 Похищение картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галерии в Москве. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как к стенду с картиной подходит мужчина и в присутствии многих посетителей снимает полотно и беспрепятственно выходит из зала.

Позже мужчину задержали. Им оказался 31-летний мужчина. Он спрятал похищенное полотно на территории строящегося объекта в одном из районов Московской области. Картину нашли там и изъяли.

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