 В деле расстрелов на Майдане допросили активистов Пастушка и Павленко, видевших убийства Храпаченко и Полянского. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете Анны Брыковой на 5 канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Владимир Пастушок (позывной Песня) рассказал о событиях Революции Достоинства. В январе, после принятия "драконовских законов", он вступил в сотню самообороны. Подробно вспоминает последние дни противостояний. 18 февраля силовики обстреляли активиста резиновыми пулями - он насчитал 12 попаданий. А 20 февраля прямо на его глазах убили лучшего друга и собрата Александра Храпаченко. Именно Владимир бежал на помощь, а Александр призвал остановиться.

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"Песня, заляг, не геройствуй" - я так это помню. Я ни на секунду не сомневался, как бы то ни звучало. Он лежал, голову бросил, свернулся. Захрипел - и все. И это все в 1,5 секунды", - вспоминает свидетель.

После двухчасового допроса Владимира Пастушка вызывают следующего свидетеля. Андрей Павленко жил неподалеку от Майдана. Вспоминает: активного участия в столкновениях не брал, брусчатки не вырывал, коктейли не зажигал. Но в дни ожесточенных противостояний помогал спасать раненых. Утром 20 февраля он услышал из дома выстрелы и пошел на Майдан. У ступенек к Октябрьскому дворцу из толпы закричали, что надо бежать в гостиницу "Украина", мол, там много пострадавших. По дороге через мостик над Институтской увидел евромайдановца. Это был Леонид Полянский.

"Я единственный свидетель, который видел именно момент ранения и я вообще думаю, что Леня поймал мою пулю, я так думаю. Метр примерно, он просто вернулся, и типа как: "Побежали дальше, вместе будем кого-то нести". И в этот момент раздался выстрел", - вспоминает мужчина.

На скамье подсудимых пятеро бывших бойцов так называемой черной роты "Беркут". Им инкриминируют убийства 49 протестующих на Институтской. А вот их адвокаты продолжают настаивать: на Майдане стреляли с обеих сторон. И указывают на слова первого свидетеля, Владимира Пастушка, который подтвердил, что однажды видел у активистов огнестрельное оружие.

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Кроме того, защитники экс-беркутовцев заявили, что другой свидетель - Андрей Павленко - изменил показания о попадании пули в евромайдановца Леонида Полянского.

"Свидетель высказывал, скажем так, свое впечатление. Но те судебно-медицинские экспертизы, которые были уже исследованы по данному эпизоду в деле говорят, что ранения пострадавший получил спереди назад и справа налево. То есть, примерно это расположение Укрпрофсоюза или Дома профсоюзов", - прокомментировал адвокат подсудимых Стефан Решко.

Со своей стороны, прокуроры настаивают: судебно-медицинская экспертиза установила, что пулю выпустили со стороны бетонных баррикад, где базировались силовики.

"Механизм получения телесного повреждения Полянского был, как указано в судебно-медицинской экспертизе, в движении. Свидетель непосредственно сегодня, являющийся очевидцем непосредственно попадания в него пули, подтвердил те обстоятельства по нахождению тела", - высказался прокурор ГПУ Янис Симонов.

31 января заслушают еще нескольких свидетелей стороны обвинения. В общем осталось около 60, после этого суд и присяжные заслушают материалы и свидетелей стороны защиты.

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Напомним, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура и Александр Маринченко обвиняются в совершении террористического акта, преднамеренном убийстве 48 человек, законченном покушении на убийство 80 человек, превышении власти, а также незаконном обращении с оружием. Прокуроры требуют для обвиняемых высшей меры наказания, возможной в Украине, - пожизненное заключение.