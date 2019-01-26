 "Сегодня исполнился бы 31 год": Порошенко почтил память героя Небесной сотни Жизневского. ВИДЕО

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для мужества, человечности и храбрости нет границ. Низкий поклон Михаилу, гражданину Беларуси, который отдал самое дорогое - свою жизнь за свободу украинского народа", - подчеркнул глава государства.
Он призвал помнить Михаила Жизневского и всех Героев Небесной Сотни.
"Пусть сегодня в память о нем и всех Героях Небесной Сотни звучит песня "Пливе кача по Тисині ". Михаил очень любил её", - написал Порошенко.
кто выбрал это чудо барыжное?
Там люди отдавали жизни, а ты и до Майдана и после занимался единственным делом - загребал власть и деньги.
Альтырнативы этому крысёнышу... пардон, этому героическому полководцу - нэт!
вже на перве)) місце вийшло!
пеця, а хтось покараний за вбивство Жизневського? Точно так и в БОГА верит...
если 6ы не они, петя через год своего такого правления как сейчас
в липецке печенье делал
ГЕРОЯМ СЛАВА!