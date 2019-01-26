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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7280) Путин (24573) суд (21713) Янукович (30425)

 Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича. ВИДЕО

Суд состоялся не только над Януковичем, но и над Путиным, потому что в решении суда четко указано, что оккупация Крыма и части украинского Донбасса была осуществлена Россией, которая прикрывалась письмом бывшего президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в Нью-Йорке каналу "Украина" Генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене и пособничестве в агрессивной войне, за которые Виктор Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы.

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"Итак, это шаг к будущим международным судам за военные преступления против Украины", - отметил Луценко.

По мнению генпрокурора, это решение суда является историческим.

"Это решение наказало за измену во имя всех тех людей, которые отдали свои жизни, не предав своей страны. Сотня убитых на Майдане, тысячи убитых на войне, которая началась из-за подписанного Януковичем письма президенту РФ о вводе войск. Это все путь предательства, который получил юридическую оценку. Янукович - преступник, он - государственный изменник, он пособник того, кто развязал агрессивную войну против Украины", - подчеркнул Луценко.

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По его словам, Генпрокуратура уверена в своих доказательствах и будет участвовать и в Апелляционном суде.

"Уверен, что преступление будет оценено как преступление, и там", - отметил руководитель ГПУ.

Луценко также заявил, что это не единственный процесс, а только начало.

"В судах находятся дела Ефремова, Лавриновича, Арбузова, Курченко, Клименко, Ставицкого, многих других членов антигосударственной организованной преступной группировки Януковича. Этот суд является предупреждением для всех будущих и нынешних высокопоставленных должностных лиц Украины. Никакая должность не дает гарантий избежания ответственности за ограбление и предательство Украины. Закон один для всех, и для всего приходит время расплаты", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

Источник: https://censor.net.ua/n3108404
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
и Юра и Петя и Янык и хуйло это все выходцы из одной песочницы,их время уже ушло
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Як же вам хочеться прирівняти Порошенка і хуйло...
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А що є різниця? Що один що інший краде ОГООО.
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Порошенко проводить зустрічі з лідерами Європи, Хуйло з Азіопой. Відчуй різницю.
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Порошенко чем отличается от хуйла?Медведчук к обоим в гости ходит
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Эта скотобаза Луценко чего залез в прокуратуру? Языком трепать? Где суды над растрельщиками Майдана - регионалами, которые голосовали за растрел, которые направляли Беркут туда, которые пригласили кацапский спецназ в Украину? Почему они опять баллотируются в президенты и никто не сидит? Ох и животные эти Луценки с Порошенками.
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Я щось пропустив? Слідство завершено?
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Вот именно, что 5 лет прошло, а следствие все идет и конца-края ему не видно.
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Ви що сміється так можна и на себя любимых вийти.
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13 лет конечно круто - нопочему только под выборы Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича - Цензор.НЕТ 8258
и потом что там про ментов опг ограбивших ювелирку
про слив дела по майдану за 5 лет кроме "покушения" на пшокина тепловизором ничего Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича - Цензор.НЕТ 5783
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Пусть Луценко объяснит где прокуроры взяли бриллианты и почему они не сидят,чем Луценко отличается от Пшонки?
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ты у нас профессиональных ходок туда,не первый год ходишь регулярно и часто,не понятно только за что тебе платят не смог даже рассказать нам как Порошенко вдарил по рукам бриллиантовых прокуроров,дармоед Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича - Цензор.НЕТ 122
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он видимо счас запоет что мы ахенты кремля
не даем пуйла расследовать - и так все 5 лет Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича - Цензор.НЕТ 3786
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А так же когда будет процесс над ментами которые постреляли своих коллег в Княжичах
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Выдайте югику две селёдки за интенсивный труд!
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Югик, заочный суд, это как заочный секс... как будто бы и да, но нет... Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича - Цензор.НЕТ 5885
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Якщо ти знаєш коли Янукович повернеться в Україну то розкажи нам.
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Чучело, здесь хоть кого-нибудь закрой. На Путина он замахнулся. Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича - Цензор.НЕТ 9047
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Это "чучело" официальное лицо , политик ему нельзя выговаривать настоящее имя Хуйла Вованыча , у тя , що за пиетет перед этой конченной мразью и военным преступником ?

Случаем не из хуйлососов ли ?!
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Изя,ты лучше спроси это "официальное лицо", как там продвигается дело с бриллиантовыми прокурорами?
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Он что издевается -- 13 лет комфорта на зоне военному преступнику Хуйлу .

А 13 гвоздей ему в дупу , да так , шобы из глаз повылазило не замало будет ?!
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На этом форуме всякие кликухи типа пуТЕН в бан-листе .
Исключительно Хуйло , Вован Первый , кремлёвский гоблин . Кровавый Карлик !
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мені це більше схоже на відмазування "партнера" ,це ж "легітимний" просив "ввести".
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дегенерат!!! ты для начала с недобитыми рЫгами ЖопоБлоком, меРтвечуком разберись, замахнулся на ботаксного педофильного Шныря вову!!!!
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У меня с 2014 года какой-то спупор в речи ...
Даже когда нужно объяснять что-то американцу или немцу - ну не могу себя заставить выговорить фамилию - всё время клинит на Huilo или bloody Goblin ...
А когда всё-таки выговариваю по буква потом долго такое брезгливое чувство , будто всупил в собачью неожиданность прямо по щиколодку !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЭто также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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