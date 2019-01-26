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 Связанный с криминалитетом гражданин Грузии выдворен с территории Украины, - Госпогранслужба. ВИДЕО

На днях сотрудники Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины выдворили с территории Украины связанного с криминалитетом гражданина Грузии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Накануне, компетентными органами иностранец был лишен вида на постоянное место жительства в Украине. После чего он дважды нарушал государственную границу Украины на участке Подольского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов, за что был привлечен к административной ответственности.

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Оперативники Южного регионального управления пограничного ведомства установили, что иностранец находится в розыске на территории Грузии. По предоставленным пограничниками доказательствами о его преступной деятельности в Грузии, Белгород-Днестровский горрайонный суд принял решение о его выдворении с территории Украины.

Связанный с криминалитетом гражданин Грузии выдворен с территории Украины, - Госпогранслужба 01

После чего иностранца принудительно выдворили на одном из паромов через Черноморский морской порт. "Таким образом он попал в руки правосудия на территории Грузии", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3108416
 
   
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А рассказывали, что Саакашвили в своё время всю эту погань передавил?!

А он, оказывается, просто натравил их на други страны?
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Я пытался вспомнить - когда второй раз нарушал границу разыскиваемый на территории Грузии, а оказалось, что это не тот гражданин...
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та что им тут в Украине... чачей полито?
лезут и лезут...
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На Нарика не похож, а мог бы Томос привозить.
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Думаю, что правильно сделали. Своим уже не чего грабить.
А у каждого ж Барыги есть дети, внуки...
В этом году Один даже вынужден был пропустить отдых на Мальдивах а Второй - на Сейшелах....
Ну, куда это годится?
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ПрикардАнники сфоткались на память. Кто знает завтра ещё какой-нибудь "томос" притаранит....
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСвязанный с криминалитетом гражданин Грузии выдворен с территории Украины, - Госпогранслужба. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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