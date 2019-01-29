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Все про:Россия (71841) СБУ (13181) вербовка (119) ВСУ (181)

 Российские спецслужбы пытались завербовать двух офицеров ВСУ во время посещения оккупированной территории Донбасса и дипучреждения РФ, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Главного управления военной контрразведки СБУ разоблачили многочисленные факты попыток спецслужб РФ вербовки военнослужащих-секретоносителей Вооруженных сил Украины для получения разведывательной информации в оборонной сфере нашей страны.

Оперативники спецслужбы установили два факта контактов военнослужащих ВС Украины с российскими спецслужбами во время пребывания в личных целях на временно оккупированных территориях Донбасса, посещения дипучреждений РФ в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Спецслужбы РФ для привлечения украинских военных употребляли психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей. Оба офицера не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ в очередной раз предостерегает граждан Украины от поездок в Российскую Федерацию, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

"Подчеркиваем, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК Украины "освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании".

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СБУ настоятельно рекомендует гражданам Украины, которые попали в поле зрения спецслужб РФ и в адрес которых поступали предложения вербовочного характера, безотлагательно обращаться в органы СБ Украины", - сообщают в Службе безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/v3108921
 
   
 Топ комментарии
 
офіцери, які відвідують окуповані території в особистих цілях...... це що за срань така?
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Где я живу...х\з....42й, война, пара советских офицеров поехала в фашистскую Италию проведать германского посла в НЕМЕЦКОМ посольстве...на голову не налазит.
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офіцери, які відвідують окуповані території в особистих цілях...... це що за срань така?
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така война у нас... торговая можно сказать...
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Скоріш за все їхні батьки залишилися в лугандонії. Але їздити офіцеру до парашки - це справді нонсенс.
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Ни фига себе,а шо они там делали,пардон ? Российские спецслужбы пытались завербовать двух офицеров ВСУ во время посещения оккупированной территории Донбасса и дипучреждения РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 2373
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Где я живу...х\з....42й, война, пара советских офицеров поехала в фашистскую Италию проведать германского посла в НЕМЕЦКОМ посольстве...на голову не налазит.
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Не поехали , а регулярно ездит к родственникам !!! А второй в дип дом ходит , для решения личных вопросов ! Он сука личные вопросы , за спиной командования , в ставке врага решает ! И оба имеют допуски к гос тайне ! А потом все ломают голову , почему в Крыму столько предателей осталось . Это , что за детский сад !!!
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Какие это офицеры ?! Гнать сраной метлой к ......
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Алиса они меня пытали но я им ничего не сказал.
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Порохоботы так боялись, что Юля или Зеленский начнут мириться с россией. Ну вот, ваш божок решил мириться...ну и?
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Ой, как надо Анатолия Гриценко на пост президента Украины. Эти уже реально достали. Медведчук устраивает в Киеве собрания, где прямым текстом пропагандирует тезисы Путина и спокойно ездит при этом по Киеву. СБУ-шники едут в личных целях на оккупированные территории. Это даже звучит дико, не так ли?
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Гриценко это Ющенко номер два ,оци рукы ничого не кралы и все.
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Я б за нього знов голосував би, але він не прохідний.
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не факт.... у всіх соцопитуваннях порядку 40% опитуваних - не визначилися
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Навіть в 14 році він був на третьому місці. Не прохідний і зараз.
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а чим 14 ий був такий особливий? навпаки, тоді в 1му турі потрібно було обрати сильного кандидата..... а зараз така фігня вже не пройде
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Чого тоді очикувати від пересічних громадян, коли охфіцери телепні?
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"Оба офицера не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства"
А що вони там робили? А... ну як семочко. Мабуть цінні працівники, якщо відпустили.

Источник: https://censor.net.ua/v3108921
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Ну получается можно шляться по территории агрессора обсалютно не боясь наказания . Полный дурдом !
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А головне, що цей брєд озвучує СБУ і не баче в ньому ніякого складу злочину. Так і нада. Нічого не скоїли. Ну от за що нам такі уроди при владі і в погонах?
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Летить русіш фанер над Парижем мухосранськом.
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Перетворили державу в прохідний двір.Мо й до нас приїжджають сєпари на "побивку" так скать?Апофігей Педриних рехворм.
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По Києву вже гуляли. І нічого їм не було.
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Це, правда, таке лайно, що на вуха не налазить. Як там прості хлопці воюють, якщо офіцери шастають по окупованих територіях з власних питань, їх намагаються вербувати і відпускають? Це взагалі як? МАТЮКИ.
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Такими діями й розмивається державність України.
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Це зрозуміло. Чим абсурдніше - тим краще. Народ звикне. І фабрики в кацапії, погане озброєння, поргорілі склади, вже здаються не таким злом. Можна, ще й таку новину пустити. Це ж не про Вану. Поковтнуть.
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И они продолжают служить в рядах ВСУ, имеют доступ к гостайне?
Слов нет одни выражения.
Петя по медальке, наверное, уже дал?
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Такий злочин на орден тягне. Не менше.
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АБЗАЦ!
уявив.... 1941р. мій дід та дядько їдуть в Берлін в особистих справах.
чи провідати Штірліца та радистку Кет....

во время пребывания в личных целях на временно оккупированных территориях Источник: https://censor.net.ua/v3108921
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРоссийские спецслужбы пытались завербовать двух офицеров ВСУ во время посещения оккупированной территории Донбасса и дипучреждения РФ, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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