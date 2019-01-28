 Отвечающий за IT-направление генерал СБУ Климчук был замешан в истории с вымоганием 10 тыс. долл. за закрытие уголовного дела, - "Наші Гроші". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BIHUS.info.
Как выяснили журналисты, большинство громких обысков последних лет в украинских IT-компаниях не закончились обвинительными приговорами в суде.
А отвечающий в СБУ за IT-направление генерал Климчук во время службы в Днепропетровской области был замешан в истории с вымоганием 10 тыс. долл. за закрытие уголовного дела. Также он сумел построить загородный дом, который после перевода в Киев продает за 128 тыс. долл.
2) Дружина-бізнесвумен
Будет, как и в случает с Семочко.
Тем более у него ароде нет жены и диточок в рашке!
Скажут - он такой как и все остальное СБУ. Так шо, всех увольнять?
Вот если бы нашли честного судью, или прокурора, или генерала СБУ - вот это была бы настоящая сенсация!
они приватизированы порохгнй и прочими комсомолятами-проходимцами и прочими уродами!!!!
в прокуВоры и мудьи берут только своих - за эти места платят калым!!!!
Такие сладкие потоки и мимо карманов силовиков! Надо зайти, табельным оружием потрясти, чтобы эти ботаны знали кто в доме хозяин и кому денюжку нести надо!
IT-шникам надо сворачиваться и уезжать за бугор - подальше он Украины.
а так - агітка...
Але навіть полковник IT, це щось дуже цікаве...
Це повинен бути хакер дуже високого левела...
ВСЕЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЛОМАЕМ ГОЛОВУ, ГДЕ НАЙТИ СВОЕГО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ. ЧТОБЫ ЛЮБИЛ МЕНЯ И РОССИЮ, БЫЛ ТУПОЙ, СУДИМЫЙ, НО ХОТЯ БЫ УМЕЛ ПИСАТЬ И ЧТОБЫ СЛЮНА ИЗО РТА НЕ КАПАЛА. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ВТОРОГО ЯНУКОВИЧА В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
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