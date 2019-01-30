 "Скотина! Отпускай!" - из-за пьяного пассажира, избившего бортпроводницу, рейс "Санкт-Петербург-Анталья" вынужденно приземлился в Сочи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчину пытались успокоить бортпроводники и даже привязали его к креслу в отсеке для персонала. Такие действия на дебошира не повлияли, и командир экипажа принял решение о незапланированной посадке в российском Сочи. Нетрезвого мужчину передали полиции.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Никаких проблем. Чувствуют себя, как на Мальдивах", - россияне в Краснодарском крае отдыхают на пляже, заваленном мусором после шторма. ВИДЕО