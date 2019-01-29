 Это общие тезисы, с которыми сложно спорить: дьявол, как показывает опыт, кроется в деталях, - Тука о плане Сайдика по Донбассу. ВИДЕО

"То, что прозвучало в СМИ от господина Сайдика, - это исключительно общие тезисы, с которыми сложно спорить. Я хотел бы сразу отметить, что я считаю такие тезисы абсолютно приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам никому пока неизвестны. По крайней мере, нашему министерству детальный план этот не поступал", - заявил Г.Тука в эфире "112.Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Например, меня интересует, каким образом предусмотрена демилитаризация незаконных вооруженных формирований, в какие сроки, каким образом (произойдет. – Ред.) выведение иностранных войск с территории Донбасса, что подразумевается под процессом амнистии. И таких вопросов очень много", - сказал замминистра.
Он проинформировал, что МинВОТ официально еще получали от ОБСЕ никаких предложений – о всех подробностях надо спрашивать у представителей Организации.
Накануне спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции.
на это пойтить не могу (с)
потому как там кокретно забит контроль границы с рф подразделениями оон
и они автоматом пролетают мимо таза со снабжением боеприпасами и живой силы
война реально закончится в течении трех дней
... почему туке это не нравится хез
псы. может кацы блефуют, но полюбому с этим будет разбираться уже новый президент со своей командой
хотя верится с трудом
как только наши американские друзья увидят во главе Украины человека который реально что то захочет изменить в лучшую сторону
старик сайдик будет ловить рыбу у себя на даче
в перерывах между заседаниями международного суда военного трибунала, где он будет давать показания
Ну может сам план и не плох. Вот только нахрена нам 2 миллиона ватников-данбасян? У нас и своих от Одессы до Харькова!
28.01.2019 17:45
Ответить