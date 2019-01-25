 Экс-глава СВР Гвоздь о феврале 2014-го: 100 тыс. войск РФ вокруг границы. Мы ищем ПЗРК, чтобы прикрыть Раду, где заседал и.о. Президента Турчинов. Все разбежались. ВИДЕО

Об этом заявил президент Центра "Борисфен Интел", руководитель военной разведки Украины в 2008-2010 гг. и Службы внешней разведки Украины в 2014-2016 гг. Виктор Гвоздь, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это был тяжелый период. Особенно начальный. Чтобы понять, в каком состоянии я получил нашу разведывательную структуру, я приведу несколько примеров. Я был назначен 24 февраля на должность, и у меня не было ни дня, ни месяца, ни полгода, чтобы ознакомиться со структурой. Я пришел совсем в другую структуру. Я был в военной разведке. Так сложилось, что после Майдана необходимо было брать структуры под контроль и выдавать информацию. В каком состоянии была страна, вам нет необходимости объяснять. Когда я туда пришел, на восточном направлении источников было ноль – это конец февраля. В это время, с января, Российская Федерация активно готовилась к проведению активных действий. Хотя еще когда я был руководителем военной разведки, с 2008 года мы уже тогда отслеживали и докладывали, что после Мюнхенской встречи Россия начала готовиться к тому, что можно проводить эти операции, и никто не знал, как оно будет", - заявил он во время презентации своей книги "Исторические, правовые и политические аспекты разведывательной деятельности государства".
"И вот когда нам нужно было информировать высшее руководство, нам необходимо было работать "с колес" и искать возможности, которых в то время не было. А вы понимаете, что предыдущие руководители спецслужб Януковича в Москву ездили, как домой, мотались туда. И можете представить, какие были отношения. Когда представитель "Вымпела" (специальное подразделение Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации. - Ред.), принимающего участие в событиях на востоке, приезжает в Службу внешней разведки, встречается с закрытым полностью личным составом спецназа, садится между ними, фотографируется (это мы потом уже выяснили), и с прекрасной фотографией всего личного состава едет в Москву. Все идентифицированы", - рассказал Гвоздь.
"Это тогда, когда я увидел, надо налаживать контрразведывательную работу, а собственная безопасность занимается вопросами, кто к кому ходит и кто что пьет. Мне пришлось тогда из СБУ срочно брать контрразведку. И мы выявляем российских агентов", - отметил экс-глава СВР.
"Все не так просто. Конец февраля. Враг развернул группировку в 100 тыс. вокруг нашей границы. Не знаем, сколько БТРов выгнать на полосу в Гостомеле, потому что, по нашей информации, должен сесть спецназ. Ищем ПЗРК, чтобы прикрыть Верховную Раду, где заседает исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Даже на Банковой, потому что все разбежались. Я начинаю разбираться в структуре – мобилизационная готовность – "ноль". Это означает, что если бы враг начал двигаться, я бы был не в состоянии поднять структуру, поднять архивы, организовать связь между разведорганами, потому что связи не было. И я вам скажу, что карта мобилизационной готовности, где указан маршрут, куда должна была выйти наша руководящая часть разведки, – это была карта автомобильных дорог, купленная в киоске. Это для военного вообще недопустимо… Часть личного состава практически не готова работать. Неспособна работать. И я разбираюсь, в чем причина. А причина элементарная: Служба внешней разведки – это мини СБУ. То есть вся структура фактически скопирована с СБУ", - подчеркнул Гвоздь.
СБУ и СВР при Яныке полностью контролировались кацапами - а ты что-то там брешешь про то, что там "кадры важно сохранить".
Суды - это отдельная тема, это самая важна и самая провальная из всех "реформ" порошенко, потому я ее и вспоминаю чаще других - ибо реформа крайне показательная. Хорошо, что западные доноры второй раз не повелись на порошенковский обман и настояли, чтобы хотя бы при отборе в Антикоррупционный суд у международной комиссии будет право вето, потому как наша мразь хотела и тут спектакль провести, сделав из комиссии ничего не решающую ширму с "совещательным голосом".
так шо егогка соболев виртуозно вместе с помоями выплеснул и ребенка этим законом,лишив спецслужбы резерва для комплектации.а ты ему апплодируешь.
Конечно были и есть. Но и кацапских агентов там было и есть дохрена. Именно по этим причинам столько провальных военных операций было в 2014-м - потому, что кацапы знали все подробности готовящихся операций - именно по этой причине самыми успешными локальными операциями были те, которые не были согласованы с генштабом.
Да, это палка о двух концах, но как по другому можно вычистить органы от кацапских агентов и от наших местных коррупционеров?
Прекрасный пример кадров, которые ты защищаешь - Семочко - подонок, ради преступной наживы убивший более 200 человек. Такие на виселице должны висеть стройными рядами, а для тебя он - "специалист, которого нужно беречь".
вся твоя беда,что ты собственные додумывания и прочитанное между строк за истину выдаешь
Если нет, то извиняй, перепутал - ссылок я точно не найду - ибо темам эти больше месяца точно.
це теперішній))) голова розвідки ))), можна порівняти...
але все одно це бездіяльність силових структур - куди дивиться Петро-Олексієвич?!
треба військовий стан вводити, а не вибори проводити!!!
или ктото боялся народа?
А як називають тих,хто тікає з поля бою й що з ними роблять,цей зас...ранець не знає?
вот что ужасно - а главком просто барыга и любитель термоса
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Приказа не было,потому что цели такой не было.Им надо было Крым "обустроить",а восток это для отвлечения внимания или они горели желанием защитить там русский язык.И вообще сейчас можно говорить что угодно и 100 т и 300т,а на примере Крыма можно посчитать какие вообще ВСУ и СБУ мы имели по стране.
А артиллерия в расформированной "Десне" начала готовиться только после 15 марта. Если точнее это была артиллерия 1 танковой бригады из "Гондураса".Полигоны соприкасаются, поэтому и слышно так. В "Десне" артиллерии не было. Её артиллерия с другой стороны Киева была.
У них и артиллерия была и БМ....
С другой стороны.... первые потери парашинцы понесли именно в марте))))
Где?
В Сумской области. Накрыли разведгруппу.
Да, никто и не сомневается что мало, но.... но кто мог, тот начал действовать.
Кто-то скажет, мол если бы не добровольцы и волонтёры, то.... Конечно! Но я говорю сейчас именно про другую сторону медали (власть), которую только и делают, что критикуют, но ведь есть за что и спасибо сказать.
ок, поясню. Вопреки всякой логике и расчетам военных
Бог есть, а на Майдане регулярно звучало "прости нам долги наши"
Он помог и избавил от лукавого
Другие версии несостоятельны, крапка
А ещё израильтяне действовали исходя из - "На Бога надейся, но и сам не плошай!" Потому и победили.
Значит были мы в тройке самых бедных, а нужно, кровь из носа сделать нас намбер ван.
Да ты гений ...
Признали, что по просьбе Президента Украины.
Пока случилось событие, о котором умалчивают СМИ. 1) "Посадили" Януковича - это понятно, подхватили все. 2) Суд признал, что нападение РФ было по официальной просьбе Президента Украины.
Можно построить хоть правую хоть левую модель экономики, можно интегрироватся в НАТО, а можно развивать то что было, да, одни варианты лучше других, но только не так как сейчас - страна без зудов, на местах вырождение элит - вызывает гниднейший и ВВП 15% от Польши которая отличается только отсутствием коррупции что привело ее в ЕС и НАТО.
польша отличается очень тем, что по воскресеньям народ в костелах молится, а наш по кабакам, да по батракам
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
В каком таком месте мы помним, выступление министра обороны про 5000 бойцов, никто не забыл.
Ну так вопрос к адекватному человеку. Почему в той ситуации рашка не двинула дальше, а полномасштабное наступление (ну по данным наших спецслужб) планирует сейчас, через 5 лет, перед нашими выборами? Совпадение? Не думаю
Правильно. Так почему не подождать возможного прихода к власти "прокацапського президента"? Для "розширення конфлікту" пара - тройка месяцев на фоне 5 лет никакой роли не играет. Любая военная провокация с их стороны многократно увеличивает шансы кандидата Порошенко. И только его! Это прекрасно знают они, это знает и Порох. По развитию событий все станет предельно понятно.
https://www.facebook.com/100010478254695/videos/o.1472677702963436/783026988723236/?type=2&theater
ГШ у звіті по Іловайську розповідає про вторгнення 9-ти БТГ чисельністю 3,5 (!) тисясі. Як так виходить, що в лютому 2014-го коли ситуація з армією та спецслужбами була набагато гіршою від серпня 2014, розвідка побачида 100 тис. сил ворога і не змогла побачити 3,5 тис.чоловік в серпні?
В 2014 году, кацапских войск в Белорусии не было, поэтому, пришлось бы лететь с парашки.
От Киева до границы с парашкой, около 260 км - вполне под силу для вертолета Ми-8 (основной вертолет у нас и кацапов) с десантом.
Но это черниговское направление, "Борисполь" будет ближе, а "Жуляны" удобнее.
Тем более, что рядом с Гостомелем, расположены сразу несколько военных частей, в том числе ПВО (готовы они были защищать страну от кацапов в 2014 году, или нет, но они там есть).
ЗЕКА ЗАСУДИЛИ
Тринадцять років
«Зеку» дали
За його кроки
Що війну позвали.
Написав «маляву»
Клопу-ху@лу
Тіпа, заяву
Покликав війну.
Народ вибирав-
«Зек»-президент
А він їх продав
Ху@ла агент.
Казну України
В Росію завіз
Залишив руїну
Образа до сліз.
«Зек» буде зеком
Хоч в що не одінь
Чмо недотепне,
Чекай потрясінь
25.01.2019Анатолій Березенський