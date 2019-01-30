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 Происшествия, Общество, За рубежом
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Все про:алкоголь (1427) отдых (264) Россия (71851) самолет (2170) Турция (2059)

 "Скотина! Отпускай!" - из-за пьяного пассажира, избившего бортпроводницу, рейс "Санкт-Петербург-Анталья" вынужденно приземлился в Сочи. ВИДЕО

Пьяный россиянин избил стюардессу на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту "Санкт-Петербург-Анталья".

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчину пытались успокоить бортпроводники и даже привязали его к креслу в отсеке для персонала. Такие действия на дебошира не повлияли, и командир экипажа принял решение о незапланированной посадке в российском Сочи. Нетрезвого мужчину передали полиции.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Никаких проблем. Чувствуют себя, как на Мальдивах", - россияне в Краснодарском крае отдыхают на пляже, заваленном мусором после шторма. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3108976
 
   
 Топ комментарии
 
Да выбросили бы его из самолёта , и всех то делов . "Скотина! Відпускай!" - через п'яного пасажира, який побив бортпровідницю, рейс "Санкт-Петербург-Анталія" вимушено приземлився в Сочі - Цензор.НЕТ 6194 .
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вся анталия аланья кемер,засыпаны русскими туристами .они скупают недвижимость в анталии в новых жилищных комплексах ,а вы говорите санкции действуют
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конечно действуют. Русские валят из своей Рашки - чем не доказательство, что им там стало жить хуже чем в Турции?
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вашу москальскую логику не поймешь. Если из Украины уезжают украинцы - это от зубожиння, а если россияне валят из страны - это с жиру бесятся потому что в Рашке им капец как хорошо живется.
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Есть все же разница - валить на заработки или ехать скупать недвижимость в новостроях.
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О ваших санкциях говорят только у вас в кацапии. Нам до них никакого дела.
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А що тут такого? Сочі (як і Анталья) - теж курорт! (А горілка для кацапів скрізь однакова!) "Скотина! Отпускай!" - из-за пьяного пассажира, избившего бортпроводницу, рейс "Санкт-Петербург-Анталья" вынуждено приземлился в Сочи - Цензор.НЕТ 7230
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Я б на місті командира борта більше не ризикував би, а роздав би весь запас алкоголя кацапам-пасажирам, а сам погудів би стоячі десь на стоянці в АП Адлєр хвилин 40 - 50, а потім - "виходьте! Турція!"
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как его в самолет пропустили, счас с этим строго. Или он уже в самолете нажрался?
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Засрашье удивительная страна. Умом не постичь, как долго и много руцький баба будет воспроизводить удобрения "Скотина! Отпускай!" - из-за пьяного пассажира, избившего бортпроводницу, рейс "Санкт-Петербург-Анталья" вынуждено приземлился в Сочи - Цензор.НЕТ 7654
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Это духовная скрепа, это линия самоидентификации
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Человек отстаивал свою точку зрения, на происходящие процессы
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"хлопчик" жестами пояснив, що його звуть Хуан.
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Вот в этом вы, ватники всех стран, солидарны.

Колбаса по 2.20, профсоюзные санатории, олигархт сволочи... пьяный дебош - точка зрения. "Скотина! Відпускай!" - через п'яного пасажира, який побив бортпровідницю, рейс "Санкт-Петербург-Анталія" вимушено приземлився в Сочі - Цензор.НЕТ 5549
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Жестко конечно. Видел пьяных атошников в самолете буянящих, но не до такой степени
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Это откуда же, и куда летели "пьяные АТОшники"? Из Краматорска в Полтаву? Да при расстояниях транспортных маршрутов в Украине, намного выгодней и по деньгам, и по времени, проехать в поезде или в автобусе, чем ожидать самолёт!
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вобще-то видел атошников в самолете в Хургаду. ничо особенного, повеселили публику, первый раз в самолете были и выпили лишку. Отдохнули, загорели, выпили и повеселились, трахнули пару баб и уехали.

буянили только первый день, потому привыкли и пообтесались, все было ок. Наши на англичан похожи - тоже веселые пьяные, а не как москали - те ко всем цепляются и персоналу хамят.
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пассажир будет извиняться перед калдыровым? "Скотина! Відпускай!" - через п'яного пасажира, який побив бортпровідницю, рейс "Санкт-Петербург-Анталія" вимушено приземлився в Сочі - Цензор.НЕТ 1055
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в турции отдохнуло 600000 туристов с украины против 6миллионов!!!! русских в 2018.санкции говорите
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Ты как-то удивительно считаешь.
А русский из Украины у тебя в какую категорию попадает? А башкир из РФии тут учтен или нет?
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Да выбросили бы его из самолёта , и всех то делов . .
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а пацажирам пох, все такие радостные....
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Росисянцы! Бесплатно дарю идею: чтоб подобное впредь не вызывало изменений в маршруте, вы должны все скотовозы аэропланы (затем, возможно поезда, автобусы дальних рейсов) оборудовать обезьянниками, благо опыт их эксплуатации вы имеете в каждой ментовке. Набьете такой обезьянник доверху своим быдлом и спокойно долетите, куда хотели...
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И чего хлопают,ведь своего повязали..:
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Збылась мечта козломордого дыбила - побывает в сочи.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Скотина! Отпускай!" - из-за пьяного пассажира, избившего бортпроводницу, рейс "Санкт-Петербург-Анталья" вынужденно приземлился в Сочи. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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