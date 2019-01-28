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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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 "Кот пострадал безвинно", - в оккупированном Симферополе "вандал" облил красной краской памятник "вежливым людям". ВИДЕО

В оккупированном Симферополе мужчина облил красной краской установленный оккупантами памятник "вежливым людям".

Как сообщает Цензор.НЕТ, 40-летнего мужчину задержали охранники, а уже через полчаса памятник начали отмывать от краски.

Напомним, что памятник российским оккупантам в Симферополи состоит их трех фигур - российского военного, девочки и кота.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Атакуйте, соколи! Слава Україні!" - над оккупированным Крымом активисты подняли украинский флаг. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3108549
 
   
 Топ комментарии
 
Символ мирной жизни в Крыму? А до этого их бомбили?
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А вежливые люди это кто?? Кому памятник то?
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Это те, которые зеленые и без опознавательных знаков.
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Так назвал своих засланных подонков Хуйло...
Не надо объяснять - в чём он Хуйло?
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Грабят вежливо,ограбили и говорят спасибо это не мы.
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Вопрос интересный и вот что пишет Википедия.
«Ве́жливые лю́ди» (также[1][2] «зелёные челове́чки»[3]) - эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, блокировавших стратегические объекты в Крыму во время присоединения полуострова к России. Термин получил распространение с конца февраля - начала марта 2014 года[5
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Это когда еще хуйло не признал что там был российский спецназ, так кто-то из кацапов их назвал в интервью журналистам, видимо не мог придумать как по-другому не выдать "военную тайну". Пропагандоны подхватили, потому что тоже не знали что им свистеть.
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Если Вежливые Люди
Рано утром к нам пришли,
Вряд ли мы уже забудем,
Почему они вошли.
Эти Вежливые Люди
Скромно, вежливо молчат,
Не беснуются без толку,
Не орут и не кричат.
Они приходят, когда надо,
С пулемётом на ремне.
И для них одна награда-
Мир, спокойствие в стране.

припев:
Очень вежливые люди
Деликатно говорят:
"Мы немного тут побудем,
Не волнуйся больше, брат."
Здесь горящих шин не будет
И бандеровских знамён.
Только будни. Просто будни.
И порядок, и закон.

Пусть у некоторых граждан
И истерика сейчас.
Нам чужих земель не надо,
А свои хранит спецназ.
Вежливость-вот наше кредо,
А не Молотов-коктейль.
Постепенно, неизбежно
С клоунов сойдёт весь хмель.
У разбитого корыта
Оказались господа,
Не Тунис здесь, ни Египет,
Не прокатит как всегда.

Автором идеи создания песни является начальник Управления культуры Министерства обороны Российской Федерации Антон Губанков. В начале апреля 2014 года он написал текст песни и обратился к директору Академического ансамбля имени А. Александрова Леониду Малеву с просьбой сочинения музыки к данному тексту. Малев поручил эту задачу своему заместителю, заслуженному артисту России, подполковнику Вячеславу Уманцу. К следующему дню песня уже была готова. Оркестровку для хора, солиста и оркестра выполнил профессор Московского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Уманец. Первые репетиции публичного исполнения песни проводились ансамблем в автобусах и самолётах.
9 апреля 2014 года по решению Министра обороны РФ Сергея Шойгу Академический ансамбль имени А. Александрова отбыл в Крым на гастрольный тур из пяти концертов в честь 70-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Впервые перед аудиторией «Гимн вежливым людям» был исполнен Ансамблем имени А. Александрова в Евпатории 10 апреля 2014 года, 11 апреля песня была исполнена в Керчи, а 12 апреля - в Севастополе иСимферополе[. Антон Губанков сказал в интервью, что «в Крыму песню встретили не просто тепло, аплодировали по несколько минут»
22 апреля 2014 года была осуществлена студийная запись песни, в тот же день запись песни была опубликована в YouTube. «Московский комсомолец» отметил, что спустя сутки после публикации количество просмотров ролика превысило 100 тысяч, что «по мнению старожилов жанра музыкальных интернет-хитов совсем неплохо].
7 мая 2014 года премьера уже получившей известность в интернете песни состоялась в Москве, на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» в «Лужниках». Согласно информации в СМИ, зрителями песня «про вежливых людей» была встречена с улыбкой.
Песня исполнялась солистом Академического ансамбля имени Александрова Евгением Булочниковым (1987-2016), с 2017 года - новым солистом ансамбля Максимом Маклаковым.
23 февраля 2017 года песня была исполнена на Праздничный концерте к Дню защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце
Песня «Вежливые люди» была упомянута Вадимом Дубовским в своей песне-пародии «Вежливый марш», посвящённой крушению Ту-154 в Сочи.
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Ну примерно в том:
Вечером в темном переулке к прохожему подходит група молодых людей, один из них достает огромный нож и говорит: - Сэр, здесь так опасно, ходят шайки вооруженных хулиганов, и грабят прохожих! Вчера точно таким ножом вспороли живот двум несчастным. Давайте нам на сохранение Ваш бумажник, а сами бегите домой за оружием!
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кота уже изнасильничал и бросил на землю?
"Кіт постраждав безневинно", - в окупованому Сімферополі "вандал" облив червоною фарбою пам'ятник "ввічливим людям" - Цензор.НЕТ 4099

"Кіт постраждав безневинно", - в окупованому Сімферополі "вандал" облив червоною фарбою пам'ятник "ввічливим людям" - Цензор.НЕТ 6885
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"Жестоко"... Какие "мужественны и суровы" эти "вежливые люди"... Когда на "зоне" "зеки" "низшего звена" удовлетворяют похоть с кошками, они их в валенок засовывают, чтобы зубы и когти не мешали...
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страшно, но скорее всего просто замучают
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Символ мирной жизни в Крыму? А до этого их бомбили?
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Жаль, что "начали отмывать...", так бы памятник смотрелся более органично..
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Кота жаль, перед этим его изнасиловали.
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Вежливый человечек женился на нем и теперь символизируют мирную семейную жизнь.
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На "нуле" кот не только "дозорный", слышащий подлёт снарядов и мин раньше, чем люди... Он "на посту" - круглые сутки, уничтожая грызунов - мышей и крыс, переносящих смертельно опасные,для человека, инфекционные заболевания - чуму, туляремию, лептоспироз...
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Читал "бегущую строку" под видео. Сейчас слезы мешают мне говорить.😀
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жаль шо порядочному человеку не повезло убежать
охраны ссуки понаставили, берегут цветмет
если шо будет шо на зубы расиянам переплавить))
СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ!
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Ставлять пам'ятник загарбники самі собі і охороняють... пздц такого "вставанія с калєн" навіть при сирисир не було. Маразм повний.
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Правду дядько сказав,- кіт постраждав безвинно, слідує, що вєжлівийчелавєк за вину.
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Не зрозуміло, що творилося в голові в скульптора, який би міг зробити більш-менш адекватний пам"ятник іхтамнєту на основі першого фото, але зупинив свій вибір на другому. Певно, скульптор прихований жидобандерівець
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Обвинят по статье "Надругателство над государственными символами" и посадят на годик.
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Мужика жалко. Сейчас там, в застенках, мучают его...
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"Кіт постраждав безвинно"..Тобто людина підсвідомо розуміє,що "вєжлівава чілавєка" покарали справедливо.
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Пройдет некоторое время и на месте этого "памятника вежливым людям" будет стоять памятник "ввічливім котам"

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зеленый человечек забирает у мальчика кота
чтобы отослать своей семье в саратов
наварить щей
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 14 ч.14 часов назад

Больше всего рабсияне боятся нападения других государств, обнищания и гражданской войны, а меньше всего - становления диктатуры в стране, массовых репрессий и сокращения рождаемости.

"Кіт постраждав безневинно", - в окупованому Сімферополі "вандал" облив червоною фарбою пам'ятник "ввічливим людям" - Цензор.НЕТ 6224
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Я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Какие такие вежливые люди....или это про пидаров в зеленом
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От мені цікаво. Коли звільнимо Крим та ОРДЛО, - там таких "монументів" буде дох€ра. Коли будемо зносити цю гидоту, - бидло теж буде волати про "стоялі - і пусть стоят, кому они мєшают!"?!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Кот пострадал безвинно", - в оккупированном Симферополе "вандал" облил красной краской памятник "вежливым людям". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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