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 Политика Украины
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 Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты. ВИДЕО

Политическая партия "Воля" выдвинула внефракционного народного депутата Юрия Деревянко кандидатом в президенты Украины.

Решение приняли 27 января на съезде партии "Воля" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу нардепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 80 общественных организаций и 16 иностранных наблюдателей уже получили разрешение быть наблюдателями на президентских выборах, - ЦИК

Напомним, в декабре 2018 года Юрий Деревянко объявил о выходе из "Руха новых сил" Михаила Саакашвили. В партии отметили: "как торгам не место в храме, так и в политике не должно быть места для бизнесменов. РНС это не очередной "проект" а идея сильной и успешной Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/v3108507
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас и Деревянко отгребет по полной от шоколадников.))) Ибо у нас только один "настоящий" президент. Скажите, как его зовут?
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Да у нас все кто при власти успешные бизнесмены. А как только запретят залазить рукой в бюджет так сразу банкроты. Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили, нардепа Деревянко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 729
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По вашему, кто не за пороха, все дебилы, а это 99% населения Украины. Может порохоботы и есть дебилы, что за такого топят на Цензоре.
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а ты татьяну ивановну из Рога кривого? Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 2403
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Я Загорецьку Любов Стипанівну любдю.
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хреновенький в тебе смак. та ладно

Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 6739
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Люблю я макароны,
Любовью к ним пылаю неземною.
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Шоу фриков кандидадов продолжаеться
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не пойдет ...
Еврея нужно в презики..., только настоящего в этот раз....

Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили, нардепа Деревянко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 7323 Дмитро Корчинський
41 хв. ·

У нинішніх євреїв треба вчитися двом речам: воювати і плакати.
Всіх своїх ворогів на сході вони перемагають бойовою авіацією і танками, а всіх своїх ворогів на заході вони втопили в сльозах.

Покищо в ЗСУ замало євреїв, тому годі розраховувати на військові перемоги. Проте в українській владі євреїв повно, то чому ми не можемо собі виплакати нормальної допомоги з заходу? Й дієвих санкцій проти московії?

Гадаю наступного разу в українську владу треба брати євреїв не з Вінниці, а з Хайфи.
Бо вінницькі й дніпровські стали занадто українцями.
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єврей зі Швейцарії підійде? а з Кривого Рогу?
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Так а Карлсон разве проходит по требованиям к кандидатам? Какого хрена житель непонятно какой страны претендует на роль Президента Украины? Его не зарегят однозначно. Решил пошуметь немножко. Давно не путался под ногами.
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апатрид Карлсон зараз має легальний доступ до наркоти, тож балотуватись він може в будь-якій галактиці, залежно від приходу🤣
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ну а сам Мессія буде свої чрьосла видвігати на пазицию Прэзыдента зубожілих і паграбованих Баригою?😋
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Когда нибудь в истории Украины было такое большое количество кандидатов в президенты? Ещё и Рабинович хотел вроде бы
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Зате бажаючих з гідністю попрацювать на Будку Влади завжди знаходиться вдосталь.
А потім ті, хто їх послухав чомусь починають нарікати на життя і готуватись до чергової переможної революції, шукаючи серед звичного натовпу перманентних борців нові обличча, які б їх повели до світлого вічномайбутнього крізь нові ворота. Ненасильницьким шляхом новонакресленої дорожньої карти, неполітично, і добре було б, якби в один тур...
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Уряд Німеччини добровільно виділяє Росії €12 млн як гуманітарний жест, приурочений до 75-ї річниці завершення блокади Ленінграда (нині Санкт-Петербург). Про це 27 січня ідеться у спільній заяві міністрів закордонних справ РФ і ФРН Сергія Лаврова та Гайко Мааса, передають Патріоти України.
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Полку фріків- барцунів з карупциєй прибуває. А з ними вже і перемога Пороха в першому турі не виглядає геть фантастичною..
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Гордон-Зеленский:
--Какая будет ваша команда?
--Главная команда будет - не воровать!

https://www.facebook.com/ze2019offic...5563326971311/
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ну от - здається петрових політ-технологів пробило,
чи хто це придумав - зробити те, що було з кучмою-сімонєніном) в другому турі,
викинути такий же кульбіт, але в першому - поставити 101 говно кандидата і
застосувати адміністративний ресурс - петро і вишка) вийде в другий тур
у одного буде 6%, а у вишки 5% - гарний сценарій!
виграє, той хто рахує, має соціологів і адмін ресурс, але що буде потім ліксєєвіч?!
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Во дают. Только Пэтя, только опухший диабетик не пьющий. Только пэтя второй раз вадинтур. Только пэтя, который выполнил "жыты па новому" и уже извинился даже, шо шото не так пошло в в жыты па новому
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Лезут все к корыту как свиньи -- вообще это писец как всегда !!! Предлагают выбор между плохим и худшим Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили, нардепа Деревянко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 535
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их уже как собак нерезаных .... хотят рассеять голоса
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Короче все кандидаты сплошная кака , один барыга в белом весь -цаца с популярностью в Народе 3% . Ему бы пролезть , проползти , просочиться во второй тур .А там он уух с самой мацквой сойдётся в противоборстве .Верьте в эту сказочку порохолюбы -пороходятлы .Всё равно он непроходной . Президента оценивают по делам его .Дел нет , результатов работы нет .Есть падение уровня жизни , трудовая миграция населения и неспособность решать проблемы с безопасностью . Если кто то считает что Президентами Украины не могут быть-женщина , артист , бывший военный, музыкант , приезжий и др то чем лучше их всех обычный болтун-СКАЗОЧНИК да ещё и с мутными корыстными намерениями
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Буратины, пидорасы, брехухи,клоуны,воры-насраловы, мошенники, предатели Родины и кремляди, получатели московской "помощи" - полный ассортимент "кандидатов" в президенты Украины! Хотите падения курса гривны 2-3 раза и сдачу Украины России голосуйте за этот "зоопарк"!
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За кого ты тогда предлагаешь, интересно услышать.
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Единственный выход голосовать за президента Порошенко с поддержавшими его руководителями майдана Яценюком, Турчиновым,за продолжение ускоряющегося роста экономики, повышения зарплат, пенсий, выполнения стандартов ЕС и НАТО, противодействие российской агрессии, бес всяких "особых" курсов и "договорняков" с Путиным.
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Понятно, с тобой тогда все ясно. Твоя стая порохососов ждет тебя.
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Вже не розумієш де з'їзд партії, де цирк, де секта Мунтяна, де презентація нового айфону... і це тільки початок. Найбільше що тут бісить що вони дійсно вважають переважну частину людей ідіотами.
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танюха,а ты чо,за колбасу по 2.20 обиделась? Партія "Воля" висунула колишнього соратника Саакашвілі нардепа Дерев'янка кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 5897
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Я про колбасу не писала. Это не мои перлы. Кстати, я вообще никогда не писала подобного.
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Всі хочуть до корита !? . А цей .....залишитись ..
Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 1809..
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справа-ФСБ. Пропагандист пять лет кормится перепечатками эфэсбэшных сайтов ДНР-РФ.
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Мы страной уже 5 таких кабанов откормили, и никакого толку.
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Это тот скоморох, что бродячий цирк по Киеву водил?
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Главное требование к кандидатам от Зрады - участие в прорыве границы.
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Максим Дорофєєв

Стежити · 5 год

Стабільно їздити на фронт допомагати воїнам - піар, стабільно їздити в Давос торгувати рилом і державою не піар, стабільно проводити зустрічі з людьми в залах, кінотеатрах, простонеба - піар, стабільно не злазити з телеящика, перебуваючи у різноманітних огидних ситуаціях - не піар.
Бути українцем не словом, а дією - "не проголосують", бути багаторічним злодюгою, зрадником, брехуном,клоуном, олігархом - "основні кандидати".

Вибори, 2019р. : олігархічний хаос проти міцного порядку, брудні гроші проти аристократичної Честі, підла зрада проти високої Ідеї, різні вороги проти справжніх Українців! Хто переможе?? Твій бюлетень #ЗаКошулинського!

Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 9683
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Никогда лапотники так не жили плохо как при Порохе
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На кого больше всех льют Блевотину из кремля Скабеевы Соловьевы Сикелевы и прочая Мразь Мавзолейная,за того и надо голосовать
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Было бы хорошо если бы кацапы тогда получили спазм всех органов
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Скільки вже кандидатів ? більше десятка ?
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Молода гвардія у Краснодоні були теж Бандерівцями,але комуняки їх зробили краснопузыми комсомолистами
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Все антиукраинские силы согласны на любого президента, только бы не Порошенко.
Неужели этого недостаточно любому здравомыслящему человеку,что бы понять за кого нужно голосовать?
Если путин за юлю, за зеленского, за гриценко и пр. то как назвать того, кто тоже за юлю, за зеленского, за гриценко? Это враг своей страны.
Хотите угробить свою страну? тогда голосуйте как хочет путин.
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..Так так ..*з-за бугра * видніше ...!? Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 8502
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Именно так. Из-за бугра виднее, так как вы смотрите одним глазом в свой холодильник. Смотрите сегодня и мало кто способен думать, что будет завтра. Про детей и внуков своих подумайте.
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"Умные" голосуют только за Шариковых Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 743и Швондеров,ДомКом это не пролетайрят Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 743это ГУЛАГ
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Сьогодні є три претинденти на посаду Президента України з найбільшим рейтингом
Тимошенко
Зеленський
Порошенко
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Действительно проукраинские кандидаты Порошенко, Садовый, Кошулинский и немножко Гриценко. Остальные для меня непонятно за кого они, наверно за свой безразмерный карман.
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Очєнь убєдітєльно звучіт дєйствітєльная проукрАінскость. Ілі проукраІнскость?
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Рейтинг до одного места...головне щоб не один танк та БТР не вийшов з гаражів Партия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 4459на передову
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В політиці не повинно бути місця для бізнесменів? А спойлерство - це не бізнес? А техкандидат - не ділок? І чим відрізняються програми кандидатів? Стилістикою, кількістю літер...що спільного між деревянко і,скажімо, насіровим? І в того і в того є шанс зайняти третє-четверте місце (нуль на першому, кома на другому) і вони реально його оцінюють. Чим вони відрізняються? Один 1 квітня скаже: бла-бла-бла в другому турі голосуйте за юлія і 90% за нього проголосувавших його послухають... другий скаже теж саме, та тільки для того, щоб за юлія в другому турі проголосувало на 1% менше. Просто перший отримає лаве від юлія, то другий від петруні... Чим не бізнес?
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Поклонитесь Литовскому Народу и Дале Грибаускайте за 2014 год....,придет время..., ВСЁ узнаете,как было тогда тяжело...
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Только олигарх может быть президентом
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Если замазан в убийстве, ну хотя бы своего брата, тогда годится...
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это неинтересно, вота если бы миху двиганули, у педры очко бы зажимкало...
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Мне нравится Деревянко , я уважаю Саакашвили, но все не могут быть первыми , а оппозиция наступает опять на одни и те же грабли не обюелиняясьтвокруг наиболее сильного кандидата.
Кроме первых, или первой, нужны вторые, третьи, десятые и тд. Нужны нормальные партии в парламенте.
А то в этом парламенте есть разные хорошие и порядочные люди, которых, как оказалось использовали вместо ширм и в резуольтате не дали им себя проявить все те же махровые коррупционеры.
Если будущие парламентские опять захватят дельцы и мастера пилить бюджет, то один президент просто не справится
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПартия "Воля" выдвинула бывшего соратника Саакашвили нардепа Деревянко кандидатом в президенты. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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