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 Политика Украины, Общество
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 Националисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами. ВИДЕО

29 января, в 101-й годовщины боя под Крутами Национальный Корпус и Национальные дружины, ветеранские организации провели факельное шествие в Киеве, чтобы почтить подвиг молодых крутянцев.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, с места событий.

Шествие началосьв 18:00 от памятника Героям Крут на Львовской площади, прошло по маршруту: ул. Большая Житомирская - ул. Михайловская - пл. Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Грушевского - Аскольдова могила.

Также читайте: День памяти Героев Крут: Порошенко, Гройсман и Турчинов обратились к украинскому народу

Видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/v3108911
 
   
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А оно тебя трахает,ватник? Не равняй ваше победобесие с днем памяти.
Националисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами - Цензор.НЕТ 8181
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Может во время отражения агрессии паРаши поднимает дух и напоминает о последствиях братства, славянства и православия паРаши?
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Интересные блин националисты блин,вместо того,чтобы на фронте Украину защищать или глушить врага во вражеском тылу они с факелами по Киеву шорхаются.
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Работы и в тылу хватает. Но с дивана оно конечно видней...
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хто фінансує нацкорпус та нацдружини?
Є різні плітки, не хотилося б, щоб вони були правдою.
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Україна - Понад усе!

Слава Нації - Смерть ворогам!
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Чому у ті часи відбулася така подія, коли юнаки вийшли проти більшовиків, яких було набагато більше? Треба деяким знати, що говорив Вінниченко, який був проти української армії. Кого обрати головнокамандуючим, щоб повторилися ці події?
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Это имеется ввиду?
Винниченко и близкий к нему Николай Шаповал[уточнить] рассчитывали объединить усилия украинских социалистических партий (УСДРП, УПСР) с большевиками для организации вооружённого выступления против диктатуры Скоропадского; с этой целью он вёл в Киеве тайные переговоры с Христианом Раковским и Дмитрием Мануильским. Винниченко соглашался на советскую власть на Украине, при условии, чтобы ему дали полную волю в деле проведения украинизации. Винниченко заявлял: «Точно так, как вы создали диктатуру рабочих и крестьян в России, так нам надо создать диктатуру украинского языка на Украине». Когда передали это Ленину, Ленин сказал: «Разумеется, дело не в языке. Мы согласны признать не один, а даже два украинских языка, но, что касается их советской платформы - они нас надуют»[3].
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посмотрим сколько за националистов проголосует. недолго ждать осталось Националисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами - Цензор.НЕТ 7361
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНационалисты из "Нацкорпуса" провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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