 Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты. ВИДЕО

Решение приняли 27 января на съезде партии "Воля" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу нардепа.

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Напомним, в декабре 2018 года Юрий Деревянко объявил о выходе из "Руха новых сил" Михаила Саакашвили. В партии отметили: "как торгам не место в храме, так и в политике не должно быть места для бизнесменов. РНС это не очередной "проект" а идея сильной и успешной Украины".

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