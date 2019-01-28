 "Кот пострадал безвинно", - в оккупированном Симферополе "вандал" облил красной краской памятник "вежливым людям". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, 40-летнего мужчину задержали охранники, а уже через полчаса памятник начали отмывать от краски.

Напомним, что памятник российским оккупантам в Симферополи состоит их трех фигур - российского военного, девочки и кота.

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