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 Происшествия, Общество
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Все про:Николаев (1143) расстрел (323) Геращенко Антон (958)

 Расстрел супружеской пары в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

Нардеп Антон Геращенко опубликовал запись камер наблюдения на которых зафиксирован момент расстрела супружеской пары в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи Геращенко разместил на своей странице в соцсети.

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Напомним, что полиция задержала стрелявшего. Задержанный - мужчина, 1966 года рождения. Сегодня в одном из районных судов города Николаева рассматривалось дело по долговым обязательствам между супругами и задержанным. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину.

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.

Источник: https://censor.net.ua/v3109096
 
 
 Топ комментарии
 
беззаконие породило насилие..?
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а как антонина эту запись получила?
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и его хулиосы
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А как же не Порошенко, он глава всего. При нем правосудия и правопорядка в стране нет, безвиз с агрессором и убийцы спокойно среди белого дня неспешно расстреливают людей, очень даже лениво и неспешно в полной уверенности что их не поймают. Вот это называется беспредел при этой власти.
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Да, и почему на одного завели дело, если их там было как минимум двое? И сколько им дадут по нашим законам, а потом по амнистии выпустят?
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конечно там стоит авто ментов тишина там стоит на инкассации авто банка и опять никого и никакой реакции.. ля а балдею....
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к сожалению как показывает практика возможно и такое, хотя не факт что и в этом случае то же...
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Какое беззаконие? Чернозадый взял деньги в долг и решил не отдавать.
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поделитесь, если располагаете достоверной информацией..
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и напарник рядом с ним все время бегает
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Николаевец, который выстрелами из охотничьего карабина убил супругов из Одессы, был им должен 2,5 миллиона гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собеседника в Ленинском районном суде Николаева.

Как известно, днем в среду, 30 января, в Николаеве произошла стрельба возле бизнес-центра «Космос-Плаза», в результате которой погибла женщина, а мужчина с тяжелыми травмами скончался по дороге в больницу.

Стрелявшим оказался известный в узких кругах уроженец Одессы, который на протяжении длительного времени проживает в Николаеве, Герасим Багирянц. Он занял у семейства Беловых из Одессы 2,5 миллиона гривен, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Максим Белов обратился в суд.

В среду, 30 января, в 13:00 под председательством судьи Тихоновой в Ленинском районном суде состоялось заседание по иску Михаила Белова к Герасиму Багирянцу, в котором истец просил суд признать недействительными договоры дарения.

Стало известно имя задержанного в Николаеве «стрелка» - он пошел на двойное убийство из-за долга в 2,5 миллиона - Copyright https://news.pn

В результате суд удовлетворил иск Белова и признал эти договоры недействительными. После окончания заседания на улице возле здания суда Багирянц достал из автомобиля ружье и совершил несколько выстрелов - в Белова и его супругу.

Стоит отметить, что 21 августа 2018 года относительно Багирянца Ингульский отдел Государственной исполнительной службы открыл исполнительное производство в пользу Михаила Белова.
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еще ни разу не видел на могиле судьи надпись:
"застрелен по ошибке"
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Применительно к этой ситуации-что не так?У тебя есть больше информации?
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это классика, отдавать долг пулей а не бабками
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А кто они,чем занимались?Почему мужик им должен был?Сколько? Или,как обычно,жилищный вопрос.Кто-то у кого-то отбирает,а тот у кого отбирают ещё и после того,как всё отобрали остался должен?
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Отдавать надо не столько, сколько есть, а столько сколько должен.
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Мутна справа. Якомусь типу дали в борг 2,5 млн. гривень, невідомо кому. А потім отримали за це "подяку"...
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нужно с Герасима живьем снимать шкуру в течении месяца !
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Если как то раньше преступники изподтишка стреляли,то аваковская "реформа" дала им право, вот так, не спеша как на видио,убивать людей---всё равно отпустят под залог, а то и вообще.
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Вспомните харьковскую семью судей - не было ни каких реформ.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРасстрел супружеской пары в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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