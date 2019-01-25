 Водитель Volkswagen пытался провезти через ПП "Ягодин" 10 кг янтаря, спрятанного в конструктивных пустотах автомобиля. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС, янтарь был спрятан в конструктивных пустотах автомобиля.
Янтарь и автомобиль стоимостью более 200 тысяч гривен изъяты на склад таможни. Они подлежат конфискации по решению суда. Экспертиза оценит стоимось янтаря, и нарушителю придеться уплатить штраф в размере 100 процентов его стоимости.
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эти конструктивные пустоты известны погранцам уже давным-давно...
экспериментируй еще... с другой машиной... (ибо эту могут конфисковать)
в мене ього року малеча назбирали маленьких камінців(білих) цілу пляшу...зараз от дома стоїть хз куди їх діти)))