 "Сегодня исполнился бы 31 год": Порошенко почтил память героя Небесной сотни Жизневского. ВИДЕО

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для мужества, человечности и храбрости нет границ. Низкий поклон Михаилу, гражданину Беларуси, который отдал самое дорогое - свою жизнь за свободу украинского народа", - подчеркнул глава государства.

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Он призвал помнить Михаила Жизневского и всех Героев Небесной Сотни.

"Пусть сегодня в память о нем и всех Героях Небесной Сотни звучит песня "Пливе кача по Тисині ". Михаил очень любил её", - написал Порошенко.