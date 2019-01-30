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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17082) мошенничество (716) Нацполиция (8810) Крищенко (249)

 "Ваш сын в полиции", "денежная реформа" и псевдоврачи, - правоохранители рассказали о схемах мошенников по выманиванию денег. ВИДЕО

6 тысяч долларов - такова цена "спасение от судимости" от киевских мошенников. Аферисты под видом денежной реформы обменивали сбережения пенсионеров на фантики от конфет.

В Соломенском районе столицы пожилые женщины отдали псевдоврачам почти 500 тыс. грн. Об этом сообщает программа "Поліцейська хвиля", выходящяя на канале "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

Мошенники работали по так называемой схеме "Ваш сын в полиции". Звонили пожилым людям ночью, представлялись родственниками, жаловались, что спровоцировали ДТП и просили помочь избежать заключения. Начальник столичной полиции сообщил, что один из злоумышленников уже задержан. Жителю Луганщины и его подельнику инкриминируют три преступных эпизода.

Напомнил глава полиции г.. Киева - Андрей Крищенко и о том, как недавно разоблачили еще одну преступную группы аферистов из Молдовы, которые орудовали на Левобережье столицы.

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"Может я ему погадала, а может, что-то и продала" - оправдывается подозреваемая в мошенничестве, которая вынесла из квартиры пенсионера 24 тыс. гривен. На данный момент криминальную семью подозревают в десяти преступных эпизодах. Проходимцы представляли из себя работников социальной службы, пугали девальвацией и обменивали сбережения пожилых людей на сувенирные купюры.

"Я собирал себе на черный день, на погребение, а остался без копейки!", - вспоминает визит таких махинаторов Виктор Игнатьевич из Днепровского района столицы. Этой весной дедушке исполняется 90 лет. Пенсионер рассказал, как накануне инцидента ему якобы позвонили из местной поликлиники, чтобы проверить контактные данные и адрес, а затем в квартиру пришли две незнакомки. Старшая из женщин показала удостоверение сотрудницы Министерства социальной политики, младшая представилась стажеркой. Женщины уговорили пенсионера показать сбережения, мол, должны переписать номера банкнот. Только он потерял бдительность, злоумышленницы похитили 30 000 гривен.

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В Национальной полиции отметили, что некоторых из пострадавших псевдо социальные работники открыто грабили.

"У женщины было много денег, и подозреваемые поняли, что без откровенного криминала здесь не обойтись. Они избили пожилую женщину, сломали ей руку", - рассказывает Артем Захарец - заместитель начальника криминальной полиции Днепровского УП в Киеве.

Юристы советуют пострадавшим от мошеннических действий подавать гражданский иск о возмещении злоумышленниками нанесенного ущерба. Эксперты же призывают пожилых людей быть бдительными, не открывать дверь незнакомцам, а в случае подозрения на аферу немедленно обращаться в полицию.

Источник: https://censor.net.ua/v3109005
 
 
 Топ комментарии
 
Луганщина, Молдова (Придністров'я?) регіони з яких приїхали злочинці. Чому саме звідти?
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"ваш сын в полиции" - обычно звонят сами мусара...поближе к ночи...….желательно в пятницу......на бумажке рисуют цифирьки отката.
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ну в полиции... ну и что ? можно ответить - "да, я знаю. он там работает. а вы кто ?"
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Луганщина, Молдова (Придністров'я?) регіони з яких приїхали злочинці. Чому саме звідти?
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Хто з давніх часів "кришує" жебрацький бізнес? Цигани та молдовани. Тепер запустили нові схеми.
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"ваш сын в полиции" - обычно звонят сами мусара...поближе к ночи...….желательно в пятницу......на бумажке рисуют цифирьки отката.
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ну в полиции... ну и что ? можно ответить - "да, я знаю. он там работает. а вы кто ?"
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обычно звонят зэки с зон. А полицейские, если иметь яйца и не зассать быть свидетелем, таких мошенников как раз берет горяченькими.
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еще одно доказательство того что старость и мудрость - это разное совсем.
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беспомощность от дряхлости - это не то же самое что мудрость в старости.

посмотрю на тебя в 90 лет.
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да хоть в 100 лет. мне и в голову не прийдет впустить в квартиру кого попало, потому что я и сам в фотошопе могу нарисовать любое удостоверение. и тем более не прийдет в голову, что какой то левый хрен будет "переписывать номера банкнот" с моих денег.

родной, я в 90ых-2000ых рос. я сам кого хочеш могу накашпырить на кукан и на бабло развести.
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Голосуйте правильно или с вами что-то случится». Учителей принуждают голосовать за Порошенко. Видео
Январь 30, 2019Без рубрикиКомментарии: 2

"Ваш сын в полиции", "денежная реформа" и псевдоврачи, - правоохранители рассказали о схемах мошенников по выманиванию денег - Цензор.НЕТ 3532 «Советую Вам, например, и Вам подобным не лезть на рожон»…

После того как президент Петр Порошенко официально объявил о старте
своей предвыборной президентской кампании, в сети появилось видео, как
на местах уже начали «убеждать» педагогов «голосовать правильно».

Об этом в своем Facebook сообщила пользователь Елена Скидан и привела примеры аргументов, передает сегодня издание «Страна».

«Руководство одной из школ в Донецкой области проводит разъяснительную беседу с коллективом по поводу предстоящих выборов:

«Мы обязаны поддержать действующего президента».

«300 грн от одного благотворительного фонда или будет плохо «.

«Советую Вам, например, и Вам подобным не лезть на рожон».

«Или голосуйте правильно или с вами что-то может внезапно случиться», - так убеждают агитаторы учителей.
https://www.economics-prorok.com/2019/01/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%be.html
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Мені ось цікаво. Коли кажуть "ваш син в поліції", то рідко попадають на людей, у кого нема сина, або він ще дошкільного віку. Тобто у більшості випадків знають куди телефонують. Тобто мають не тільки лівий для них номер, але і мають базу, кому він належить.
В мене один номер на контракті, інший на передплаті - купив на Майдані років 20 тому. Віддав другий батькам. Зараз весь час на нього йдуть СМС-ки від оператора з персональним зверненням до мене по імені. Ніде його не світив.
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восновном, звонят местные маргиналы, на домашний номер, которые учились с вашим сыном в школе, либо гуляли на улице. либо звонят наугад зэки, просто наугад.

моей маме как то звонили и сказали "я из полиции, у вашего сына большие проблемы", на что она ответила - "если мой сын сейчас у вас, то это у вас большие проблемы."
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Я це розумію, тому і написав, що часто дзвонять не абсолютно ліві люди, і навіть часто вони в курсі, що цього сина зараз просто нема вдома. Ані мені, ані батькам, ані друзям або родичам ніхто ніколи з таким не дзвонив. А ось у моєї родички співробітниці подзвонили на мобілу. Це ж не місцевий, де по коду хоч місто знати можна, а мобіла, де по коду 050 або 067 не визначиш це Ужгород, або Харків. Але вони точно знають населений пункт. І звинуватили, що він розбив планшет в однокласника, в тих була контрольна і вона додзвонитится не змогла і віднесла гроші в лікарню, де передала "медсестрі", незважаючи на застереження знайомих.
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да вариантов много, начиная от поиска в соцсетях, и заканчивая базами бензозаправок, магазинов, которые выдают дисконтные карты с указанием в анкете родственников и контакного номера телефона.

никакой теории заговора, обычный человеческий фактор. лох раскрывает информацию о себе и родственниках тем или иным способом, не думая о последствиях... ну ему и звонят зная частичную поднаготную. никакой магии, все тупо и примитивно.
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ну разбил планшет и что ? какая в задницу медсестра ? какая больница ? схерали спешить куда то, если планшет уже "разбит" ?
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стационарный телефон - это анахронизм и зло "Ваш син у поліції", "грошова реформа" і псевдолікарі, - правоохоронці розповіли про схеми шахраїв із виманювання грошей - Цензор.НЕТ 1809
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из моей жизни...
моя пожилая родственница (жена двоюродного брата)... она после инсульта... еле-еле душа в теле, живет не одна, слава Богу...
звоню на ее номер поздравить с Новым годом - отключено! звоню братану...он рассказывает - однажды днем звонок и тихий женский голос - ма... я в полиции, не волнуйся ...даю трубку...! та - Оксана это ты?... слышит - ваша дочь... Оксана(!!! услышали)... выходила из магазина и стеклянной дверью разбила ребенку голову, он в больнице нужны срочно деньги и ему на операцию и заплатить штраф за админ. нарушение... пишите номер карточки, если в течении часа то ваша дочь....... мой братан, жуя хлеб спрашивает - что стряслось мать?... та всхлипывает и показывает - не мешай и что-то шкрябает на бумажке ... он выхватывает трубку и слышит конец фразы.. и гудок.... со своего телефона сразу звонит доце...а та ни сном ни духом!!! короче - написали заяву в полиции (и номер карточки в привате) и все...
а у жены сразу отключили телефон - ей еще один инсульт не надо!
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Моя знайома, пенсіонерка, зателефонувала до конкретного банку і спитала про умови єврового депозиту. Хотіла покласти 5 чи 10 тис євро.
Чрез кілька днів,вночі, зателефонував невідомий, повідомив що її син став винуватцем серйозного ДТП. Щоби зняти проблему і не відкривати кримінальну справу потрібні саме ті 5 чи 10 тис євро.
Її син працює в іншому місті, на той момент продав авто і купив квартиру. Чоловік знайомої, який живе окремо, тут же пояснив що до чого. Шокував той факт що БАНК злив інформацію навіть не про клієнта, а про "інтересанта".
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Ваш сын в полиции", "денежная реформа" и псевдоврачи, - правоохранители рассказали о схемах мошенников по выманиванию денег. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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