 "Закон запрещает мне как Генпрокурору агитировать. И я этого делать не буду. Почему же я здесь?" - Луценко выступил на форуме Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Луценко начал свое выступление со слов, что ему как генпрокурору запрещено законом агитировать за кандидатов от любой политической силы.
"Почему же я здесь? В первую очередь потому, чтобы заверить, что Украина, в отличие от северного Мордора, имеет право свободных демократических выборов, где закон один для всех. И каждый член любой команды, который попытается получить победу незаконным способом, будет отвечать не после неминуемой революции, а сразу после совершенного преступления. Но главная причина, почему я здесь, это то, что я люблю свою Украину", - заявил Генпрокурор.
Видео 5 канала
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Богословська балотується в президенти принесла 2.5 мільйона гривень на реєстрацію в ЦВК з собою. В пакетикі.
Вы э смотрю так за Украину переживаете.
Твойо мєсто на кіче....🤣🤣
🤑
Нехотя и плавно.
Вдоль дороги все не так,
А в конце - подавно.
И ни церковь, и ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так!
Все не так, ребята...
В.Высоцкий
Дві кулі в балдєнь???!
🤣🤣
15 декабря 2000 народ постигло счастье: в публичную политику на волне акции «Украина без Кучмы» пришел, прости господи, Луценко
15 декабря 2000 украинский народ постигло большое счастье: в публичную политику на волне акции «Украина без Кучмы», начавшейся после обнародования доказательств причастности президента Леонида Кучмы к похищению журналиста Георгия Гонгадзе, пришел нынешний генеральный, прости господи, прокурор Юрий Луценко. А уже через два года спустя Юрий Витальевич стал народным депутатом - в значительной степени благодаря тому, что дал в СБУ показания на своих соратников, которые на основании этих показаний были приговорены к различным срокам лишения свободы.
Об этом сегодня рассказывает в Фейсбуке известный журналист-криминалист Владимир Бойко.
[«Человек третьего тысячелетия». Как Луценко «сдал» СБУ активистов акции «Украина без Кучмы»]: Посмотри! http://ua24ua.net/chelovek-tretego-tisyacheletiya-kak-lutsenko-sdal-sbu-aktivistov-aktsii-ukraina-bez-kuchmi/
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Ну, по крайней мере честно.
Я стою на Майданной сцене
Революции Гидносси.
Ты прости меня, сцена. По фене
Я скажу: На, народ, ОТСОСИ!
Я министром был без диплома.
В прокурорах балду не месил.
И теперь наслаждаюсь домом
На Сейшелах. Народ, ОТСОСИ!
Я с колонии кружечку спиздил.
Не вернусь туда, Боже, спаси.
Топором бы народ я гниздил,
А потом говорил: «ОТСОСИ»!
Ира, верная мне подруга,
Ты пока козла выноси.
Мы всегда прикроем друг друга.
А потом ты мне ОТСОСИ!
Не злопамятный я, но мститель
Рыбу мне, Господь, приноси.
Я не хер на заборе. Блюститель!
Есть претензия? ОТСОСИ!
***
Данное стихотворение разместила сегодня в Фейсбуке известная общественная активистка Лиза Богуцкая.
https://goo.gl/JQW4X5
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По-этому я как ген прокурор присутсвую на выдвижении президента и не присутствую на выдвижении других кандидатов....
Это все, что нужно знать о соблюдении законов быдлоэлитой и о действующем Генпрокуроре.
Ну и в качестве продолжения логического ряда - "Я ограбил магазин, но это потому, что я люблю Украину".
иди юрик, похмелись - прогиб засчитан... ...гибкий ты наш генпрокуроришко
- не ходи туда! там тебя ждут неприятности!
- ну как же туда не ходить? они же ждут!!!
(м/ф котенок Гав)
Ю.Луценко
Очень поознавательное видео былых времен
И ЭТО В ТО ВРЕМЯ, КОГДА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПРОКУРОР ХОЛОДНИЦКИЙ ЗАВЁЛ ДЕЛО НА СВОЮ ПОДЧИНЁННУЮ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПРОСТУПОК. А НЕХОЧЕТ ЛИ ТОТ ЖЕ ХОЛОДНИЦКИЙ ЗАВЕСТИ СПРАВУ НА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА????? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Заметьте - как сказал - свою Украину.
Получается у народа Украина, а них своя Украина.
Вот вам и вся суть этой элиты в 2 словах.