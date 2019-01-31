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 Политика Украины
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Все про:демократия (449) коррупция (7313) реформы (3231) Волкер Курт (360)

 Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована, атаковала свой народ и не была демократичной, - Волкер. ВИДЕО

Запад продолжит поддерживать Украину, поскольку она движется в правильном направлении и внедрила после Майдана больше реформ, чем в предыдущие десятилетия. Если бы страна была действительно безнадежно коррумпированной или недемократической, этой поддержки не было бы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в интервью телеканалу Прямой Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

...
"Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Янукович, если бы она не была демократичной, а институты по факту не работали, тогда бы все просто сказали: "Мы не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого", - заметил Волкер.

По мнению спецпредставителя США, Украина укрепляет свои демократические институты, реформирует экономику, пытается заботиться о своем народе, повышает темпы роста, внедряет систему социального обеспечения и экономической безопасности.

"Мотивация Запада, мотивация Соединенных Штатов и Европейского союза - это ценности. А конкретно - чувство справедливости. И ощущение безопасности. Когда мы смотрим на Украину, мы видим страну, на территории которой вторглись. Территории которой аннексировали. Мы видим людей, которые пытаются построить сильное общество. Это та Украина, которую Европейские страны и Соединенные Штаты будут поддерживать постоянно", - пояснил Уолкер.

Американский дипломат подчеркнул, что в прошлом США уже видели примеры неудачных изменений в других европейских странах. Он считает, что Украина сейчас находится на правильном пути реформ.

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"В вопросе укрепления национальной идентичности Украины во внедрении реформ, которые уже привели к росту экономики, за последние четыре года после Майдана во всех этих сферах было сделано гораздо больше, чем за все предыдущие десятилетия", - подчеркнул он.

Волкер считает, что украинцы имеют право требовать и стремиться к большему, но необходимо признать достижения последних лет и то, что Украина постепенно движется в правильном направлении.

"Украина должна быть богатой, Украина должна быть честной, справедливой и предсказуемой страной. И люди имеют право требовать этого. Но если посмотреть на всю историю Украины, то государство наконец постепенно движется в правильном направлении", - рассказал спецпредставитель США.

Он выразил убеждение, что такое направление движения следует поддерживать и в будущем.

"Я думаю, что это и является той важной целью, которую следует поддерживать, и на которую стоит замечать", - добавил Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/v3109177
 
   
 Топ комментарии
 
И этот продался за шоколадку.
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Порохоботы - они везде!
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Ты ещё большими буквами напиши, что-то плохо видно!
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видимо, в штатах боятся, шо после выборов Украина пойдёт на сближение с агрессором.
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Штатам боятись нема чого. Це нам треба хвилюватись, щоб бабки-дедки вкотре не продали нашу країну за шматок ковбаси за 2 руб 2 коп.
Мало того, що не заборонили цим радянським динозаврам право голосу (після 60 або після 70 років), так ще й жителі ОРДЛО будуть голосувати на виборах президента.
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Сомневаюсь я , что за сутки несколько миллионов человек смогут переехать линию разграничения , тем более что в ДыРке запрещен выезд всем гос служащим ,а выезд даже половины граждан на наши выборы , будет означать крах их пропаганды.
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Ключевая фраза здесь " ЯКЩО Україна БЕЗНАДІЙНО корумпована".
То есть он сказал, что есть надежда все исправить.
Хе-хе-хе пиндоский лошок. Наши реХформатиры на бумаге нарисуют что угодно, при встрече скажут то, что те захотят услышать, НО сказать это одно, а сделать СОВСЕМ другое дело.

Самый главный показатель в борьбе с коррупцией это не красивые презентации и слова сказанные с трибуны пустобрехом Петей, а количество уголовных дел доведенных до суда и РЕАЛЬНЫХ посадок, а не смешные штрафы которым назначают "проштрафимся мелким чиновникам".
Главный итог работы ґенпрокуґора Юґика - ни одна крупная лыба не пострадала.
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То есть он сказал, что есть надежда все исправить.

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Звичайно є надія. Ніхто ж вас не примушує голосувати за соєву баригу вдруге.
США абсолютно ясно показали, кого воліють бачити президентом:
Тимошенко і Гриценко за столиком разом з представниками Заходу в Давосі (з якими скандально і демонстративно не сів Порошенко) цілком зрозумілі сигнали для кожного, хтто не сліпий.
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І не тільки. Скрізь "юлеботи", "гриценкоботи", "ригоботи" та "іншіботи"
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да он даже кушать не может - так за Украину переживает
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газовая труба из паРаши в рейхсканцелярию довольно наглядно показывает, кого поддерживает запад.
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Если Люля пролезет в президенты будем всех обзывать Юлялизы
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сексизм - хотя в общем смысле я с вами согласен))))
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Здесь это слово применено как раз в более общем, можно сказать даже в глобальном смысле. Так что сексизма никакого. Захід не підтримував би Україну, якби вона була безнадійно корумпована, атакувала свій народ і не була демократичною, - Волкер - Цензор.НЕТ 3464
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Те все проспал, все уже пристроили и за бесплатно...
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В параше сегодня "праздник". Пусть подавятся.

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так тролли и зрадоботы - теперь кто будет туточки зрадничать, показываю статью и спрашиваю у каждого - а ты шо умнее и информирований чем цру и госдеп вместе взятый)))))))
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конечно умнее! если мама сказала что ее сынулька самый умный, то все твои аргументы нивелируются Захід не підтримував би Україну, якби вона була безнадійно корумпована, атакувала свій народ і не була демократичною, - Волкер - Цензор.НЕТ 507
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Ой лукавит Курт, ой лукавит. Про коррупцию Греции знают все, но туда вваливают десятки лярдов евро, коррупции в Украине нет, но пэтя не может выклянчить и 1.5 лярда. Что такое？😀
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Ты наверное удивишься, но Греция челн ЕС и находится в евро зоне.
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Друга в Європі за масштабами: ООН оголосила в Україні епідемію ВІЧ!
Ось вона, переможенька! Олігарху Парашену треба негайно вирушати у СНІД тур по Україні... і обов'язково взяти з собою злочинних авторитетів Наріка та Петіка!
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Трахатся со всякими шмарами меньше надо и шырятся по подворотням. Или это тоже Порох заставляет делать?
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ходит с золотой булавкой по аптекам и презики прокалывает
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Так де середньовіччя і попи, там завжди в комплекті і епідемії.
Дикунство-ж!
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Достаточно посмотреть обычную платежку на газ:
*Норму потребления карманная контора распределитель фирташа (!)увеличила в 3 раза в говносуде,
*но и норма была завышена процентов на 30-50
*они продают несуществующий газ за дорого
*нафтогаз сам населению продавать не может.
*газ покупается у обленерго, якобы проданый "мертвым душам"
*куда продается избыток?
Это такая клоака коррупционная только в одной строчке только газа, в тепле вообще кизда.
Куда девается недопоставленый газ на 2 миллиона хозяйств без счетчиков?!

- Украина уже сейчас может газ экпортировать, население якобы это самый большой потребитель в %.
Так вот эта разница примерна равна тому что мы импортируем (спасибо хоть не напрямую) но вот незадача, мы его покупаем чтобы Фирташ и Ахметов наваривались, 3/4 газа реально не потребляется. Как жеж его не потреблять если с этого навариваются.
Если порох участвует в такой гнилой схеме то большой вопрос что страшнее такой "защитник" или враг.
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ПОКА МАРОДЕР ПОРОХ И ГНОЙ СМ АН ПРИ ВЛАСТИ БУДУТ И ДАЛЬШЕ ГРАБИТЬ
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А счетчик на газ поставить , что ума не хватает .
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так это ж надо попу от стула отодрать, а она от новости пригорела так что без совковой лопаты не справится Захід не підтримував би Україну, якби вона була безнадійно корумпована, атакувала свій народ і не була демократичною, - Волкер - Цензор.НЕТ 8925
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https://biz.censor.net.ua/news/3108974/kabmin_vernul_snijennye_normy_potrebleniya_gaza_dlya_naseleniya_obnovleno
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ну а что вы думали - дипломат будет все говорить открытым текстом? петя у них на финансовом крючке
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врать и не краснеть - это теперь называется "дипломатия"...
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Да,Украина коррумпирована надёжно,а не безнадёжно,ещё есть шанс посадить на скамейку подсудимых,потроха,гросю,ревку и роттердамщиков.
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Шансов нет. Они раньше умрут от старости.
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У мене таке враження, що Януковощ лише змінив призвище на Порошенко... а партія РИГіонів перейменувалася на БПП!
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А Азаров сменил фамилию на Волкер. Да у вас, батенька, жар!
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янук за дешевий газ на 100$ знижку просрав Крим, а жулька за дешевий газ просре і Київ.
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я правильно понимаю Волкера …… что Украина коррумпирована, но еще не безнадежно ?
Можно тогда узнать размер надежды, XXXXXXXXXXXL ?
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а зрадососики исполняют танец "уж на сковородке" Захід не підтримував би Україну, якби вона була безнадійно корумпована, атакувала свій народ і не була демократичною, - Волкер - Цензор.НЕТ 220
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и такие...идиоты управляют Европой??????
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та да, они ж украинский телевизор не смотрят Захід не підтримував би Україну, якби вона була безнадійно корумпована, атакувала свій народ і не була демократичною, - Волкер - Цензор.НЕТ 7818
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Под словом "европа" я подразумеваю весь западный мир.
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Европа не Запад. Запад ето в первую очередь США, Великая Британия и другие демократические страни
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вчора "vad" розповідав як українці тирять туалетний папір у Польші, що він свідок)
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Идиоты оставляют комменты типа твоего, а Волкер гражданин США.
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Петесосы воспряли после слов Волкера, забывая как США ставили ультиматумы Барыге: деньки или шокин, деньги и антикоррупционный суд. США будут "работать" со всеми кто, продолжит путь Украины на Запад. Но Барыга для США уже вне игры.
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Это подсказывают деньги, которые штаты вливали в те страны, где институты власти подходят по их критерии. Ближайший пример Польша, где влитые сотни миллиарды не разворовали. А Украине при нынешней власти дают столько, чтобы на жопу не упала.
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Прежде чем Польша получила деньги она сначала реформировала свою страну. А что она сделела поищи на сайте гугол. Просто там информации очень много лень писать для тебя.
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Ну для Запада 20-30 лет эволюции страны, путем отсеивания неадекватов через кладбище приемлемая цена, а вот для нас?
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...а другого пути нат. Западу для этого понадибились столетия, а ты хочешь за одно покление все и сразу.
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Приемлемая. У них этот процесс идет постоянно.
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Что он этим хочет сказать - что Порошенко имеет поддержку в госдепе? или это его личное мнение?
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Намекает, что чем ближе Украина будет к Западу, тем больше финансов для нее. А пеця тут не причем.
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Дк,сделано бгльше,чем за предыдущие 20+ лет. Страна под воздействием пендалей движеться в правильном направлении. Еслиб еще внутри было согласованное движение, но хоть не упираються,пока "лебедь раком щуку".
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А вот тут Курт прав, но США ждут результатов выборов, а мы ждем реальной помощи Цена вопроса зашкаливает.
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Что вы все ноете, другими словами Волкер сказал "Если бы была БЕЗНАДЕГА"?!
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Коррумпирована, но не безнадёжно...это как немного беременна ? Как то странно выразился этот чел...или он имел ввиду, что не все прогнили, а только те, кто имеет такую возможность ? А остальных неимущих давит лютая жаба ? Тогда я с ним согласен.
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он имел ввиду, что коррупция есть во всех странах, и нужно время что бы ее побороть полностью..
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Уважно придивіться. Біля нього точно десь має бути коробка "Рошен", або "Київський торт". Не може ж він не продавшись таке говорити! Це ЗРАДА!!!!!!!
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Может и не безнадежно, но настолько глубоко, что нормально жить не будем ни мы, ни наши дети. Возможно внуки смогут, если такая страна, как Украина, к тому моменту останется.
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дурные гены орды, плохое воспитание совка, уничтожение религии и морали... Очень глубоко.
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ну нельзя же так кремлеботов за ноги и об стол, волкер такой жестокий Захід не підтримував би Україну, якби вона була безнадійно корумпована, атакувала свій народ і не була демократичною, - Волкер - Цензор.НЕТ 7799
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если б Украина находилась в Aфрике или в Антарктиде запад бы ее точно не поддерживал, так как она безнадежно коррумпирована.
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Абсолютно зрозумілий посил:
Мотивация Запада, мотивация Соединенных Штатов и Европейского союза - это ценности. А конкретно - чувство справедливости.
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Источник: https://censor.net.ua/v3109177
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗапад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована, атаковала свой народ и не была демократичной, - Волкер. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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