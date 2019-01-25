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 РФ увеличила объемы поставок оружия и боеприпасов на оккупированный Донбасс, - ГУР. ВИДЕО

Командование ВС РФ повысило уровень контроля за деятельностью российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

...
По данным ведомства, в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ, в отличие от аналогичного периода прошлого года, направлено значительно большее количество комиссий с привлечением в их состав представителей Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ, что повлияло на рост интенсивности боевой подготовки оккупантов, в т.ч. артиллерийских и танковых подразделений.

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"В результате работы указанных комиссий, в январе с.г. ускорились темпы возвращения из российских ремонтных предприятий восстановленной военной техники и вооружения. В то же время увеличены объемы поставок Россией материально-технических средств и горюче-смазочных материалов для повышения уровня боеспособности соединений и частей российских оккупационных войск. При этом, завоз вооружения, боеприпасов и другого имущества с территории России осуществляется в сопровождении военизированной охраны с привлечением сотрудников ФСБ РФ", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3108274
 
 
 Топ комментарии
 
рф не просто збільшила поставки, а змінила номенклатуру, тепер поставляються більш сучасні бойові системи, а це пряма підготовка до наступу! Терористи отримали ПТРК які б'ють на 10км, а це унеможливлює продовження режиму припинення вогню! Потрібно повертати артилерію на фронт та випалювати ворожі позиції!
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Якщо ЗСУ не почнуть негайне превентивне відпрацювання артилерією позицій терористів, то влада доведе до активної фази війни саме під час виборів! Єдина можливість провести вибори нормально це нанести вогневе ураження терористам за кілька місяців до виборів, щоб розбити резерви терористів і унеможливити активізацію бойових дій на кілька місяців.
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рф не просто збільшила поставки, а змінила номенклатуру, тепер поставляються більш сучасні бойові системи, а це пряма підготовка до наступу! Терористи отримали ПТРК які б'ють на 10км, а це унеможливлює продовження режиму припинення вогню! Потрібно повертати артилерію на фронт та випалювати ворожі позиції!
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Так выборы скоро.Надо же сорвать.Петя будет орать,что путин нападе.Больше трех не собираться.Короче,посмотрим,как вова будет помогать пете.
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Якщо ЗСУ не почнуть негайне превентивне відпрацювання артилерією позицій терористів, то влада доведе до активної фази війни саме під час виборів! Єдина можливість провести вибори нормально це нанести вогневе ураження терористам за кілька місяців до виборів, щоб розбити резерви терористів і унеможливити активізацію бойових дій на кілька місяців.
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О том, откуда у этого клоуна такая информация, можешь даже и не спрашивать. РФ збільшила обсяги поставок зброї та боєприпасів на окупований Донбас, - ГУР - Цензор.НЕТ 2686

"Шок!!!! Игорь_Л знает то, чего не знает никто!!!"
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Готовятся, если Жульку не изберем, поскольку в эту косатую гниду парашинцы бабло вгрохали уже. Ниче, хрущевкой отдаст да зарплатой
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хай готовятся - нам ихнее барахло пригодится
что не сильно рукажопое РФ збільшила обсяги поставок зброї та боєприпасів на окупований Донбас, - ГУР - Цензор.НЕТ 3850
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Вы видите что Израиль делает в таком случае , то в чем проблема ? Наверните арсенал сепаров тем дроном что у турков закупили или ольхой которую пятый год пиарите.
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там петя миротворец и запрещает стрелять
а то пукин нападет - кто не в курсе - он давно напал!!!
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У Израиля по ту сторону границы разрозненные группы оборванцев, а не регулярная армия, превышающая их собственную по количеству всего.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРФ увеличила объемы поставок оружия и боеприпасов на оккупированный Донбасс, - ГУР. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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