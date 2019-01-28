EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия, За рубежом
  3690  19
Все про:картина (168) Москва (2575) ограбление (1194) Россия (71834)

 Похищение картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галерии в Москве. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись камер наблюдения во время кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галерии в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как к стенду с картиной подходит мужчина и в присутствии многих посетителей снимает полотно и беспрепятственно выходит из зала.

Позже мужчину задержали. Им оказался 31-летний мужчина. Он спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта в одном из районов Московской области. Картину нашли там и изъяли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В российском Екатеринбурге посетительницы художественной выставки повредили картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойи, пытаясь сделать фото. ВИДЕО камер наблюдения

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вор-украинец похитил картину Ренуара стоимостью 120–160 тысяч евро из аукционного дома в Вене, его задержали

Источник: https://censor.net.ua/v3108554
 
 
 Топ комментарии
 
Андрей Мальгин‏ @andrey_malgin 13 ч.13 часов назад
После того, как в России украли картину Куинджи "Крым", стоило бы уделить особое внимание охране картины Верещагина "Курильские острова".))
Викрадення картини Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" із Третьяковської галереї в Москві - Цензор.НЕТ 4104
 показать весь комментарий
 
Не факт, что изъяли и вернули тот же подлинник)
 показать весь комментарий
 
...не факт, що оригінал вкрадено вже давно. Висіла копія. Викрадення картини Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" із Третьяковської галереї в Москві - Цензор.НЕТ 7289
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не факт, что изъяли и вернули тот же подлинник)
 показать весь комментарий
 
 
...не факт, що оригінал вкрадено вже давно. Висіла копія.
 показать весь комментарий
 
 
Визитку Яроша тоже вероятно нашли? Похищение картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галерии в Москве - Цензор.НЕТ 4774
 показать весь комментарий
 
 
Дерзко, хз на що він надіявся. Раз така п'янка, міг би пару штук зняти, чого вже "мелочиться". Дивно що ніяка сигналізація не завила
 показать весь комментарий
 
Андрей Мальгин‏ @andrey_malgin 13 ч.13 часов назад
После того, как в России украли картину Куинджи "Крым", стоило бы уделить особое внимание охране картины Верещагина "Курильские острова".))
Викрадення картини Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" із Третьяковської галереї в Москві - Цензор.НЕТ 4104
 показать весь комментарий
 
 
И тут Крым спиздили. Викрадення картини Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" із Третьяковської галереї в Москві - Цензор.НЕТ 958
Кацапы, повернутые на Крыме.
 показать весь комментарий
 
 
Очень символичная акция в Третьяковке, конечно - мужик уверенным шагом подходит к Крыму, ворует его без малейшего сопротивления, никто ничего не понимает, только через несколько минут мировое сообщество обеспокоилось.Викрадення картини Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" із Третьяковської галереї в Москві - Цензор.НЕТ 9256
 показать весь комментарий
 
 
всё вокруг колхозное, всё вокруг моё ! наглость - второе счастье … правда не всегда …
 показать весь комментарий
 
Вор переплюнул даже Х@йла по скорости воровства Крыма и Ай-Петри.
 показать весь комментарий
 
Тупо плагиат с фильма "Старики-разбойники". Если кто помнит...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПохищение картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галерии в Москве. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
 вверх