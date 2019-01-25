 Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь" после запрета на въезд в Украину. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, марокканец 1992 года рождения прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Он не смог подтвердить цель визита в Украину и достаточный уровень финансового обеспечения. После отказа во въезде мужчина вел себя агрессивно и в какой-то момент набросился на пограничника. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.

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Иностранцу запретили въезд в Украину и отправили обратным рейсом в Стамбул.

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