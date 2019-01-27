 Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты. ВИДЕО

Решение приняли 27 января на съезде партии "Воля" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу нардепа.
Напомним, в декабре 2018 года Юрий Деревянко объявил о выходе из "Руха новых сил" Михаила Саакашвили. В партии отметили: "как торгам не место в храме, так и в политике не должно быть места для бизнесменов. РНС это не очередной "проект" а идея сильной и успешной Украины".
Любовью к ним пылаю неземною.
Еврея нужно в презики..., только настоящего в этот раз....
Дмитро Корчинський
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У нинішніх євреїв треба вчитися двом речам: воювати і плакати.
Всіх своїх ворогів на сході вони перемагають бойовою авіацією і танками, а всіх своїх ворогів на заході вони втопили в сльозах.
Покищо в ЗСУ замало євреїв, тому годі розраховувати на військові перемоги. Проте в українській владі євреїв повно, то чому ми не можемо собі виплакати нормальної допомоги з заходу? Й дієвих санкцій проти московії?
Гадаю наступного разу в українську владу треба брати євреїв не з Вінниці, а з Хайфи.
Бо вінницькі й дніпровські стали занадто українцями.
А потім ті, хто їх послухав чомусь починають нарікати на життя і готуватись до чергової переможної революції, шукаючи серед звичного натовпу перманентних борців нові обличча, які б їх повели до світлого вічномайбутнього крізь нові ворота. Ненасильницьким шляхом новонакресленої дорожньої карти, неполітично, і добре було б, якби в один тур...
--Какая будет ваша команда?
--Главная команда будет - не воровать!
https://www.facebook.com/ze2019offic...5563326971311/
чи хто це придумав - зробити те, що було з кучмою-сімонєніном) в другому турі,
викинути такий же кульбіт, але в першому - поставити 101 говно кандидата і
застосувати адміністративний ресурс - петро і вишка) вийде в другий тур
у одного буде 6%, а у вишки 5% - гарний сценарій!
виграє, той хто рахує, має соціологів і адмін ресурс, але що буде потім ліксєєвіч?!
выгонят...
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Стежити · 5 год
Стабільно їздити на фронт допомагати воїнам - піар, стабільно їздити в Давос торгувати рилом і державою не піар, стабільно проводити зустрічі з людьми в залах, кінотеатрах, простонеба - піар, стабільно не злазити з телеящика, перебуваючи у різноманітних огидних ситуаціях - не піар.
Бути українцем не словом, а дією - "не проголосують", бути багаторічним злодюгою, зрадником, брехуном,клоуном, олігархом - "основні кандидати".
Вибори, 2019р. : олігархічний хаос проти міцного порядку, брудні гроші проти аристократичної Честі, підла зрада проти високої Ідеї, різні вороги проти справжніх Українців! Хто переможе?? Твій бюлетень #ЗаКошулинського!
Неужели этого недостаточно любому здравомыслящему человеку,что бы понять за кого нужно голосовать?
Если путин за юлю, за зеленского, за гриценко и пр. то как назвать того, кто тоже за юлю, за зеленского, за гриценко? Это враг своей страны.
Хотите угробить свою страну? тогда голосуйте как хочет путин.
Тимошенко
Зеленський
Порошенко
Кроме первых, или первой, нужны вторые, третьи, десятые и тд. Нужны нормальные партии в парламенте.
А то в этом парламенте есть разные хорошие и порядочные люди, которых, как оказалось использовали вместо ширм и в резуольтате не дали им себя проявить все те же махровые коррупционеры.
Если будущие парламентские опять захватят дельцы и мастера пилить бюджет, то один президент просто не справится