 Две маршрутки столкнулись в Боярке возле Киева. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, ДТП произошло на перекрестке улиц Белогородской и Молодежной. Судя по записям камер наблюдения, происшествие случилось рано утром в 6 часов 17 минут.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, ДТП произошло на перекрестке улиц Белогородской и Молодежной. Судя по записям камер наблюдения, происшествие случилось рано утром в 6 часов 17 минут.
виновник - наверное сдачу давал...
Говорю, - водитель может помедленне???
бабуля рядом, - не мэшайте водытелю ехать!
Так что быдломаршрутчки возят быдлопасажиров!
а маршрутками ездить - упаси бог, сколько раз зимой по гололеду, по снежной каше - я везу одну свою жопу с 9ю подушками безопасности со скоростью 50-60 км максимум, и меня как стоячего обходит спринтер, полный пассажиров, на 120. были случаи - видел его потом перевернутым в кювете
Хоча в білій напевно алєневід. Жовтий більш не правий.