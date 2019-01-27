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 Происшествия, Киевские новости
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 В центре Киева возле "Арена Сити" толпа подростков ногами добивала лежачего мужчину. ВИДЕО

В центре Киева, возле "Арена Сити", вечером в субботу, 26 января, неизвестные подростки толпой набросились на одного мужчину, добивая его, когда он уже лежал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook информирует сообщество "Киев Оперативный", обнародовав видео инцидента.

"Центр города Киева, рядом с "Арена Сити": неизвестные подростки толпой избивают одного, лежащего... Причины такого поведения пока неизвестны, свидетели утверждают, что нападавшие говорят "мы чеченцы, не знаете с кем связались", – говорится в сообщении.

В центре Киева возле Арена Сити толпа подростков ногами добивала лежачего мужчину 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3108466
 
   
 Топ комментарии
 
Приехали по безвизу налаживать свою жизнь и свои понятия в Украине. Будет скоро как в Москве, местные в гаражах жить за мкадом а чорножопые в центре на мерседесах с автоматами.
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Кто там говорил украинцы дружный народ? Заметили как чурки толпой налетели на мужика а в его защито только бабка кинулась а остальным пох. снимают на камеру и боятся подойти. Ничем Рашку не напоминает?
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Чеченцы даже нардепу от Афганистана в том же районе надавали по маклабану и ничего. А тут простой мужчина. Украина превращается в Африку. Там гиены даже у львов отбирают добычу и им за это ничего не бывает.
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Нужны нормальные фото «героев». Можно тогда так же как того мужика пару раз колесом переехать в подворотне. Это не дети, это ублюдки. Хуячить беспощадно их.
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Помнится, в нулевых азербайджанцы обсели рынок "Юность" в Киеве на Лесном и попытались покачать хозяйские права. Тогда пришлось на арматурках объяснять, что они спустились с гор за спичками и сильно промахнулись страной. Знатная охота была...
Одного раза лет где-то на десять хватило. Потом были повторы уже в других местах и с меньшим размахом. Но "горячим детям гор" все неймётся и нужно периодически повторять пройденный материал.
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Просто українці дуже терпляча нація. Але коли вже допечуть, то лютіших людей ще пошукати треба. Отже, "гостям" краще не провокувати, а то у зв'язку із війною "гальма" у багатьох так собі, можуть і не втримати. Тоді вся Європа почне скиглити і вити про порушення прав.
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Навіщо вони назвались чеченцями? Мета? Зухвалість, дурість чи підстава?
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Можливо вони не чеченці, а хотіли щоб їх не знайшли.
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Они отморозки, таких хватает в любой стране, любой нации. Расовая нетерпимость это зло.
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Ударил лежачего ногой, и сразу убежал - классическое поведение овцеййоба.
Аллах не фраер - вам еще как аукнется за это.
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... живодёры они, а не уважающие себя чеченцы (тем более бьющие лежачего человека, ну кретины, нету даже других слов, для этой озверевшей молодёжи)!.. Кого они пытаются напугать в Украине, ребята, это вам не Москва, где стерпят и даже непонятным образом, простят долги за газ, всей Чечне (где безусловно полно хороших и адекватных людей, но вот вне её границ, это большой вопрос, судя по данному, и похожим видео)?!! 　

А куда, собственно говоря смотрят их главные, духовные, или какие ещё там бывают, местные чеченские лидеры, или им тоже конфликты с украинцами по душе (но тогда в таком случае, назад на родину, или в туже, толерантную для вас Москву, но подальше от украинцев, тем более, если такое будет и дальше в Украине происходить, с приехавшими сюда чеченцами!.. Которые, подобным поведением, явно нарываются на ответные действия, но уже от украинской толпы, раз такие способы приветствуются их лидерами, которые обязаны контролировать адекватное поведение своей диаспоры, или как минимум, наказывать своих же провинившихся, что в данном случае, имеет место быть)!?!

Другой вопрос, а куда смотрели проезжающие и проходящие мимо украинцы, которые как минимум, могли остановить дальнейшее избиение нашего земляка, на нашей территории, чужеземцами, или это тоже для нас становится нормой жизни, когда всем по фигу на происходящее вокруг (кстати, спасибо отважной женщине, хоть как-то разрядившей накалённую обстановку, в толпе разъярённых, молодых людей)?!! 　

Скажу честно, мы тоже были не святыми по молодости, тоже дрались по разным причинам, но бить лежачего, или парня идущего с девушкой, та даже бить в пах, это было (да и должно оставаться) табу, для всех уважающих себя парней!
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Согласен.
Но как быть , когда украинские девчушки- хохотушки забивают свою одноклассницу или просто девушку ?
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Шойто спомнился Наем, с поломанной челюстью..Крышевание властью кадыровских ублюдков ещё не раз отрыгнется..
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Завезли донецких а теперь не знаете что делать
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...путинские птенцы осваивают Украину...гибридка однако.
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Это уже далеко не первый случай возле Арена-сити, походу там тусуются подростки в поисках случайных жертв. При поимке нужно пиздить жестоко чтобы желание отпало до конца жизни.
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Причому автомобілі проїжджають і ніякої реакції немає.
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Ali Hasan В мене є версія,але я хотів би почути це від форумчан.
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У мене є переконання з цього приводу, але теж хочу прочитати про це від інших.
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Когда поколение гаджетов вместо снимать на мобилу метнется чижиком за пятком дружбанов и оперативно соберёт толпу для махача, тогда эти случаи прекратятся, как по мановению волшебной палочки. Для толпы шакалов есть только один аргумент - волшебная п...лина и желательно с тяжкими увечиями.
А кидаться геройски одному на толпу казбеков - дело безперспективное. Проще самому себе нанести увечия. В таких делах или колхоз на колхоз, или нужно вообще с башней не дружить.
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причина такого поведения - отсутствие полиции в городе
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Вчера когда украинская полиция избивала марокканца в аэропорту было столько ликующих и гордых комментариев про то как надо бить "чурку", "обезьяну" и тд.
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Марокканець ще той був, але хіба його били?
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И это правильно .Если не ты ,то тебя -закон жизни
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А шо тут такого? Полиция у нас распятых мальчиков не есть... они любят отбивные с борзых марокканцев.
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Именно. Есть сомнения? Насколько я знаю (есть море вмдео), в странах Западной Европы таких вот Робертасов из Рязани ногами пинают негры и арабы.
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Пора этих черножопых чебуреков вылавливать и мочить, сжигать их дома и депортировать на раиссю. А то они уже в Украине создали целые гетто и мафиозные кланы, ведут себя как последние ублюдки - не уважают ни народ, ни законы чужой для них страны.
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Всех? Иса Мунаев смотрит на тебя с укором и осуждением...
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Владислав Носковский Іса,це ще той чеченець,якого Московія не встигла тоді ще вбити.А сучасна їхна молодь,це переважно кадирівці.
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До чего докатились, дно какое-то! И где полиция реформированная, всякие доморощенные С14 и тд, кошмар!
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Щодо національного підтексту бійки (взагалі):
мій колега (нажаль вже покійний; етнічний росіянин, син офіцера, гіпертрофовано порядна людина) поїхав на початку 90-х у відрядження на північ Литви. В неділю разом з литовцями поїхав гуляти до Риги. І там - нонсенс! - черга до якогось козирного бара. Почалася деяка штовханина і товариша виштовхали з черги так так що він упав на землю. За його версією - "латиські націоналісти напали, почувши російську мову. Але коли зрозуміли що він був разом з литовцями, підняли, вибачилися і зчистили з піджака пил".
Нам довелося терпляче йому пояснювати що це класичне "вас тут не стояло" і національність тут ні до чого. Там ніхто нікого не бив і не збирався бити. Таки переконали товариша.
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Истоки воспитания начинаются в семье.Для начала найти "хероев", а далее нужны законодательные инициативы- есть вид на жительство- аннулироватьи всю (!) семью независимо от того мать украинка или отец и т.д. на историческую родину, только тогда родители будут воспитывать своих чад, а те кто ради денег оформлют фиктивные браки будут думать.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ центре Киева возле "Арена Сити" толпа подростков ногами добивала лежачего мужчину. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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