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 Военные летчики провели тренировку над Азовом. ВИДЕО

По приказу командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева 27.01.2019 г. была проведена проверка (тренировка) очередного звена ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-Морских Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, действующих в составе Объединенных сил и осуществляющих патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

В ходе проверки готовности был отработан ряд задач. Практическое наведение на морские цели врага осуществлялись с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове.

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Реагирование с выходом на вражескую морскую цель было проведено в определенное нормативом время.

Военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению".

Военные летчики провели тренировку над Азовом 01

Источник: https://censor.net.ua/v3108534
 
   
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учение это здорово но когда от учебы перейдём к практике и отвоюем территории захваченные агрессором?
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вот когда нидерланды практически подключатся - тогда и отвоюем
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да вы ,Иван, и глазом не успеете моргнут, как Украина выйдет на свои рубежи. Всему свое время.
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було запросити 2 турецькі літаки з досвідом роботи - цікавіше б проходили навчання
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Наша авіація завжди на поготові, як до тренувань так і для виконання бойових завдань!
Дуже доречні навчання, які пройшли на відмінно, що ще раз доводить рівень професійної підготовки льотчиків та керівного складу!
Так тримати! За нами тільки перемога!
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Вичікуємо.Поки не час."Як зорі зійдуться", так обов'язково вдаримо та відвоюємо наші землі від окупанта!Так буде!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВоенные летчики провели тренировку над Азовом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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