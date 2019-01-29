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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3493) ООН (2697) Донбасс (17839) Тука (550) Сайдик (144)

 Это общие тезисы, с которыми сложно спорить: дьявол, как показывает опыт, кроется в деталях, - Тука о плане Сайдика по Донбассу. ВИДЕО

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что обнародованный в СМИ план спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе содержит лишь общие тезисы, а детали пока неизвестны, поэтому содержание плана сложно комментировать.

"То, что прозвучало в СМИ от господина Сайдика, - это исключительно общие тезисы, с которыми сложно спорить. Я хотел бы сразу отметить, что я считаю такие тезисы абсолютно приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам никому пока неизвестны. По крайней мере, нашему министерству детальный план этот не поступал", - заявил Г.Тука в эфире "112.Украина", передает Цензор.НЕТ.

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Поэтому, по его словам, комментировать план, о деталях которого ничего не известно, пока не стоит.

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"Например, меня интересует, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований, в какие сроки, каким образом (произойдет. – Ред.) выведение иностранных войск с территории Донбасса, что подразумевается под процессом амнистии. И таких вопросов очень много", - сказал замминистра.

Он проинформировал, что МинВОТ официально еще получали от ОБСЕ никаких предложений – о всех подробностях надо спрашивать у представителей Организации.

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Накануне спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции.

Источник: https://censor.net.ua/v3108774
 
 
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сайдік), то добре, а шо хуйло вже погодилося?!
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кацы закатили истерику если шо
на это пойтить не могу (с)
потому как там кокретно забит контроль границы с рф подразделениями оон
и они автоматом пролетают мимо таза со снабжением боеприпасами и живой силы
война реально закончится в течении трех дней
... почему туке это не нравится хез
псы. может кацы блефуют, но полюбому с этим будет разбираться уже новый президент со своей командой
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Я так понимаю Украина не знает ничего о плане сайдика.. Что само по себе нонсенс. Надо бы узнать фамилии персон, которые этот план придумали.Причем придумали, предварительно не обсуждая его с представителями Украины.Херня полная.
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возможно это сделано во избежание утечки информации в сторону расейской педерации Это общие тезисы, с которыми сложно спорить: дьявол, как показывает опыт, кроется в деталях, - Тука о плане Сайдика по Донбассу - Цензор.НЕТ 1385
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Если конечно Сайдик не посещал свадьбы в ордло.
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мне пох на этого сайдика
как только наши американские друзья увидят во главе Украины человека который реально что то захочет изменить в лучшую сторону
старик сайдик будет ловить рыбу у себя на даче
в перерывах между заседаниями международного суда военного трибунала, где он будет давать показания
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Да и так всё понятно. Никто не будет рисковать своей головой ради Украины. Поэтому заморозят всё как есть. А слова, планы, саммиты, поездки туда-сюда... За что-то европейская бюрократия должна свои бабки получать. Освобождение Донбасса от кацапни - это дело самой Украины.
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Может нужно свои планы разрабатывать, а не чужие принимать и подписывать. И учитывать интересы Украины , а не сепаров живущих на тех территориях и не кацапские интересы.
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Когда имеешь дело с русскими - ни одному их слову верить нельзя. В том числе написанному на бумаге. Даже 10 раз написанному. Только ДЕЛА. Дело №1 - пошли вон из Донбасса. Дело № 2 - пошли вон из Крыма.
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амфаш

Ну может сам план и не плох. Вот только нахрена нам 2 миллиона ватников-данбасян? У нас и своих от Одессы до Харькова!
28.01.2019 17:45
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЭто общие тезисы, с которыми сложно спорить: дьявол, как показывает опыт, кроется в деталях, - Тука о плане Сайдика по Донбассу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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