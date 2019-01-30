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Все про:Нацполиция (8810) порнография (136) Харьков (4143)

 "Изъяты наручники, фаллоимитаторы и 22 тысячи гривен", - 50-летняя харьковчанка снимала порно с собой в главной роли и продавала через интернет. ВИДЕО

Сотрудники Нацполиции предъявили 50-летней харьковчанке обвинение в изготовлении и распространении порнографии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, женщина сняла квартиру в Немышлянском районе, где "обслуживала" мужчин, снимала все это на мобильный телефон и продавала видео через Интернет и социальные сети.

"Подозреваемая зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств и за материальное вознаграждение предоставляла пользователям сети услуги порнографического характера. Также женщина общаться с другими пользователями сайта и предлагала им продажу видеопродукции и изображений порнографического характера с ее участием и участием других лиц", - рассказали в полиции.

При обыске в квартире правоохранители изъяли интимные игрушки и 22 тысячи гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/v3109076
 
   
 Топ комментарии
 
Преступление века раскрыто! Слава украинской полиции!
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А почему 50-тилетняя женщина не имеет права снимать как она трахкается и продавать это видео другим взрослым людям? Что в этом противозаконного? Давно пора узаконить и легкие натуральные наркотики, и проституцию, и даже игровой бизнес в специально отведенных для этого местах.
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А чем она хуже Юли?
Юле тоже за 50 и она тоже снимается в порно, только в политическом "Изъяты наручники, фаллоимитаторы и 22 тысячи гривен", - 50-летняя харьковчанка снимала порно с собой в главной роли и продавала через интернет - Цензор.НЕТ 576
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Молодец баба, в стране где скоро будет нех делать нашла себе работу . А полиции делать нефиг . лучше бы коррупцию нагибали ( шутка ) .За бабу -порно не стыдно , за политику и власть стыдно .
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Государство любит залазить в постель к людям и рассказывать, что можно, а что нельзя.

А вот представьте, что все порносайты заблокируют. В мире огромное количество людей одиноких, для которых это единственная возможность снять сексуальное напряжение. Что будет если заблокировать порносайты? Будет как в совке: дикий уровень насилия и агрессии.
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тот случай, когда согласие женщины на секс пугает больше чем ее отказ....
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Ну что менты за уроды! Дали бы уже пожилой женщине спокойно дожить старость с теми удовольствиями, на которые у неё ещё хватает сил)))
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По этому поводу основатель "Хастлера", Ларри Флинт давным давно уже высказался! Что то типа того:" Миллиарды людей на земном шаре делают это каждый день - и законом это не запрещено! А вот убивать- законом запрещено! Тогда почему в кинематографе полно убийств, а секс под запретом?"
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тот самый случай, когда третий сорт еще не брак!
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Злочевский , Насиров , так - карасики . а вот эта дама .так прям рыбищща - Сомище . Юггик поздравляю , давай рыбине по максимуму .
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И что такого,что за дебилы растрачивают бюджетные средства на просмотр порнухи по интернету и последующий поиск,выслеживание и арест порноактрис,а в это время страна переполняется взяточниками жаждующими наказания и россиянами нагло стреляющими из пистолетов,как в своей родной засрашке.
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Эй, Пашинский! Стреляй ещё кому-то в ногу - у нас в стране только за трах сажают.
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для Люли деньгу собирала.
Люля нищая.... как оказалось.
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Пропоную її міністром оборони до гриценка - з неї буде більше толку....
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У першому класі вчителька дає завдання: назвати і описати найціннішу річ, яка відома учням. Петрусь встав і розповів про батькову машину, Оленка - про мамине діамантове кольє. Вовочка встає і говорить:
- Менструація!
Вчителька аж поперхнулася:
- Вовочка! Та що ти таке говориш?! Ти хоч знаєш, що це таке?
Вовочка відповідає:
- Що це таке, я не знаю, але упевнений, що це - щось дуже цінне, тому що коли сьогодні вранці моя старша сестра оголосила, що вона у неї пропала, мама втратила свідомість, тата схопив інфаркт, а сусід застрілився!
Если бы у лекций по физике было столько же просмотров, сколько у порно, мы бы уже давно тр@х@лись на марсе.

- Гляди, книжку старую нашёл. Обложка потёртая, осталось только: «…альный… екс…ля…низма». - Ого, советская порнуха?! - Да нет: «Моральный кодекс строителя коммунизма».

- Тебе нравится? - Нет. - Точно не нравится? - Нет, конечно! Что ты, Люся!? - И сиськи не нравятся? - Нет, слишком большие какие-то… - А попа? - Слишком жирная… В жизни инженер Сидоров так не врал, как при просмотре порно фильма совместно со своей женой.
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За весь прошлый год у коррупционеров отобрали аж 5000$. А тут почти 800$ меньше, чем за месяц, ещё бонусом и фаллоимитаторы. Так может ну ее нафиг ту коррупцию, а всех ментов переориентировать на проституток. Бюджету будет только польза.
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Фаллоимитаторы надеюсь обращены в доход государства? 31 марта Петру Офшоренко они пригодяться!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Изъяты наручники, фаллоимитаторы и 22 тысячи гривен", - 50-летняя харьковчанка снимала порно с собой в главной роли и продавала через интернет. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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