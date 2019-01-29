 Люди выходили на забастовку, но Россия - это не Украина, - жители оккупированного Партенита жалуются на отсутствие доступа к пляжам. ВИДЕО

Перед телекамерами российских каналов оккупанты "освобождали" пляжи от заборов, а по ЮБК ходили патрули – они срезали замки, сносили ограды и открывали проходы к морю. Спустя четыре года житель Партенита поделился с Крым.Реалии, как местные пляжи стали одними из самых недоступных в Крыму, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, спустя некоторое время оккупанты начали "поджимать" и ограничивать доступ к пляжам, потом сделали их платными, теперь на некоторые из них попасть невозможно.
...
По его словам, выход людей на забастовки ничего не дал, а лишь обернулся судебными делами для участников протеста. В результате, по его словам, местные жители "разочаровались".
Американская полицейская сыграла в русскую игру и погибла.
приходит бледный мужик к врачу:
- доктор, у меня адский понос, могу ли я купаться в ванной?
- нуууу… если говна хватит ... то купайтесь....
А вот с местной ваткой сложнее будет.
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй!
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй
Все получите честь по чести!
Вас ничто уже не спасет!!!
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
И теперь дурак просит подать на лекарство от бешенства, в то же время подсчитывает две пенсии и мечтая об английском подданстве. Но дурак знает что к чему, просто сидя на ведре вазелина, зазывает хоть Зимбабве в свой курятник, ой, "отель", вынимая из кладовки тухлые креветки и думая что сейчас опять лохи попрут плескаться в фекальном "море" и кушать дерьмо в стаканчиках - креветки "Крымские" - вернись взад, нажрись хавна.
Ну и что теперь делать?
С плакатиком "верните все в зад" уже не выйдешь.
Остается только разочаровываться.
Потому что не надо было очаровываться.
Очарованы,околдованы ....
Ми чим краще? Проїдьте вздовж Дніпра (я частенько їжджу до матері, та родичів під Нікополь). Так от, спробуйте посеред траси під'їхати до річки, що б хоча б лице вмитись. Це вже така проблема, все кругом приватне, огороджено. А там, де і є можливість, то до води важко підступитись.
Десь приблизно така сама ситуація і з доступом до моря. Хоча, є одне місце не далеко від Миколаєва - коса Аджигол. Заповітна зона. Ще можливість доступу до води є і то.
Но оно вопит что ему кто-то должен(стыдливо не упоминая РФ). Реально Пудин - Антимидас. Тот хоть золото делал, а крысенышь - только материал якутского "митця")) Я рад за крысчан.
Восстановим суверенитет Украины над Крымом, - возможно пересмотрим этот вопрос.
Забашлял на входе, показал ПАСПОРТ и ты на море.....
Одел ласты, маску, засунул ПАСПОРТ в плавки и в море....
П.С. Угадайте страну ?
готовьтесь впахивать на этих объектах с утроенной силой,чтоб искупить предательство.