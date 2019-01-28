 "Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого": активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Активисты, актеры и художники пикетировали КГГА с требованием сохранить здание Дома актера (расположен в центре Киева в кенассе, спроектированной архитектором Городецким), а также сохранить саму организацию, которая на данный момент арендует здание.
По словам активистов, в здании кенассы планируется провести реставрацию, а в связи с этим власти не хотят продлевать арендный договор с Домом актера, который сейчас расположен в данном здании.
Активисты требуют обнародовать проект реставрации здания, создать рабочую группу по данному вопросу, а также продлить договор аренды с Домом актера.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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на выборы наверное торопятся
Думати треба мізками! Вони можуть спаскудити кенасу (ти хоч знаєш, що це таке?) поганою реставрацію, але на її місці нічого ніхто не збудує...
І да, так, для довідки: корінними вважаються кияни, чиї предки жили в місті до 1941 (а ще краще - до 1918)...
а архітектуру старовинну можна поїхати і в Прагу подивитися. або Будапєшт.