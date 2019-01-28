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Все про:взрыв (4194) Николаев (1142) снос (106)

 В Николаеве взорвали 100-метровую трубу котельной. ВИДЕО

В Николаеве на улице Водопойной, 36 путем направленного взрыва демонтировали дымоходную трубу недействующей котельной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости-N, работы проводило специализированное предприятие и демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда в Николаевской области.

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Источник: https://censor.net.ua/v3108648
 
   
 Топ комментарии
 
Поламать вот так, чтобы ничего вокруг не завалить, чтобы упало внужную сторону тоже нужно уметь.
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ото тебя гребет)))
змея укусила???))) с винтом))
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разрушить поломать насрать мы мастаки но построить не всегда получаеться.....
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Поламать вот так, чтобы ничего вокруг не завалить, чтобы упало внужную сторону тоже нужно уметь.
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Ломать не строить, тут все мастера непревзойденные
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Орієнтири для ворожої авіації та кораблів потрібно ліквідовувати!
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ото тебя гребет)))
змея укусила???))) с винтом))
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сирожа
в отличии от тебя, неуча
я могу и из опилок сделать медицинский спирт
не сильно заморачиваясь
а так как я не усугубляю, то могу позволить и чивас 18 летний
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ванька
это называеться промышленный демонтаж
а взрывают в кацапии и на цензоре))
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Вы мастаки, с этим не поспоришь. Особенно в ракетостроении.
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Ты имеешь ввиду дом в Магнитогорске, который взорвала ФСБ да, коцап ??? У Миколаєві підірвали 100-метрову трубу котельні - Цензор.НЕТ 3807
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Копитний мордвин, у спам!

Знеси "бабу" у волгограді.
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У Миколаєві підірвали 100-метрову трубу котельні - Цензор.НЕТ 5210 Zermund Cvinii рыло свое кацапское законопать сьтраительплядь.............
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Там коли рвонуть правильно, то уся мошква піз землю етажів на 5 упаде
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это конечно хорошо смотрится, но смотрелось бы куда лучше если бы внизу под трубой с десяток кацапов привязать.
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Вбок упала...2 бала....должна была прямо осесть и рассыпаться...А если бы рядом другие постройки были...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ Николаеве взорвали 100-метровую трубу котельной. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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