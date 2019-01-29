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 В деле расстрелов на Майдане допросили активистов Пастушка и Павленко, видевших убийства Храпаченко и Полянского. ВИДЕО

Святошинский райсуд допросил еще двух свидетелей по делу расстрелов активистов Майдана утром 20 февраля 2014 года. Свидетели лично видели момент убийства Героев Небесной Сотни Александра Храпаченко и Леонида Полянского.

Об этом говорится в сюжете Анны Брыковой на 5 канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Владимир Пастушок (позывной Песня) рассказал о событиях Революции Достоинства. В январе, после принятия "драконовских законов", он вступил в сотню самообороны. Подробно вспоминает последние дни противостояний. 18 февраля силовики обстреляли активиста резиновыми пулями - он насчитал 12 попаданий. А 20 февраля прямо на его глазах убили лучшего друга и собрата Александра Храпаченко. Именно Владимир бежал на помощь, а Александр призвал остановиться.

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"Песня, заляг, не геройствуй" - я так это помню. Я ни на секунду не сомневался, как бы то ни звучало. Он лежал, голову бросил, свернулся. Захрипел - и все. И это все в 1,5 секунды", - вспоминает свидетель.

После двухчасового допроса Владимира Пастушка вызывают следующего свидетеля. Андрей Павленко жил неподалеку от Майдана. Вспоминает: активного участия в столкновениях не брал, брусчатки не вырывал, коктейли не зажигал. Но в дни ожесточенных противостояний помогал спасать раненых. Утром 20 февраля он услышал из дома выстрелы и пошел на Майдан. У ступенек к Октябрьскому дворцу из толпы закричали, что надо бежать в гостиницу "Украина", мол, там много пострадавших. По дороге через мостик над Институтской увидел евромайдановца. Это был Леонид Полянский.

"Я единственный свидетель, который видел именно момент ранения и я вообще думаю, что Леня поймал мою пулю, я так думаю. Метр примерно, он просто вернулся, и типа как: "Побежали дальше, вместе будем кого-то нести". И в этот момент раздался выстрел", - вспоминает мужчина.

На скамье подсудимых пятеро бывших бойцов так называемой черной роты "Беркут". Им инкриминируют убийства 49 протестующих на Институтской. А вот их адвокаты продолжают настаивать: на Майдане стреляли с обеих сторон. И указывают на слова первого свидетеля, Владимира Пастушка, который подтвердил, что однажды видел у активистов огнестрельное оружие.

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Кроме того, защитники экс-беркутовцев заявили, что другой свидетель - Андрей Павленко - изменил показания о попадании пули в евромайдановца Леонида Полянского.

"Свидетель высказывал, скажем так, свое впечатление. Но те судебно-медицинские экспертизы, которые были уже исследованы по данному эпизоду в деле говорят, что ранения пострадавший получил спереди назад и справа налево. То есть, примерно это расположение Укрпрофсоюза или Дома профсоюзов", - прокомментировал адвокат подсудимых Стефан Решко.

Со своей стороны, прокуроры настаивают: судебно-медицинская экспертиза установила, что пулю выпустили со стороны бетонных баррикад, где базировались силовики.

"Механизм получения телесного повреждения Полянского был, как указано в судебно-медицинской экспертизе, в движении. Свидетель непосредственно сегодня, являющийся очевидцем непосредственно попадания в него пули, подтвердил те обстоятельства по нахождению тела", - высказался прокурор ГПУ Янис Симонов.

31 января заслушают еще нескольких свидетелей стороны обвинения. В общем осталось около 60, после этого суд и присяжные заслушают материалы и свидетелей стороны защиты.

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Напомним, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура и Александр Маринченко обвиняются в совершении террористического акта, преднамеренном убийстве 48 человек, законченном покушении на убийство 80 человек, превышении власти, а также незаконном обращении с оружием. Прокуроры требуют для обвиняемых высшей меры наказания, возможной в Украине, - пожизненное заключение.

Источник: https://censor.net.ua/v3108927
 
 
 Топ комментарии
 
Порохососы,очень простой вопрос-почему снайперы не стреляли в тех кто был на сцене Майдана?
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Дуже своєчасно. Не пройшло і п"яти років. Скільки ще чекати на вирок?
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Цією справою вже буде займатись нова влада, бо ця робила все, щоб її поховати (і це майже вдалося). Головні докази - дерева з отворами від куль - були знищені майже одразу після інаугурації сивочолого гетьмана (дерева були зпиляні та знищені).
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Дуже своєчасно. Не пройшло і п"яти років. Скільки ще чекати на вирок?
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Минюст России предлагает не считать коррупцию правонарушением, если её невозможно избежать.
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Цією справою вже буде займатись нова влада, бо ця робила все, щоб її поховати (і це майже вдалося). Головні докази - дерева з отворами від куль - були знищені майже одразу після інаугурації сивочолого гетьмана (дерева були зпиляні та знищені).
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Порохососы,очень простой вопрос-почему снайперы не стреляли в тех кто был на сцене Майдана?
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Цирк на крови под выборы.
5 потерянных лет борьбы с коррупцией это кроми чести - добрых пол триллиона гривен потерянных инвестиций, это заветная средняя 1000+ евро зарплаты и ЕС. Можем повторить, нафталин первого десятка кандидатов наше всё, че уж там, по телеку дядь-теть эпохи Кучмы крутят - нада за них голосовть, они не подведут.
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Потрох сделал всё, чтоб убийства на Майдане при его каденции расследованы не были. И мне интересно чьё преступление он так прикрывает, такое впечатление, что хуйла. Наверное боятся, что ниточка может потянутся аж в Крым, вернее аннексию Крыма. Ибо, чтобы Украине несколько дней было тогда не до Крыма, нужна была бойня на Майдане. Власть на это ответов не даёт, следствие саботирует, поэтому приходится вычислять логически.
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Я думаю, що тоді злякались всі. Коли Майдан пішов у наступ чартери так і розлітались. Особливо кацапи, бо те амебне бидло подумало, що його лохи теж таке можуть вдіяти. І кинули всі сили на своє довірене лице - фірташа. Ну от воно і розрулило. Маємо гідранта і мирний план.
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Ну так и такого же мнения и пришёл я к нему примерно осенью 2014 - я думаю Крымом рассчитались, чтоб хуйло поджёг Донбасс и Майдан ушёл на фронт. Майдан мешал всем и все против Майдана были союзники. И давай честно - если бы не война у потроха шансов стать президентом не было, ибо его ожидала мусорная люстрация и он это понимал, вернее они почти все это понимали. У Майдана были именно такие настроения. Представляешь народ в Украине начинает вешать власть и как ты думаешь - россияне будут нам завидовать или скажут фошисты и не пойдут вешать свою власть?
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Коли ми будемо вішать свою "владу" яось пох, що скажуть кацапи. Головне сюди не пускати.
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Не, когда мы будем вешать свою власть, главное, чтоб кацапы начали вешать свою.
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Та я не против - там разграбить и поделить есть чего.
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Готовятся к пятилетней годовщине что-то новое в уши обывателю протолкнуть. Возможно даже выберу священную жертву. Как генерала Пукача в своё время.
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Шо, и пяти лет не прошло - начали "расследовать"? А "расследовать" еще лет 5 будут?
Сейчас Порошенко очень вовремя бы "вспомнить" и о "бриллиантовых" прокурорах, и о том, что в Харькове город закупил чугунные оградки для благоустройства города - по цене "Макбука" за секцию.
Кернес, конечно же, "не при делах".
При этом Кернес, как и Труханов, заявили о поддержке Порошенко на выборах.
Вопрос - будут ли Порошенко, в случае победы, интересовать такие "мелочи", как эти оградки? А таких "оградок" и иже с ними - по всей Украине - миллион.
Чисто теоретически - КАК ОН СОБИРАЕТСЯ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ? Неужели, как Ли Куан Ю- корешей своих сажать будет???
Ай, не смешите мои тапочки...
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пули ищут,
поентому и не расследоапли ищо,
пока все пули не найдут с отпечатками януковича на каждой,

ничего не докажут.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ деле расстрелов на Майдане допросили активистов Пастушка и Павленко, видевших убийства Храпаченко и Полянского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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