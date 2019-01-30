 Пассажир коммунального автобуса в Житомире украл огнетушитель из салона. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.Инфо, момент кражи зафиксировали камеры наблюдения, установленные в автобусе.

"Возможно, кто-то узнает этих "мачо", этих "джентельменов удачи". Прошу сообщить. На видео видно, особь в зеленой курточке ворует огнетушитель, пряча его под курткой, и быстро покидает автобус. Соответствующее заявление сделано в полицию", - пишет на своей странице в соцсети начальник Житомирского трамвайно-троллейбусного управления Роман Мусийчук.

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