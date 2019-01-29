 Националисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, с места событий.

Шествие началосьв 18:00 от памятника Героям Крут на Львовской площади, прошло по маршруту: ул. Большая Житомирская - ул. Михайловская - пл. Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Грушевского - Аскольдова могила.

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