 "Изъяты наручники, фаллоимитаторы и 22 тысячи гривен", - 50-летняя харьковчанка снимала порно с собой в главной роли и продавала через интернет. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, женщина сняла квартиру в Немышлянском районе, где "обслуживала" мужчин, снимала все это на мобильный телефон и продавала видео через Интернет и социальные сети.
"Подозреваемая зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств и за материальное вознаграждение предоставляла пользователям сети услуги порнографического характера. Также женщина общаться с другими пользователями сайта и предлагала им продажу видеопродукции и изображений порнографического характера с ее участием и участием других лиц", - рассказали в полиции.
При обыске в квартире правоохранители изъяли интимные игрушки и 22 тысячи гривен.
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А вот представьте, что все порносайты заблокируют. В мире огромное количество людей одиноких, для которых это единственная возможность снять сексуальное напряжение. Что будет если заблокировать порносайты? Будет как в совке: дикий уровень насилия и агрессии.
Люля нищая.... как оказалось.
- Менструація!
Вчителька аж поперхнулася:
- Вовочка! Та що ти таке говориш?! Ти хоч знаєш, що це таке?
Вовочка відповідає:
- Що це таке, я не знаю, але упевнений, що це - щось дуже цінне, тому що коли сьогодні вранці моя старша сестра оголосила, що вона у неї пропала, мама втратила свідомість, тата схопив інфаркт, а сусід застрілився!
Если бы у лекций по физике было столько же просмотров, сколько у порно, мы бы уже давно тр@х@лись на марсе.
- Гляди, книжку старую нашёл. Обложка потёртая, осталось только: «…альный… екс…ля…низма». - Ого, советская порнуха?! - Да нет: «Моральный кодекс строителя коммунизма».
- Тебе нравится? - Нет. - Точно не нравится? - Нет, конечно! Что ты, Люся!? - И сиськи не нравятся? - Нет, слишком большие какие-то… - А попа? - Слишком жирная… В жизни инженер Сидоров так не врал, как при просмотре порно фильма совместно со своей женой.