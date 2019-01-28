 "Посмотрите на этот ужас! На эти колеи по колено! Утром автобус 20 минут буксовал!" - школьники из двух сел на Одесчине не могут безопасно доехать до школы из-за плохой дороги. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись движения школьного автобуса опубликовал на своей странице в соцсети пользователь Игорь Виличенко.

Школьный автобус два раза в день возит детей в Лиманском районе из сел Шевченков Кут и Новое Селище практически по бездорожью в Доброславський учебно-воспитательный комплекс. Растояние приблизительно 5 километров. После дождей на грунтовке образуются глубокие канавы и автобус часто застряет. Когда водитель пытается проскочить лужи от резких качков и ударов дети рискуют травмироваться.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Да не буксуй ты, придурок, бл#дь!" - жители Киева толкают троллейбус на подъеме, засыпанном снегом. ВИДЕО