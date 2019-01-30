 "Это временные трудности - и с сыном, и с моим здоровьем", - семья не предавшего Украину в Крыму пограничника, у которого диагностирован рак, собирает деньги на реабилитацию сына. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, в свои 13 лет Игорь не говорит, а каждое движение дается ему с трудом. У мальчика - поствакцинальный энцефалит. Игорю нужна постоянная реабилитация, чтобы поддерживать его успехи в физическом и умственном развитии. В семье, кроме Игоря, еще трое детей и родителям много раз предлагали бросить своего ребенка, но те упорно продолжают борьбу за своего первенца.
По словам родителей, обратились за помощью они вынуждено - у главы семейства Евгения Лободы диагностировали рак.
Он пограничник из Севастополя, который во время аннексии Крыма не предал Украину, и теперь украинцы могут отблагодарить его за это, собрав деньги для реабилитации сына.
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кто-то бы обязательно что-то скинул
якщо є можливість було б добре рахунок (немає по різних причинах - можна зрозуміти)...
Сайт української біржі благодійності.
Можливо там потрібна реєстрація.
https://ubb.org.ua/uk/project/3947/
Нужно разбираться как там можно сделать перечисление денег.
Но вроде бы можно слать и SMS-ками по 5 гривен, но это такой мизер...
Раніше на УББ ми вже збирали кошти Ігорю. Переглянути попередні проекти Ви можете за посиланням.
Допомогти Ігореві також можна, надіславши смс на номер 88007, що існує саме для того, аби вирішувати гострі проблеми дорослих та дітей, які опинилися між життям та смертю.
Після відправки SMS на номер 88007, 5 гривень з вашого рахунку перераховуються на проект "Син прикордонника потребує лікування. 5". Подробиці тут.
Нехай Господь оберігає, а добрі люди допомагають.