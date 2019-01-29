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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5419) маршрутки (395)

 Две маршрутки столкнулись в Боярке возле Киева. ВИДЕО камер наблюдения

Две маршрутки столкнулись в Боярке возле Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, ДТП произошло на перекрестке улиц Белогородской и Молодежной. Судя по записям камер наблюдения, происшествие случилось рано утром в 6 часов 17 минут.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Альтернативы большим автобусам в крупных городах нет, маршрутки должны исчезнуть как класс, - Омелян. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3108794
 
 
 Топ комментарии
 
Сдал авто на СТО и пришлось есхить из Боярки в боярской маршрутке 720. Гололед он летит 80км.
Говорю, - водитель может помедленне???
бабуля рядом, - не мэшайте водытелю ехать!
Так что быдломаршрутчки возят быдлопасажиров!
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правильно - если ты на главной, дави всех
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После слов "две маршрутки" предложение можно не продолжать. Свиновозы должны исчезнуть как класс.
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почему два? один был на главной...
виновник - наверное сдачу давал...
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правильно - если ты на главной, дави всех
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Там дебилы даже те кто были внутри! У белой явное привышение скорости!
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Повезло что скользко, на сухой дороге желтый перевернулся бы. Белый до столкновения тоже не тормозил, тоже сдачу считал.
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Конечно, ясно шо в Европу надо - просто нужно узаконить такое дело: кто первым прибежал и накалякал бумагу, тот значит: был заслеплен Луной, у него кум знает доктора, который видел чувака, сказавшего шо он целовал руку жены Луценко в сортире супермаркета... А если по-простому, то вот откуда европейцы, конечно сами не без ошибок, смотрят на готовность страны к вступлению в арабский мусорник. Совсем скоро - срачи: или принимают нас с Днобассом, или мы не будем строить 100 мечетей. Хотя.... мне было бы смешно - Аллах сажает Яхве на бутылку)))
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Сдал авто на СТО и пришлось есхить из Боярки в боярской маршрутке 720. Гололед он летит 80км.
Говорю, - водитель может помедленне???
бабуля рядом, - не мэшайте водытелю ехать!
Так что быдломаршрутчки возят быдлопасажиров!
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хз не знаю такой, но стараюсь маршрутками не ездить это очень опасно.
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просто по акценту похожа на Тамару или на Нино ))
а маршрутками ездить - упаси бог, сколько раз зимой по гололеду, по снежной каше - я везу одну свою жопу с 9ю подушками безопасности со скоростью 50-60 км максимум, и меня как стоячего обходит спринтер, полный пассажиров, на 120. были случаи - видел его потом перевернутым в кювете
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Повезло обоим - что не было пассажиров. Даже при таком столкновении могли быть погибшие сидящие в желтой маршрутке с правой стороны.
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Вы видимо не в курсе что в 6 часов утра в боярской маршрутке уже может не быть даже стоячих мест???
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Тогда... судя по видео пассажиры не начали выходить а сидели - ехать дальше...
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Тогда, по Вашему главная новость только в том, что маршрутки столкнулись а то, что "всем хана" - мелочь, не стоящая сообщения?
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так как у нас подают новости может быть все что угодно!
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После слов "две маршрутки" предложение можно не продолжать. Свиновозы должны исчезнуть как класс.
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Правильно, надо отобрать деньги у олигархов и построить в Боярке гиперлуп.
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Алєні.
Хоча в білій напевно алєневід. Жовтий більш не правий.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДве маршрутки столкнулись в Боярке возле Киева. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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