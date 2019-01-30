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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16240) проверка (596) Матиос Анатолий (560) коллаборационизм (35) полиграф (24)

 Население ОРДЛО придется проверить на полиграфе на предмет сотрудничества с оккупантами, - Матиос. ВИДЕО

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос допускает проверку граждан Украины на предмет сотрудничества с террористами РФ.

Как рассказал А.Матиос в эфире телеканала "112.Украина", Верховный главнокомандующий Петр Порошенко дал поручение продумать механизм, как узнать и разделить "людей простых, которые вынужденно живут в режиме оккупации и работают там учителями… и тех, кто сознательно организовывает фейковые выборы и незаконно собирает налоги", передает Цензор.НЕТ

Военный прокурор отметил, что такого механизма нет, и единственным ноу-хау может быть проверка на полиграфе.

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"Я вам открою большую тайну для всего государства. В Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы в ответах дает ответ, искренне или нет говорит человек", - рассказал А.Матиос.

Он подчеркнул, что для такой работы необходим компьютер и полчаса времени на каждого человека.

"Если Европа и мы найдем возможность, и люди пройдут эти полиграфы, мы отсеем тех, кто вынужден жить и работать на оккупированных территориях", - рассказал он.

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Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, означает ли это, что придется пропустить все население через полиграфы, А.Матиос сказал: "Придется пропустить все, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться будет и мстить будет – таковы реалии Украины".

Источник: https://censor.net.ua/v3108996
 
 
 Топ комментарии
 
тепловізором через скло будемо просвічувати
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О це дебіл..., Бойка, Рабіновича, Ахметова, Медведчука, Вілкла, Труханова... не хочете перевірити?, ці гандони перед вашим носом ходять... гниди ви брехливі...
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Угу. Будет как с люстрированными мусорами Авакова. Когда начали проверять то выяснилось что в палиции будет некому работать и дальше начали брать в палицию всех подряд.
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тепловізором через скло будемо просвічувати
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По сле освобождения обязательно нужно проверить.Есть люди проукраинские,несчастные и требующие помощи,а есть сепаратисты,которых нужно просто выдворять из страны.Думаю ,после освобождения само население выдаст сепаров с потрохами.
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Насамперед треба перевірити тих, хто претендуватиме на посади державної служби, особливо в силових структурах України.
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Для этих целей давно придуман порядок, согласно которому тысячи героев весной и летом 2014 были приняты на службу в МВД, так и дальше надо набирать.
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Местные сепары? У них победы не будет никогда.
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когда местные вернутся в свой Сарапул ?
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а генштаб та АП він не хоче спочатку перевірити?
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Посадити перед телевізором, і сутками показувати хуйла, а через дзеркальне скло дивитись на реакцію іспитуємого. Якщо кончив то сЄпар, а якщо тільки ерекція то просто сотруднічав
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йди. а чого в лугандоні сидиш? бо лохи з неокупованої частини України тобі комуналку сплачують халявну?
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А сам толик-"тепловизор" на предмет коррупции не желает провериться?
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Угу. Будет как с люстрированными мусорами Авакова. Когда начали проверять то выяснилось что в палиции будет некому работать и дальше начали брать в палицию всех подряд.
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И что ты несёшь? Если в оказалось, что в полиции некому работать, то тогда вообще ликвидировать полицию?

Демагоголюбов история действительно ничему не учит, в Германии по программе денацизации уволили всех чиновников, работавших при Гитлере, а потом большинство вернули, т.к. некому было работать, не нашлось столько квалифицированных специалистов, и форума тогда не было иначе бы сразу нашлись - "Надо назначить патриотов!!!!!!!"
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Ух тьі, а себя они нехотят пропустить через полиграф, можно начать с Семки.
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Хто не пройшов - той немає права обирати владу.
Перше питання - чи відвідували ви референдум.
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Не чувак - первых кого нужно проверить это тебя и тех кто тебя назначил на эту должность
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его отдельно, тебя отдельно.

ты ж в "Народном трибунале" в Луганске Порошенко к пожизненному приговаривал ?
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Я смотрю на вас соебобовых - и прозреваю... Все как один кричат донбасс-это Украина, и тут же применяют "население ордо" - тут даже путину стараться не надо, такие долбореза как толя-тепловизор все сделают за него.
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А кто не пройдёт полиграф, продадим на органы!
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О це дебіл..., Бойка, Рабіновича, Ахметова, Медведчука, Вілкла, Труханова... не хочете перевірити?, ці гандони перед вашим носом ходять... гниди ви брехливі...
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А для чого їх перевіряти? Всім відомо, що вони кацапські прислужники. Населення ОРДЛО доведеться перевірити на поліграфі щодо співпраці з окупантами, - Матіос - Цензор.НЕТ 3322
Матіос каже про перевірку (в чому я сумніваюся), але не каже які це матиме наслідки. Тобто: перевірять і все. Йдіть отримуйте пенсії/пільги/допомоги й надалі.
Адже Матіос, як прокурор, мав би пояснити механізм такої перевірки та правові наслідки. Але він, напевне, не розуміється на таких речах.
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ужос!!! это сплошная русофобия!!!
сначала Бамбас поставили на колени, а теперь проводки к гениталиям будут подключать!
Население ОРДЛО придется проверить на полиграфе на предмет сотрудничества с оккупантами, - Матиос - Цензор.НЕТ 7298
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он лежал в блевотине, его поставили на колени, а он стоять не может, снова рухнул в грязь.
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Тепловизор Полиграф Полиграфович - ещё одна мощная реформа.
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Список всех ходивших на их референдум и на их выборы имеется? И к Полиграфу не ходи.
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У Матиоса явно какие=то особые отношения с полиграфом, он в интервью Цензору 50/ времени посвятил рассказу о полиграфе. А на самом деле полиграфизация населения ЛуганДона это конечно полный бред. У военных, волонтеров, партизан и просто сочувствующих Украине жителей ОРДЛО уже есть полная или почти полная информация о том, кто и что делал в эти годы. Конечно по лидерам и особо опасным военным преступникам надо работать и с полиграфом. Но все население проверять это неэффективно,необязательно, дорого( м.б. поєтому и выгодно комуто) и вообще бред. Еще нарвемся на международное осуждение и серьезные репутационные потери для страны
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У этого дебила всегда такие бредовые идеи что напрашивается только один вопрос - "Как он мог до сих пор работать в очистке военной прокуратуре?"... Население ОРДЛО придется проверить на полиграфе на предмет сотрудничества с оккупантами, - Матиос - Цензор.НЕТ 4600
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Самый популярный ответ будет - сотрудничал, под угрозой смерти.
Что дальше?
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Как при Сталине,отправить в фильтрационные лагеря..
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предлагаю начать...с головы
с кабмина, депутатов, судей-прокуроров и их...переводчиков (помня переводчика гроси) и другой обслуги небожителей....а там уже ...по вертикали...и как пойдет...
а то сразу вспомнились видиосъемки на дорогах....как только словили за ж..пу жену (я в переносном смысле Население ОРДЛО придется проверить на полиграфе на предмет сотрудничества с оккупантами, - Матиос - Цензор.НЕТ 4021 ) какого-то мандатоносца... все - камеры отключили...
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На полиграфе надо не только ОРДЛО а и всю ВР, КМ, и АП.
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А СБУ, ГПУ, МВС і весь суддівський корпус (без винятку) - розігнати до останнього і набрати з повністю нових людей, що заслужили бути силовим блоком суспільства своїм служінням на фронті!
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Слово в слово, як я сам хотів, але в редакції: "Розпочати з ..."(і далі - по тексту)!
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А вдруг придётся процентов 80 за решётку сажать? Кто же тогда там работать будет?
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Епт, єто что право на тунеядство?
Будут работать за решеткой... в три сменьі
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Перегреется и сгорит ваш полиграф . Население ОРДЛО придется проверить на полиграфе на предмет сотрудничества с оккупантами, - Матиос - Цензор.НЕТ 3827
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Хорошая идея, но надо начать с верхушки.

Например, с Медведчука, Порошенка, Оппозиционного блока в полном составе и т.д. Работы хватит следователям с головой.

А дальше надо пропустить через полиграф на предмет коррупции - тоже с самой верхушки, включая Матиоса. Работы - непочатый край. Мадам гильйотина плачет без работы (
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всплеск ниачом...и шо тебе тот полиграф даст?шоб посадить -нужно иметь доказательства.
а то ведь один сотрудничеством считает работу в учреждениях ордло,и будет его совесть мучать с выдачей экстрасистол на полиграфе.а другой и убийство в рядах впопучленцев за сотрудничество не считает,и выдаст приличные линии на полиграфе.
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А если подключить проводки к йайкам самого Матиоса и задать вопрос: "Брал ли взятки? Давал ли взятки? Передавал ли взятки?" - как сработает полиграф?
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Не соглашусь с Матиосом, что учителя там- простые люди и их не нужно пропускать через полиграф. Не все учителя дырявых рЫспублик несут ученикам доброе и вечное, а встречается такая пурга!.. И явно не в пользу Украины.
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ты проверь на полиграфе сначала администрацию президента с шефом , раду и кабмин
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просте питання - скільки людей воно хоче перевірити, таким чином?!
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От, скажімо, приймають на держслужбу, а йому: поліґраф!!!
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И, самое главное, на основании чего? Что-то сомнительно, что нардепы законодательно это закрепят, а всякие ведомственные инструкции будут посылаться на три буквы как противоречащие конституции...
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Ну і що будуть робити з виявленими запроданцями?
Бо вже були казки про е-декларування у боротьбі з корупцією. Складається враження, що тих всіх "виявлених" зараз перевели в розряд недоторканих.
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Они годами там живут. Как они могут не сотрудничать с террористами?
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Если Юлю весной не посадят, то осенью точно уберут.
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Юлька как картошка, если весной не посадят, то к осени уберут.
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В "качанівку"? То в "качанівці" не сидять, а лежать (симулянти).
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Берем минимальные цифры надо проверить 1 млн. жителей ОРДЛО и на каждого потратить 100 грн. получается 100 миллонов гривен. Но 100 гривен смешная цена, возьмем более реальную 400 грн. и 2,5 млл. население ОРДЛО и получаем миллиард гривен на Полиграфа и этом минимум. Тогда я Матиоса понимаю, а иначе зачем этот бред молоть.
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нужно нынешнюю власть проверить на полиграфе . на предмет коррупции и кооперации с врагом ( рф )
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Возьмем 1 млн. жителей ОРДЛО и за сто гривен проверим каждого на Полигарфе. Уже 100 млн. гривен. Но сто смешная цена для наших чиновников возьмем более реальную 400 грн. и умножим на население ОРДЛО 2,5 млн. Итого получается один миллиард гривен на Полиграф. И это минимум, друзья. Но зато понятно зачем этот бред про Полиграф молоть.
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Прокурор-идиот. Населення ОРДЛО доведеться перевірити на поліграфі щодо співпраці з окупантами, - Матіос - Цензор.НЕТ 5877Тепловизор, полиграф, шо он еще придумает? Населення ОРДЛО доведеться перевірити на поліграфі щодо співпраці з окупантами, - Матіос - Цензор.НЕТ 497
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Уверен и матиоса нужно проверить на предмет верности Украины, бо такую коррупцию, казнокрадство и сепаратизм могут допускать только лютые враги народа Украины.
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Согласный - это матиос пробивает очередную коррупционную схему по распилу бюджета Украины. Причём бабло будет драть и с тех кто полиграф не пройдёт выдавая справки им, шо прошли. Бошковитые люди нами правят.
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А ТО ЧТО ПОЛИТИКИ В БОЛЬШИНСТВЕ БРЕШУТ ТАК ЭТО ФИГНЯ !!!???
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Сначала на полграфе проверить всех чиновников на предмет коррупции. Тем более это проще и быстрее сделать.
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А ТО ЧТО ПОЛИТИКИ В БОЛЬШИНСТВЕ БРЕШУТ, ТАК ЭТО ФИГНЯ !!!???
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Для начала надо самого Матиоса, а также Луценко, Семочко и прочих проверить. Хотя идея хороша.
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А кто не пройдет полиграф, лишать гражданства.
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Ну ок, отсеяли они всех упоротых лугандонцев, и что дальше?
Оптимальным бы было введение института негражданства с отсутствием права избирать и быть избранным, по меньшей мере...
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Якщо разом з введенням інституту негромадян - то я за. Бо інакше на наступних виборах знову матимемо євнуховочів, гівноклюєвих, і кровосісь з сцарьовими.
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А сколько сепарни и их отпрысков, стоявших у истоков ЛНР/ДНР лихо переодевшись в прыжке и спалили на мирную Украину наблюдать последствия своего бл##ства со стороны?
Их как отсеивать будем?
А как отсеять идиотов, мутивших воду в других регионах, ездивших к сепарам на заработки "пострелять", вернувшихся и затаившихся?
И как заставить депутатов принять нормальный закон о "негражданстве", если они даже с двойным гражданством и депутатской неприкосновенностью разобраться боятся???
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Проверку донбабвийцев надо делать в 3 этапа:
1. Показать еду.
2. Показать водку.
3. Если не сломался на первых двух, налить, дать закусить и завести душевный разговор.
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Мамой клянусь и зуб даю с крестом на пузе на блокпосту стоял, вже не канает Населення ОРДЛО доведеться перевірити на поліграфі щодо співпраці з окупантами, - Матіос - Цензор.НЕТ 7148
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНаселение ОРДЛО придется проверить на полиграфе на предмет сотрудничества с оккупантами, - Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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