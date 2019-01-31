EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1013  47
Материалы по теме:
Все про:независимость (217) Порошенко (16240) Бутусов Юрий (1610)

 Для многих украинцев независимая от Москвы политика перевешивает любые другие риски, - Бутусов. ВИДЕО

Украина только сейчас проводит политику, полностью независимую от Москвы. Для многих такой курс государства перевешивает любые другие риски. Ведь целый ряд граждан очень долго жили мечтой о независимой Украине, поэтому сейчас боятся, что с этой мечтой что-то может произойти.

Такое мнение в эфире проекта "Гра Z вогнем" на телеканале ZIK выразил журналист Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов

Он подчеркнул: нынешняя предвыборная кампания Петра Порошенко намного менее публична, чем предыдущая - в ней практически нет публичных обещаний или конкретных гарантий.

"Интересно будет слепо довериться человеку, который, в принципе, декламирует, прежде всего, правильные внешнеполитические цели? Они действительно необходимы и важны для нашего государства. Евроинтеграция и интеграция в НАТО - правильное идеи", - считает Бутусов.

Кроме того, он отметил: не видит, что Порошенко вводит в публичный дискурс и мобилизует своих сторонников.

"Я вижу тихую работу по построению сетей на местах. Проводятся мотивационные курсы и уже там, непосредственно в аудитории сторонников президента, им объясняют логику. Однако общенационального диалога президент не выстраивает, чтобы не подвергаться критике", - считает журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители оккупированных территорий и переселенцы никак не ограничены в возможности проголосовать на выборах президента, - Тука

В то же время, Бутусов убежден: для многих людей понятие независимости Украины заключается не только в вопросах функционирования государства.

"Для многих это имеет и большое культурное значение, это такая личная рана. Порошенко же первый президент, который проводит независимую от Москвы политику", - считает эксперт.

Ведь, по его словам, даже во время президентства Виктора Ющенко Украина не была независимым государством. Мол, тогда она полностью контролировалась Российской Федерацией, которая даже сейчас имеет серьезное влияние.

"Да, независимую политику мы проводим только сейчас, поэтому началась война. Это наглядное доказательство. Поэтому для многих внедрение независимой политики значительно важнее, чем что-либо другое. Многие люди так долго жили мечтами о независимой Украине, что сейчас они очень боятся, что с этой мечтой может что-то случиться, этот риск для многих", - подчеркнул Юрий Бутусов.

Также читайте: В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке: за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/v3109156
 
   
 Топ комментарии
 
Не отнять не добавить.Сердце за Кошулинского,а умом за Порошенко. Коней на переправе не меняют.Жирные продажные еврокоты тоже мечтают о новом,другим они НИЧЕГО не обещали.И их можно понять,они теряют деньги.А то что Украина и за них стоит-это задним числом всегда,пока личного не коснётся. СП2 хорошим примером.Хорошо их Америка в задницу пихает.
Слава Украине! Дзякуй,Америка! И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке
 показать весь комментарий
 
Тем более явными врагами народа является лохторат Косы, ибо их Бахиня всю свою карьеру работала на паРашку и сейчас продолжает, только скрытно.

https://zrada.org/suchasnist/48-oblichchja-politikiv/2047-kandidat-v-prezidenty-ukrainy-yuliya-timoshenko-agent-kremlya-rossii.html
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну, правильно в якійсь мірі, Росія - буржуазна країна, а чим більша за розмірами буржуазна країни, тим трудніше пролетаріату добиватись своїх прав.
 показать весь комментарий
 
 
есть такие
а снизить цену на газ возможно
и даже заставить платить за него рошенку - и всем потребителям беплатно поставить бесплатные счетчики Для многих украинцев независимая от Москвы политика перевешивает любые другие риски, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3468
 показать весь комментарий
 
Звичайно, що раніше не було незалежної політики. Ми пам'ятаємо принизливі дії Кучми і Януковича щодо курсу на росію. Тепер росія багато чого втратила в Україні і це незаперечний факт.
 показать весь комментарий
 
 
а что он должен обещать?

Он уже все сделал. Теперь осталось только не дать сломать и дать системе заработать в полную силу.
 показать весь комментарий
 
 
все сделал? реформы уже завершились и вот-вот заработают в полную силу??? ахаха Для многих украинцев независимая от Москвы политика перевешивает любые другие риски, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3605
 показать весь комментарий
 
 
Пукин каждого уураинца держал за горло и душил.Благодаря Майдану у вас пропало это чувство . Ожете дишать свободно и в благодарность за это проголосовать за Порошенко,который спас вас от удушья
 показать весь комментарий
 
 
чувство у вас может и пропало, а за горло нас как держали так и держат расея, европа и сша.
мо то не чувство пропало, мо вы уже привыкли шо вас со всех сторон того...???????
 показать весь комментарий
 
 
ведь даже наши зрадоботы уже не знают что требовать. Уже просто "не так" и все. Больше сказать то нечего.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, твоя правда, не знаємо ми, зрадоботи, чого вимагати. Всі корупціонери сидять, розстріли на майдані розслідувані, за котли винні покарані. Що ж ще пригадати? А так, з наступного року знову будемо в Газпрому газ купляти, о це так незалежність влаштував Президент.
 показать весь комментарий
 
 
Можеш купити в США, мені ще балончик захопи.
 показать весь комментарий
 
 
Муня, ти, що хотіло щоб за чотири роки зробити все?! 25 років дерибанились особливо при Кучмі все пішло шкереберть, зтягнував всю донецьку сволоту і пішло -поїхало. А Порошенку приходиться по-твоєму все розгребти? Нагадити легше ніж змити.
 показать весь комментарий
 
Йуле, онотоле и клоунам разных калибров ничего не светит на выборах.
 показать весь комментарий
 
 
Скорей бы выборы, чтобы насладиться поражением бабули)
Надеюсь, через 5 лет, Вона не вылезет?
Пластическая хирургие не настолько же продвинутая.
 показать весь комментарий
 
 
Да , шагреневую кожу еще не придумали слава Богу
 показать весь комментарий
 
 
Її не треба недооцінювати, бо за неї вкидають скаженне бабло. Якщо вона виграє, то почнеться реванш і з України буде виїжджати ще більше людей.
 показать весь комментарий
 
 
За неї ті ж самі зомбануті, що і минулі рази.
Нормальних людей більше.
 показать весь комментарий
 
 
Не завжди виграють нормальні та більшість.
 показать весь комментарий
 
Посмотрим. У нас хождение по граблям - национальная традиция. Шаг вперед, шаг назад...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
впереди вообще жопа.
 показать весь комментарий
 
"независимая от Москвы политика перевешивает любые другие риски"

І від Євросоюзу також. Адже яка різниця для холопа, який у нього пан. Високий культурний рівень, заздрісні соціальні стандарти, справедливе судочинство, повага від інших народів властиві лише НАЦІОНАЛЬНИМ державам, а не напівколоніальним маріонеткам.
 показать весь комментарий
 
Если бы не Майдан то вы бы остались рабами в глазах всего цивилизованого мира но вы удивили мир и на вас стали смотоеть иначе.Пошло доверие к Вам и возможность давать вам в кредит от МВФ а это о многом говорит.
 показать весь комментарий
 
 
Кредиты дают не просто так, а после каждой реформы, которую Петя продавливает через Раду.
 показать весь комментарий
 
 
Тем более явными врагами народа является лохторат Косы, ибо их Бахиня всю свою карьеру работала на паРашку и сейчас продолжает, только скрытно.

https://zrada.org/suchasnist/48-oblichchja-politikiv/2047-kandidat-v-prezidenty-ukrainy-yuliya-timoshenko-agent-kremlya-rossii.html
 показать весь комментарий
 
 
Оце і є суть її правління, бо далі газ стане дорожчим.
 показать весь комментарий
 
так какая ж она та политика независимая??????
кацапский газ через европу.
ядерное топливо напрямую с расеи!!!!!!
торговля растет баснословно, причем импорт с кацапии больше, чем экспорт в нее.
холодный мир а че...
 показать весь комментарий
 
 
С 2014 по 2018 годьі, товарооборот между Россией и Украиной УМЕНЬШИЛСЯ
с 44% до 8%.
 показать весь комментарий
 
Я ошибаюсь, или ядерное топливо у нас таки не расейское?
 показать весь комментарий
 
Не отнять не добавить.Сердце за Кошулинского,а умом за Порошенко. Коней на переправе не меняют.Жирные продажные еврокоты тоже мечтают о новом,другим они НИЧЕГО не обещали.И их можно понять,они теряют деньги.А то что Украина и за них стоит-это задним числом всегда,пока личного не коснётся. СП2 хорошим примером.Хорошо их Америка в задницу пихает.
Слава Украине! Дзякуй,Америка! И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке
 показать весь комментарий
 
 
Украина всё время на переправе... Только куда?
 показать весь комментарий
 
Свого часу Ющенко підтримував МакКейна.
 показать весь комментарий
 
Имитация противостояния с Москвой...
На этом хочет выехать на второй срок...
Больше не на чем...
 показать весь комментарий
 
Комментаторы одни клоуны, во главе с бутусовым. Чао, дебилы!
 показать весь комментарий
 
Це зовсім не якесь АБСТРАКТНЕ бажання НЕЗАЛЕЖНОСТІ, як це хоче показати Бутусов.
Це справа ЖИТТЯ і СМЕРТІ України.
Україна вже не переживе 1933 рік.
А Россія не відмовилась від своєї історичної мети ЗНИЩЕННЯ України.
Хоча після цього не стане й її самої.
 показать весь комментарий
 
 
Учитывая то, что мой гневный пост удалили, повторюсь, так би мовити толерантніше, не зря же я болею за жизнь своих украинских детей, родителей и сограждан, и пишу тут...
Кто бы не пришёл к власти, любое заигрывание в мир с теперешней властью в России, чтобы закрепиться и удержаться во власти, приведёт к развитию конфликта, так как кремлю нужна вся Украина, а патриоты у нас найдутся и смертей никто не простит, поэтому вновь избранные должны про это думать, если решили жить в Украине, а не бежать.
 показать весь комментарий
 
 
Независимость от масковии, это как кислород - жопа без этого!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДля многих украинцев независимая от Москвы политика перевешивает любые другие риски, - Бутусов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх