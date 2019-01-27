 Американский боец ММА Бейдер за 35 секунд нокаутировал россиянина Емельяненко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео нокаута опубликовано на YouTube-канале True Gym MMA.

Рефери остановил бой на 35-й секунде, после того как Емельяненко получил удар в голову и упал, а его соперник кинулся добивать россиянина.





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