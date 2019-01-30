 Население ОРДЛО придется проверить на полиграфе на предмет сотрудничества с оккупантами, - Матиос. ВИДЕО

Как рассказал А.Матиос в эфире телеканала "112.Украина", Верховный главнокомандующий Петр Порошенко дал поручение продумать механизм, как узнать и разделить "людей простых, которые вынужденно живут в режиме оккупации и работают там учителями… и тех, кто сознательно организовывает фейковые выборы и незаконно собирает налоги", передает Цензор.НЕТ
Военный прокурор отметил, что такого механизма нет, и единственным ноу-хау может быть проверка на полиграфе.
"Я вам открою большую тайну для всего государства. В Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы в ответах дает ответ, искренне или нет говорит человек", - рассказал А.Матиос.
Он подчеркнул, что для такой работы необходим компьютер и полчаса времени на каждого человека.
"Если Европа и мы найдем возможность, и люди пройдут эти полиграфы, мы отсеем тех, кто вынужден жить и работать на оккупированных территориях", - рассказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, означает ли это, что придется пропустить все население через полиграфы, А.Матиос сказал: "Придется пропустить все, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться будет и мстить будет – таковы реалии Украины".
Піду першим.
Демагоголюбов история действительно ничему не учит, в Германии по программе денацизации уволили всех чиновников, работавших при Гитлере, а потом большинство вернули, т.к. некому было работать, не нашлось столько квалифицированных специалистов, и форума тогда не было иначе бы сразу нашлись - "Надо назначить патриотов!!!!!!!"
Перше питання - чи відвідували ви референдум.
ты ж в "Народном трибунале" в Луганске Порошенко к пожизненному приговаривал ?
Матіос каже про перевірку (в чому я сумніваюся), але не каже які це матиме наслідки. Тобто: перевірять і все. Йдіть отримуйте пенсії/пільги/допомоги й надалі.
Адже Матіос, як прокурор, мав би пояснити механізм такої перевірки та правові наслідки. Але він, напевне, не розуміється на таких речах.
сначала Бамбас поставили на колени, а теперь проводки к гениталиям будут подключать!
очисткевоенной прокуратуре?"...
Что дальше?
с кабмина, депутатов, судей-прокуроров и их...переводчиков (помня переводчика гроси) и другой обслуги небожителей....а там уже ...по вертикали...и как пойдет...
а то сразу вспомнились видиосъемки на дорогах....как только словили за ж..пу жену (я в переносном смысле ) какого-то мандатоносца... все - камеры отключили...
Будут работать за решеткой... в три сменьі
Например, с Медведчука, Порошенка, Оппозиционного блока в полном составе и т.д. Работы хватит следователям с головой.
А дальше надо пропустить через полиграф на предмет коррупции - тоже с самой верхушки, включая Матиоса. Работы - непочатый край. Мадам гильйотина плачет без работы (
а то ведь один сотрудничеством считает работу в учреждениях ордло,и будет его совесть мучать с выдачей экстрасистол на полиграфе.а другой и убийство в рядах впопучленцев за сотрудничество не считает,и выдаст приличные линии на полиграфе.
Бо вже були казки про е-декларування у боротьбі з корупцією. Складається враження, що тих всіх "виявлених" зараз перевели в розряд недоторканих.
Оптимальным бы было введение института негражданства с отсутствием права избирать и быть избранным, по меньшей мере...
Их как отсеивать будем?
А как отсеять идиотов, мутивших воду в других регионах, ездивших к сепарам на заработки "пострелять", вернувшихся и затаившихся?
И как заставить депутатов принять нормальный закон о "негражданстве", если они даже с двойным гражданством и депутатской неприкосновенностью разобраться боятся???
1. Показать еду.
2. Показать водку.
3. Если не сломался на первых двух, налить, дать закусить и завести душевный разговор.