 "Кот пострадал безвинно", - в оккупированном Симферополе "вандал" облил красной краской памятник "вежливым людям". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, 40-летнего мужчину задержали охранники, а уже через полчаса памятник начали отмывать от краски.
Напомним, что памятник российским оккупантам в Симферополи состоит их трех фигур - российского военного, девочки и кота.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, 40-летнего мужчину задержали охранники, а уже через полчаса памятник начали отмывать от краски.
Напомним, что памятник российским оккупантам в Симферополи состоит их трех фигур - российского военного, девочки и кота.
Не надо объяснять - в чём он Хуйло?
«Ве́жливые лю́ди» (также[1][2] «зелёные челове́чки»[3]) - эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, блокировавших стратегические объекты в Крыму во время присоединения полуострова к России. Термин получил распространение с конца февраля - начала марта 2014 года[5
Рано утром к нам пришли,
Вряд ли мы уже забудем,
Почему они вошли.
Эти Вежливые Люди
Скромно, вежливо молчат,
Не беснуются без толку,
Не орут и не кричат.
Они приходят, когда надо,
С пулемётом на ремне.
И для них одна награда-
Мир, спокойствие в стране.
припев:
Очень вежливые люди
Деликатно говорят:
"Мы немного тут побудем,
Не волнуйся больше, брат."
Здесь горящих шин не будет
И бандеровских знамён.
Только будни. Просто будни.
И порядок, и закон.
Пусть у некоторых граждан
И истерика сейчас.
Нам чужих земель не надо,
А свои хранит спецназ.
Вежливость-вот наше кредо,
А не Молотов-коктейль.
Постепенно, неизбежно
С клоунов сойдёт весь хмель.
У разбитого корыта
Оказались господа,
Не Тунис здесь, ни Египет,
Не прокатит как всегда.
Автором идеи создания песни является начальник Управления культуры Министерства обороны Российской Федерации Антон Губанков. В начале апреля 2014 года он написал текст песни и обратился к директору Академического ансамбля имени А. Александрова Леониду Малеву с просьбой сочинения музыки к данному тексту. Малев поручил эту задачу своему заместителю, заслуженному артисту России, подполковнику Вячеславу Уманцу. К следующему дню песня уже была готова. Оркестровку для хора, солиста и оркестра выполнил профессор Московского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Уманец. Первые репетиции публичного исполнения песни проводились ансамблем в автобусах и самолётах.
9 апреля 2014 года по решению Министра обороны РФ Сергея Шойгу Академический ансамбль имени А. Александрова отбыл в Крым на гастрольный тур из пяти концертов в честь 70-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Впервые перед аудиторией «Гимн вежливым людям» был исполнен Ансамблем имени А. Александрова в Евпатории 10 апреля 2014 года, 11 апреля песня была исполнена в Керчи, а 12 апреля - в Севастополе иСимферополе[. Антон Губанков сказал в интервью, что «в Крыму песню встретили не просто тепло, аплодировали по несколько минут»
22 апреля 2014 года была осуществлена студийная запись песни, в тот же день запись песни была опубликована в YouTube. «Московский комсомолец» отметил, что спустя сутки после публикации количество просмотров ролика превысило 100 тысяч, что «по мнению старожилов жанра музыкальных интернет-хитов совсем неплохо].
7 мая 2014 года премьера уже получившей известность в интернете песни состоялась в Москве, на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» в «Лужниках». Согласно информации в СМИ, зрителями песня «про вежливых людей» была встречена с улыбкой.
Песня исполнялась солистом Академического ансамбля имени Александрова Евгением Булочниковым (1987-2016), с 2017 года - новым солистом ансамбля Максимом Маклаковым.
23 февраля 2017 года песня была исполнена на Праздничный концерте к Дню защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце
Песня «Вежливые люди» была упомянута Вадимом Дубовским в своей песне-пародии «Вежливый марш», посвящённой крушению Ту-154 в Сочи.
Вечером в темном переулке к прохожему подходит група молодых людей, один из них достает огромный нож и говорит: - Сэр, здесь так опасно, ходят шайки вооруженных хулиганов, и грабят прохожих! Вчера точно таким ножом вспороли живот двум несчастным. Давайте нам на сохранение Ваш бумажник, а сами бегите домой за оружием!
охраны ссуки понаставили, берегут цветмет
если шо будет шо на зубы расиянам переплавить))
СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ!
зеленый человечек забирает у мальчика кота
чтобы отослать своей семье в саратов
наварить щей
Больше всего рабсияне боятся нападения других государств, обнищания и гражданской войны, а меньше всего - становления диктатуры в стране, массовых репрессий и сокращения рождаемости.