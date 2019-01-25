 Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь" после запрета на въезд в Украину. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, марокканец 1992 года рождения прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Он не смог подтвердить цель визита в Украину и достаточный уровень финансового обеспечения. После отказа во въезде мужчина вел себя агрессивно и в какой-то момент набросился на пограничника. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.
Иностранцу запретили въезд в Украину и отправили обратным рейсом в Стамбул.
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Дальше будет хуже !
Нет более дорого для цивилизованной страны , чем бережное отношение к её культуре , как к наследию для будущих поколений своей нации .
Посмотрите что происходит во-Франции , идёт подмена коренного французского населения на африканскую и арабскую "культуру", посмотрите что стало с Парижем .
Фильм " Разиня " 60-ых годов начинается с показа улиц Парижа , посмотрите , не поленитесь только первые 5 мин- 8мин , по улицам идёт народ - французы коренные и гляньте , кто сейчас по улицам Парижа .
Хочется спросить у французов : " Вы Францию , с её высоким культурным наследием , с Виктором Гюго , Оноре де Бальзаком , Француазой Саган , Мирей Матье , Шарлем де Голем .....берегли для африканцев , арабов , индусов , афганцев , китайцев , пакистанцев и прочей дребедени , спрыгнувшей не давно с дерева ???
Ты тоже цветной отстой, понаехавший побатрачить?
Ведь он именно потому и напал на пограничника, что бы остаться в Украине)
Думаю, что так и будет.