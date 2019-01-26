 Связанный с криминалитетом гражданин Грузии выдворен с территории Украины, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Накануне, компетентными органами иностранец был лишен вида на постоянное место жительства в Украине. После чего он дважды нарушал государственную границу Украины на участке Подольского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов, за что был привлечен к административной ответственности.

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Оперативники Южного регионального управления пограничного ведомства установили, что иностранец находится в розыске на территории Грузии. По предоставленным пограничниками доказательствами о его преступной деятельности в Грузии, Белгород-Днестровский горрайонный суд принял решение о его выдворении с территории Украины.

После чего иностранца принудительно выдворили на одном из паромов через Черноморский морской порт. "Таким образом он попал в руки правосудия на территории Грузии", - говорится в сообщении.

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