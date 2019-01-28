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 Судьи Антикоррупционного суда присягнут в марте, а дела начнут рассматривать в апреле, - замглавы ВККС Щотка. ВИДЕО

Победители конкурса на должности судей Антикоррупционного суда принесут присягу в марте 2019 года.

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Станислав Щотка, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждалась каждая кандидатура. Все проходило по открытой процедуре, - замглавы ВККС Щотка об отборе судей в Антикоррупционный суд

"13 февраля мы заканчиваем собеседования, ну я надеюсь, в отборе кандидатов в Высший антикоррупционный суд, и 15 февраля стоят последние собеседования по кандидатам в апелляционную палату этого Антикоррупционного суда", - рассказал он.

Далее ВККС направит рекомендации по кандидатам в Высший совет правосудия.

"Я не думаю, что у коллег будут веские причины медлить. И рассмотрев уже кандидатуры после нас, они уже внесут свои представления президенту, и президент в марте месяце сможет спокойно оценить кандидатов", - сказал Щотка.

Он отметил, что уверен в том, что в марте судьи Антикоррупционного суда принесут присягу. В то же время он "не думает", что в марте Антикорсуд начнет рассматривать дела. Заместитель главы ВККС считает, что это может произойти уже в апреле.

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"Здание для Антикорсуда уже есть, материальная база тоже", - сказал Щотка, добавив, что после приведения к присяге судьи должны решить только организационные вопросы, в частности избрать председателя суда и запустить автоматизированную систему документооборота суда.

Напомним, 28 января ВККСУ и международный совет экспертов завершили специальные совместные заседания в рамках конкурса в Высший антикоррупционный суд. В конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжат принимать участие 71 кандидат, 7 из них - по результатам совместных заседаний.

Источник: https://censor.net.ua/v3108716
 
 
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От тільки миздобула на 2-й термін виберемо - і заживем!
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Есть подозрения,что эти судьи,та ещё подсунутая новому президенту свинья!
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У нас без свиней не обходится! Это же Украина! Сало любим.
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Блин!Так их же пока всех отсеяли! Или "заготовочка" есть?
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А когда её не было?Свято место,пусто не бывает.
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О попал гидрант Судьи Антикоррупционного суда присягнут в марте, а дела начнут рассматривать в апреле, - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 2943получится ,с корабля на бал. Судьи Антикоррупционного суда присягнут в марте, а дела начнут рассматривать в апреле, - замглавы ВККС Щотка - Цензор.НЕТ 2943
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Марно витрачалися! Підуть в сексуальну подорож разом з ПОПом!
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