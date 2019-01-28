 Продажа 4 двигателей для военных вертолетов в страну, находящуюся под санкциями Совбеза ООН, блокирована в Запорожье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в рамках официальных соглашений одна из стран Ближнего Востока направила украинской коммерческой структуре четыре двигателя к вертолетам Ми-24 для осуществления необходимого ремонта. В связи с отказом заказчика оплатить стоимость выполненных работ, имущество перешло в собственность государства и было передано для реализации коммерческой структуре.
Сотрудники СБУ задокументировали, что двое запорожских предпринимателей нашли покупателей на двигатели из страны, находящейся под санкциями Совета безопасности ООН, оценив стоимость товара почти 1 миллион долларов. Также дельцы гарантировали заказчикам изготовление пакета фальшивой документации для беспрепятственного вывоза агрегатов из Украины под видом гражданской продукции.
Правоохранители задержали дельцов в Запорожье при попытке реализовать заказчику четыре двигателя.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственные действия, в частности происходят обыски по местам жительства и работы задержанных. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. Проверяется информация о возможной причастности фигурантов к противоправным сделкам со страной-агрессором.
СБУ , як завжди на висоті, але й таких супер-підприємливих людей - шкода.
Источник: censor.net.ua
1. В УК Украины должна быть статья предполагающая уголовную ответственность за встречу с Путиным
2. Должны быть неопровержимые доказательства того, что они встречались, а не просто находились в одно время в одном месте
В какой еще стране делают капремонты двигателей для боевых вертолетов в гараже для "Запорожца"?
Это как вообще?
Вот и считайте, в каких из этих стран есть такие вертолеты. А пока двигатели ремонтировались - в одной из этих стран мог быть переворот или сменилось правительство,
которое отказалось делать оплату.
Вопрос - государственные лица вообще отдают отчет кому они предали военную технику и для чего она им?
Читайте кому интересно интервью богуслаева, май 2018-го года, сайт - российский филиал мотор сич. Там богуслаев говорит что прямо не торгуем продукцией военного назначения с РФ, ответ сам собой напрашивается... Торгуют в обход.
http://www.motorsich.ru/motor/2018/05/24/президент-мотор-сич-рбк-мы-потер/