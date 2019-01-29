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 Политика Украины, Общество
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Все про:выдвижение (8) кандидат (889) Луценко (7281) Порошенко (16214)

 "Закон запрещает мне как Генпрокурору агитировать. И я этого делать не буду. Почему же я здесь?" - Луценко выступил на форуме Порошенко. ВИДЕО

Генпрокурор Юрий Луценко выступил на форуме "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", на котором действующий Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что примет участие в выборах главы государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Луценко начал свое выступление со слов, что ему как генпрокурору запрещено законом агитировать за кандидатов от любой политической силы.

"Почему же я здесь? В первую очередь потому, чтобы заверить, что Украина, в отличие от северного Мордора, имеет право свободных демократических выборов, где закон один для всех. И каждый член любой команды, который попытается получить победу незаконным способом, будет отвечать не после неминуемой революции, а сразу после совершенного преступления. Но главная причина, почему я здесь, это то, что я люблю свою Украину", - заявил Генпрокурор.

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Видео 5 канала

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я принял решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины

Источник: https://censor.net.ua/v3108845
 
   
 Топ комментарии
 
Закон запрещает мне, как генпрокурору, агитировать, но так как меня выбрали не законно я буду агитировать.
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Опять нажрался,потому и здесь.
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Закон запрещает мне, как генпрокурору, агитировать, но так как меня выбрали не законно я буду агитировать.
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https://www.facebook.com/vadim.dmitruk236/videos/2282359898715172/

Богословська балотується в президенти принесла 2.5 мільйона гривень на реєстрацію в ЦВК з собою. В пакетикі.
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А почему Вы на Маями, а не поддерживаете потужни рехвормы тут ?
Вы э смотрю так за Украину переживаете.
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Тааа, це сарай, ось я сам особисто був прорабом на будмайданчику.


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прокурор з пана Луценка вийшов точно такий як і міністр МВД в свій час, тобто, для країни, для позитивних змін в країні - користі нуль. ну не дано людині, проте, воно лізе скрізь аби лише у владу туди, куди запропонують "авторитетні товариші", тому його словесний понос уже ніяк не сприймається.
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патамушо убогий чудак, дорвавшийся к кормушке
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Всі агенти фсб пішли і він пішов! А що він гірший агент ніж рошен чи парубій?
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вообще то нельзя, но если очень хочется, то можно
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юГик ты забыл почему? потому, что твой шоколадный хозяин не оценит, если ты будешь не здесь. а там еще и страшилу твою без работы оставит...она тебя сожрет без соли.
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Как почему,рассказать Пете о правилах поведения на зоне,скоро эти знания ему ох как понадобятся. "Закон запрещает мне как Генпрокурору агитировать. И я этого делать не буду. Почему же я здесь?" - Луценко выступил на форуме Порошенко - Цензор.НЕТ 4079
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а чого це він роботу прогулює та швендяє по усіляких шабашах?
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Закон запрещает мне агитировать как генпрокурору но я здесь как кум, так что можно и агитнуть)).
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Югік вчергове поспілкувався з білочкою...
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Пачаму здєсь? Агга..
Твойо мєсто на кіче....🤣🤣
🤑
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дяденька! если бы Вы отметились на выдвижениях ВСЕХ кандидатов, как за свободную Украину, - это не было бы агитацией... а в данном случае было бы лучше просто промолчать...
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Где-то кони пляшут в такт,
Нехотя и плавно.
Вдоль дороги все не так,
А в конце - подавно.
И ни церковь, и ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так!
Все не так, ребята...

В.Высоцкий
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Луценко реально наговорил на ст.атью
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Ты здесь потому, что в тюрьму не хочешь идти , а прийдется, со все этой шоблой.
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Шоооо, опять??
Дві кулі в балдєнь???!
🤣🤣
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«Человек третьего тысячелетия». Как Луценко «сдал» СБУ активистов акции «Украина без Кучмы».

15 декабря 2000 народ постигло счастье: в публичную политику на волне акции «Украина без Кучмы» пришел, прости господи, Луценко

15 декабря 2000 украинский народ постигло большое счастье: в публичную политику на волне акции «Украина без Кучмы», начавшейся после обнародования доказательств причастности президента Леонида Кучмы к похищению журналиста Георгия Гонгадзе, пришел нынешний генеральный, прости господи, прокурор Юрий Луценко. А уже через два года спустя Юрий Витальевич стал народным депутатом - в значительной степени благодаря тому, что дал в СБУ показания на своих соратников, которые на основании этих показаний были приговорены к различным срокам лишения свободы.
Об этом сегодня рассказывает в Фейсбуке известный журналист-криминалист Владимир Бойко.
[«Человек третьего тысячелетия». Как Луценко «сдал» СБУ активистов акции «Украина без Кучмы»]: Посмотри! http://ua24ua.net/chelovek-tretego-tisyacheletiya-kak-lutsenko-sdal-sbu-aktivistov-aktsii-ukraina-bez-kuchmi/
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Потому что ты клал на закон так же, как и твой кум.
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Юга-ты лузер,осталось недолго,и я куплю пошитые твоими руками перчатки
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Я, как Генпрокурор, могу нас-рать на Законы ...
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Да Йугик. Не только у тебя вопрос почему ты еще здесь
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- Я знаю, шо закон запрещает агитировать, но я всё равно сюда приехал и агитирую.
Ну, по крайней мере честно.
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Народ, ОТСОСИ! Семье Генпрокурора посвящается.

Я стою на Майданной сцене
Революции Гидносси.
Ты прости меня, сцена. По фене
Я скажу: На, народ, ОТСОСИ!

Я министром был без диплома.
В прокурорах балду не месил.
И теперь наслаждаюсь домом
На Сейшелах. Народ, ОТСОСИ!

Я с колонии кружечку спиздил.
Не вернусь туда, Боже, спаси.
Топором бы народ я гниздил,
А потом говорил: «ОТСОСИ»!

Ира, верная мне подруга,
Ты пока козла выноси.
Мы всегда прикроем друг друга.
А потом ты мне ОТСОСИ!

Не злопамятный я, но мститель
Рыбу мне, Господь, приноси.
Я не хер на заборе. Блюститель!
Есть претензия? ОТСОСИ!

***

Данное стихотворение разместила сегодня в Фейсбуке известная общественная активистка Лиза Богуцкая.
https://goo.gl/JQW4X5
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"Почему же я здесь? В первую очередь потому, чтобы заверить, что Украина, в отличие от северного Мордора, имеет право свободных демократических выборов, где закон один для всех". Источник: https://censor.net.ua/v3108845
По-этому я как ген прокурор присутсвую на выдвижении президента и не присутствую на выдвижении других кандидатов....
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Я явно нарушаю закон, но это потому, что я люблю Украину.
Это все, что нужно знать о соблюдении законов быдлоэлитой и о действующем Генпрокуроре.

Ну и в качестве продолжения логического ряда - "Я ограбил магазин, но это потому, что я люблю Украину".
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напишеш холодницькому пояснювальну, що ти в робочий час робив на вафельному збіговиську
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От сказав би правду. Я тут, тому, що розумію -другий строк я цілком заслужив, підробляючи у кума.
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я люблю свою Украину.. А нашу? Ключевое слово свою. Украина у них и у нас разные.
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что у дурного в голове - то у пьяного на языке...
иди юрик, похмелись - прогиб засчитан... ...гибкий ты наш генпрокуроришко
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Ответ прост ... пытаешься спасти свою сраку Юрочка.
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Как почему?.Потому что ты и закон это вещи несовместимые)))).Ну тебе будет не впервой нары парить,а вот одному человеку не сладко прийдется))))
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****
- не ходи туда! там тебя ждут неприятности!
- ну как же туда не ходить? они же ждут!!!
(м/ф котенок Гав)
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"Закон запрещает мне агитировать. Но клал я на закон"
Ю.Луценко
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Бридко читати відверто хамські і тупі коментарі, які придатні тільки для стінок громадських туалетів та інших відхожих місць, у виконанні тролів, корисних ідіотів і іншої шушвалі.
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А кстати, действительно ПОЧЕМУ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР УКРАИНЫ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ НА ПОЛИТСБОРИЩЕ????? ВМЕСТО ТОГО, ЧТО БЫ БЫТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМИ ПРЯМЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ?????

И ЭТО В ТО ВРЕМЯ, КОГДА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПРОКУРОР ХОЛОДНИЦКИЙ ЗАВЁЛ ДЕЛО НА СВОЮ ПОДЧИНЁННУЮ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПРОСТУПОК. А НЕХОЧЕТ ЛИ ТОТ ЖЕ ХОЛОДНИЦКИЙ ЗАВЕСТИ СПРАВУ НА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА????? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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та холодницкого юга апач на кушетке у петра в гостинной оприходовал))) попутал со своей царицей 3 тысячелетия))))) теперь он законтаченый и играет по правилам будки)))
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Тому, що КДКП вже закривала по ньому дисциплінарне провадження, з мотивів відсутності повноважень на притягнення його до дисциплінарки. А внутрішніх запобіжників поважати Закон, в нього не має. Це людина, яка вважає себе над Законом.
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Как наказали прокуроршу посетившую съезд Тимошенко , на которую пожаловался Холодницкий?
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Но главная причина, почему я здесь, это то, что я люблю свою Украину", - заявил Генпрокурор.

Заметьте - как сказал - свою Украину.
Получается у народа Украина, а них своя Украина.
Вот вам и вся суть этой элиты в 2 словах.
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Если предположить, что юГидически необГазованный юГа такой правильный Генеральный Прокурор, каким хочет казаться, то от чего он не заверял, «...что Украина, в отличие от северного Мордора, имеет право свободных демократических выборов, где закон один для всех...» на иных сборищах по выдвижению остальных кандидатов в Гаранты? А может просто кум-работодатель роднее? А может юГа с Тошнотворным Порош(ен)ком возомнили, мол электорат настолько безмозглый, что забыл дешёвый развод с заявлением на увольнение и встречным отказом по причине незаменимости столь ценного кадра, никого не сажающего кроме собственной печени.
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в принципе, шабаш удался даже лучше чем у йулички. жаль, шо священники не вышли на сцену. ну а в завершение - хорошо б циганей с медведем. - к нам приехал, к нам приехал,..... пей до дна! пей до дна! пей до дна!
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Плокулол не розуміє,що своїм блюдолизтвом і лакейством сильно підісрав Баризі...Відразу знівелював пів томосу і цілий безвіз...
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Зеленский НАШ ПРЕЗИДЕНТ -- шеколадных на нары "Закон забороняє мені як Генпрокурору агітувати. І я цього не робитиму. Чому ж я тут?" - Луценко виступив на форумі Порошенка - Цензор.НЕТ 4224
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Какую-то прокуроршу, которая появилась на форуме у Тимошенко Холодницкий хочет уволить, а тут целый Генеральный Плокулол! Не, ну не питарасы?!
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Почему же я здесь?" - Луценко слегка протрезвев, пошел к выходу.:)
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потому што там так жарко и скучно, беня не даст с*издеть, а хочется здеся голыми пяточками по травке, и махнуть куда-нибудь на лыжах....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Закон запрещает мне как Генпрокурору агитировать. И я этого делать не буду. Почему же я здесь?" - Луценко выступил на форуме Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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