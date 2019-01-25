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 Происшествия, Общество
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Все про:аэропорт (1172) Борисполь (552) Госпогранслужба (3161) депортация (295) Марокко (13)

 Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь" после запрета на въезд в Украину. ВИДЕО камер наблюдения

Гражданин Марокко набросился на пограничника в аэропорту "Борисполя" после того, как ему запретили въезд в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, марокканец 1992 года рождения прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Он не смог подтвердить цель визита в Украину и достаточный уровень финансового обеспечения. После отказа во въезде мужчина вел себя агрессивно и в какой-то момент набросился на пограничника. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.

...
Иностранцу запретили въезд в Украину и отправили обратным рейсом в Стамбул.

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Источник: https://censor.net.ua/v3108228
 
   
 Топ комментарии
 
вот таких дикарей может приехать несколько миллионов,если в Украине немного повысится уровень жизни,так что лучше ввести визовые режим со всем дебильными странами
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Прикордоник красень! Професійно втулив порушнику.
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Аххах,как скрутили,шлюхой скулить начал,мразь мараканская.
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его уже отправили обратно. куда попадет?
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Я так понимаю, такие кадры попадают в базу данных, после чего попасть в данную страну лет 5-10 невозможно.
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добавлю, у міжнародну базу попаде, усе, йому торба!!!!
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вот таких дикарей может приехать несколько миллионов,если в Украине немного повысится уровень жизни,так что лучше ввести визовые режим со всем дебильными странами
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1000% дикари и ватники строго по визе!
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Виза должна быть как виза в США,при малейшем подозрении отказ,что бы такие кадры не проникали в Украину,а было бы если он прошел границу и в маршрутку сел и ему на ногу наступили,резать бы начал людей,нет уж , нафик с пляжа
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Какие визы? Граждане Турции-Грузии летают в Украину по ВНУТРЕННИМ паспортам. У властей логика: прилетит иностранец - потратит доллары. На деле тут осела куча грузинских домушников и подозрительных личностей из Турции (что они здесь делают? Явно не на Лавру прилетели посмотреть).
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и что? граждане Марокко чем то хуже или лучше грузин-турков?
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В Америке таких дикарей миллионы и визовый режим не помог , в итоге страна стала цветным мировым отстоем с криминалом и грязью переходящей в помойки .
Дальше будет хуже !
Нет более дорого для цивилизованной страны , чем бережное отношение к её культуре , как к наследию для будущих поколений своей нации .
Посмотрите что происходит во-Франции , идёт подмена коренного французского населения на африканскую и арабскую "культуру", посмотрите что стало с Парижем .
Фильм " Разиня " 60-ых годов начинается с показа улиц Парижа , посмотрите , не поленитесь только первые 5 мин- 8мин , по улицам идёт народ - французы коренные и гляньте , кто сейчас по улицам Парижа .
Хочется спросить у французов : " Вы Францию , с её высоким культурным наследием , с Виктором Гюго , Оноре де Бальзаком , Француазой Саган , Мирей Матье , Шарлем де Голем .....берегли для африканцев , арабов , индусов , афганцев , китайцев , пакистанцев и прочей дребедени , спрыгнувшей не давно с дерева ???
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страна стала цветным мировым отстоем с криминалом и грязью переходящей в помойки .

Ты тоже цветной отстой, понаехавший побатрачить?
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В первую очередь с кацапией, оттуда едет сплошной неадекват, "отпускники" и шпионы.
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Марокко визовая страна. Поэтому его и не пускали изначально.
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Аххах,как скрутили,шлюхой скулить начал,мразь мараканская.
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Прикордоник красень! Професійно втулив порушнику.
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Странно, почему погранцам позволено мудотню заламывать и мутузить, а полиция, когда на них нападают, стоят как сопливые бараны?
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Что значит "мудотно заламывать руки". А что, позволять всякой дряни распускать руки?
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Не понял вопроса. Читайте внимательнее.
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потому что,погранцы-это лучший род войск...
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в Городе их почему то трогать нельзя - сразу на расизм списать могут и скандал раздуют. Благо, "правозащитные" организации есть - им такие истории просто необходимы, для грантоедства.
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Плохая физическая подготовка.Да и сцыкотно.
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Потому , что одни работают , а другие находят отмазки , чтобы не работать .
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Я думаю того козла кто принял решение этого чурку отправить обратно, а не засадить его за решётку, нужно самого посадить за решётку, скота.
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У нас на содержание своего "говна" денег "в обрез"... Ещё с иностранным "мудохаться"... Пусть своим, марокканским полицейским, проблемы создаёт...
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А что, Марокко - провиция Турции? Его могли просто прямым рейсом до Касабланки отправить...
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Иностранцы шьют тапочки по-лучше наших, просто нужно добиться того, чтобы эти тапочки шли на содержание заключённых, а не в карманы оборотней в погонах.
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И тут прибежал зраду набрасывать. Как вы убогие надоели.
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Ну чому зразу зрада? Якщо б мароканці і інші типу мандрівники (хоч і з росії) знали, що їм прийдеться шити років з десять (не менше) тапочки та інші корисні речі, то навряд би вони порушували українське законодавство при вїзді.
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Глупый, его правильно отправили обратно)
Ведь он именно потому и напал на пограничника, что бы остаться в Украине)
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Ну так на каторгу и нехай кайлом отрабатывает себе на обратный билет.
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Нету у нас каторги) а обратно отправляют, если нет денег, за счёт страны, откуда прилетел)
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Судить иностранца - море хлопот. И государственных денег. Проживать он будет за ваш и мой счет, адвокат - тоже. За такое нападение максимум, что он может получить - год условно. А потом все равно будет отправлен в страну проживания - отбывать наказание. И нафига это?
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Судить иностранца стоит ровно столько же сколько и украинца, поэтому не вешай мне лапши. Отпустив этого чурку власть тем самым показала, что для неё закон Украины пустой звук и народ Украины пшик. Я это только так понимаю. И кстати за чей счёт этого чурку отправили назад?
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Оглянись. У тебя давно лапша на ушах. Поэтому ты и стараешься ее на других перевесить. Безрезультатно.
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Мені, як платнику податків. вигідніше відправити його назад за 2000 грн, аніж утримувати його протягом всього процесу, сплачувати послуги адвокатів, прокурорів, поліцейських тощо, а воно ще апеляцію подаватиме. Таким чином сумаза утримання буде декілька сотень тисяч гривень. А для нього більш страшне це депортація, аніж проживання в Україні за мій рахунок.
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Есть закон Украины - ЗАКОН, а не твоя барыжная выгода. И уровень жизни в Марроко выше чем в Украине - это для тех кто гонит, что это беженец.
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Одень штаны и не раскладывай тут "кактусы"... Здесь тебе не подмосковный парк "Сокольники"...
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Что значит ОТПУСТИВ? Куда отпустив? Отправив нах...р обезьяну тупоголовую туда, откуда она прилетела. И кто вам сказал что это чудо было выслано из страны не за свой а за наш государственный (т.е. за наши с вами деньги) счёт? Олег Анатолиевич, перестаньте курить юлькину гречку, это для здоровья вредно... Громадянин Марокко напав на прикордонника в аеропорту "Бориспіль" після заборони на в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 6884
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Янык тоже "иностранец" . Судить его - море хлопот и денег . И сидеть он 13 лет в раше будет хорошо , ни в чём себе не отказывая .
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А "накласть" "кактус" на "Цензоре"? За это "денюжка капает"...
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на Проффесора 100 томов уголовного дела написали с нулевым результатом, сидеть он точно не будет
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вот когда он кричал "аллаа я в бар " , мне интересно кто такая аллаа? и как он в баре в наручниках сзади пить будет? ))))
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Хорошо что запретили въезд, таких неадекватов способных напасть тут на кого угодно, нам не надо
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Молодець прикордонник - уклав миттєво, ще й ударом припечатав
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Дії прикордонника - суперпрофесійні ! Відразу помітно, що хлопці пройшли чудовий вишкіл !
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я б ще добавив йому, та салом пригостив потім))
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Приехал гарачий парень к своей бабе, а его не пустили! Вот он и вскипел!
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Брацкое быдло Педофила Мавзолоейного хочет доказать что оно СкреПОНОСное и лишнехромосомное Громадянин Марокко напав на прикордонника в аеропорту "Бориспіль", після заборони на в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 3259вместе с украинцами... Мышибраття задрали своей тупостьюю мышиодинннарод Громадянин Марокко напав на прикордонника в аеропорту "Бориспіль", після заборони на в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 3259Шариковское Отродие...
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да куда больше, вечером на окраину Науэна зайти страшно - если сразу не пришьют, то просто смотрят как мясники на бычка. Они у нас, кстати, намного наглее кавказцев в рашке, а местные вообще пасуют перед таким поведением - культурный шок от такой наглости.
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Так поезжайте на Восток, там испытаете восторг! (с)
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Мораль: пейте, дети, молоко - будете здоровы! А если не помогает, лучше ведите себя прилично.
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Может человек приехал веру сменить.А ему сразу руки крутят.
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Не успели у Зеленского найти бизнес на РАБссии,а он его уже закрыл. Громадянин Марокко напав на прикордонника в аеропорту "Бориспіль", після заборони на в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 7068Так не бывает Зелень...
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Проникающий по печени, уголовное дело за нападение при исполнении, штраф, содержание до суда в пресс-камере. Потом без денег и залеченными разрывами - депортация навсегда...)
Думаю, что так и будет.
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В азербайджане нефти полно,в Армении НОЛЬ.. Громадянин Марокко напав на прикордонника в аеропорту "Бориспіль" після заборони на в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 1989 Громадянин Марокко напав на прикордонника в аеропорту "Бориспіль" після заборони на в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 1989
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ну так давно известно - обезьян нужно перевозит в специальной таре.
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Ну, не знаю ПРЕДЫСТОРИЮ, мы видим лишь кульминацию и развязку. Почему не стали судить за нападение на пограничника? Чем они его так довели и спровоцировали? Ведь, на суде могло всплыть много обстоятельств и деталей, о которых умолчали. Поэтому воздержусь, потому что не знаю как было всё на самом деле.
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когда воздерживаются то не пишут, а ты тут вбраcываешь свою теорию заговора про умолчание и пр.
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Кусок сала ему в рот запхать. Типа украинское гостепреимство. Чтоб его потом аллах покарал
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прикордонник молодець точно знав що робити і як
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як заскиглила мароканська свінота Громадянин Марокко напав на прикордонника в аеропорту "Бориспіль" після заборони на в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 3767
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Чурбан отримав в рило і полетить назад на Мароканщину
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Добре зробили що назад відправили. У них зачіпки тільки треба щоб у нас хоч на тиждень залишитись. Поки буде сидіти в приймальнику, найдуться сердобольні продажні грантоїди і подадуть документи та позови на тимчасове проживання, притулок і на біженця. Якщо в нього таки вдасться то він елементарно заїжджає в Європу і звідти його не виколупаєш. Он скільки звірків сидить роками навіть у Німеччині та Франції, депортують тільки одиниці.
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Бедняга, прилетел, на билет потратился, а ему говорят что рожей не вышел. Перед каким-нибудь европейцем эти самодовольные менты на задних лапах бы прыгали.
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а прикинь, чтоб эти самодовольные менты сделали с касабом! Кашмар... Громадянин Марокко напав на прикордонника в аеропорту "Бориспіль" після заборони на в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 7973
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Ты мусор что-ли? Что слишком много "маленьких помощников" мусоров на Цензоре в последнее время.
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Погранец красавчик.Не разу обезьяне не удалось его достать.А как отреагировал,когда обезьяна с зади напала.Боец!И симпотяга!
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Почитал комментарии. Какой-то форум куклуксклановцев, а не цеевропа. Громадянин Марокко напав на прикордонника в аеропорту "Бориспіль" після заборони на в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 9196
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Да вы же блин реально сраные нацисты.
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Скорее всего адекватная ответка погранца осталась за кадром...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь" после запрета на въезд в Украину. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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