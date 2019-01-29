 В деле расстрелов на Майдане допросили активистов Пастушка и Павленко, видевших убийства Храпаченко и Полянского. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете Анны Брыковой на 5 канале, информирует Цензор.НЕТ.
Владимир Пастушок (позывной Песня) рассказал о событиях Революции Достоинства. В январе, после принятия "драконовских законов", он вступил в сотню самообороны. Подробно вспоминает последние дни противостояний. 18 февраля силовики обстреляли активиста резиновыми пулями - он насчитал 12 попаданий. А 20 февраля прямо на его глазах убили лучшего друга и собрата Александра Храпаченко. Именно Владимир бежал на помощь, а Александр призвал остановиться.
"Песня, заляг, не геройствуй" - я так это помню. Я ни на секунду не сомневался, как бы то ни звучало. Он лежал, голову бросил, свернулся. Захрипел - и все. И это все в 1,5 секунды", - вспоминает свидетель.
После двухчасового допроса Владимира Пастушка вызывают следующего свидетеля. Андрей Павленко жил неподалеку от Майдана. Вспоминает: активного участия в столкновениях не брал, брусчатки не вырывал, коктейли не зажигал. Но в дни ожесточенных противостояний помогал спасать раненых. Утром 20 февраля он услышал из дома выстрелы и пошел на Майдан. У ступенек к Октябрьскому дворцу из толпы закричали, что надо бежать в гостиницу "Украина", мол, там много пострадавших. По дороге через мостик над Институтской увидел евромайдановца. Это был Леонид Полянский.
"Я единственный свидетель, который видел именно момент ранения и я вообще думаю, что Леня поймал мою пулю, я так думаю. Метр примерно, он просто вернулся, и типа как: "Побежали дальше, вместе будем кого-то нести". И в этот момент раздался выстрел", - вспоминает мужчина.
На скамье подсудимых пятеро бывших бойцов так называемой черной роты "Беркут". Им инкриминируют убийства 49 протестующих на Институтской. А вот их адвокаты продолжают настаивать: на Майдане стреляли с обеих сторон. И указывают на слова первого свидетеля, Владимира Пастушка, который подтвердил, что однажды видел у активистов огнестрельное оружие.
Кроме того, защитники экс-беркутовцев заявили, что другой свидетель - Андрей Павленко - изменил показания о попадании пули в евромайдановца Леонида Полянского.
"Свидетель высказывал, скажем так, свое впечатление. Но те судебно-медицинские экспертизы, которые были уже исследованы по данному эпизоду в деле говорят, что ранения пострадавший получил спереди назад и справа налево. То есть, примерно это расположение Укрпрофсоюза или Дома профсоюзов", - прокомментировал адвокат подсудимых Стефан Решко.
Со своей стороны, прокуроры настаивают: судебно-медицинская экспертиза установила, что пулю выпустили со стороны бетонных баррикад, где базировались силовики.
"Механизм получения телесного повреждения Полянского был, как указано в судебно-медицинской экспертизе, в движении. Свидетель непосредственно сегодня, являющийся очевидцем непосредственно попадания в него пули, подтвердил те обстоятельства по нахождению тела", - высказался прокурор ГПУ Янис Симонов.
31 января заслушают еще нескольких свидетелей стороны обвинения. В общем осталось около 60, после этого суд и присяжные заслушают материалы и свидетелей стороны защиты.
Напомним, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура и Александр Маринченко обвиняются в совершении террористического акта, преднамеренном убийстве 48 человек, законченном покушении на убийство 80 человек, превышении власти, а также незаконном обращении с оружием. Прокуроры требуют для обвиняемых высшей меры наказания, возможной в Украине, - пожизненное заключение.
5 потерянных лет борьбы с коррупцией это кроми чести - добрых пол триллиона гривен потерянных инвестиций, это заветная средняя 1000+ евро зарплаты и ЕС. Можем повторить, нафталин первого десятка кандидатов наше всё, че уж там, по телеку дядь-теть эпохи Кучмы крутят - нада за них голосовть, они не подведут.
Сейчас Порошенко очень вовремя бы "вспомнить" и о "бриллиантовых" прокурорах, и о том, что в Харькове город закупил чугунные оградки для благоустройства города - по цене "Макбука" за секцию.
Кернес, конечно же, "не при делах".
При этом Кернес, как и Труханов, заявили о поддержке Порошенко на выборах.
Вопрос - будут ли Порошенко, в случае победы, интересовать такие "мелочи", как эти оградки? А таких "оградок" и иже с ними - по всей Украине - миллион.
Чисто теоретически - КАК ОН СОБИРАЕТСЯ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ? Неужели, как Ли Куан Ю- корешей своих сажать будет???
Ай, не смешите мои тапочки...
поентому и не расследоапли ищо,
пока все пули не найдут с отпечатками януковича на каждой,
ничего не докажут.