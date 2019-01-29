 "Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Я тут, щоб вона не з'явилась у нас", - Подервянский поддержал Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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"Господин президент, уважаемая публика, я скажу коротко", - начал Подервянский, сразу вызвав аплодисменты и улыбки у присутствующих. - "Есть такая северная лисичка, с белым пушистым хвостиком. Вспомнили? Она может появиться на нашей территории. Так вот, чтобы она у нас не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня тут. Потому что у меня есть дочка Анастасия и внук Тимур. Я все сказал".
Із пісні -слова не викинеш.)
питання в тому, що він за песця сказав,
а вже хто як собі його уявляє - то справа індивідуальна
"Є така північна лисичка, з білим пухнастим хвостиком. Згадали?
Вона може з'явитися на наших теренах."
Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3108860
Жінка, до якої Ви відносите ці слова і так знаходиться на наших теренах.
Про це і написала.
Як Ви інтерпретуєте вислів "прийшов ( прийде ) песець", який досить часто використовують навіть тут на форумі? Особливо в темах про росію.
Вам подобається? - ваше право, можете посміятися разом зі всіма, какіє проблєми.
Не будемо ламати списи, багато залежить від особистого сприйняття.
ФСБ тебе пришлёт полный список
Порох свиноватным кретинам на голову срёт. А они еще и рты разинули от счастья.
Сколько бы ты там кирпичей от злобы не высирал. Ты всего лишь инфошлюха, обслуживающая олигархический режим.
Есть такой логический принцип - lesser evil (и есть ещё "наш сукин сын").
Мордатий лис на букву "П" вже діставсь України.