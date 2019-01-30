 Расстрел супружеской пары в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи Геращенко разместил на своей странице в соцсети.
Напомним, что полиция задержала стрелявшего. Задержанный - мужчина, 1966 года рождения. Сегодня в одном из районных судов города Николаева рассматривалось дело по долговым обязательствам между супругами и задержанным. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину.
По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собеседника в Ленинском районном суде Николаева.
Как известно, днем в среду, 30 января, в Николаеве произошла стрельба возле бизнес-центра «Космос-Плаза», в результате которой погибла женщина, а мужчина с тяжелыми травмами скончался по дороге в больницу.
Стрелявшим оказался известный в узких кругах уроженец Одессы, который на протяжении длительного времени проживает в Николаеве, Герасим Багирянц. Он занял у семейства Беловых из Одессы 2,5 миллиона гривен, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Максим Белов обратился в суд.
В среду, 30 января, в 13:00 под председательством судьи Тихоновой в Ленинском районном суде состоялось заседание по иску Михаила Белова к Герасиму Багирянцу, в котором истец просил суд признать недействительными договоры дарения.
Стало известно имя задержанного в Николаеве «стрелка» - он пошел на двойное убийство из-за долга в 2,5 миллиона - Copyright https://news.pn
В результате суд удовлетворил иск Белова и признал эти договоры недействительными. После окончания заседания на улице возле здания суда Багирянц достал из автомобиля ружье и совершил несколько выстрелов - в Белова и его супругу.
Стоит отметить, что 21 августа 2018 года относительно Багирянца Ингульский отдел Государственной исполнительной службы открыл исполнительное производство в пользу Михаила Белова.
"застрелен по ошибке"