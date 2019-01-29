 Люди выходили на забастовку, но Россия - это не Украина, - жители оккупированного Партенита жалуются на отсутствие доступа к пляжам. ВИДЕО

Перед телекамерами российских каналов оккупанты "освобождали" пляжи от заборов, а по ЮБК ходили патрули – они срезали замки, сносили ограды и открывали проходы к морю. Спустя четыре года житель Партенита поделился с Крым.Реалии, как местные пляжи стали одними из самых недоступных в Крыму, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, спустя некоторое время оккупанты начали "поджимать" и ограничивать доступ к пляжам, потом сделали их платными, теперь на некоторые из них попасть невозможно.

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По его словам, выход людей на забастовки ничего не дал, а лишь обернулся судебными делами для участников протеста. В результате, по его словам, местные жители "разочаровались".