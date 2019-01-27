 Опубликовано видео крушения российского бомбардировщика Ту-22 в Мурманской области. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио свобода".
Катастрофа произошла 22 января, погибли 3 члена экипажа.
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Бомбардировщик потерпел крушение на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске 22 января. В минобороны РФ заявили, что самолёт совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта на борту. Причиной катастрофы, сообщили в ведомстве, стало попадание самолёта в снежный заряд.
На видео видно, что посадка происходила при плохой погоде. Источник ТАСС заявлял, что в этих условиях произошла ошибка пилотирования, которая привела к грубому контакту самолёта с землёй.
Командир экипажа майор Алексей Гурьев, вероятно, пилотировавший самолёт, оказался единственным выжившим в катастрофе.
Никто на московию не нападал: она сама послушно добывала углеводороды
и по своей инициативе сама продавала их на Запад, что и требовалось от бензоколонки.
Эти лётчики ничего не защищали - они тренировались, чтобы нападать.
И нечего жалеть агрессора.
Не считая затрат на обслуживание этого хлама.
А вот с посадкой как-то не задалось у них это всё.
Состояние дочери Чавеса -$2млрд.
Состояние дочерей Путина -$20млрд
А что ты украл для своих детей?
Правда, очень и по человечески жаль, что сдохли не все мрази российские!
В США высмеяли "новейший российский дрон Охотник" который оказался жалкой пародией на X-47B и RQ-170. Особенно американцам понравилось отсутствие технологии "стелс" и сопло "Охотника" благодаря которому он будет светится на радарах как новогодняя елка...
Это стратегический ударный планер.
Он разгоняется за буксиром "Кировец" К-700.
Он, как всегда надувной, с применением композитов (пенопласт, целлофан).
- Ну, а девушек?
- А девушек - потом!"(с)
- Димон, я пластиковый стакан уронил и он назад укатился.
- Ничего, Славик, я щас нос самолета к земле наклоню, он обратно и прикатится!
- Чет я очкую, Димон!
- Да ты успокойся! Я сто раз так делал!
1) Перекрестья прицела на этом самолёте при его посадке.
2) Хорошей песни вместо звучащей там заунывной мелодии. https://www.youtube.com/watch?v=YqcqEG2X550
самолетов (Ил-114 и Ил-96) пойдет 109,3
млрд рублей. А для чего? Авиационный комплекс им. Ильюшина возглавил сын вице-премьера
Дмитрий Рогозин Алексей, то есть эти сто миллиардов, пролоббированных его
отцом, предстоит осваивать сыночку.
http://carnegie.ru/commentary/?fa=67843
це лише кацапи так вміють..
то і добре.
https://www.youtube.com/watch?v=Iap1zj0LbKY