 В центре Киева возле "Арена Сити" толпа подростков ногами добивала лежачего мужчину. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook информирует сообщество "Киев Оперативный", обнародовав видео инцидента.

"Центр города Киева, рядом с "Арена Сити": неизвестные подростки толпой избивают одного, лежащего... Причины такого поведения пока неизвестны, свидетели утверждают, что нападавшие говорят "мы чеченцы, не знаете с кем связались", – говорится в сообщении.

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