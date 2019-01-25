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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:контрразведка (112) разведка (2055) Россия (71826) СВР (41) Турчинов (3085) Гвоздь Виктор (1)

 Экс-глава СВР Гвоздь о феврале 2014-го: 100 тыс. войск РФ вокруг границы. Мы ищем ПЗРК, чтобы прикрыть Раду, где заседал и.о. Президента Турчинов. Все разбежались. ВИДЕО

Предыдущие руководители спецслужб и разведуправлений Украины во время президентства Виктора Януковича ездили в Москву, как домой.

Об этом заявил президент Центра "Борисфен Интел", руководитель военной разведки Украины в 2008-2010 гг. и Службы внешней разведки Украины в 2014-2016 гг. Виктор Гвоздь, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это был тяжелый период. Особенно начальный. Чтобы понять, в каком состоянии я получил нашу разведывательную структуру, я приведу несколько примеров. Я был назначен 24 февраля на должность, и у меня не было ни дня, ни месяца, ни полгода, чтобы ознакомиться со структурой. Я пришел совсем в другую структуру. Я был в военной разведке. Так сложилось, что после Майдана необходимо было брать структуры под контроль и выдавать информацию. В каком состоянии была страна, вам нет необходимости объяснять. Когда я туда пришел, на восточном направлении источников было ноль – это конец февраля. В это время, с января, Российская Федерация активно готовилась к проведению активных действий. Хотя еще когда я был руководителем военной разведки, с 2008 года мы уже тогда отслеживали и докладывали, что после Мюнхенской встречи Россия начала готовиться к тому, что можно проводить эти операции, и никто не знал, как оно будет", - заявил он во время презентации своей книги "Исторические, правовые и политические аспекты разведывательной деятельности государства".

"И вот когда нам нужно было информировать высшее руководство, нам необходимо было работать "с колес" и искать возможности, которых в то время не было. А вы понимаете, что предыдущие руководители спецслужб Януковича в Москву ездили, как домой, мотались туда. И можете представить, какие были отношения. Когда представитель "Вымпела" (специальное подразделение Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации. - Ред.), принимающего участие в событиях на востоке, приезжает в Службу внешней разведки, встречается с закрытым полностью личным составом спецназа, садится между ними, фотографируется (это мы потом уже выяснили), и с прекрасной фотографией всего личного состава едет в Москву. Все идентифицированы", - рассказал Гвоздь.

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"Это тогда, когда я увидел, надо налаживать контрразведывательную работу, а собственная безопасность занимается вопросами, кто к кому ходит и кто что пьет. Мне пришлось тогда из СБУ срочно брать контрразведку. И мы выявляем российских агентов", - отметил экс-глава СВР.

"Все не так просто. Конец февраля. Враг развернул группировку в 100 тыс. вокруг нашей границы. Не знаем, сколько БТРов выгнать на полосу в Гостомеле, потому что, по нашей информации, должен сесть спецназ. Ищем ПЗРК, чтобы прикрыть Верховную Раду, где заседает исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Даже на Банковой, потому что все разбежались. Я начинаю разбираться в структуре – мобилизационная готовность – "ноль". Это означает, что если бы враг начал двигаться, я бы был не в состоянии поднять структуру, поднять архивы, организовать связь между разведорганами, потому что связи не было. И я вам скажу, что карта мобилизационной готовности, где указан маршрут, куда должна была выйти наша руководящая часть разведки, – это была карта автомобильных дорог, купленная в киоске. Это для военного вообще недопустимо… Часть личного состава практически не готова работать. Неспособна работать. И я разбираюсь, в чем причина. А причина элементарная: Служба внешней разведки – это мини СБУ. То есть вся структура фактически скопирована с СБУ", - подчеркнул Гвоздь.

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Источник: https://censor.net.ua/v3108276
 
   
 Топ комментарии
 
Отака херня малята.... Экс-глава СВР Гвоздь о феврале 2014-го: 100 тыс. войск РФ на границе. Мы ищем ПЗРК, чтобы прикрыть Раду, где заседал и.о. Президента Турчинов. Все разбежались - Цензор.НЕТ 9000 .....и было так везде, но некоторые фельдмаршалы рассказывают, как они бы разбили паРашкинцев в Крыму и с ПЗРК сбили все их самолеты....правда батарей к комплексам почти не было исправных, но языком оно просто на каналах вещать... Экс-глава СВР Гвоздь о феврале 2014-го: 100 тыс. войск РФ на границе. Мы ищем ПЗРК, чтобы прикрыть Раду, где заседал и.о. Президента Турчинов. Все разбежались - Цензор.НЕТ 1518
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И кто наказан из тех кто принимал участие в развале армии,разведки.Или все эти структуры набраны с нуля,не служил никто при овоще?.Все преспокойно одели вышиванки и спокойно служат.
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Якби Америка не прикрила тоді і тепер Україну, то давно би вже все було дамбас
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Это ты не догоняешь того, что все порошенковские реформы, кроме разве что проведенной грузинами реформы патрульной полиции, по одной схеме работают - по принципу - как бы так отреформировать, чтобы все коррупционеры остались на своих местах.
СБУ и СВР при Яныке полностью контролировались кацапами - а ты что-то там брешешь про то, что там "кадры важно сохранить".
Суды - это отдельная тема, это самая важна и самая провальная из всех "реформ" порошенко, потому я ее и вспоминаю чаще других - ибо реформа крайне показательная. Хорошо, что западные доноры второй раз не повелись на порошенковский обман и настояли, чтобы хотя бы при отборе в Антикоррупционный суд у международной комиссии будет право вето, потому как наша мразь хотела и тут спектакль провести, сделав из комиссии ничего не решающую ширму с "совещательным голосом".
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то ты брешешь...контроллировались-это не значит.что там одни кацапы были.были и украинцы,которые не согласны были с политиуой чивокуни.много было и уволившихся в запас проукраинских.но вот беда-кроме совковых гэбнявых вузов они не имели возможности нигде получить образование.а это у зимина один из основных критериев-подлежат люстрации те,кто учился в вузах кгб.
так шо егогка соболев виртуозно вместе с помоями выплеснул и ребенка этим законом,лишив спецслужбы резерва для комплектации.а ты ему апплодируешь.
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".контроллировались-это не значит.что там одни кацапы были.были и украинцы,которые не согласны были с политиуой чивокуни"

Конечно были и есть. Но и кацапских агентов там было и есть дохрена. Именно по этим причинам столько провальных военных операций было в 2014-м - потому, что кацапы знали все подробности готовящихся операций - именно по этой причине самыми успешными локальными операциями были те, которые не были согласованы с генштабом.

Да, это палка о двух концах, но как по другому можно вычистить органы от кацапских агентов и от наших местных коррупционеров?
Прекрасный пример кадров, которые ты защищаешь - Семочко - подонок, ради преступной наживы убивший более 200 человек. Такие на виселице должны висеть стройными рядами, а для тебя он - "специалист, которого нужно беречь".
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ты где то у меня про семочку прочитал?давай сцылку
вся твоя беда,что ты собственные додумывания и прочитанное между строк за истину выдаешь Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 4546
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А то не ты Семочко защищал в теме про него разве?
Если нет, то извиняй, перепутал - ссылок я точно не найду - ибо темам эти больше месяца точно.
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Найбільший парадокс - Україну від загарбництва росією у 2014 врятував Крим. Кацапам здалось - що по всій Україні буде так само як у Криму. Але 7 квітня Миколаїв поставив крапку у аквафрешній авантюрі, а 2 травня Одеса. Потім пішли звільняти міста на Донбасі. За це дякувати народу України - добровольчім батальйонам.
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Найжирнішу крапку поставила Одеса, а вже от тільки після цього почався дамбас.
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Славянск на Донбассе был захвачен Гиркиным 13 апреля, если мне не изменяет память. 13 апреля - это никак не после 2 мая.
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придет время,и все получат по заслугам.и гвоздь вобьет свой гвоздь туда куда надо.
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Ґеній, виявляється він все знав!А чому пять років в подпілі був. А ПЗРК не потрбно було, може жили б краще..
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Підсумок цього спітча один - ми були такі проффесіональні проффесіонали-аналітики, які через одного їздили до кацапії, а інші пішли в бізнес. І що там збереглось так і не зрозуміло.
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добровольцы и майдан тоже разбежались? Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 7518
или ктото боялся народа? Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 209
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Дивно якось "разбєжалісь"--з лампасами і погонами.Коли загроза минула,то знову "сбєжалісь" й усілись на шию народу.
А як називають тих,хто тікає з поля бою й що з ними роблять,цей зас...ранець не знає?
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а что делают с теми кто во время войны отдает команду сдаватся в плен не пытаясь сопротивлятся? Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 256
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а что, Крым ведь сдали? Смысл войны годами непонятен. Только погибают наши люди, не получая взамен и 1 метра земли. Если генералам и нам все равно, типа бабы еще нарожают-тогда вперед. Но в стратегии войны сдача в плен возможна. Ведь полстраны было под немцами и что? Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 7350
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И что??? Десятки миллионов погибли, а у него "и что"...ппц
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а самое херовое - до сих пор боятся - иначе бы разрешили иметь оружие вплоть до тяжелого!!! что по конституции нам не возбраняется... Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 6324
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100 тыс. вокруг границы - он хоть понимает, что с такими силами ни кто открытую агрессию не начнёт. Видимо некоторые почувствовали, что подгорает и решили прикрыть свою задницу. Но оправдаться за сдачу Крыма, Луганска и Донецка им врядли удасться.
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просто армии не было = и боюсь толком все ещё и нету
вот что ужасно - а главком просто барыга и любитель термоса
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Это всё-равно, как тебя обвинить в том, что ты гуляя по улице с женой не защитил её от дюжины гопотни, которая напала на вас и избила, забрав ценности. Глупо тебя обвинять в бездействии, правда? Вот если бы у тебя был Маузер, или Шмайсер, то другое дело. Так и у Украины не было "Маузера" со "Шмайсером". Даже палки не было. Тебе этого не понять. Ты глуп, отсюда и твой пост выше.
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Ни звезди, всё было. Вот только из Киева поступил только один приказ - ходить по плацу и петь гимн, вместо того, чтобы защищать территориальную целостность страны
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сейчас-то Рада прикрыта?, порядок???))))
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для вас, птенцы интернета, которые тогда сосали сисю, а теперь оперились, демократия, режут правду-матку по клаве. в апреле 2014 года в Белгородской обл БТРами были забиты все деревни и окрестности. на станциях эшелоны с личным составом, ежедневно подходили с танками, САУ, БК.... это то, что видели глаза! офицеры болтались за водярой, рассказывали, что мол идем на Киев, ждем приказа. гарантирую, что Харьков и Полтаву прошли бы не за 3, а за 2 дня. и так вдоль всей границы-Воронеж, Ростов, Курск. честно, ума не приложу почему не пошли! думаю Господь бережет Украину!
Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 6599

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честно, ума не приложу почему не пошли

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Приказа не было,потому что цели такой не было.Им надо было Крым "обустроить",а восток это для отвлечения внимания или они горели желанием защитить там русский язык.И вообще сейчас можно говорить что угодно и 100 т и 300т,а на примере Крыма можно посчитать какие вообще ВСУ и СБУ мы имели по стране.
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Не более 6000 военнослужащих, это официальные данные. На сколько они были подготовлены и как это еще вопрос. Но в Десне в начале марта уже артиллерия, грады и танки лупили так, что за 40 км. слышно было.
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Я Вам могу конкретно рассказать кто был готов и какие силы первыми пошли и когда. Ну и куда.
А артиллерия в расформированной "Десне" начала готовиться только после 15 марта. Если точнее это была артиллерия 1 танковой бригады из "Гондураса".Полигоны соприкасаются, поэтому и слышно так. В "Десне" артиллерии не было. Её артиллерия с другой стороны Киева была.
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Я не сильно ошибся 15 марта и начало марта. Но оказать реальное сопротивление без подготовки все равно в начале марта или в конце было бы не реально.
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Реально могли ответить те самые 6000. Это округлённая цифра. Сотня туда, сотня обратно.
У них и артиллерия была и БМ....
С другой стороны.... первые потери парашинцы понесли именно в марте))))
Где?
В Сумской области. Накрыли разведгруппу.
Да, никто и не сомневается что мало, но.... но кто мог, тот начал действовать.
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"каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны!"- Шота Руставели. ты пишешь про май, а я про март! а не пошли, думаю, потому что и Харьков, и Одесса, и Запорожье, и Днепр.....рапортовали ху@лу что уже идут в рюзьке мир, без шума и пыли.
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Я вообще не понимаю, почему тогда все не накрылось медным тазом. Во всех структурах куча агентов ФСБ/ГРУ. Бюджет 42 миллионной Украины пуст (140 тысяч гривен если не ошибаюсь по состоянию на начало весны 2014г.). И тем не менее не то, что просто выстояли, не то, что все быстро стабилизировалось, включая в первую очередь экономику, а еще и рост ВВП присутствует. Зная как всё было, и какова ситуация сейчас я не могу позволить себе быть безмозглым зрадоботом. Я благодарен Турчинову, Порошенко, Яценюку и остальным, кто был причастен к выруливанию сложнейшей ситуации на всех фронтах (это что касается властей). Благодарен за то, что не то, что просто удержали страну на плаву, но еще и за прогресс в экономике. Чтобы критиковать всё и вся много мозгов иметь не надо. Но, чтобы понять то, что я написал выше надо иметь очень хорошую память и работающие мозги, а не вату.

Кто-то скажет, мол если бы не добровольцы и волонтёры, то.... Конечно! Но я говорю сейчас именно про другую сторону медали (власть), которую только и делают, что критикуют, но ведь есть за что и спасибо сказать.
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не понимаю
ок, поясню. Вопреки всякой логике и расчетам военных
Бог есть, а на Майдане регулярно звучало "прости нам долги наши"
Он помог и избавил от лукавого
Другие версии несостоятельны, крапка
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Почему Израиль победил в "Шестидневной войне" имея 264 000 солдат, 300 боевых самолётов и 800 танков против четырёх стран (Египет, Сирия, Иордания, Ирак ) имевших более двухкратного превосходства в живой силе и более трёхкратного превосходства в технике: 547 000 солдат, 957 боевых самолётов и 2504 танка? Скажите Израилю помогали США? Но, там небыло войск США, они только помогли задолго до этого техникой и подготовкой. Зато Египет, Сирия, Иордания, Ирак были нафаршированы совковой техникой и специалистами. Москва криком кричала, что начнёт боевые действия против Израиля, если он не прекратит уничтожать кремлёвских союзников. А вы говорите: "Бога нет".
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Бог есть. Несомненно!...
А ещё израильтяне действовали исходя из - "На Бога надейся, но и сам не плошай!" Потому и победили.
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рф просрала все стратегические задачи по Украине, остается только вкладывать деньги в ботню, чтоб тут под украинским прокси скулила, как майдан все испортил. Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 6531
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Стратегическая задача это убрать посредника из транзита газа в ес.а войска на границе и пиьмо януковича могли быть всего лишь ширмой что бы испугать посредника.
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Есть 1 очень простой вопрос. А кто сказал, что целью врага была именно физическая оккупация всей территории Украины? А не, например, чтобы Украины стала самой нищей страной Европы?
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Есть очень простой ответ. Хуйлу нужна былая империя и человеческий ресурс с инфраструктурой (КБ Южное и еще куча предприятий с готовым персоналом). Ему нужна вода в Крыму, а не бедная Украина. Бедная Украина ему нужна только в крайнем случае, когда уже нет больше вариантов.
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Я вас правильно понял? Нищая Украина - это не цель Путина? Это уже мы сами так накэрувалы?
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Да ничего ты не понял, иначе бы не задавал этот вопрос. Прочти, что я написал выше еще раз.
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То что вы написали якобы нужно было Путину - это называется внешне-экономическое сотрудничество.
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Это и без него есть местные умельцы.
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Ціль путіна була проста як двері:посадити свого кума мертветчука прем'єр -міністром.
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ух ты.
Значит были мы в тройке самых бедных, а нужно, кровь из носа сделать нас намбер ван.
Да ты гений ...
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Вчера Xyйла отмазали от нападения! Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 6484
Признали, что по просьбе Президента Украины.
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А що ви хотіли,щоб луценко сам на себе вийшов у відкриту?Заявив,що він організатор держперевороту і повісив на себе убивства на майдані?Каламойскаму це ну,дуже не сподобалось би.Каламойскій може свою маріонетку і на нари посадити,а потім "визволити", щоб знало,кому воно служить.
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Ну Вы, матушка, фантаст. Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 6967
Пока случилось событие, о котором умалчивают СМИ. 1) "Посадили" Януковича - это понятно, подхватили все. 2) Суд признал, что нападение РФ было по официальной просьбе Президента Украины.
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думаю, нужно прижать в углу Обаму - чтобы заговорил
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Бедная Украина. Как говно ею "руководило", так и "руководит". Все разворовали и нехило живут на наши налоги.
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Взагалі то ,розсмішив мене цей развєдчік.Просте запитання до развєдчіка:В яких відносинах були на той час медведчук і тимошенко.ю?Даю додаткову інфу.Путін(а значить і медведчук) не хотів ,щоб тимошенко посадили на нари.Путін хотів,щоб янукович призначив медведчука прем'єром(нафта,газ) замість азарова(див.рос.змі).Коломойскій хотів ,щоб тимошенко стала президентом-прем'єром(нафта,губернаторство).Коли переворот зробили коломойскій,медведчук,тимошенко,то путін хотів в'2башити по ВР ?Вам самому не смішно з себе?
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Ну давайте, давайте недалекие безграмотные зрадофилы. Выберите эту простигосподи Тимошенко и все вернется на круги своя. Бережі Боже нас і Україну! Дай розум нашому виборцеві і дай перемогу Порошенко!
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Никто не сел. Все больше убеждаюсь что в стране есть только одна проблема - коррупция , всё остальное ее производные, в том числе предатели на местах, или как сейчас завышенные стоимости .. тупо всего, одни катера чего стоят.
Можно построить хоть правую хоть левую модель экономики, можно интегрироватся в НАТО, а можно развивать то что было, да, одни варианты лучше других, но только не так как сейчас - страна без зудов, на местах вырождение элит - вызывает гниднейший и ВВП 15% от Польши которая отличается только отсутствием коррупции что привело ее в ЕС и НАТО.
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не в теме вы, сорри...
польша отличается очень тем, что по воскресеньям народ в костелах молится, а наш по кабакам, да по батракам
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Ти особисто сам коли з корупцією стикався?Є заява в прокуратуру(набу,сап))).Я не заперечую,вона існує,але на порядок нижча ніж 5 років тому.А на рахунок Польщі...Працював я там в 2011.Взяв квиток не на ту електричку,так контролер потребував штраф в 100 злотих по квитанції,або 50 без.Мій знайомий подібним чиним відкупився у поліцая від штрафу за куріння в забороненому місці.Корупції за всіма рейтингами практично не існує тільки в Скандинавських країнах,але це не від того що там за корупцію стріляють,просто ментальність у людей інша.
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Якби козаки оглядалися, а чи не дамо ми привід крові дикунам татарам чи османському скоту, а не нищили чужинців на нашій землі, то сьогодні би всі пресконференції велися на татарській. Чи турецькій. Правда, це одне й те ж. А в Тавриді бігали би татари з блакитним прапором з тамгою брата Батия Тука Тимура чи османським штандартом.
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видел я это сытое лицо пана гвоздя в теневом кабмине бабы йули.... расчитывает видимо большим начальником опять стать! конечно, сейчас можно кричать что все рабежались никто ничего не делал , что все крым просрали.... киздишь ты гвоздь помню я то время, всу как раз на месте было и все были рады что хряк убежал.... так что йулин лозунг "только мы" не пройдет, уже плавали - знаем!!!
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всу как раз на месте было

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
В каком таком месте мы помним, выступление министра обороны про 5000 бойцов, никто не забыл.
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Всім адекватним людям очевидно,що до 2014 Україна не була суверенною державою.Армія на паперах,в силових органах керівництво-пряма росіянська агентура.Навіть охороною бандюковича керували фсбешніки.Я пам"ятаю як навесні 14 в Корсуні(це там де розхєрачили кримських тітушок), ми після захоплення Криму чергували з бітами і дробовиками і збирались зупинить мордорську навалу))).Зараз, завдяки злачинній владі,в теплі/добрі інтернетні Манштейни і мамкині геополітики варнякають хто просрав Крим і здав Дамбас.Блять,кацапня роками до цього готувалась,вкладала мільярди доларів,чекала зручного момементу і дочекалась.Те, що вони свої плани здійснили хіба на 10%,заслуга народу, і влади, як його частини.
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Andrew Trampenko .Армія на паперах,в силових органах керівництво-пряма росіянська агентура.Навіть охороною бандюковича керували фсбешніки. Кацапня роками до цього готувалась,вкладала мільярди доларів,чекала зручного момементу і дочекалась.

Ну так вопрос к адекватному человеку. Почему в той ситуации рашка не двинула дальше, а полномасштабное наступление (ну по данным наших спецслужб) планирует сейчас, через 5 лет, перед нашими выборами? Совпадение? Не думаю Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 3413
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Потому что даже того сопротивления, которое Рашка получила сходу ей хватило, чтобы осознать масштабы возможных потерь. Украина-не афганистан, где пастухи воевали стрелковым оружием. Это раз. А второе, вспомни скорость с какой во всех магазинах Украины нагружались провизией волонтерские тележки. Думаешь кацапская агентура не мониторила общественные настроения? Они прекрасно понимали, что по мере продвижения, сопротивление будет расти по экспоненте.
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Прекрасно помню. И учитываю остутствие у нас армии в то время как таковой, отсутствие санкций против рашки, у нас "временное правительство" и т.д. Сейчас, рашка в санкциях по самое не балуйся, у нас абсолютно другая качественно армия, в мире предельно четко выстроены акценты, что ожидать, как, куда и зачем. И именно сейчас рассейские стратеги выбрали время для полномасштабного наступления? Так я тебе скажу одно, если бы это и произошло, прямая выгода от этого только пороху, а пукину - *опа. И они это прекрасно знают. Или все же бояра рулит? Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 2318
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Елементарно Ватсон.Рашка не пішла далі з декількох основних причин.В першу чергу завдяки міжнародній підтримці.Влітку 14 в Москву приїзжав президент Швейцарії і пояснив що стане з кцпськими заначками в разі ескалації.Друга причина,що в інших регіонах(Харків,Одеса,Дніпро і т.д.) розкачать ситуацію як на Донбасі не вдалось.Є викладена переписка сєпарів з Глазьєвим,Затуліним і іншими кураторами русвесни з цього приводу.Третя причина,вони не чекали такого спротиву від армії і добробатів, їм стало очевидно,що легко Україну не візьмеш.Зараз відкритим текстом кажуть, що треба було в 14 рєшать укрвапрос.Чого вони досі не можуть заспокоїтись?А тому,що виявилось, Крим-це чемодан без ручки.Він не може існувать без води з України.+Санкції їм муляють.Запхнуть нам на своїх умовах ордло(федералізація,відмова від нато і єс і т.д.) в них теж не вийшло.Тобто основні задачі які ставили в 14 не виконані.Зараз вони сподіваються на наші вибори,якщо не вийде з пркцпським президентом,допускають розширення конфлікту.І вони вже не ховаються.Наші кораблі і моряків захопили під своїм прапором.Це відкритий акт війни.
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Andrew Trampenko Зараз вони сподіваються на наші вибори,якщо не вийде з пркцпським президентом,допускають розширення конфлікту.І вони вже не ховаються.Наші кораблі і моряків захопили під своїм прапором.Це відкритий акт війни.
Правильно. Так почему не подождать возможного прихода к власти "прокацапського президента"? Для "розширення конфлікту" пара - тройка месяцев на фоне 5 лет никакой роли не играет. Любая военная провокация с их стороны многократно увеличивает шансы кандидата Порошенко. И только его! Это прекрасно знают они, это знает и Порох. По развитию событий все станет предельно понятно.
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Це з точки зору логіки правильно.А кцпня-упороті неадеквати.Вони перебувають в паралельній реальності.Я так мислю, дуже небезпечний період під час виборів.Поки буде внутрішня колотнеча,змагання за булаву і т.д., самий час великого для вторгнення.Хоча є проблема- сприятливий сезон для бд зима/літо.А власне чого гадать?Поживем побачим.Недовго залишилось.Мобілізаційне розпорядження в мене з відкритою датою...
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На суді по Януковичу, влітку, коли давав свідчення Турчинов, він сказав про 200 тис. рос.військ на кордоні (можете погуглити). Голова зовнішньої розвідки каже про 100 тисяч. Де правда шановні?
ГШ у звіті по Іловайську розповідає про вторгнення 9-ти БТГ чисельністю 3,5 (!) тисясі. Як так виходить, що в лютому 2014-го коли ситуація з армією та спецслужбами була набагато гіршою від серпня 2014, розвідка побачида 100 тис. сил ворога і не змогла побачити 3,5 тис.чоловік в серпні?
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Спецслужбы должны требовать ужесточения уголовного наказания - как в США плюсовать статьи и расстреливать сабак корупционеров и предателей Украины .
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А почему кацапы, должны были высаживаться именно в Гостомеле?
В 2014 году, кацапских войск в Белорусии не было, поэтому, пришлось бы лететь с парашки.
От Киева до границы с парашкой, около 260 км - вполне под силу для вертолета Ми-8 (основной вертолет у нас и кацапов) с десантом.
Но это черниговское направление, "Борисполь" будет ближе, а "Жуляны" удобнее.
Тем более, что рядом с Гостомелем, расположены сразу несколько военных частей, в том числе ПВО (готовы они были защищать страну от кацапов в 2014 году, или нет, но они там есть).
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Це відповідь тим, які на всяких ток-шоу, виступах кричать, що аж піна іде з рота - чому не вводився воєнний стан? Чому не захищали Крім та Донбас? А тому що всі порозбігалися. 90 відсотків в першу годину перейшли на бік ворога. Президент-зек здав державу ще до війни. Всі спецслужби були завербовані кацапами і за кошти нас, українців, працювали на ворога, проти нас. Вся мобілізаційна документація була знищена.А деякі "герої" вояки в Криму сиділи і кричали - "дайте нам наказ на відкриття вогню". Це вони кричали бабушкам, жіночкам і жіночкам в чоловічому вбранню, які ніколи не служили в армії- у них всіх був статут, який наголошує при нападу відкривати вогонь. А шще з іншої сторони, кацапи вже зайняли всі основні рубежі, перезарядилися і чекали пострілу від нас, щоб стерти Україну з лиця землі.Вистояли.Відрізали ту пухлину, яка заражала весь організм. Нехай тепер себе забруднюють і своїх новиї хазяїв. Президент-втікач Янукович і його коаліція сдала Україну ворогу. І вони ще щось так вякають? Ви собі не уявляєте, якби не оці Гвоздві, Турчинови, Авакови, Яценюки, Порошенки та інші патріоти, то вас би всіх розстрілювали градами, ураганами, форфорними бомбами..... Ці тварини знали, що вас підставляють і знали, що всіх будукть вбивати. Коли ці захищали Україну - інші зрадники: Януковичі, Пшонки,Захарченки, Лебедєви,Азарови та інші бігли в сторону ворога. Свої гроші, які вкрали у вас віддали москалю на зброю, щоб знову таки вас вбивати. І їх остнки тепер розповідають, як би вони зробили тоді, при розкладах які є тепер. А брат Литвина кинув своє військо на передовій і дав драпака в Київ. Це ті, що закривалися парасольками, коли в парламенті здавали вас.
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Екс-глава СЗР Гвоздь про лютий 2014-го: 100 тис. військ РФ навколо кордону. Ми шукаємо ПЗРК, щоб прикрити Раду, де засідав в.о. Президента Турчинов. Усі розбіглися - Цензор.НЕТ 8987
ЗЕКА ЗАСУДИЛИ
Тринадцять років
«Зеку» дали
За його кроки
Що війну позвали.

Написав «маляву»
Клопу-ху@лу
Тіпа, заяву
Покликав війну.

Народ вибирав-
«Зек»-президент
А він їх продав
Ху@ла агент.

Казну України
В Росію завіз
Залишив руїну
Образа до сліз.

«Зек» буде зеком
Хоч в що не одінь
Чмо недотепне,
Чекай потрясінь

25.01.2019Анатолій Березенський
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Когда основная задача бабло и слежка за "бабло носителями" а ситуация складывается так что надо заниматься теми обязанностями суть которых игнорировалась за "ненадобностью" то БЕДА. Разве за прошедшие годы мало осталось профессионалов в Украине? Не,их много но вы то занимались как бабки добыть и кто что умеет из офицеров и их профессиональные качества для вас тайна за семью печатями. И к корыту НЕЛЬЗЯ "чужих" пропустить. Делема. Вот и вся ситуация. Государственные мужи назначили бы людей которые "разрулили"ситуацию. Но эти люди же профессионалы и потому НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫ,а оно надо? Поэтому ЧМО назначило командира лодки командовать армией( без знания ситуации.без знания офицеров) ,ну и так во всех силовых ведомствах. Такой получился и результат.Как то так.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЭкс-глава СВР Гвоздь о феврале 2014-го: 100 тыс. войск РФ вокруг границы. Мы ищем ПЗРК, чтобы прикрыть Раду, где заседал и.о. Президента Турчинов. Все разбежались. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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