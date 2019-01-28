 В Николаеве взорвали 100-метровую трубу котельной. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости-N, работы проводило специализированное предприятие и демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда в Николаевской области.

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