 Американский боец ММА Бейдер за 35 секунд нокаутировал россиянина Емельяненко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео нокаута опубликовано на YouTube-канале True Gym MMA.
Рефери остановил бой на 35-й секунде, после того как Емельяненко получил удар в голову и упал, а его соперник кинулся добивать россиянина.
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Как передает Цензор.НЕТ, видео нокаута опубликовано на YouTube-канале True Gym MMA.
Рефери остановил бой на 35-й секунде, после того как Емельяненко получил удар в голову и упал, а его соперник кинулся добивать россиянина.
Я помню перед развалом совка такая же херня была. То поезда сталкивались, то Чернобыли, то взрывы газов разных, выбросы и авиакатастрофы.
ЕНОТ... та что ж такое!!!
что за прогулы... бля
а ви не з росії часом ?
получил по бороде на излете- и сразу же упал чтобы больше не били...
с таким же успехом вместо него мокши могли выставить мешок картошки...
Типа,не плюй в колодец,вылетет,не поймаешь!
Об этом заявили в его тренерском штабе.
Пы.Сы. Сорри, а у американца точно фамилиЁ БеЙдер, а не БеНдер?