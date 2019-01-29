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 Политика Украины
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Все про:выборы (20918) Подервянский (13) Порошенко (16214)

 "Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Я тут, щоб вона не з'явилась у нас", - Подервянский поддержал Порошенко. ВИДЕО

Писатель и художник Лесь Подервянский поддержал кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Также читайте: Порошенко: Я принял решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины

"Господин президент, уважаемая публика, я скажу коротко", - начал Подервянский, сразу вызвав аплодисменты и улыбки у присутствующих. - "Есть такая северная лисичка, с белым пушистым хвостиком. Вспомнили? Она может появиться на нашей территории. Так вот, чтобы она у нас не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня тут. Потому что у меня есть дочка Анастасия и внук Тимур. Я все сказал".

Источник: https://censor.net.ua/v3108860
 
   
 Топ комментарии
 
С рыжим хвостиком...который раньше в косу был заплетен..😀
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как же смешон этот зверинец (простите звери)...
люблю котов! они лижут зад... только свой...
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У секты с мокшами пена ротом пошла)))))
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Подервянский, хоч і не завжди "толерантно" ,але таки каже таки правду.(Ну а "словотворчість"...
Із пісні -слова не викинеш.)
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не гарно опускатися до публічних образ жінки!? навіть, якщо ця жінка кандидат в Президенти.
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так питання не в мені чи тобі.

питання в тому, що він за песця сказав,

а вже хто як собі його уявляє - то справа індивідуальна
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якби щодо близької до нас жінки навели таку метафору про звіра -песця (хоча ми знаємо справжню асоціацію) , якби ми мали те сприйняти? засмітися чи дати в песця? пардон в морду?
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Швидче за все мався на увазі стан речей, явище, яке описують словами "наступить песець", а не якась конкретна персона.

"Є така північна лисичка, з білим пухнастим хвостиком. Згадали?
Вона може з'явитися на наших теренах."
Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3108860

Жінка, до якої Ви відносите ці слова і так знаходиться на наших теренах.
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здрастє, вам. Я вважаю, що це образа, до своєї мами, дружини чи сестри, чи коханки ми можемо таке застосувати - ні не можемо. То хай приміряє до своїх жінок, ..короче - свинство.
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Я не бачу в наведеній цитаті, щоби ці слова стосувались якоїсь конкретної особи.
Про це і написала.
Як Ви інтерпретуєте вислів "прийшов ( прийде ) песець", який досить часто використовують навіть тут на форумі? Особливо в темах про росію.
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всі добре зрозуміли про кого промовка. Мені було неприємно, не того, що я якийсь там рафінований інтелігент. Не гарно, коли виходить чолов'яга - робить будні натяки на іншого кандидата, а цей кандидат - жінка. а всі дружно регочуть. Мене саме від цього реготу пересмикує. Порошенко мав би встати і сказати - а давайте не опускатися!, але нічо - прореготав разом зі всіма. Саме в таких ситуаціях нутро випирає.
Вам подобається? - ваше право, можете посміятися разом зі всіма, какіє проблєми.
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Сміятись почали ще до того, як почався виступ.
Не будемо ламати списи, багато залежить від особистого сприйняття.
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Достойний чоловік. Може собі дозволити.
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достойний чоловік має казати культурно, а не опускатися.
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Может ли талантливый писатель одновременно быть не менее талантливым художником?
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когда кацапы захватывали Крым он сказал что Крым ватный и ему на него похер, зато если сунутся дальше он возьмет автомат и будет воевать пока не выгонит последнего кацапа из Украины. Так что он именно в той команде где ему и следует быть - фуфлогонов и пи#дунов.
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как любое парашковое быдло ты туп и мерзок
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Интересно, Ярош тоже пламенную речь произнёс? ...
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Так, еще одного записываем в журнал зашкварившихся об Порохосвина.
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не надо ничего писать.
ФСБ тебе пришлёт полный список
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Ахах, пенится петушок ватный. Свинособака лает - Порох в президенты идёт.
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Порох в президенты идёт

Порох свиноватным кретинам на голову срёт. А они еще и рты разинули от счастья.
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Как бы ты там не думал, но питаешься именно дерьмом, не спорь со взрослыми, малыш
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В советках от подсвинков не нуждаюсь, старпер.
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Мой милый тупой дружок! Я, как пламенный порохобот питаюсь исключительно батончиками Рошен и Киевкими тортами, так что я с удовольствием глотаю и пережевываю. А вот сру я именно на головы таких зрадойлюбов как ты, которые за 5 лет в силу рукожопости ничего кроме горстки кала во рту не заслужили.
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Не нужно этих фантазий, кондовый свинобот.
Сколько бы ты там кирпичей от злобы не высирал. Ты всего лишь инфошлюха, обслуживающая олигархический режим.
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Если бы ты вопреки своей тупости был чуть внимательнее, то заметил бы, что испражняюсь я исключительно от удовольствия, а злоба прет исключитель от тебя, рукожопа не довольного своим жалким существованием. Для таких ничтожеств как ты любой режим будет "олигархическим", потому что кормить рукожопов и дебилов просто так никто не будет. Так что сглотни, вытри говнишко со своей тупой мордочки и попробукй что-то сделать руками, если голова ни на что не способна. Хотя и руки ведь из жопы наверняка...
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Как я уже сказал, ты, серун обосранный - всего лишь инфошлюха свинорылого Пецы. На большее не смей и претендовать.
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Так для справки, а кого ты там обслуживаешь?
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Еще один пример мировоззрения шлюхи, где кто-то кого-то обязательно должен обслуживать.
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О, соображаешь если ткнуть мордой в свое же говнецо)
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всех клоунов предателей и циркачей Барыга привлек? Да Зеленский курит в сторонке от етого цирка. Посмешище. ФУ!!!
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Артисты, кучеры и проститутки служат любой власти ©
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поспеши в подъезд, хватит тебе на сегодня украинского, в дурную кацапскую голову, кореша допивают боярышник, не успеешь!
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Ентот писатель получил нобелевскую премию по литературе?
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Книги писателей, получивших нобелевку, очень долго читаются, почему-то.
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Шо, оце йому пропонують , а він кічевряжиться та не хоче?
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Я чомусь вважав, що Подерв'янський розумніший та порядніший...
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хто ти таке, шоб його міряти на розум і порядність ?
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там було стільки північних лисичок, що матюкальнику іноземною прийшлось говорити
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Почему умные и интересные люди всегда за Порошенко?
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Можно про Кернеса разное писать, но он не глуп. "Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Я тут, щоб вона не з'явилась у нас", - Подерв'янський підтримав Порошенка - Цензор.НЕТ 6435
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Ты оспариваешь тот факт, что Кернес умный и интересный? )
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Когда-то я слышал, как он речь толкал. Совсем не умный и не интересный. Ещё тот жук...
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Это какие? Ахметов и добкин с фирташем и пинчуком ?
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Лесь зуйни не скажет.
Есть такой логический принцип - lesser evil (и есть ещё "наш сукин сын").
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А секта с мокшами сразу в пИсце тюлю признали)))))))) Веселуха продолжается!
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Вы свои хвосты не прячьте - покажите, чертогоны
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Як колись казав Подерев'янському один його японський котик, "Вам так не буде!"
Мордатий лис на букву "П" вже діставсь України.
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Еще один дебил вылез из навозной кучи. Все дебилы и клоуны высказались за поддержку Поросенка? Так вот куда пошли все деньги из наших налогов и с растаможки евроблях. На подкуп клоунов и циркачей.
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"Ваших налогов" ??? )) Какие с тебя налоги, кот помойный ? Ты голодранец и налогов никогда не платил.
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Клоунов? Ти тредом помилився, тут Зеленського не обговорюють.
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Чи розуміє Подерв'янський, що збіговисько, на якому діючий Генпрокурор, який повинен захищати Закон, його нахабно порушує, агітуючи за одного з кандидатів, якраз символізує, що "лисичка з пухнастим хвостиком" вже прийшла?
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Отличный портрет избирателя Порошенко. Полное отсутствие мозгов и неспособность связать 2 слова без мата.
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Ты и подобные тебе другого обращения не заслуживаете.
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А ви шо, з ним курили? Роскажіть, як це було. Мені цікаво.)
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Лесь - мущіна красівий, розумний,талановитий. Нє, ну фсьо ж правєльно сказав. Ще й без матюків.)
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Примусили його лизать мiнь'ета. От вiн i йибанувся, бiдолашний (((
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Походу он это собрание назвал той лисичкой с хвостом. Другое просто на ум не придет.
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Лесь - соль земли Украинской "Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Я тут, щоб вона не з'явилась у нас", - Подерв'янський підтримав Порошенка - Цензор.НЕТ 7661 Кому претит его мат,тот ханжа и быдло не образованное "Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Я тут, щоб вона не з'явилась у нас", - Подерв'янський підтримав Порошенка - Цензор.НЕТ 7661
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Все умные, талантливые и адекватные - за Порошенко. Как какая-то мразь или неудачник - так обязательно или за тЮльку, или за зеленского, или за аталотия ).
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Я тут, щоб вона не з'явилась у нас", - Подервянский поддержал Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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