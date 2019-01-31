 Для многих украинцев независимая от Москвы политика перевешивает любые другие риски, - Бутусов. ВИДЕО

Такое мнение в эфире проекта "Гра Z вогнем" на телеканале ZIK выразил журналист Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул: нынешняя предвыборная кампания Петра Порошенко намного менее публична, чем предыдущая - в ней практически нет публичных обещаний или конкретных гарантий.
"Интересно будет слепо довериться человеку, который, в принципе, декламирует, прежде всего, правильные внешнеполитические цели? Они действительно необходимы и важны для нашего государства. Евроинтеграция и интеграция в НАТО - правильное идеи", - считает Бутусов.
Кроме того, он отметил: не видит, что Порошенко вводит в публичный дискурс и мобилизует своих сторонников.
"Я вижу тихую работу по построению сетей на местах. Проводятся мотивационные курсы и уже там, непосредственно в аудитории сторонников президента, им объясняют логику. Однако общенационального диалога президент не выстраивает, чтобы не подвергаться критике", - считает журналист.
В то же время, Бутусов убежден: для многих людей понятие независимости Украины заключается не только в вопросах функционирования государства.
"Для многих это имеет и большое культурное значение, это такая личная рана. Порошенко же первый президент, который проводит независимую от Москвы политику", - считает эксперт.
Ведь, по его словам, даже во время президентства Виктора Ющенко Украина не была независимым государством. Мол, тогда она полностью контролировалась Российской Федерацией, которая даже сейчас имеет серьезное влияние.
"Да, независимую политику мы проводим только сейчас, поэтому началась война. Это наглядное доказательство. Поэтому для многих внедрение независимой политики значительно важнее, чем что-либо другое. Многие люди так долго жили мечтами о независимой Украине, что сейчас они очень боятся, что с этой мечтой может что-то случиться, этот риск для многих", - подчеркнул Юрий Бутусов.
а снизить цену на газ возможно
и даже заставить платить за него рошенку - и всем потребителям беплатно поставить бесплатные счетчики
Он уже все сделал. Теперь осталось только не дать сломать и дать системе заработать в полную силу.
мо то не чувство пропало, мо вы уже привыкли шо вас со всех сторон того...???????
Надеюсь, через 5 лет, Вона не вылезет?
Пластическая хирургие не настолько же продвинутая.
Нормальних людей більше.
І від Євросоюзу також. Адже яка різниця для холопа, який у нього пан. Високий культурний рівень, заздрісні соціальні стандарти, справедливе судочинство, повага від інших народів властиві лише НАЦІОНАЛЬНИМ державам, а не напівколоніальним маріонеткам.
https://zrada.org/suchasnist/48-oblichchja-politikiv/2047-kandidat-v-prezidenty-ukrainy-yuliya-timoshenko-agent-kremlya-rossii.html
кацапский газ через европу.
ядерное топливо напрямую с расеи!!!!!!
торговля растет баснословно, причем импорт с кацапии больше, чем экспорт в нее.
холодный мир а че...
с 44% до 8%.
Слава Украине! Дзякуй,Америка! И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке
На этом хочет выехать на второй срок...
Больше не на чем...
Це справа ЖИТТЯ і СМЕРТІ України.
Україна вже не переживе 1933 рік.
А Россія не відмовилась від своєї історичної мети ЗНИЩЕННЯ України.
Хоча після цього не стане й її самої.
Кто бы не пришёл к власти, любое заигрывание в мир с теперешней властью в России, чтобы закрепиться и удержаться во власти, приведёт к развитию конфликта, так как кремлю нужна вся Украина, а патриоты у нас найдутся и смертей никто не простит, поэтому вновь избранные должны про это думать, если решили жить в Украине, а не бежать.