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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13176) IT-индустрия (144) кибербезопасность (326) Климчук Александр (1)

 Отвечающий за IT-направление генерал СБУ Климчук был замешан в истории с вымоганием 10 тыс. долл. за закрытие уголовного дела, - "Наші Гроші". ВИДЕО

Журналисты проекта "Наші гроші" изучили историю обысков СБУ в украинских IT-компаниях за последние годы, а также провели расследование деятельности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ генерала Александра Климчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BIHUS.info.

Как выяснили журналисты, большинство громких обысков последних лет в украинских IT-компаниях не закончились обвинительными приговорами в суде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Расследуют антигосударственную деятельность", - СБУ обыскала винницкую IT-компанию Letyshops. ВИДЕО

А отвечающий в СБУ за IT-направление генерал Климчук во время службы в Днепропетровской области был замешан в истории с вымоганием 10 тыс. долл. за закрытие уголовного дела. Также он сумел построить загородный дом, который после перевода в Киев продает за 128 тыс. долл.

Источник: https://censor.net.ua/v3108710
 
   
 Топ комментарии
 
Дайте йому медальку за високі надої з бізнесу.
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Нашли сенсацию. А что - разве генералы СБУ, прокуроры и судьи есть другие?

Вот если бы нашли честного судью, или прокурора, или генерала СБУ - вот это была бы настоящая сенсация!
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И что?
Будет, как и в случает с Семочко.
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Я Вам більше розкажу, сбу робила свідомі крадіжки обладнання під приводом вигаданих кримінальних справ! Досі власники обладнання яке забрало сбу на дата-центрі кілька років тому, не можуть отримати його назад, а обладнання вже злочинно продане і працює в іншому місці і власники обладнання бачать де і знають що сбу просто банально продало "докази", які перед тим незаконно вкрало! сбу це кримінальна банда яка має бути люстрована повністю!
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что-то ты Игорёша сегодня ники быстро меняешь...)))
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о знаменитая порохнявая исландия - а я думал кто это спамит!!!)))
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ты давай самоудовлетворяйся лайками...\фууу...\
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так и скажем у нас банды и опг менты-прокуворы-сбу-мудьи!!!
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Дайте йому медальку за високі надої з бізнесу.
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И что?
Будет, как и в случает с Семочко.
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100%.
Тем более у него ароде нет жены и диточок в рашке!
Скажут - он такой как и все остальное СБУ. Так шо, всех увольнять?
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Нашли сенсацию. А что - разве генералы СБУ, прокуроры и судьи есть другие?

Вот если бы нашли честного судью, или прокурора, или генерала СБУ - вот это была бы настоящая сенсация!
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я скажу проще - госуправление и ветви власти просто развалены
они приватизированы порохгнй и прочими комсомолятами-проходимцами и прочими уродами!!!! Відповідальний за IT-напрямок генерал СБУ Климчук був замішаний в історії з вимаганням 10 тис. дол. за закриття кримінальної справи, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1473
в прокуВоры и мудьи берут только своих - за эти места платят калым!!!!
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а ну всі дружньо на зеленського накинулись... тобто на Саакашвілі.... давайте убугі триндіть починайте.
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так а останній абзац)) новини, - то скільки було таких 10тон баксів?! Отвечающий за IT-направление генерал СБУ Климчук был замешан в истории с вымоганием 10 тыс. долл. за закрытие уголовного дела, - "Наші Гроші" - Цензор.НЕТ 3873
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странно...они обычно возле детских площадок мастурбируют...
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Не понимаю что делают в Украине IT компании и программисты. Там хорошие денежные потоки, и на них все наши доблестные силовики давно глаз положили.

Такие сладкие потоки и мимо карманов силовиков! Надо зайти, табельным оружием потрясти, чтобы эти ботаны знали кто в доме хозяин и кому денюжку нести надо!

IT-шникам надо сворачиваться и уезжать за бугор - подальше он Украины.
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Не нужно им сворачиваться,глупо такое советовать,если ты не мокшанин конечно. Больше половины контор этой сферы, работает в серую,налоги платят маленькие. Им выгодно тут сидеть. На западе,такая фигня не проканает. Щемить люди в погонах тебя не будут,но заплатить в казну придется в 5-10 раз больше. Да и Украине выгодно получать хоть какие-то дивиденды,от этой сферы,это лучше,чем ничего. Мой знакомый, работает программером,в одной крупной конторе,говорит,что зарплату приносят в его отдел, буквально в коробке из под обуви) Официально у него зп 12 штук,а в конверте еще 50 слюнявят,в баксах естественно,так и живут бедные айтишники)
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так а шо, так трамп)), на твіторі))) став презом США !
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я хочу змінити країну на краще. далі Ваш вибір. я не агітую. я хочу жити в Україні. в мене все.
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Друже, з вовкою.з. навряд, бо він селебетіс), як був він панком, я би подумав, що це насправді!
а так - агітка...
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селебретіс), а може золотий помідор, але маленький, сам себе викормивший))
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я за СААКАШВІЛІ.як завжди. якщо він буде за Зеленського- я +
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ок, у нас вільна країна, шо за постановка питання, на папу) не звертай уваги, це не на довго! Відповідальний за IT-напрямок генерал СБУ Климчук був замішаний в історії з вимаганням 10 тис. дол. за закриття кримінальної справи, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3087
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Если судить по недавним "разоблачениям" разных "хакеров", складывается впечатление, что подразделение мается дурью с целью оправдания бездеятельности и вымогательства.
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ти нічого) не розумієш, тому шо ти охент\рука хуйла!
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Що генерал? Є висновки розслідувань? Сказав журналіст...
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считаешь руководить департаментом должен чувак в звании генерала????
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Ти в цьому сенсі... Не знаю, чесно кажучи.
Але навіть полковник IT, це щось дуже цікаве...
Це повинен бути хакер дуже високого левела...
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Мусор - это синоним взяточника, вымогателя, бандита. Печально, но факт.
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Владимир Путин 💙‏ @king_of_botox 16 січ.

ВСЕЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЛОМАЕМ ГОЛОВУ, ГДЕ НАЙТИ СВОЕГО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ. ЧТОБЫ ЛЮБИЛ МЕНЯ И РОССИЮ, БЫЛ ТУПОЙ, СУДИМЫЙ, НО ХОТЯ БЫ УМЕЛ ПИСАТЬ И ЧТОБЫ СЛЮНА ИЗО РТА НЕ КАПАЛА. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ВТОРОГО ЯНУКОВИЧА В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Відповідальний за IT-напрямок генерал СБУ Климчук був замішаний в історії з вимаганням 10 тис. дол. за закриття кримінальної справи, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6274
102 ретвіти564 вподобань Відповідальний за IT-напрямок генерал СБУ Климчук був замішаний в історії з вимаганням 10 тис. дол. за закриття кримінальної справи, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1332
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Сфера IT уже давно раздражает СБУ и прокуратуру. Там отличные денежные потоки,но вот сама специфика работы ,тупым солдафонам непонятна. Так-же зачастую,у работников этой сферы нечего отжать,кроме компьютеров и серверов,у них нет ценной недвижимости. Поставить туда смотрящего, опять же нельзя,так.как в этом нужно разбираться,а крышеватели орехов и янтаря,умом до этого не доросли. Поэтому IT -это красная тряпка для силовиков).
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОтвечающий за IT-направление генерал СБУ Климчук был замешан в истории с вымоганием 10 тыс. долл. за закрытие уголовного дела, - "Наші Гроші". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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