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 Политика Украины, Общество
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Все про:память (859) Порошенко (16202) Жизневский (27)

 "Сегодня исполнился бы 31 год": Порошенко почтил память героя Небесной сотни Жизневского. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко призвал помнить Героя Небесной Сотни, Героя Украины Михаила Жизневского, которому сегодня исполнился бы 31 год.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для мужества, человечности и храбрости нет границ. Низкий поклон Михаилу, гражданину Беларуси, который отдал самое дорогое - свою жизнь за свободу украинского народа", - подчеркнул глава государства.

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Он призвал помнить Михаила Жизневского и всех Героев Небесной Сотни.

"Пусть сегодня в память о нем и всех Героях Небесной Сотни звучит песня "Пливе кача по Тисині ". Михаил очень любил её", - написал Порошенко.

Сегодня исполнился бы 31 год: Порошенко почтил память героя Небесной сотни Жизневского 01

Источник: https://censor.net.ua/v3108400
 
   
 Топ комментарии
 
Фальшиво .. Не щиро.. Не пам'ятаю, щоб петя минулого року згадував тридцятиріччя Михайла..
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пеця, а хтось покараний за вбивство Жизневського?
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гарна річ фейс-бук) - можна написати і ти в темі !!! "Сегодня исполнился бы 31 год": Порошенко почтил память героя Небесной сотни Жизневского - Цензор.НЕТ 3055
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гарна річ фейс-бук) - можна написати і ти в темі !!!
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Фальшиво .. Не щиро.. Не пам'ятаю, щоб петя минулого року згадував тридцятиріччя Михайла..
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если бы он не вспомнил - ты бы точно этого не знал...!
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Ой, сколько надо еще зарисоваться до 29, до воздвиження на нашу голову. Прости, Господи а по-другому и не скажешь.
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пеця, а хтось покараний за вбивство Жизневського?
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по яныкам бегал и на грейдера лазил "Сьогодні виповнився б 31 рік": Порошенко вшанував пам'ять Героя Небесної Сотні Жизневського - Цензор.НЕТ 2131
кто выбрал это чудо барыжное? "Сьогодні виповнився б 31 рік": Порошенко вшанував пам'ять Героя Небесної Сотні Жизневського - Цензор.НЕТ 8528
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Петя, не трогай своими пухлыми ручонками Майдан.
Там люди отдавали жизни, а ты и до Майдана и после занимался единственным делом - загребал власть и деньги.
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Мишаня будет праздновать свой несостоявшийся День Рождения на Небесах с любимыми родителями и многочисленными светлыми душами побратимов. Вечная память славному сыну белорусского народа, который любил Украину, как вторую Родину!
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Лицемерный говнюк,дорвавшийся по крови до корыта-а кого наказали за расстрел Майдана?За коррупцию?Почему рыгоаналы подняли голову и отлично себя чувствуют?
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Пиар на горе для родных...ну нет слов. Соболезную(искренне) родным и близким Михаила Жизневского.
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небольшое уточнение. помог молодому парню погибнуть сам порошенко. не зря в настоящее время у молодежи наступает прозрение - они жить хотят, а не защищать интересы зажравшегося олигарха.
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Не хотят слышать что народ думает про упыря. Соцопытуваннями хай тишаться.
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Если не Упыренко... пардон, не Порошенко - то кто?
Альтырнативы этому крысёнышу... пардон, этому героическому полководцу - нэт!
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а чого ні - адмінресурс і силовики у нього, а тепер вже і соціологів купив -
вже на перве)) місце вийшло!
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А убийцы на свободе гуляют, привет плокулолам. "Сьогодні виповнився б 31 рік": Порошенко вшанував пам'ять Героя Небесної Сотні Жизневського - Цензор.НЕТ 8867
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Петро Чорний e300f58a

пеця, а хтось покараний за вбивство Жизневського? Точно так и в БОГА верит...
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рука яка могла змінити хід історії
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расийская педерация его скасувала "Сьогодні виповнився б 31 рік": Порошенко вшанував пам'ять Героя Небесної Сотні Жизневського - Цензор.НЕТ 1902
если 6ы не они, петя через год своего такого правления как сейчас
в липецке печенье делал

ГЕРОЯМ СЛАВА!
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Почтить память, это осуществить то, за что боролся погибший герой, а это так- попиарился на крови.
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Толку їм від вашої пам'яті, коли діло заради якого герої віддали життя всі ми просрали.
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Дивився повтор яекось передачі по 112 каналу. Я його не дивлюся, а то переключав і почув за Майдан, зупинився. Так там слуга дітей януковича некій щирий укгаїнець червоненко обвинив майданівців і заявив, що перші трупи були серез внутрішніх військ і півнів. І нахто не встав і не дав йому в його рижу морду. Де кримінальна справа проти цієї нечисті? Манера ведення передачі, як я скобєєвої, якщо щось в захист України, то одночасно розмовляють "ведучі"- чорнороті. А це риже чмо-чиряк на сраці українській не запитало себе - а що там робили внутрішні війська? Хто їх туди пригнав? А що воно робило, коли Майдан заливали людською кровю? Воно машини синочка зека переганяло і ховало.
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Слова то ПРавильные,а результатов один мизер,и смерть лучших сынов...
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Жаль людей сложивших свои головы,очень Жаль!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сегодня исполнился бы 31 год": Порошенко почтил память героя Небесной сотни Жизневского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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