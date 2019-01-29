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 Политика Украины
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 "Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови". ВИДЕО

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко официально начала кампанию на выборах президента Украины и заявила, что после своей победы привлечет к ответственности всех, кто последние 5 лет занимался коррупцией и фальсифицировал выборы.

Об этом лидер "Батькивщины" заявила на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

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"Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию во время поставки техники из его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что 5 лет занимался разрушением страны", – утверждает Тимошенко.

"Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наемники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривень", - заявила политик.

"Это видят сегодня все штабы. Это сегодня фиксируется всеми, кто живёт на этих территориях. Но мне очень жаль, что на это не реагируют силовые структуры, гражданское общество, и что мы не делаем выводы с предыдущих лет провалов, с предыдущих лет авторитаризма и разрушения демократии", - сказала политик.

"Я хочу четко заявить, что у них этот трюк – так же, как это прошло в 2010 году – не пройдет. Мы не дадим им снова сфальсифицировать выборы. У нас на каждом участке есть как минимум 10, а на некоторых и до 20 человек, которые будут членами комиссий, наблюдателями, и которые не позволят Порошенко и его окружению сфальсифицировать выборы", – отметила глава партии "Батькивщина".

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Тимошенко также заявила, что Украиной управляет коррумпированная олигархическая мафия, которая "растягивает по оффшорам и по Мальдивах все, что только может взять", прикрываясь при этом благими лозунгами – "Армия, язык, вера". По словам лидера "Батькивщины", она не имеет никаких сомнений в своей победе, а главной целью на посту президента видит "окончание эпохи несправедливости, разрушения экономики и финансовых возможностей каждой семьи".

Источник: https://censor.net.ua/v3108743
 
 
 Топ комментарии
 
Тимошонка похтже окончательно СВИХНУЛАСЬ (((((
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Дай боже. але нажаль пані тимошенко я тобі НЕВІРЮ.
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"Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови" - Цензор.НЕТ 8611 "Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови" - Цензор.НЕТ 5731 "Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови" - Цензор.НЕТ 4256
С себя надо начинать, родная ты наша. С себя и своей команды.
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йуляха может и обидеться.и тогда тебя с работы выгонят
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де вас таких тупих беруть?
Невже кум мародера не може найняти хоча б тих хто школу закінчив а не тупо вигнали?
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а чо такой злой?спамишь меня....шота с утра пошло не так?смотри телевизер ,дурбэцало.сегодня порох выдвигается в кандидаты...заметь,за 2 месяца до выборов.а не как йуляха-за два года...а морду еще раньше отрихтовала,так что успела уже всем надоесть своим фейсом "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 5601
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а при её премьерстве много кого посадили или наказали,что у юльки что у пороха,*любі друзі* ,это одни и те же лица
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Так понимаю, что будет наказан и некто ..Лазаренко и его гнойные очкатые пособники.....
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лазаренко там куда ой как не хочеться даме уже правда без косы)
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господа!!!через 2(два) месяца вы все будете радостно поздравлять друг друга с победой Петра Алексеевича.Аминь!
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обещать , не значит жениться... неверю , сама из того же теста !
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А что это мне "тыщугривен" никто не предлагал? Тимоха-снова забрехалась.

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А тсьотка продолжает старые фокусы. "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 4591
20 лет в топ-политикума и у нее не нашлось за это время возможности бороться с коррупцией. Нашлось время только ее возглавлять, когда была возможность.
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платив ворогу в бюджет, для фінансування армії агрессора і відпочівав на Мальдівах, коли гинули і замерзали солдати як на фронті так і на тренувальних полігонах і місцях дислокації. А агресор був у нього торговим партнером.
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Сьогодні по ТВ ..висування .! ...
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якщо заважають йому красти - кричати - хйло напакдає - не заважайте грабувати!
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"Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 6818
12. Надолбить ям на дорогах.
13. Повыкручивать лампочки в подъездах.
14. Нагадить Lvbnhj на коврик.
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Старушка курнула и ее понесло.......
Видно по колонии своей соскучилась, зэчка.
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Янукович был прав. Её место в тюрьме
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Нет не прав. Ее место в цирке.

И вобще юродивые - святые люди.
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Юле -долю! Дайте бабе с косой место у корыта!
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не асталось кандидатов каторые не пообещали такого?
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Ситуация у нас - уникальна. Если послушать президента и других чиновников, то коррупции у нас - пруд пруди. А вот коррупционеров - нет совсем… Некого наказывать.
По официальным данным, за весь 2018 год государство конфисковало у коррупционеров вплоть 5 тыс. долларов…
Как явление коррупция целиком и везде присутствует, а на уровне ответственных и привлеченных к ответственности - их нет. Вероятно потому, что среди коррупционеров - все «свои». Священные коровы украинской коррупции…
А своих «коров» трогать грех, они потом плохо доятся…(С.)
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Ага. Обіцянка - цяцянка! Жулеботам радість!
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реайльный рейтинг жульки 2,7% за неё никто кто в своем уме не собирается голосовать "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 6921
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За нее все вата\сепары будут голосовать. У нее будет норм голосов, увидите.
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Угу. И поэтому все сраколизы аж сруть кирпичами.
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Тот против кого больше всех гавкает Тюля,тот и будет Президентом,других вариантов нет.Тюля на 100% повторяет слова пукина,конечная цель у них одна,чтобы не было Украины
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А! Как зашевелились СМИ! Как все олигархи сра-е боятся Юлю! Как гадят на ее СМИ! Противно читать! Давно уже выключил все информационные телеканалы Украины.
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Давай Юля, жги эту напалмом это кодло. У жополизов аж дыхание в зобу сперло. Кроме идиотских , впрочем традиционных для этой прослойки населения, набросов дерьма, и сказать то нечего.
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от её *напалма* задохнутся не боишься? "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 5353
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Т.е.за торговлю на крови....А за контракт газовый кто ответит????

За коррупцию....а за то, что всё имущество на тёте кто ответит?
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Аврал соєвих *пе-тюшек* ? ...Збір по гудку № 1 !!!
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Порохоботы - скользкие никчемные бесхребетные существа. И будут лизать любой власти.

Поэтому после выборов порохоботы автоматически трансформируются в юлеботов, грыцеботов или ляшкоботов ))))
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Да уж, неправдоподобно бедная в брендовых шмотках, ботоксная бабушка, прикрываясь благими лозунгами очередной своей борьбой с коррупцией, как танк, прет к государственному корыту. Там реально финансовые возможности ее многочисленной семьи могут значительно расшириться. Ещё и выборов не было, а уже несомненно победила. Ну, а если пролетит, как парижская фанера, опять фальсификации будут виноваты и злой демон порошенко. А чем тимошенко занималась 5 лет? Нерпрерывно работала над улучшением своего внешнего вида и укреплением драгоценного здоровья, но никак не страны.
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5 лет не хватило разобраться, кто ОН и КТО его команда. Удивительно, но ФАКТ. Или же ОНИ такие же, как ОН.
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ой тетя, не буди лихо пока оно тихо. в Качановке еще нары не остыли. а садить тебя, милая, есть за что.
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ЕС у гаранта спрашивают, почему у вас уровень восприятия коррупции в Европе сравним только с российским. ПП не задумываясь ответил, мы с ними воюем, по этому нас многое с ними связывает.)))
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Одна из причин, почему я возможно буду за неё голосовать во втором туре..хотя не факт, что это всё пустые обещания..
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главное чтобы Порошенко сидел в тюрьме, а что Хуйло будет твоим барином, то это хе...ня!.... "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 7138
вы просто непроходимые прохфесора!.... "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 8278
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жЮлька, та которая подписала Украину на обязательную ежегодную покупку 50млрд кбм российского газа, а теперь лапшает на уши, что у нас и своего газа для населения достаточно?
Ну блин, ну люди....
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может кто нибудь обменять ее на наших моряков?...
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хуйло не согласиться,юлька и так его ,не тот гешефт
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А на наших моряков обменять того мудака который их подставил нет желания?
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То всё Порох оплатил . Её падставили . "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 350 .
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если бы это обещала не ВОНА, то я мог бы даже и прислушаться. а так...
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Порошенко залишиться Президентом України. В усіх інших випадках результати виборів будуть зфальшовані втручанням путінських спецслужб і їх "переможець" не буде захищати інтереси держави Україна і тому не буде легітимним з усіма наслідками цього.
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мда.
кто бы говорил про коррупцию.
мало того, что патологичная лгунья, так еще и невменяемая неадекватка.

Уж слишком лоялен Порошенко.

После таких угроз можно было бы и начать расследования по этой .....
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А где конкретность действий? Как она сделает "рай" ? Хорошо,посадит,а дальше что? Или люди,действительно, считают ,что она Миссия?
Лично встанет у станка,вложит свой капитал?Что ей мешает строить процветающую страну сейчас? Деньги,деньги и власть...
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Блін. Скільки цікавих коментарів заспамили члєни клюба слівного бачка жюлькі блядіміровни ...😁😁😁
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Петро и весь олигархат пойдут на нары (в одну общую камеру).

Это будет для них лучшим вариантом, иначе озлобленный нищий народ их просто растерзает.

За судьбу порохоботов переживать не стоит. Они займутся своим привычным делом - вылизыванием зада новой власти (любой).
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Лозунг "Бандытам тюрмы" нашёл себя опять.
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Не давно только посадили бабу которая покупала голоса на местных выборах в пользу "Батькивщины"... С себя Юля начни.
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Только за это я проголосую за Юлю ,мальдивский столько сала горячего залил украинцам за шиворот,что ненависть к нему людей безгранична.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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