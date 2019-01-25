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 Происшествия, Общество
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Все про:граница (3171) янтарь (480) ГФС (3058)

 Водитель Volkswagen пытался провезти через ПП "Ягодин" 10 кг янтаря, спрятанного в конструктивных пустотах автомобиля. ВИДЕО

Волынские таможенники изъяли почти 10 килограммов янтаря во время осмотра автомобиля VolkswagenTransporter, водитель которого следовал за границу через ПП "Ягодин".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС, янтарь был спрятан в конструктивных пустотах автомобиля.

Янтарь и автомобиль стоимостью более 200 тысяч гривен изъяты на склад таможни. Они подлежат конфискации по решению суда. Экспертиза оценит стоимось янтаря, и нарушителю придеться уплатить штраф в размере 100 процентов его стоимости.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Житель Тернопольщины пытался провезти через ПП "Тиса" 25 килограмм янтаря. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3108223
 
 
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Так бил себя в грудь президент, что решит проблему добычи янтаря и что и где?? Очередной мыльный пузырь от мародеров.
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за 5 лет у порошенко ума не хватило даже навести порядок с янтарем,куда он еще лезет?
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Остались еще значит ресурсы неразворованые - карпатски леса, например. Для Пепе и его банды еще работы на второй срок!
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Кто же так возит. Надо договориться, и можно везти в открытую
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глупый...
эти конструктивные пустоты известны погранцам уже давным-давно...
экспериментируй еще... с другой машиной... (ибо эту могут конфисковать)
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Їздила якось моя сестра віддихати в Анталію(турцію) і її син взяв один маленький каміньчик з пляжу , сестра про це не знала ! В аеропорті камінь забрали і сказали що не можна вивозити Турецьке багатство за межі Туреччини, я вважаю що треба в Турків вчитися цьому ! Просто порівняйте камінь який не вартий і гривні і янтар .... !
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Вам попались митники-садисти)
в мене ього року малеча назбирали маленьких камінців(білих) цілу пляшу...зараз от дома стоїть хз куди їх діти)))
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не "віддихати" а відпочивати. .... від слова відпочинок а не від слова віддих!
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Засуньте бурштин в конструктивні пустоти цього... водія
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Наші соплежуви з ВР питання бурштину і легалізації його видобутку так і не вирішили,бо самі сидять на цій золотій жилі. Водій Volkswagen намагався провезти через ПП "Ягодин" 10 кг бурштину, захованого в конструктивних порожнинах автомобіля - Цензор.НЕТ 4890
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВодитель Volkswagen пытался провезти через ПП "Ягодин" 10 кг янтаря, спрятанного в конструктивных пустотах автомобиля. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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