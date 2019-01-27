EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество, За рубежом
  20137  173
Все про:единоборства (6) спорт (1679) Емельяненко (1)

 Американский боец ММА Бейдер за 35 секунд нокаутировал россиянина Емельяненко. ВИДЕО

27 января в американском Лос-Анджелесе в финале турнира Bellator в тяжелом весе российский боец смешанных единоборств (ММА) 42-летний Федор Емельяненко проиграл нокаутом 35-летнему американцу Райану Бейдеру на 35-й секунде.

Как передает Цензор.НЕТ, видео нокаута опубликовано на YouTube-канале True Gym MMA.

Рефери остановил бой на 35-й секунде, после того как Емельяненко получил удар в голову и упал, а его соперник кинулся добивать россиянина.

...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сборная заняла второе командное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3108477
 
   
 Топ комментарии
 
Американец с русофобской фамилией Бейдер распял в трусиках русскоязычного мальчика.
 показать весь комментарий
 
А вот так охрана Порошенко нейтрализовала Скабееву...БРАВО!... Американский боец ММА Бейдер за 35 секунд нокаутировал россиянина Емельяненко - Цензор.НЕТ 479


https://twitter.com/i/status/1089227690987700225



 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ну навіщо ж було так довго знущатися на " рюссіяньскім вітязєм"?..😕
 показать весь комментарий
 
 
МДА,НИКАМУ НЕ РАССКАЗЫВАЕМ ЧТО ОН УКРАИНЕЦ, сорян за капс- лень переписвать
 показать весь комментарий
 
Та шо-то кацапье зачастило.... Шо ни день, то праздник нам делают. То самолеты, то теракты, то сгорело, то упало, то взорвалось...
Я помню перед развалом совка такая же херня была. То поезда сталкивались, то Чернобыли, то взрывы газов разных, выбросы и авиакатастрофы.
 показать весь комментарий
 
 
ЕНОТ!
ЕНОТ... та что ж такое!!!
что за прогулы... бля
 показать весь комментарий
 
 
Называется сходил в Америку завоевывать... собирательземель мля
 показать весь комментарий
 
 
Что же ето такое тварицца. Одна русофобия в мире
 показать весь комментарий
 
 
от не понравился американцу тот гивн парашеский... 35 сек себя сдерживал... не сдержал
 показать весь комментарий
 
 
Реакция никакая, а руки опущены Фраер, епи его мать... Акцентированно с левой (если правша), начиная атаку, боксеры не работают, так как вероятность хорошо приложиться не велика. Лоха, конечно, можно уложить, что мы и видели.
 показать весь комментарий
 
Он лох? Он в отличии от тебя имя уже заработал. Это ты тут смелый, а перед ним ссался бы штанишки.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, если бы у его опонента было оружие, то роиссянин не только бы уссался в шнанишки, но даже бы уср...ся туда же, как с Валуевым произошло. Американський боєць ММА Бейдер за 35 секунд нокаутував росіянина Ємельяненка - Цензор.НЕТ 1354
 показать весь комментарий
 
 
фріц адольф...
а ви не з росії часом ?
 показать весь комментарий
 
Тебе какое дело? Шпионов разоблачаешь
 показать весь комментарий
 
как мешок с говном рухнул твой соостадник, вася,вот это его и имя -мешок с говном...
 показать весь комментарий
 
у россиянина Емельяненко на 35-ой секунде трусы замироточили скрепами Американський боєць ММА Бейдер за 35 секунд нокаутував росіянина Ємельяненка - Цензор.НЕТ 6022
 показать весь комментарий
 
 
Я уверен что этот "россиянин" уже не россиянин, его уже давно уволили с данной работы, лишили гражданства, и вообще он умер, жена и дети готовы дать подтверждающие доказательства в этом.
 показать весь комментарий
 
 
Какой то жирный и ленивый кацап...
получил по бороде на излете- и сразу же упал чтобы больше не били...
с таким же успехом вместо него мокши могли выставить мешок картошки...

 показать весь комментарий
 
 
да, так же Кличко ронял аргентинца, кажется. Тот задумчиво так упал... с мыслью - какого хрена рожу подставлять, день уже получены... я его понимаю.
 показать весь комментарий
 
это к вопросу о том как стать миллионером за 35 секунд - бей кацапа, богатей
 показать весь комментарий
 
 
Ха-ха-ха,помню игра такая была"Западло"называлась.Обычно в качестве западла использовалась тряпка,которой мел с доски стирался.Хрен ототрешь мел со школьной формы,пока не постираешь.И тут такая же фигня.Раз уж Хуйло тебя коснулось,теперь ты западло!
 показать весь комментарий
 
 
Называется отвоевался. Последние мозги отбили теперь только гос. Думу возьмут законы принимать. там сейчас все коллеги собрались.
 показать весь комментарий
 
 
А с таким усердием Хуйлу Кремлёвскому очко вылизывал и не помогло.
 показать весь комментарий
 
 
Использование Хуйла в качестве талисмана,плохая привычка,которая со временем хорошо аукается.
Типа,не плюй в колодец,вылетет,не поймаешь!
 показать весь комментарий
 
 
Емельяненко, по прозвищу "последний император" скорее всего завершит карьеру после поражения в поединке с Райаном Бейдером.
Об этом заявили в его тренерском штабе.
 показать весь комментарий
 
Доки ця свиня валятиметься на ринзі... Енота в студію...
 показать весь комментарий
 
 
вік.42 роки це вже пенсія для такого бійця.Між тим емельяненко єтнічний украінець родом з під Харкова.Здаеться Старий Оскол місто.Як би там не було, а казацькі гени робили свою справу.Зверніть увагу шо у кацапів справжні бійці це єтнічні украінці або представникі інших народів,та ніяк не "титульна нація".Хоча б той як його...Погілкин Сашко.Кацап кацапом.Або оте Валуев.Нічого в спорті так і не досягли,окрім як у табло.ЦЕ я до того який ми "одін народ".До речі як би Емельяненко не зневажав своею Батьківщиною то ще бився б як лев.Але він захотів бути росіянином.От і дохотівся.
 показать весь комментарий
 
 
Памятаете як Кличко старший бився з свіми суперниками? А йому теж було вже далеко не 20 років.Техніка в нього була ніяка,але характер,сила,дух національний.Отож хай щастить украінцям.БУДЬМО
 показать весь комментарий
 
 
Клички завжди були дуже технічними бійцями. Не розказуй тут казочок.
 показать весь комментарий
 
Я відлаваю більше ніж продовжувався цей бій...ххххааа
 показать весь комментарий
 
 
Вот так амеры удавят паРашку на 35 сек, если Путлер зарвется!
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть так і буде.... враховуючт скрєпную сброю.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ну что тут сказать - 42 года для этого вида единоборств это уже слишком...великий боец в прошлом дает себя бить тем, кого бы раньше размазал не напрягаясь...уходи, Федор, ты велик, но твое время ушло.
 показать весь комментарий
 
Он до сих пор ещё дерется?Идиот единороссовский хочет окончательно свою кукушку раздолбать.
 показать весь комментарий
 
Было видно насколько американец быстрее Емельяненко. По-моему Емельяненко выходил на ринг, понимая что его сейчас вы*бут
 показать весь комментарий
 
 
В следующий раз пусть на ринг с вечера ложится.Будут ебать,но хоть по морде бить не будут.)
 показать весь комментарий
 
И вроде нет у американцев гиперзвуковых... Как же так,-в стране все есть,...
 показать весь комментарий
 
 
Клятий ГОСДЕП.... нема спасу від нього кацапу. І тут дістали скрЄпного вітязя
 показать весь комментарий
 
 
А может не надо? Надо, Федя, надо!...
Пы.Сы. Сорри, а у американца точно фамилиЁ БеЙдер, а не БеНдер?
 показать весь комментарий
 
 
А може це все через кривизну земної поверхні? Американський боєць ММА Бейдер за 35 секунд нокаутував росіянина Ємельяненка - Цензор.НЕТ 7510
 показать весь комментарий
 
 
Еще когда этот тюлень Емельяненко извинялся перед каДыркой было ясно что из него уже боец как из говна(чем он собственно и является) пуля.Короче:этот сломался-несите следующего.)
 показать весь комментарий
 
 
"...ми можем так приґнуть, чЬто мало нє пакажецца..." (с)
 показать весь комментарий
 
 
Зевнул Федя, а вообще он боец хороший.
 показать весь комментарий
 
Это наказание за измену Родине!!! Смею напомнить, он не российский, а украинский спортсмен!!! Предавший Родину, и выступающий за Ху#лостан!!!!
 показать весь комментарий
 
В молодости Емельяненко ему бы ноги оторвал за пару секунд. Это недоразумение Бейдер даже не стоит пятки его прежних соперников, сражаясь с которыми Федор стал легендой.
 показать весь комментарий
 
Може б спочатку скромнішими б буть, а то руская кувалда, крушер, вітязь, послєдній імпєратор і що характерно всі отримали по щам...Як тільки расіян почали контролювати щодо прийому заборонених препаратів так зразу й посипалися їхні пабєди.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбществоАмериканский боец ММА Бейдер за 35 секунд нокаутировал россиянина Емельяненко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх