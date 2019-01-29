 Националисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, с места событий.
Шествие началосьв 18:00 от памятника Героям Крут на Львовской площади, прошло по маршруту: ул. Большая Житомирская - ул. Михайловская - пл. Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Грушевского - Аскольдова могила.
Видео - Олег Богачук
Є різні плітки, не хотилося б, щоб вони були правдою.
Слава Нації - Смерть ворогам!
Винниченко и близкий к нему Николай Шаповал[уточнить] рассчитывали объединить усилия украинских социалистических партий (УСДРП, УПСР) с большевиками для организации вооружённого выступления против диктатуры Скоропадского; с этой целью он вёл в Киеве тайные переговоры с Христианом Раковским и Дмитрием Мануильским. Винниченко соглашался на советскую власть на Украине, при условии, чтобы ему дали полную волю в деле проведения украинизации. Винниченко заявлял: «Точно так, как вы создали диктатуру рабочих и крестьян в России, так нам надо создать диктатуру украинского языка на Украине». Когда передали это Ленину, Ленин сказал: «Разумеется, дело не в языке. Мы согласны признать не один, а даже два украинских языка, но, что касается их советской платформы - они нас надуют»[3].