 Необходимо провести модернизацию систем водоснабжения, иначе украинцы будут расплачиваться не просто ростом тарифов на воду, а самым ценным - своим здоровьем, - "Укрводоканалэкология". ВИДЕО

Эту проблему обсудили на Международном водном форуме в Яремче, который собрал руководителей и специалистов водоканалов, городских голов и представителей международных финансовых организаций и прошел под вопросом: "А что украинцы будут пить завтра?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ассоциацию водоканадов Украины".
"Для того, чтобы в Украине состоялась модернизация систем питьевого водоснабжения и водоотведения как минимум на уровне каждой общины должно быть стратегическое видение инвестиционной программы. Что на местном уровне нужно сделать на перспективу: год, три, пять, 20, 30 лет", - подчеркивает Елена Бабак, депутат Верховной рады.
Первое, на чем настаивают представители отрасли, - это необходимость ускорить разработку стратегии развития. Второй шаг – тотальная инвентаризация всех сетей города и создания единой геосистемы, для того, чтобы знать, какие сети требуют первоочередных замен. Третий – это вопрос тарифной политики. Необоснованные тарифы приводят к тому, что водоканалы фактически заблокированы, все средства направляются на выживание. Четвертый, не менее важный вопрос - это кадровая проблема.
"Водоканалы находятся в очень сложном состоянии: 70% требует замены сетей, очень высокая энергоемкость по очистке сточных вод. Поэтому нам и нужна стратегия развития. Чтобы государство четко сказала: что мы делаем водоканалам "паспорта", чтобы наша отрасль стала понятна миру, - комментирует Ольга Бабий, вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология". - Есть очень много иностранных экологических фондов, которые готовы в нас инвестировать. Есть иностранные институты, которые готовы давать дешевые кредиты, но они к нам не идут. И это не из-за инфляционных причин. Причина только в том, что у нас нет стратегии, а потому нет доверия".
Наиболее обидно, что в плане технологий и доступа к ним, сегодня проблем нет. Но в развитие вмешивается политика. И государственные средства идут на спортивные площадки для мажоритарщиков, а не решение стратегического для страны вопросы – водоснабжение и водоотведение.
В таких условиях отдельные водоканалы таки пробуют развиваться. Как пример изменения в водоканалах Ивано-Франковска и Тернополя. Однако положительный опыт Тернополя и Ивано-Франковска единичный. Всемирный банк и другие международные организации готовы к сотрудничеству. Преградой становится нежелание изменений у самих украинцев.
"Государство – это мы. Надо нам определить эти правила предложить и утвердить и двигаться этими правилами", - подытоживает призыв представителей водоснабжающей отрасли президент Ассоциации водоканалов Украины Дмитрий Новицкий.
для людини той осад в воді з водогонів - отрута. потім люди мучаться каменями в нирках, а це страшні болі.
Це проблема органів місцевого самоврядування, ОСББ і т.п. Неможливо зробити людям добре, якщо їм на це побоку.
Адекватні люди зараз взагалі бутильовану купують, порахуйте вартість.
а поговорити в Яремче - треба!
Количество онкологии за эти годы возросло. Асбоцемент категорически запрещен в ЕС даже как строительный материал. Его запрещено зарывать на территориях - есть специальные могильники и фирмы со спецразрешениям.
А ЛЮДИ В УКРАИНЕ ИЗ ЖТИХ ТРУБ ВОДУ ПЬЮТ.
Так что нужна европейская программа по замене труб
Це якщо почитати спеціальну літературу. Повністю нешкідливого матеріалу не існує.
вірно, такі речі треба на курорті обговорювати, а то роблять в Києві - тільки кохве)-брейк,
а в Яремче...
модернізацію треба робити скрізь і перше з влади 31 березня!!!
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А чому це ви, падлюки, збираєтеся в Яремчі? Так про моє здоров'я піклуєтеся, що мені треба буде оплачувати ваші розваги?
так что лучше кипят и желательно раза два
а лучше минералку карпатскую пить