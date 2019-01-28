 Военные летчики провели тренировку над Азовом. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

В ходе проверки готовности был отработан ряд задач. Практическое наведение на морские цели врага осуществлялись с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове.

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Реагирование с выходом на вражескую морскую цель было проведено в определенное нормативом время.

Военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению".