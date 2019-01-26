 Связанный с криминалитетом гражданин Грузии выдворен с территории Украины, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Накануне, компетентными органами иностранец был лишен вида на постоянное место жительства в Украине. После чего он дважды нарушал государственную границу Украины на участке Подольского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов, за что был привлечен к административной ответственности.
Оперативники Южного регионального управления пограничного ведомства установили, что иностранец находится в розыске на территории Грузии. По предоставленным пограничниками доказательствами о его преступной деятельности в Грузии, Белгород-Днестровский горрайонный суд принял решение о его выдворении с территории Украины.
После чего иностранца принудительно выдворили на одном из паромов через Черноморский морской порт. "Таким образом он попал в руки правосудия на территории Грузии", - говорится в сообщении.
А он, оказывается, просто натравил их на други страны?
лезут и лезут...
А у каждого ж Барыги есть дети, внуки...
В этом году Один даже вынужден был пропустить отдых на Мальдивах а Второй - на Сейшелах....
Ну, куда это годится?