 "Не дадим уничтожить творение архитектора Городецкого": активисты пикетировали КГГА с требованием сохранить во время реставрации Дом актера. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Активисты, актеры и художники пикетировали КГГА с требованием сохранить здание Дома актера (расположен в центре Киева в кенассе, спроектированной архитектором Городецким), а также сохранить саму организацию, которая на данный момент арендует здание.

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По словам активистов, в здании кенассы планируется провести реставрацию, а в связи с этим власти не хотят продлевать арендный договор с Домом актера, который сейчас расположен в данном здании.

Активисты требуют обнародовать проект реставрации здания, создать рабочую группу по данному вопросу, а также продлить договор аренды с Домом актера.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ