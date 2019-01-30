 "Скотина! Отпускай!" - из-за пьяного пассажира, избившего бортпроводницу, рейс "Санкт-Петербург-Анталья" вынужденно приземлился в Сочи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчину пытались успокоить бортпроводники и даже привязали его к креслу в отсеке для персонала. Такие действия на дебошира не повлияли, и командир экипажа принял решение о незапланированной посадке в российском Сочи. Нетрезвого мужчину передали полиции.
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Колбаса по 2.20, профсоюзные санатории, олигархт сволочи... пьяный дебош - точка зрения.
буянили только первый день, потому привыкли и пообтесались, все было ок. Наши на англичан похожи - тоже веселые пьяные, а не как москали - те ко всем цепляются и персоналу хамят.
А русский из Украины у тебя в какую категорию попадает? А башкир из РФии тут учтен или нет?
скотовозыаэропланы (затем, возможно поезда, автобусы дальних рейсов) оборудовать обезьянниками, благо опыт их эксплуатации вы имеете в каждой ментовке. Набьете такой обезьянник доверху своим быдлом и спокойно долетите, куда хотели...