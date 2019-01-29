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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:Крым (21056) море (298) оккупация (6719) пляж (161)

 Люди выходили на забастовку, но Россия - это не Украина, - жители оккупированного Партенита жалуются на отсутствие доступа к пляжам. ВИДЕО

В 2014-м российские оккупанты заявляли о том, что побережье Крыма должно быть открытым.

 Перед телекамерами российских каналов оккупанты "освобождали" пляжи от заборов, а по ЮБК ходили патрули – они срезали замки, сносили ограды и открывали проходы к морю. Спустя четыре года житель Партенита поделился с Крым.Реалии, как местные пляжи стали одними из самых недоступных в Крыму, передает Цензор.НЕТ.

...
По его словам, спустя некоторое время оккупанты начали "поджимать" и ограничивать доступ к пляжам, потом сделали их платными, теперь на некоторые из них попасть невозможно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Где-то человек 20-25 я насчитал": Пустые пляжи ЮБК на майские праздники. ФОТОрепортаж

По его словам, выход людей на забастовки ничего не дал, а лишь обернулся судебными делами для участников протеста. В результате, по его словам, местные жители "разочаровались".

Источник: https://censor.net.ua/v3108756
 
   
 Топ комментарии
 
Московиты и особенно КРЫСЫчане, примите мои поздравления с праздников вашего покровителя св. Петра - покровителя домашней скотины.
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Ничего страшного, скоро сезон начнется, а там и камни с неба...
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И земля в Крыму неспокойная,постоянно гудит,наверное трутся под Керченским проливом два земных разлома
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рюцки мир - он такой, бессмысленный и беспощадный
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Та то еще камни с неба не сильно падают!
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Жрите камни,запивайте хуйловской мочёй,и закусывайте кадыркиным дерьмом!
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Московиты и особенно КРЫСЫчане, примите мои поздравления с праздников вашего покровителя св. Петра - покровителя домашней скотины.
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зато южное побережье...а не то что в крыму-северное
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А что звучит,"Южный берег Северного ледовитого океана"
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на бутылки и каятся - прежде всего перед своими детьми - а мы вас все равно не простим еще лет так 10 - 15, как минимум - а то вам маловато пока счастья
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корыто поставить, одно на всех. и пусть мокнут по очереди. для профилактики от блох.
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Мир вам , русский . Надо вам выключить свет , привыкайте жить в глубокой ж..е , любите Украину .
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Купайтесь в ванне и мочой обливайтесь, чтобы солёным морским воздухом пахло - нафига вам пляжи...))
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*** как всегда...выскочило (пардон)
приходит бледный мужик к врачу:
- доктор, у меня адский понос, могу ли я купаться в ванной?
- нуууу… если говна хватит ... то купайтесь....

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Если завтра вернётся Крым в Украину , то надо лет десять , чтобы море и земля очистилась от ватного дерьма .
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Можно очистить гораздо быстрее, поскольку они все за Сталина,СССР и одобряют депортацию крымских татар, якобы за сотрудничество с оккупантами, то зеркально применить эту меру к ним и депортировать в ордло , пусть займутся восстановлением. Люди виходили на страйк, але Росія - це не Україна, - мешканці окупованого Партеніта скаржаться на відсутність доступу до пляжів - Цензор.НЕТ 8175
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Депортировать никто не будет, но такую утку можно запустить, со страшными подробностями, чтобы сами бежали...
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Дык я периодически запускаю ее на крымских форумах, но надо больше и чаще. Люди виходили на страйк, але Росія - це не Україна, - мешканці окупованого Партеніта скаржаться на відсутність доступу до пляжів - Цензор.НЕТ 5411
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На такие как у них мозги надо действовать как паРаша - вернётесь в Украину, попросите прощения и сразу получите по 50 тыщ зарплаты и пенсии и только потом... им не привыкать.
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А их и депортировать не нужно будет. Сами выедут на роисю за скрепами. Рабы не могут жить на свободе, как и свободный человек не может жить в рабстве.
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интересно, как это она очистится? так только кацапов уже лимон въехало. Их что, тоже в Украину пустим?
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Ви не повірите, але багато москальні так і міркує, мол Україна це європейська країна і ЄС не допусте депортації людей, тому сподіваються на наше громадянство.
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Ні, але вони сподіваються через європейський суд добитися заборони на депортацію з Криму, там вже цілі шобли таких.
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Но не запретит НАМ их считать не гражданами Украины , как в странах Балтии с русскими,со всеми вытекающими последствиями.
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Це да, але їх діти будуть громадянами і співи про рузькемир залунають знову.
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Они станут заробітчанами . Что им делать дома , на руинах самовластья ?
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Юридически тут вообще вопроса нет. По законодательству Украины и международному они нелегалы и подлежат безусловной депортации с отчуждением незаконно (т.е. по законам рфии) приобретенного имущества.
А вот с местной ваткой сложнее будет.
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то все фигня...кто гражданами Украины были на момент оккупации-те теоретически имеют право ими быть.остальные-НеГры
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Зайди в свій паспортний центр, в любій області завжди буде пару щуриків з Криму.
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але з українськими паспортами.а не з курчам двоголовим
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Тут торопиться не надо. Пусть крысы и лугандоны еще так поживут лет этак 5-10
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***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!

Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.

Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй!
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй
Все получите честь по чести!
Вас ничто уже не спасет!!!
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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проститутка с завышенными требованиями
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Приезжайте к нам на Колыму, нет лучше вы к нам ответили крысчане...И вот.
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Г*споди, бешенный шакал опять укусил дурака, который думал что шака ему полижет ногу и даст боля луча пенсию.... Вот ведь не не иначе как Обама поднаделала, вот ведь незадача то, а?

И теперь дурак просит подать на лекарство от бешенства, в то же время подсчитывает две пенсии и мечтая об английском подданстве. Но дурак знает что к чему, просто сидя на ведре вазелина, зазывает хоть Зимбабве в свой курятник, ой, "отель", вынимая из кладовки тухлые креветки и думая что сейчас опять лохи попрут плескаться в фекальном "море" и кушать дерьмо в стаканчиках - креветки "Крымские" - вернись взад, нажрись хавна.
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Оказывается это только при плохой Украине можно с плакатиками ходить,а при хорошей россии нельзя.
Ну и что теперь делать?
С плакатиком "верните все в зад" уже не выйдешь.
Остается только разочаровываться.
Потому что не надо было очаровываться.
Очарованы,околдованы ....
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Мені звісно радісно за такі "пабєди" запроданців, але!!!
Ми чим краще? Проїдьте вздовж Дніпра (я частенько їжджу до матері, та родичів під Нікополь). Так от, спробуйте посеред траси під'їхати до річки, що б хоча б лице вмитись. Це вже така проблема, все кругом приватне, огороджено. А там, де і є можливість, то до води важко підступитись.
Десь приблизно така сама ситуація і з доступом до моря. Хоча, є одне місце не далеко від Миколаєва - коса Аджигол. Заповітна зона. Ще можливість доступу до води є і то.
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... Азовське море то так, тільки б рахувалось, або кому ближче. Я пам'ятаю, коли приїхав в Кириловку і бігом звідтов тікати. Краще в нашому Коблево, чим тоді там.
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Звёзды с неба говорят, что водолеи будут разочарованы раком.
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Если бы у крысчан была бы хоть одна извилина в мозгу (даже на всех), они бы допетрили, что это обыкновенное перераспределение пляжей в пользу кацапских "уважаемых людей"...)
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А вот представить - как себя чувствует быдло, которому "помог" Пудин.... Мне это нравится...
Но оно вопит что ему кто-то должен(стыдливо не упоминая РФ). Реально Пудин - Антимидас. Тот хоть золото делал, а крысенышь - только материал якутского "митця")) Я рад за крысчан.
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От барани, в них там пам'ятник оркам фарбою облили, а вони про пляжі думають. Люди виходили на страйк, але Росія - це не Україна, - мешканці окупованого Партеніта скаржаться на відсутність доступу до пляжів - Цензор.НЕТ 1065
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ЭТО Ж СССРОВСКИЕ СПЕКУЛЯНТЫ !!! ИЗ ВСЕГО ГРЯЗНУЮ БАРЫЖЬЮ ЛАВКУ ДЕЛАЮ !!!
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Вернулся Крым в родную говень, глянь, а там до пенсии еще на 5 и на 8 лет больше горбатиться...
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'Дидыневоевали-дидыбудували',а вы,суки,'дидовпродавали'
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А гостиница почему 'Европа'？'Великий Китай' более в тему
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Скоро им будет не до пляжей. Скоро снова засуха, урожай сгорит на корню, с крана будет идти соленая вода с примесями сероводорода. Сюда следует добавить отрезанность от цивилизованного мира, санкции, денег нет, но вы там держитесь, всего вам хорошего. Вне Украины Крым не может жить и развивать. Крым это Украина
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Кацапчики, поки міст ще якось тримається - хапайте торбу (якщо є що туди покласти) - і на "Хубомаї "- вас там дуже чекають.
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Довбодятли, вулиця Карла Маркса, який ненавидів Росію.
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Пытаются, пытаются, а камни с неба всё летят и летят

Люди виходили на страйк, але Росія - це не Україна, - мешканці окупованого Партеніта скаржаться на відсутність доступу до пляжів - Цензор.НЕТ 1637
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Нічого. Зате тепер крисчанє мають можливість дивитися на Чорне море по зомбоящику, а смак морської води цілком замінює пачка солі у кориті з фекаліями.. Головне, що тепер в них укропофашіздобіндєровцев немає..😕😕😕
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О дают! Пляжи не ваши! Так зачем им выход к пляжам?
Восстановим суверенитет Украины над Крымом, - возможно пересмотрим этот вопрос.
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Да пох. Кто был в Турции в крым больше в ту помойку не поедет.
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если зимой по штуке, то что же будет летом???, я крайний раз там был за 30 грн)))
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А ТО ХЙЛО У ВАС ВСЕ РАЗГРАБИТ, РАЗВАЛИТ И ВОЕВАТЬ ВАС ПОШЛЕТ !!!
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Я плачу от горя! Слезы не дают мне говорить! Прям теперь спать не смогу, все думать буду "как там на пляж бедненькие крысчане попадают, на все ли им хватает? "
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Обслуга не має права користуватися тими пляжами, якими користуються їхні "кармільці". Сумлінно готуйте страви, сумлінно прибирайте номери, сумлінно лягайте під клієнтів. Ви же мріяли про це протягом 23 років, писали на усіх парканах "крьім-россия".
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Взял из дома ПАСПОРТ, ласты, маску и пошел на море....
Забашлял на входе, показал ПАСПОРТ и ты на море.....
Одел ласты, маску, засунул ПАСПОРТ в плавки и в море....
П.С. Угадайте страну ? Люди виходили на страйк, але Росія - це не Україна, - мешканці окупованого Партеніта скаржаться на відсутність доступу до пляжів - Цензор.НЕТ 743
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та то камнями з неба просто перегородило дорогу....
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Это что за разговоры?! Какой может быть доступ к пляжам у генетических рабов, потомственных холуев и предателей?! Стоять на коленях, умолять, каяться в грехах, славить засРашку и жить в гавне - вот ваш удел, твари паскудные! После возвращения Крыма, вас всех вместе с обожаемой паРашей на Колыму, в Магадан и Воркуту, там ваше место. Пока не передохнете. Моря оне захотели...
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Значит в Украине можно всяким прокацапским что то требовать и должны обязательно исполнить ? Регионалы давали волю только для продвижения кацапских интересов. Помнится протесты крымских кацапов против американских моряков, которые так и не смогли сойти на берег.
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У нас Михо в Одессе тоже киваловский забор сносил, но....
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але в Криму зараз є "юнармія" як на расеї дітей вже до дитячого садку одягають в військову форму і змушують співати щось псевдопатріотичне.
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крымские манкурты,после освобождения и зачистки Крымской области,все красивые домики и отельчики станут боевыми трофеями державы Украина и АТО&ООСбендеровцев.
готовьтесь впахивать на этих объектах с утроенной силой,чтоб искупить предательство.
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Ну що,крисчани,допомогли вам ваші кацапи? Майже цитата...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЛюди выходили на забастовку, но Россия - это не Украина, - жители оккупированного Партенита жалуются на отсутствие доступа к пляжам. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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