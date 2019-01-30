 "Ваш сын в полиции", "денежная реформа" и псевдоврачи, - правоохранители рассказали о схемах мошенников по выманиванию денег. ВИДЕО

В Соломенском районе столицы пожилые женщины отдали псевдоврачам почти 500 тыс. грн. Об этом сообщает программа "Поліцейська хвиля", выходящяя на канале "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

Мошенники работали по так называемой схеме "Ваш сын в полиции". Звонили пожилым людям ночью, представлялись родственниками, жаловались, что спровоцировали ДТП и просили помочь избежать заключения. Начальник столичной полиции сообщил, что один из злоумышленников уже задержан. Жителю Луганщины и его подельнику инкриминируют три преступных эпизода.

Напомнил глава полиции г.. Киева - Андрей Крищенко и о том, как недавно разоблачили еще одну преступную группы аферистов из Молдовы, которые орудовали на Левобережье столицы.

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"Может я ему погадала, а может, что-то и продала" - оправдывается подозреваемая в мошенничестве, которая вынесла из квартиры пенсионера 24 тыс. гривен. На данный момент криминальную семью подозревают в десяти преступных эпизодах. Проходимцы представляли из себя работников социальной службы, пугали девальвацией и обменивали сбережения пожилых людей на сувенирные купюры.

"Я собирал себе на черный день, на погребение, а остался без копейки!", - вспоминает визит таких махинаторов Виктор Игнатьевич из Днепровского района столицы. Этой весной дедушке исполняется 90 лет. Пенсионер рассказал, как накануне инцидента ему якобы позвонили из местной поликлиники, чтобы проверить контактные данные и адрес, а затем в квартиру пришли две незнакомки. Старшая из женщин показала удостоверение сотрудницы Министерства социальной политики, младшая представилась стажеркой. Женщины уговорили пенсионера показать сбережения, мол, должны переписать номера банкнот. Только он потерял бдительность, злоумышленницы похитили 30 000 гривен.

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В Национальной полиции отметили, что некоторых из пострадавших псевдо социальные работники открыто грабили.

"У женщины было много денег, и подозреваемые поняли, что без откровенного криминала здесь не обойтись. Они избили пожилую женщину, сломали ей руку", - рассказывает Артем Захарец - заместитель начальника криминальной полиции Днепровского УП в Киеве.

Юристы советуют пострадавшим от мошеннических действий подавать гражданский иск о возмещении злоумышленниками нанесенного ущерба. Эксперты же призывают пожилых людей быть бдительными, не открывать дверь незнакомцам, а в случае подозрения на аферу немедленно обращаться в полицию.