 Водитель Volkswagen пытался провезти через ПП "Ягодин" 10 кг янтаря, спрятанного в конструктивных пустотах автомобиля. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС, янтарь был спрятан в конструктивных пустотах автомобиля.

Янтарь и автомобиль стоимостью более 200 тысяч гривен изъяты на склад таможни. Они подлежат конфискации по решению суда. Экспертиза оценит стоимось янтаря, и нарушителю придеться уплатить штраф в размере 100 процентов его стоимости.

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