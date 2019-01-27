 Закон о лицензировании врачей должен вступить в силу до конца года, - Супрун. ВИДЕО

Об этом она сообщила в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы надеемся, что до конца этого года закон уже будет вступать в действие. И с 1 января пять лет будет переходный период, чтобы врачи могли получить это лицензирование", - отметила Супрун.

По ее словам, закон является частью концепции профессионального лицензирования врачей в Украине - новой системы обучения и доступа к врачебной профессии.

"Врачи должны будут получать лицензию. Это значит, что надо иметь образование, стаж и сдавать экзамен, ежегодно заниматься непрерывным профессиональным развитием, подавать баллы, сколько баллов есть", - добавила Супрун.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, согласно концепции, студенты, которые поступили на медицинские специальности, с 2016 года уже учатся по новой системе оценивания знаний и по окончании вуза получат профессиональное лицензирования.

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"С этого года начинается единый государственный квалификационный экзамен для медицинских студентов. Это и американский, и украинский экзамен "КРОК" - на третьем году и на шестом году. Дополнительный экзамен будет еще после интернатуры. Тогда будет интернатура, резидентура и лицензирования. Система лицензирования помогает, чтобы было признание государством, какие врачи могут приступать к профессии. И это также для врачей независимость от главных врачей. Имею лицензию - могу работать в любой больнице", - пояснила Ульяна Супрун.

Врачи же, которые уже работают, должны получить лицензирования с 2020 по 2024 год, сдав специальный экзамен.

"Лицензию нужно подтверждать каждые три года. При подтверждении лицензии учитываться личное образовательное портфолио и история медицинской практики. В случае небрежности или существенных ошибок врача, лицензия может быть приостановлена ​​или аннулирована", - говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Также Украина признает лицензии стран ЕС, США, Израиля, Канады, Японии.

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Ныне действующая система аттестации врачей будет действовать до 2020 года. Как отмечают в министерстве, она подтверждает стаж, но не профессионализм и не качество работы, а государство обладает монополией на услуги по повышению квалификации.