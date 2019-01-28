EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  419  17
Все про:дороги (1751) Одесская область (1669) школа (1821)

 "Посмотрите на этот ужас! На эти колеи по колено! Утром автобус 20 минут буксовал!" - школьники из двух сел на Одесчине не могут безопасно доехать до школы из-за плохой дороги. ВИДЕО

В Одесской области школьники из двух сел не могут безопасно доехать до школы из-за плохой дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись движения школьного автобуса опубликовал на своей странице в соцсети пользователь Игорь Виличенко.

Школьный автобус два раза в день возит детей в Лиманском районе из сел Шевченков Кут и Новое Селище практически по бездорожью в Доброславський учебно-воспитательный комплекс. Растояние приблизительно 5 километров. После дождей на грунтовке образуются глубокие канавы и автобус часто застряет. Когда водитель пытается проскочить лужи от резких качков и ударов дети рискуют травмироваться.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3108590
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну зате у нас є томас.
 показать весь комментарий
 
 
У вас на паРашке есть томАс, а в Украине - Томос.....
 показать весь комментарий
 
 
Нехай пішки ходять, розсобачилися, автобус їм подавай!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
мы все еще верим в "Неньку"!?
 показать весь комментарий
 
 
Какие такие дороги, у Омеляна один Гиперлуп на уме, уже и какая-то комиссия министерская согласовала строительство.))
 показать весь комментарий
 
 
ну. и некуй шастать, пускай на лыжах ездят, итак едят слишком много и не хотят переходить с черной икры на красную
 показать весь комментарий
 
А місцевих "аграріїв" за жопу взяти слабо?
Перевантажені зерновози за рік угроблять будь-яку дорогу.
За нормами на елеваторі майданчик для оперетора пробовідбірника має знаходитисяна висоті 2,7м. Всі замовники зараз вимагають, щоб він був на 3,6м. Чому? Бо ВСІ ЇЗДЯТЬ З ЗАРОЩЕНИМИ БОРТАМИ!
 показать весь комментарий
 
 
Где наш любитель ленточек, пламенных речей и фотографий на фоне солдат. Пусть сфотографируется на фоне этого автобуса.
 показать весь комментарий
 
Кореш именно так травму позвоночника и получил...уже много лет мучается.
 показать весь комментарий
 
Хоть у нас в Украине сёла, но при виде такой дороги почему-то в голову скорее приходит слово "дяревня".
Причём именно через скрепное "я".
 показать весь комментарий
 
с одной стороны это удобно и безопасно. автобус из колеи никуда не денется и можно уже сегодня пускать их на маршрут без водителя. но с другой - автобусы нужно начать выпускать с высоким клиренсом, под углубленную колею.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Посмотрите на этот ужас! На эти колеи по колено! Утром автобус 20 минут буксовал!" - школьники из двух сел на Одесчине не могут безопасно доехать до школы из-за плохой дороги. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх