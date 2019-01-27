 Опубликовано видео крушения российского бомбардировщика Ту-22 в Мурманской области. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио свобода".

Катастрофа произошла 22 января, погибли 3 члена экипажа.

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Бомбардировщик потерпел крушение на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске 22 января. В минобороны РФ заявили, что самолёт совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта на борту. Причиной катастрофы, сообщили в ведомстве, стало попадание самолёта в снежный заряд.

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На видео видно, что посадка происходила при плохой погоде. Источник ТАСС заявлял, что в этих условиях произошла ошибка пилотирования, которая привела к грубому контакту самолёта с землёй.

Командир экипажа майор Алексей Гурьев, вероятно, пилотировавший самолёт, оказался единственным выжившим в катастрофе.