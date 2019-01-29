 Российские спецслужбы пытались завербовать двух офицеров ВСУ во время посещения оккупированной территории Донбасса и дипучреждения РФ, - СБУ. ВИДЕО

Оперативники спецслужбы установили два факта контактов военнослужащих ВС Украины с российскими спецслужбами во время пребывания в личных целях на временно оккупированных территориях Донбасса, посещения дипучреждений РФ в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Спецслужбы РФ для привлечения украинских военных употребляли психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей. Оба офицера не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ в очередной раз предостерегает граждан Украины от поездок в Российскую Федерацию, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

"Подчеркиваем, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК Украины "освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании".

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СБУ настоятельно рекомендует гражданам Украины, которые попали в поле зрения спецслужб РФ и в адрес которых поступали предложения вербовочного характера, безотлагательно обращаться в органы СБ Украины", - сообщают в Службе безопасности.