытеснить конкурентов с рынка строительных материалов.
 показать весь комментарий
 
Не несите чушь . В ЕС экология на первом месте.
 показать весь комментарий
 
 
КОли будете ними торгувати, тоді його зрозумієте
 показать весь комментарий
 
 
"В ЕС экология на первом месте." - не спорю. Вы несете чушь - таки да.
 показать весь комментарий
 
Конкретно какой ученый заявил о вреде асбеста или одна бабка сказала?
 показать весь комментарий
 
А из правил пожарной безопасности, СНиПов и всяких "инструкций сварщиков" его тоже в "угоду конкурентам" убрали? Интересно какие были конкуренты в СССР?
 показать весь комментарий
 
правил пожарной безопасности? Это совсем отдельная тема.
 показать весь комментарий
 
є декілька видів асбесту, вони відрізняються по шкідливості.
Це якщо почитати спеціальну літературу. Повністю нешкідливого матеріалу не існує.
 показать весь комментарий
 
Никогда не сталкивался с водопроводными асбестоцементными трубами. Но прочитал ваш пост и полез в Гугл. Если честно, я в шоке от предлагаемого ассортимента. А значит есть потребитель. Это очень грустно
 показать весь комментарий
 
 
Так все таки - что плохого в асбестовых трубах?
 показать весь комментарий
 
Зачем мне читать вам лекцию или высказывать свое понимание вопроса. Наберите в поисковике "Асбоцементные водопроводные трубы. Вред или вымысел" и изучайте. И решайте для себя сами. Я вас ни за что не агитирую
 показать весь комментарий
 
Не мешало бы и Вам учиться гуглить и изучать. "Разгар споров был выгоден, главным образом, химическим концернам, которые занимаются производством полимеров, и желают вытеснить асбостальные и другие схожие материалы с рынка. Раздутие легенды об их вреде связано так же с тем фактором, что наша страна - экспортер и изготовитель продукции из данного минерала, а значит сильнейший конкурент многих других стран."https://www.facenews.ua/press/2018/401437/
 показать весь комментарий
 
"Эту проблему обсудили на Международном водном форуме в Яремче, который собрал руководителей и специалистов водоканалов, городских голов и представителей международных финансовых организацийИсточник:https://censor.net.ua/v3109187" далі не цікаво)))

вірно, такі речі треба на курорті обговорювати, а то роблять в Києві - тільки кохве)-брейк,
а в Яремче...

модернізацію треба робити скрізь і перше з влади 31 березня!!! Необходимо провести модернизацию систем водоснабжения, иначе украинцы будут расплачиваться не просто ростом тарифов на воду, а самым ценным - своим здоровьем, - "Укрводоканалэкология" - Цензор.НЕТ 9057
 показать весь комментарий
 
в расценку водоснабжения и водоотвода во все времена и сейчас заложена замена труб, которую мы исправно платили , а куда делись эти денюшки не найдет даже интерпол, именно по этому поставщики Никогда НЕ ПОКАЖУТ вам полный набор калькуляции по единичке , что конкретно входит в расценку данной услуги, О а там много интересного включая Мальдивы,снегурочки и еще многие прелести жизни
 показать весь комментарий
 
 
"...обговорили на Міжнародному водному форумі в Яремчі,..."
===
А чому це ви, падлюки, збираєтеся в Яремчі? Так про моє здоров'я піклуєтеся, що мені треба буде оплачувати ваші розваги?
 показать весь комментарий
 
Смішно слухати по позитивний досвід Івано-Франківська, г.... хлороване з труб тече, вода деколи повністю біла. Інтересно в чому взяти досвід - воду з чистої річки і набити туда хлору по максимуму.
 показать весь комментарий
 
 
ага от вашей воды унитазы трещат по швам

так что лучше кипят и желательно раза два
а лучше минералку карпатскую пить
 показать весь комментарий
 
А що про модернізацію водоканалів думають їх ВЛАСНИКИ?
 показать весь комментарий
 
 
Уже давно расплачиваются. Уже лет 8 воду с под крана не пью и не использую в пищу. Только покупную. В Украине отвратительная вода!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНеобходимо провести модернизацию систем водоснабжения, иначе украинцы будут расплачиваться не просто ростом тарифов на воду, а самым ценным - своим здоровьем, - "Укрводоканалэкология". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх