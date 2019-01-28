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Все про:вертолет (554) Запорожье (1480) СБУ (13176)

 Продажа 4 двигателей для военных вертолетов в страну, находящуюся под санкциями Совбеза ООН, блокирована в Запорожье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ блокировали незаконный вывоз из страны двигателей для военных вертолетов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в рамках официальных соглашений одна из стран Ближнего Востока направила украинской коммерческой структуре четыре двигателя к вертолетам Ми-24 для осуществления необходимого ремонта. В связи с отказом заказчика оплатить стоимость выполненных работ, имущество перешло в собственность государства и было передано для реализации коммерческой структуре.

Смотрите: Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ задокументировали, что двое запорожских предпринимателей нашли покупателей на двигатели из страны, находящейся под санкциями Совета безопасности ООН, оценив стоимость товара почти 1 миллион долларов. Также дельцы гарантировали заказчикам изготовление пакета фальшивой документации для беспрепятственного вывоза агрегатов из Украины под видом гражданской продукции.

Продажа 4 двигателей для военных вертолетов в страну, находящуюся под санкциями Совбеза ООН, блокирована в Запорожье, - СБУ 01

Правоохранители задержали дельцов в Запорожье при попытке реализовать заказчику четыре двигателя.

Продажа 4 двигателей для военных вертолетов в страну, находящуюся под санкциями Совбеза ООН, блокирована в Запорожье, - СБУ 02

Также смотрите: Летчики морской авиационной бригады осваивают санитарный вертолет Ка-226, купленный более 10 лет назад, но не эксплуатировавшийся, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственные действия, в частности происходят обыски по местам жительства и работы задержанных. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. Проверяется информация о возможной причастности фигурантов к противоправным сделкам со страной-агрессором.

Источник: https://censor.net.ua/v3108698
 
 
 Топ комментарии
 
Привет российскому колаборанту Богуслаеву. Он русне нужную документацию все равно уже передал. Странно что Богуслаев во время войны встречается с путлером на Валааме а СБУ до него дела нет. / 12.07.16 "Глава "Мотор Сич" Богуслаев пребывал на острове Валаам во время визита Путина: "У нас общая цель - укрепление православной веры"". "Президент, генеральный конструктор АО "Мотор Сич", народный депутат Украины (группа Воля народа) Вячеслав Богуслаев побывал в России на открытии памятника валаамской Божьей матери, где встречались президент РФ Владимир Путин и глава РПЦ Кирилл"

Источник: censor.net.ua
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Скорее всего поставки мышебратьям через прокладку. Нужно российского коллаборанта Богуслаева наконец брать за жабры.
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"В связи с отказом заказчика оплатить стоимость выполненных работ, имущество перешло в собственность государства и было передано для реализации коммерческой структуре."

Это как вообще?
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так так,а потім з твоїх податків йтимуть гроші на їхню їжу...для таких випадків і потрібен військовий стан,а їх не на зону,а до стінки.
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Ещё под санкциями Совета безопасности ООН Ливан, Сомали, Судан.
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Скорее всего поставки мышебратьям через прокладку. Нужно российского коллаборанта Богуслаева наконец брать за жабры.
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вже й не знаю.. чи радіти цій новині чи сумувати.
СБУ , як завжди на висоті, але й таких супер-підприємливих людей - шкода.
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Привет российскому колаборанту Богуслаеву. Он русне нужную документацию все равно уже передал. Странно что Богуслаев во время войны встречается с путлером на Валааме а СБУ до него дела нет. / 12.07.16 "Глава "Мотор Сич" Богуслаев пребывал на острове Валаам во время визита Путина: "У нас общая цель - укрепление православной веры"". "Президент, генеральный конструктор АО "Мотор Сич", народный депутат Украины (группа Воля народа) Вячеслав Богуслаев побывал в России на открытии памятника валаамской Божьей матери, где встречались президент РФ Владимир Путин и глава РПЦ Кирилл"

Источник: censor.net.ua
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та там его документация никому не нужна...его задача была-не допустить производства вооружения для ЗСУ.а еще лучше-похерить тот завод банкротством и попилить на металл
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Для того чтобы его за это арестовать нужны как минимум два условия
1. В УК Украины должна быть статья предполагающая уголовную ответственность за встречу с Путиным
2. Должны быть неопровержимые доказательства того, что они встречались, а не просто находились в одно время в одном месте
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я знову ж, в 2542-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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На заводі Малишева у Харкові випустили нову модернізацію БТР-4 , він має новий міцний корпус, більше броні, інші парамнтри секретні, скоро піде у серію.
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Наградить подлецов!
В какой еще стране делают капремонты двигателей для боевых вертолетов в гараже для "Запорожца"? Продажа 4 двигателей для военных вертолетов в страну, находящуюся под санкциями Совбеза ООН, блокирована в Запорожье, - СБУ - Цензор.НЕТ 3171
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"В связи с отказом заказчика оплатить стоимость выполненных работ, имущество перешло в собственность государства и было передано для реализации коммерческой структуре."

Это как вообще?
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Вот так.Так же,как и с углем из оккупированных территорий.Зато мелочь всякую подставляют,а потом активно ловят!Классика жанра!
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Та да, такое ощущение что гдето в минстеце ситуацию и срисовали - соевым ботам перемога, сбушникам погоны, новостным кураторам пиар. А так бы валялись движки дальше на складе и дела никому.
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эта парашенко, авшоры, карумция, памагити!
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пусть теперь эти умельцы на Зоне варежки шьют.
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Эти двигатели ТВ3-117 идут в основном на вертолеты МИ-8 и МИ-24 разных модификаций
Вот и считайте, в каких из этих стран есть такие вертолеты. А пока двигатели ремонтировались - в одной из этих стран мог быть переворот или сменилось правительство,
которое отказалось делать оплату.
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Но ситуация же была известна и завод передал их ГОСУДАРСТВУ а те передали в частные руки.
Вопрос - государственные лица вообще отдают отчет кому они предали военную технику и для чего она им?
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Похоже все на абсурд - государство передало двигатели для реализации коммерческой структуре, а когда те реализовали, пришили 191 статью - присвоение и растрата имущества... Продаж 4 двигунів для військових вертольотів в країну, перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, блоковано в Запоріжжі, - СБУ - Цензор.НЕТ 1228
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не захотел парашенке отстегивать? значит на зону! )
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Это четыре показали,а сколько тихо ушло? Продаж 4 двигунів для військових вертольотів в країну, перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, блоковано в Запоріжжі, - СБУ - Цензор.НЕТ 7070
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Странно. Ну это наверное по просьбе интерпола или амеров. Так они там торгуют в том числе с РФ, хотя 50% акций у Китайцев, так шо препятствий нет никаких, филиалов много по миру, в том числе в Беларуси, там еще есть разные совместные проекты, китайцы с русскими и украинские двигателя, пожарные вертолеты для ООН в РФ, тоже двигателя идут в россию, без посредников и т.д. Все эти ограничения, пыль в глаза, если сказать мягко кооперация очень тесная.
Читайте кому интересно интервью богуслаева, май 2018-го года, сайт - российский филиал мотор сич. Там богуслаев говорит что прямо не торгуем продукцией военного назначения с РФ, ответ сам собой напрашивается... Торгуют в обход.

http://www.motorsich.ru/motor/2018/05/24/президент-мотор-сич-рбк-мы-потер/
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А это, часом, не Герой Украины товарищ Богуслаев провернул?
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Да ,Герой Украины Продаж 4 двигунів для військових вертольотів в країну, перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, блоковано в Запоріжжі, - СБУ - Цензор.НЕТ 1660 Продаж 4 двигунів для військових вертольотів в країну, перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, блоковано в Запоріжжі, - СБУ - Цензор.НЕТ 9650 Вот нам этих героев настрогали Продаж 4 двигунів для військових вертольотів в країну, перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, блоковано в Запоріжжі, - СБУ - Цензор.НЕТ 9758
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПродажа 4 двигателей для военных вертолетов в страну, находящуюся под санкциями Совбеза ООН, блокирована в Запорожье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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