 Военные летчики провели тренировку над Азовом. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.
В ходе проверки готовности был отработан ряд задач. Практическое наведение на морские цели врага осуществлялись с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове.
Реагирование с выходом на вражескую морскую цель было проведено в определенное нормативом время.
Военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению".
Дуже доречні навчання, які пройшли на відмінно, що ще раз доводить рівень професійної підготовки льотчиків та керівного складу!
Так тримати! За нами тільки перемога!