 В центре Киева возле "Арена Сити" толпа подростков ногами добивала лежачего мужчину. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook информирует сообщество "Киев Оперативный", обнародовав видео инцидента.
"Центр города Киева, рядом с "Арена Сити": неизвестные подростки толпой избивают одного, лежащего... Причины такого поведения пока неизвестны, свидетели утверждают, что нападавшие говорят "мы чеченцы, не знаете с кем связались", – говорится в сообщении.
Одного раза лет где-то на десять хватило. Потом были повторы уже в других местах и с меньшим размахом. Но "горячим детям гор" все неймётся и нужно периодически повторять пройденный материал.
Аллах не фраер - вам еще как аукнется за это.
А куда, собственно говоря смотрят их главные, духовные, или какие ещё там бывают, местные чеченские лидеры, или им тоже конфликты с украинцами по душе (но тогда в таком случае, назад на родину, или в туже, толерантную для вас Москву, но подальше от украинцев, тем более, если такое будет и дальше в Украине происходить, с приехавшими сюда чеченцами!.. Которые, подобным поведением, явно нарываются на ответные действия, но уже от украинской толпы, раз такие способы приветствуются их лидерами, которые обязаны контролировать адекватное поведение своей диаспоры, или как минимум, наказывать своих же провинившихся, что в данном случае, имеет место быть)!?!
Другой вопрос, а куда смотрели проезжающие и проходящие мимо украинцы, которые как минимум, могли остановить дальнейшее избиение нашего земляка, на нашей территории, чужеземцами, или это тоже для нас становится нормой жизни, когда всем по фигу на происходящее вокруг (кстати, спасибо отважной женщине, хоть как-то разрядившей накалённую обстановку, в толпе разъярённых, молодых людей)?!!
Скажу честно, мы тоже были не святыми по молодости, тоже дрались по разным причинам, но бить лежачего, или парня идущего с девушкой, та даже бить в пах, это было (да и должно оставаться) табу, для всех уважающих себя парней!
Но как быть , когда украинские девчушки- хохотушки забивают свою одноклассницу или просто девушку ?
А кидаться геройски одному на толпу казбеков - дело безперспективное. Проще самому себе нанести увечия. В таких делах или колхоз на колхоз, или нужно вообще с башней не дружить.
мій колега (нажаль вже покійний; етнічний росіянин, син офіцера, гіпертрофовано порядна людина) поїхав на початку 90-х у відрядження на північ Литви. В неділю разом з литовцями поїхав гуляти до Риги. І там - нонсенс! - черга до якогось козирного бара. Почалася деяка штовханина і товариша виштовхали з черги так так що він упав на землю. За його версією - "латиські націоналісти напали, почувши російську мову. Але коли зрозуміли що він був разом з литовцями, підняли, вибачилися і зчистили з піджака пил".
Нам довелося терпляче йому пояснювати що це класичне "вас тут не стояло" і національність тут ні до чого. Там ніхто нікого не бив і не збирався бити. Таки переконали товариша.