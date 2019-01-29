 "Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови". ВИДЕО

Об этом лидер "Батькивщины" заявила на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наемники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривень", - заявила политик.
"Это видят сегодня все штабы. Это сегодня фиксируется всеми, кто живёт на этих территориях. Но мне очень жаль, что на это не реагируют силовые структуры, гражданское общество, и что мы не делаем выводы с предыдущих лет провалов, с предыдущих лет авторитаризма и разрушения демократии", - сказала политик.
"Я хочу четко заявить, что у них этот трюк – так же, как это прошло в 2010 году – не пройдет. Мы не дадим им снова сфальсифицировать выборы. У нас на каждом участке есть как минимум 10, а на некоторых и до 20 человек, которые будут членами комиссий, наблюдателями, и которые не позволят Порошенко и его окружению сфальсифицировать выборы", – отметила глава партии "Батькивщина".
Тимошенко также заявила, что Украиной управляет коррумпированная олигархическая мафия, которая "растягивает по оффшорам и по Мальдивах все, что только может взять", прикрываясь при этом благими лозунгами – "Армия, язык, вера". По словам лидера "Батькивщины", она не имеет никаких сомнений в своей победе, а главной целью на посту президента видит "окончание эпохи несправедливости, разрушения экономики и финансовых возможностей каждой семьи".
Невже кум мародера не може найняти хоча б тих хто школу закінчив а не тупо вигнали?
20 лет в топ-политикума и у нее не нашлось за это время возможности бороться с коррупцией. Нашлось время только ее возглавлять, когда была возможность.
12. Надолбить ям на дорогах.
13. Повыкручивать лампочки в подъездах.
14. Нагадить Lvbnhj на коврик.
Видно по колонии своей соскучилась, зэчка.
И вобще юродивые - святые люди.
По официальным данным, за весь 2018 год государство конфисковало у коррупционеров вплоть 5 тыс. долларов…
Как явление коррупция целиком и везде присутствует, а на уровне ответственных и привлеченных к ответственности - их нет. Вероятно потому, что среди коррупционеров - все «свои». Священные коровы украинской коррупции…
А своих «коров» трогать грех, они потом плохо доятся…(С.)
За коррупцию....а за то, что всё имущество на тёте кто ответит?
Поэтому после выборов порохоботы автоматически трансформируются в юлеботов, грыцеботов или ляшкоботов ))))
вы просто непроходимые прохфесора!....
Ну блин, ну люди....
кто бы говорил про коррупцию.
мало того, что патологичная лгунья, так еще и невменяемая неадекватка.
Уж слишком лоялен Порошенко.
После таких угроз можно было бы и начать расследования по этой .....
Лично встанет у станка,вложит свой капитал?Что ей мешает строить процветающую страну сейчас? Деньги,деньги и власть...
Это будет для них лучшим вариантом, иначе озлобленный нищий народ их просто растерзает.
За судьбу порохоботов переживать не стоит. Они займутся своим привычным делом - вылизыванием зада новой власти (любой).