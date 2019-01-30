 "Это временные трудности - и с сыном, и с моим здоровьем", - семья не предавшего Украину в Крыму пограничника, у которого диагностирован рак, собирает деньги на реабилитацию сына. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, в свои 13 лет Игорь не говорит, а каждое движение дается ему с трудом. У мальчика - поствакцинальный энцефалит. Игорю нужна постоянная реабилитация, чтобы поддерживать его успехи в физическом и умственном развитии. В семье, кроме Игоря, еще трое детей и родителям много раз предлагали бросить своего ребенка, но те упорно продолжают борьбу за своего первенца.

По словам родителей, обратились за помощью они вынуждено - у главы семейства Евгения Лободы диагностировали рак.

Он пограничник из Севастополя, который во время аннексии Крыма не предал Украину, и теперь украинцы могут отблагодарить его за это, собрав деньги для реабилитации сына.

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