 Для многих украинцев независимая от Москвы политика перевешивает любые другие риски, - Бутусов. ВИДЕО

Такое мнение в эфире проекта "Гра Z вогнем" на телеканале ZIK выразил журналист Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул: нынешняя предвыборная кампания Петра Порошенко намного менее публична, чем предыдущая - в ней практически нет публичных обещаний или конкретных гарантий.

"Интересно будет слепо довериться человеку, который, в принципе, декламирует, прежде всего, правильные внешнеполитические цели? Они действительно необходимы и важны для нашего государства. Евроинтеграция и интеграция в НАТО - правильное идеи", - считает Бутусов.

Кроме того, он отметил: не видит, что Порошенко вводит в публичный дискурс и мобилизует своих сторонников.

"Я вижу тихую работу по построению сетей на местах. Проводятся мотивационные курсы и уже там, непосредственно в аудитории сторонников президента, им объясняют логику. Однако общенационального диалога президент не выстраивает, чтобы не подвергаться критике", - считает журналист.

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В то же время, Бутусов убежден: для многих людей понятие независимости Украины заключается не только в вопросах функционирования государства.

"Для многих это имеет и большое культурное значение, это такая личная рана. Порошенко же первый президент, который проводит независимую от Москвы политику", - считает эксперт.

Ведь, по его словам, даже во время президентства Виктора Ющенко Украина не была независимым государством. Мол, тогда она полностью контролировалась Российской Федерацией, которая даже сейчас имеет серьезное влияние.

"Да, независимую политику мы проводим только сейчас, поэтому началась война. Это наглядное доказательство. Поэтому для многих внедрение независимой политики значительно важнее, чем что-либо другое. Многие люди так долго жили мечтами о независимой Украине, что сейчас они очень боятся, что с этой мечтой может что-то случиться, этот риск для многих", - подчеркнул Юрий Бутусов.

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