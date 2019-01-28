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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:КГГА (2141) Киев (17075) пикет (557) реставрация (30) Богачук Олег (784)

 "Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого": активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 января, под зданием Киевской городской государственной администрации прошел митинг в защиту Киевского Дома актера.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты, актеры и художники пикетировали КГГА с требованием сохранить здание Дома актера (расположен в центре Киева в кенассе, спроектированной архитектором Городецким), а также сохранить саму организацию, которая на данный момент арендует здание. 

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По словам активистов, в здании кенассы планируется провести реставрацию, а в связи с этим власти не хотят продлевать арендный договор с Домом актера, который сейчас расположен в данном здании.

Активисты требуют обнародовать проект реставрации здания, создать рабочую группу по данному вопросу, а также продлить договор аренды с Домом актера.

Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 01
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 02
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 03
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 04
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 05
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 06
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 07
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 08
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 09
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 10
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 11
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 12
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 13
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 14
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 15
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 16
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 17
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 18
Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого: активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3108593
 
 
 Топ комментарии
 
Активисты требуют обнародовать проект реставрации зданияИсточник: https://censor.net.ua/v3108593 А вот это правильно. Потому что как на Андреевском будет - сначала якобы реставрация, потом куб Малевича, а кто не согласен - у того нет вкуса ну и не сносить же теперь. И да куб "позеленеет". Со временем. Вот только года идут, а куб такого же черного цвета.
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Він не кличкобот, він звичайнісінький кацапськи троль, який ніколи не був у Києві.
Клікайте "спам" на кожному його пості.
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Согласен, с кличкоботами разговор короткий. По их логике все активисты против сноса исторических зданий и застройки парков действуют за "печеньки".
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Він не кличкобот, він звичайнісінький кацапськи троль, який ніколи не був у Києві.
Клікайте "спам" на кожному його пості.
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Конкретно насчет него не знаю, но то что тут есть платные тролли работающие на застройщиков Киева-Кличко, то это 100%.
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Активисты требуют обнародовать проект реставрации зданияИсточник: https://censor.net.ua/v3108593 А вот это правильно. Потому что как на Андреевском будет - сначала якобы реставрация, потом куб Малевича, а кто не согласен - у того нет вкуса ну и не сносить же теперь. И да куб "позеленеет". Со временем. Вот только года идут, а куб такого же черного цвета.
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"Пикетуй не пикетуй" - всеравно получим новый торговый центр!!! Решение уже принято и деньги все заинтересованные люди в КГА получили!!! Так что расходимся....Потому что ВСЕ акции должны заканчиватся или "коктелями молотова" или нех на них собиратся вообще...."Не дамо знищити творіння архітектора Городецького": активісти пікетували КМДА з вимогою зберегти під час реставрації Будинок актора - Цензор.НЕТ 1330
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Ага, канешно, торговий центр... Ти мля в Києві хоч раз був? Бачив де той будинок актора розташовано? Туди при всьому бажанні навіть АТБ складно втиснути...
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А что еще могут потроить рошеновцы после реставрации?! - только очередную "будку".. и я в отличии от тебя соевого - Киевлянин в третьем поколении..
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Киянин у третьому поколінні - це москаль, який приїхав до Києва після 1945?
Думати треба мізками! Вони можуть спаскудити кенасу (ти хоч знаєш, що це таке?) поганою реставрацію, але на її місці нічого ніхто не збудує...
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Ты опять ошибся, или ушибся - Мой род по маме идет с Черниговской области а папы с Житомерской, и приехал дед с бабушкой(еще очень молодыми) в Киев сразу после войны на учебу в какое то пту или ремесленное училище потому что в селах перспектив для них не было...
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В Житомирській і Чернігівській обл. люди українськомовні...

І да, так, для довідки: корінними вважаються кияни, чиї предки жили в місті до 1941 (а ще краще - до 1918)...
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ты или дурак или .... я родился в Киеве тогда когда ВЕСЬ Киев был практически кацапомовным!!!.. давай иди броди лесом чупакабра
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корінні кияне, це ті кому не начхати на місто і як його зберегти.
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ну і нащо ці старі хати? -треа більше сучасних торговельних центрів та висоток!
а архітектуру старовинну можна поїхати і в Прагу подивитися. або Будапєшт.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого": активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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