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 Происшествия, Общество
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Все про:воровство (546) Житомир (433) Россия (71851) транспорт (1258)

 Пассажир коммунального автобуса в Житомире украл огнетушитель из салона. ВИДЕО камер наблюдения

Житомирские коммунальщики и полиция разыскивают пассажира автобуса, который украл огнетушитель из салона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.Инфо, момент кражи зафиксировали камеры наблюдения, установленные в автобусе.

"Возможно, кто-то узнает этих "мачо", этих "джентельменов удачи". Прошу сообщить. На видео видно, особь в зеленой курточке ворует огнетушитель, пряча его под курткой, и быстро покидает автобус. Соответствующее заявление сделано в полицию", - пишет на своей странице в соцсети начальник Житомирского трамвайно-троллейбусного управления Роман Мусийчук.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жителю Екатеринбурга Аветисяну подарили огнетушитель за спасение троих детей из горящего дома. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3108962
 
   
 Топ комментарии
 
Упс..так это тот огнетушитель, который в россии подарили спасателю?..))
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Не знайдуть...бо вогнегасник вже у Екатеринбурзі в гр. Авітісяна
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Вообще-то это наша безопасность!!!
засунуть-бы ему в дупло этот огнетушитель!!! по-другому не поймет...
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Упс..так это тот огнетушитель, который в россии подарили спасателю?..))
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Штірліц підійшов до вікна.А із вікна-дуло. Штірліц закрив вікно, дуло пропало.
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Там еще есть "Свєтка з сусіднього під'їзду потовстіла")
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Прочитав название ссылки- подумал что на бабку из окна ствол наставили (льготница, брать не хотели). Эта новость сделала мой день)
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Нищий народ,вот и ворует ,поменяет на хлеб и молоко,покушает.
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а за проїзд заплатив сіллю)))знаєм-с, знаємс...
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Камеры сколько фиксируют чиновников взяточников и это нормально проходит,а вот пассажир украл сраный веник,так его во всеукраинский розыск разместили Пассажир коммунального автобуса в Житомире украл огнетушитель из салона - Цензор.НЕТ 8121
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Зайцева с Харькова столько людей убила,так в суде ей подсказали за деньги,что бы потерпела ну годик,всё забудется и мы её оправдаем,может даже накажем людей ,которые стояли на остановке больше трёх человек Пассажир коммунального автобуса в Житомире украл огнетушитель из салона - Цензор.НЕТ 2738
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у нас кабель в подъезде выпиляли гривен, на 50.... а тут 300, его надо было секретками прикрутить), вы где-то молоток для разбития стекла в трамвае видели???, отож!)))
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а лучше приварить огнетушитель.. а молотков не видел, из-за таких вот идиотов!
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у нас лежит возле водилы, шоб не провоцировать)
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Посадять, як би завод, чи фабрику, чи "ленінську кузню" - то нічого.
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Посадят, и правильно сделают. У нас сажают не за воровство, а за глупость.
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только глупых все прибавляется.и воровства Пасажир комунального автобуса в Житомирі вкрав вогнегасник із салону - Цензор.НЕТ 1065размножаются они,что ли?
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Вообще-то это наша безопасность!!!
засунуть-бы ему в дупло этот огнетушитель!!! по-другому не поймет...
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Це не лярди красти, зараз впаяють по повній.
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преступность падает чернухи все меньше, а на безрыбье как говорится... Пассажир коммунального автобуса в Житомире украл огнетушитель из салона - Цензор.НЕТ 3292
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Не знайдуть...бо вогнегасник вже у Екатеринбурзі в гр. Авітісяна
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рука кремля украла огнетушитель )))
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ну,б\у унитазы из грузии как то же приспособили? Пасажир комунального автобуса в Житомирі вкрав вогнегасник із салону - Цензор.НЕТ 1102
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Так и знал что во всем виноваты кацабы. Пасажир комунального автобуса в Житомирі вкрав вогнегасник із салону - Цензор.НЕТ 422
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Може й не вони..але як я іх курва ненавиджу..
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ничего удивительного - мои украинские соотечественники в Польше тащат ВСЕ, вплодь до туалетной бумаги с общественных туалетов предприятий где они работают...стыдоба!
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Дійсно. Он кацапи з бідної Грузії під час війни унітази відривали і вивозили на родіну, так то нічого, норм.
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Есть в этом и плюсы: если раньше из страны валили сплошь лучшие, то сейчас наметилась обратная тенденция
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И каждый приходит и перед тобой отчитывается. Стыдоба пи@деть.
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зачем передомной "отчитываться" - их ловят поляки на проходной.
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А как называется предприятие,чтобы не попасть в такую плохую компанию?
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Ну ось дядько вигадав таку "правдоподібну" історію, а ви тут про докази. Ви ж знаєте основне їх пояснення - какієвашідоказатєльства.
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оно (предприятие) называется "Вплодь" Пасажир комунального автобуса в Житомирі вкрав вогнегасник із салону - Цензор.НЕТ 7826
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Поморское воеводство город Квидзын американский завод электроники "JABIL".
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Ну я и не сомневался,что Гугл ты освоил уже.😊
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хотели дешевой рабочей силы?ну вот она...качественная рабсила стоит дороже Пасажир комунального автобуса в Житомирі вкрав вогнегасник із салону - Цензор.НЕТ 1083
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з дамбасу мабуть твої земляки, їм папір туалетний то екзотика, звикли газетами підтиратися та лопухами.)
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заграницей никто не делит украинцев на "западных" и "восточных". есть заробитчане с лугандона - они себя считают тоже украинцами, а о своей донецкой прописке стараются помалкивать.
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я тобі не вірю, туалетний папір коштує на 1€ декілька рулонів, нема сенсу його тирити щоб вилетіти з роботи.
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сам был в шоке - на предприятии рулоны не стандартные - рулон с лошадиную голову! тащат "для экономии" - самый дешовый в магазине 3 злотых а продают в основном "паками" по несколько штук.
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Твои земляки в средней полосе нечерноземья живут и Польшу ток по телевизору видели.
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в отличии от тебя, интернетовского "миллиардера", я свой хлеб зарабатываю честным трудом, в том числе и работой заграницей.
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Тада. В Ольогино сплошные труженики потеют.
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https://censor.net.ua/photo_news/3108961/jitelyu_ekaterinburga_avetisyanu_podarili_ognetushitel_za_spasenie_troih_deteyi_iz_goryaschego_doma

Нашелся огнетушитель...
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Не, на цензоре, по логике троллей, принято во всех бедах обвинять Пороха. Вот украл мужик огнетушитель, а виноват Порох Кошка бросила котят - это Порох виноват.
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Виноват. Не провел воспитательную работу среди кошки. И огнетушителем рагулька вовремя не обеспечил. Барыга кароче. Кроме конфеток всё ему... по пояс.
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К этой новости нужно добавить ещё одну, в этом же автобусе, при резком торможении одна из пассажирок громко пукнула.
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Країна крадіїв. Кожен краде в міру своїх можливостей, кажучи що влада краде ще більше.
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РАБСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ ХАЛЯВЩИКОВ И ТУНЕЯДЦЕВ! Хватит уже сопли жевать и распускать нюни, В ЖОПУ "ПРАВА ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН" (никто и ничего им не должен). Права могут быть только у ДЕЕСПОСОБНЫХ И САМОДОСТАТОЧНЫХ ЛЮДЕЙ, а у НЕДЕЕСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ права должны быть сильно ограничены и назначена обязательная ОПЕКА (частная, родственная или государственная). Нужно вернуть принудительную госпитализацию психбольных и РАБОТНЫЕ ДОМА для недееспособных взрослых!
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Высокий класс!!!

Это относится и к "простым людям", неистово ненавидящим олигархов, но не брезгующим огнетушителями, и к уровню новостей на Цензоре.
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А у меня Барыга каждый месяц крадет $500. Куда мне обращаться?
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А может у него воспламенениемв районе пукана. Или на подарок кому.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПассажир коммунального автобуса в Житомире украл огнетушитель из салона. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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