 Отвечающий за IT-направление генерал СБУ Климчук был замешан в истории с вымоганием 10 тыс. долл. за закрытие уголовного дела, - "Наші Гроші". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BIHUS.info.

Как выяснили журналисты, большинство громких обысков последних лет в украинских IT-компаниях не закончились обвинительными приговорами в суде.

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А отвечающий в СБУ за IT-направление генерал Климчук во время службы в Днепропетровской области был замешан в истории с вымоганием 10 тыс. долл. за закрытие уголовного дела. Также он сумел построить загородный дом, который после перевода в Киев продает за 128 тыс. долл.