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 Происшествия, За рубежом
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Все про:самолет (2170) крушение (403)

 Опубликовано видео крушения российского бомбардировщика Ту-22 в Мурманской области. ВИДЕО

В интернете опубликована видеозапись крушения дальнего бомбардировщика Ту-22М при посадке в Оленегорске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио свобода".

Катастрофа произошла 22 января, погибли 3 члена экипажа.

...

Бомбардировщик потерпел крушение на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске 22 января. В минобороны РФ заявили, что самолёт совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта на борту. Причиной катастрофы, сообщили в ведомстве, стало попадание самолёта в снежный заряд.

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На видео видно, что посадка происходила при плохой погоде. Источник ТАСС заявлял, что в этих условиях произошла ошибка пилотирования, которая привела к грубому контакту самолёта с землёй.

Командир экипажа майор Алексей Гурьев, вероятно, пилотировавший самолёт, оказался единственным выжившим в катастрофе.

Источник: https://censor.net.ua/v3108462
 
   
 Топ комментарии
 
Значит это корыто не будет бомбардировать мирные кварталы, детские садики, стариков, детей... +1 маленький кирпичик в пользу мира во всем мире
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В Украине этот ролик вполне может набрать пару десятков миллионов просмотров и лайков стоко же ...
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Ви щось маєте проти того, що у ворога мінус один потенцільний бомбардувальник у раз війни з Україною?
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Вполне возможно, что горели заживо именно те люди, которые сожгли заживо пару сотен сирийцев, сказав при этом - "да все они там, суки, игиловцы"
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Мы радуемся, что погибли убийцы и их раздолбанный хламоплан.
Никто на московию не нападал: она сама послушно добывала углеводороды
и по своей инициативе сама продавала их на Запад, что и требовалось от бензоколонки.
Эти лётчики ничего не защищали - они тренировались, чтобы нападать.
И нечего жалеть агрессора.
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какие "горели люди"?! Это всё актеры, присыпанные пылью, правда-правда!
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Щось горілим пердаком кацапів запахло!
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Опубликуйте видео как такие ракетоносци в Украине болгаркой порезали....ПРИДУРКИ....и народ молчит - никого в тюрьму за ето не посадили и не посадят.....
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После того, как их порезали, Украина перестала быть мишенью.
Не считая затрат на обслуживание этого хлама.
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только для американских ракет перестала,а для рашки осталась как для ракет так и для насмешек,только очень дешовый лох может порезать такие самолеты за листок с обещаниями ниочем
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Якраз завдяки таким кретинам пацифістам як ви шо підгавкували піндосам і кацапам в 90х Україна і стала мішенню №1.
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Цей багатокоштовний хлам нам і тоді не був потрібен, а зараз - тим паче. Труха хай в засРашці лишається.
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Але американці з Сирії від цього хламу втекли піджав хвоста.
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Американцам там и делать особо нечего. Израиль и Турция неплохо справляются.
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х*йло захови Крим, Ордло, Абхазію, Остетію та частину Сирії. Оце точно.
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Та да,вагнеровцы не дадут соврать.Как от них американцы удирали.Блин-и откуда только ватные дебилы лезут постоянно,с таким бредом,про американцев?
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Да клоун, американці звільнять тобі Крим як звільнили Сирію.
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А кто тебе сказал шо амеры нам будут Крым освобождать?У них задачка рашку разшатать и она развалится.Опыт у них есть ,средств для этого выше крыши а клиент так и просится,как говорится можем повторить....
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ты этот бред тут трусишь в ращете на кого ?
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Дай угадаю и в этом небось Порошенко виноват? Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 1179
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ВОТ ТАК И ПУТИН НОСОМ ЗАРОЕТ ОТ СТАРОСТИ !!!
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Где-то в 2011-ом я увидел инфу, что потенциальные противники Украины это НАТО и западные страны, поэтому на востоке нет никаких планов обороны, сразу мелькнуло - оттуда и жди беды.
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так и было . мой друг учился в нашей Академии Генерального штаба . и как то между рюмкой водки и бокалом коньяка заявил что у нас только один потенциальный противник . Румыния Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 1962 а на мой вопрос " А Россия ? " просто пожал плечами . разговор был где то в году 2000-ом Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 2778
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То как он приземлился и что он из себя представляет мы видим ...но Как он вообще взлетел ???
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Всё как обычно - при содействии какой-то там матери.
А вот с посадкой как-то не задалось у них это всё.
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Nasha Canada 🇨🇦Наша Канада‏ @NashaCanada



Состояние дочери Чавеса -$2млрд.
Состояние дочерей Путина -$20млрд
А что ты украл для своих детей?
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Скорбим, искренне, от всей души сожалеем.
Правда, очень и по человечески жаль, что сдохли не все мрази российские!﻿
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Львовский метрополитен‏ @natohawks



В США высмеяли "новейший российский дрон Охотник" который оказался жалкой пародией на X-47B и RQ-170. Особенно американцам понравилось отсутствие технологии "стелс" и сопло "Охотника" благодаря которому он будет светится на радарах как новогодняя елка...

Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 3814
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Это сопло - муляж.
Это стратегический ударный планер.
Он разгоняется за буксиром "Кировец" К-700.
Он, как всегда надувной, с применением композитов (пенопласт, целлофан).
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Ну хоть наркоту МИД паРашки сможет возить...окупит себя за пару рейсов... Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 1288
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Делов то, погоняют на испытаниях, потом закроют сопло манжеткой как у X-47B. Можно подумать для этого супернанотехнологии нужны
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А вот хрена- попробуй его засечь, когда его на тракторе подвезут
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последние слова пилота: "Пацаны, смотрите как я умею с закрытыми глазами..." Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 9023
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Или с командного пункта :"Пацаны, быстрее!! Уже наливаем, водки всего ящик, можете не успеть!"..... Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 7619
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Спасибо им, что успели....и нам пару ракет сэкономили...
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"Первым делом мы испортим самолёты,
- Ну, а девушек?
- А девушек - потом!"(с)
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смотрим видео и подписываемся на канал, дай Бог лаптелёт упал не последний
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два Панциря, три самолета, БТР в Чечне - а год только начался!
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- Наливай, Славик, за посадку!
- Димон, я пластиковый стакан уронил и он назад укатился.
- Ничего, Славик, я щас нос самолета к земле наклоню, он обратно и прикатится!
- Чет я очкую, Димон!
- Да ты успокойся! Я сто раз так делал!
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В этом прекрасном видео не хватает двух вещей:
1) Перекрестья прицела на этом самолёте при его посадке.
2) Хорошей песни вместо звучащей там заунывной мелодии. https://www.youtube.com/watch?v=YqcqEG2X550
Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 9012
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Надо было 27 махов крыльями сделать...тогда бы сел...😀
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снежный зарад)) как по мне скорость не соблюдена при посадке
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Прилетели, мягко сели... Высылайте запчастЯ: фюзеляж и плоскостЯ.
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"А... Парамаунт Пикчер... А представляет... Боевик Красная жара" - голосом Володарського
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Кто-то что-то знал! Специально ждали посадки)))
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Надо бы музыку повеселее к этому ролику.У Бенни Хила была подходящая заставка.
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Что за трек? На Пинк Флоид похоже, но я не помню такую композицию у них.
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Отличный фильм,побольше бы таких позитивных документалок.
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Ну и что и кто там могли остаться в целости? И причем здесь снежный заряд? Это аэроплан всепогодный, его навигационное оборудование позволяет садиться в слепую. А при сложностях его отправляют на запасной аэродром. Подозрительно, как-то он уж очень круто и быстро садился, как при не работающих двигателях, а в нем около 100 тонн. Дело в другом - этому аэроплану ТУ-22 уже 45 годков от рождения, за это время при самых благоприятных условиях любой металл проходит не обратимые физико-технические, в т.ч. и прочностные, изменения и не в лучшую сторону, поэтому он мог не выдержать жесткую посадку. Раньше это называлось летать на гробах. Третий вопрос - общая рахлябанность в вооруженных силах, не исключено, что диспетчеры в это время поднимали тост за чей-то день рождения, им было не до самолета, да и сами летчики нередко садятьзя штурвал с бодуна или с ним в обнимку. Но случай очень жесткий! Вся история аэропланов начиналась с этого

Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 7298
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Посмотрел ещё раз внимательно внимательно - это была явно не посадочная глиссада садящегося самолета, он просто врезался, шмякнулся в полосу, как будто там летчиков и не было, а может были уже не живые. Что-то там не так???!!!
Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 9846
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На возрождение старых (СТАРЫХ!!!, какой еще Маск Илон?) советских
самолетов (Ил-114 и Ил-96) пойдет 109,3
млрд рублей. А для чего? Авиационный комплекс им. Ильюшина возглавил сын вице-премьера
Дмитрий Рогозин Алексей, то есть эти сто миллиардов, пролоббированных его
отцом, предстоит осваивать сыночку.

http://carnegie.ru/commentary/?fa=67843
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Прикольно. Надо и в "Антонова" кого-то из Порошенко воткнуть, не всё им шоколад варить Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 5281
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он развалился, как будто его до полета скрепил из разных частей, пьяный слесарь дядя Вася, с помощью молотка, гвоздей, скотча и изоленты 😂😂😂
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Дуже подобається-так тримати, чи то пак, літати...
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А могли стать рабами в Украине.... Эх... Тупые они.... И самолеты у москалей тяжелые...
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Ано и ни удивитильна. Рукожопые только петухов из говна лепить хорошо умеют
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Причём он развалился не от удара, а сам по себе, видно кто-то шурупы с3,14здил Опубліковано відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22 в Мурманській області - Цензор.НЕТ 8404
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розбвився об сніг ?
це лише кацапи так вміють..
то і добре.
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Он просто сломался пополам, потому что длинный
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2012й рік. Україна ще міцно під овочем. А сирійський мула вже материть на телебаченні російського дипломата.
https://www.youtube.com/watch?v=Iap1zj0LbKY
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОпубликовано видео крушения российского бомбардировщика Ту-22 в Мурманской области. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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