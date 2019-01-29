 Две маршрутки столкнулись в Боярке возле Киева. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, ДТП произошло на перекрестке улиц Белогородской и Молодежной. Судя по записям камер наблюдения, происшествие случилось рано утром в 6 часов 17 минут.

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