 Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована, атаковала свой народ и не была демократичной, - Волкер. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в интервью телеканалу Прямой Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.
По мнению спецпредставителя США, Украина укрепляет свои демократические институты, реформирует экономику, пытается заботиться о своем народе, повышает темпы роста, внедряет систему социального обеспечения и экономической безопасности.
"Мотивация Запада, мотивация Соединенных Штатов и Европейского союза - это ценности. А конкретно - чувство справедливости. И ощущение безопасности. Когда мы смотрим на Украину, мы видим страну, на территории которой вторглись. Территории которой аннексировали. Мы видим людей, которые пытаются построить сильное общество. Это та Украина, которую Европейские страны и Соединенные Штаты будут поддерживать постоянно", - пояснил Уолкер.
Американский дипломат подчеркнул, что в прошлом США уже видели примеры неудачных изменений в других европейских странах. Он считает, что Украина сейчас находится на правильном пути реформ.
"В вопросе укрепления национальной идентичности Украины во внедрении реформ, которые уже привели к росту экономики, за последние четыре года после Майдана во всех этих сферах было сделано гораздо больше, чем за все предыдущие десятилетия", - подчеркнул он.
Волкер считает, что украинцы имеют право требовать и стремиться к большему, но необходимо признать достижения последних лет и то, что Украина постепенно движется в правильном направлении.
"Украина должна быть богатой, Украина должна быть честной, справедливой и предсказуемой страной. И люди имеют право требовать этого. Но если посмотреть на всю историю Украины, то государство наконец постепенно движется в правильном направлении", - рассказал спецпредставитель США.
Он выразил убеждение, что такое направление движения следует поддерживать и в будущем.
"Я думаю, что это и является той важной целью, которую следует поддерживать, и на которую стоит замечать", - добавил Волкер.
Мало того, що не заборонили цим радянським динозаврам право голосу (після 60 або після 70 років), так ще й жителі ОРДЛО будуть голосувати на виборах президента.
То есть он сказал, что есть надежда все исправить.
Хе-хе-хе пиндоский лошок. Наши реХформатиры на бумаге нарисуют что угодно, при встрече скажут то, что те захотят услышать, НО сказать это одно, а сделать СОВСЕМ другое дело.
Самый главный показатель в борьбе с коррупцией это не красивые презентации и слова сказанные с трибуны пустобрехом Петей, а количество уголовных дел доведенных до суда и РЕАЛЬНЫХ посадок, а не смешные штрафы которым назначают "проштрафимся мелким чиновникам".
Главный итог работы ґенпрокуґора Юґика - ни одна крупная лыба не пострадала.
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Звичайно є надія. Ніхто ж вас не примушує голосувати за соєву баригу вдруге.
США абсолютно ясно показали, кого воліють бачити президентом:
Тимошенко і Гриценко за столиком разом з представниками Заходу в Давосі (з якими скандально і демонстративно не сів Порошенко) цілком зрозумілі сигнали для кожного, хтто не сліпий.
Ось вона, переможенька! Олігарху Парашену треба негайно вирушати у СНІД тур по Україні... і обов'язково взяти з собою злочинних авторитетів Наріка та Петіка!
Дикунство-ж!
*Норму потребления карманная контора распределитель фирташа (!)увеличила в 3 раза в говносуде,
*но и норма была завышена процентов на 30-50
*они продают несуществующий газ за дорого
*нафтогаз сам населению продавать не может.
*газ покупается у обленерго, якобы проданый "мертвым душам"
*куда продается избыток?
Это такая клоака коррупционная только в одной строчке только газа, в тепле вообще кизда.
Куда девается недопоставленый газ на 2 миллиона хозяйств без счетчиков?!
- Украина уже сейчас может газ экпортировать, население якобы это самый большой потребитель в %.
Так вот эта разница примерна равна тому что мы импортируем (спасибо хоть не напрямую) но вот незадача, мы его покупаем чтобы Фирташ и Ахметов наваривались, 3/4 газа реально не потребляется. Как жеж его не потреблять если с этого навариваются.
Если порох участвует в такой гнилой схеме то большой вопрос что страшнее такой "защитник" или враг.
Можно тогда узнать размер надежды, XXXXXXXXXXXL ?
Мотивация Запада, мотивация Соединенных Штатов и Европейского союза - это ценности. А конкретно - чувство справедливости.
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Источник: https://censor.net.ua/v3109177