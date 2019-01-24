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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Ляшко (1478) ПАСЕ (1247) пропаганда (2146)

 "Вы накурились", - общение Ляшко с российской пропагандисткой Скабеевой. ВИДЕО

В кулуарах ПАСЕ состоялось общение между лидером Радикальной партии Украины Олегом Ляшко и пропагандисткой российского первого канала Ольгой Скабеевой.

Как передает Цензор.НЕТ, видео общения опубликовал в Фейсбуке нардеп РПЛ Андрей Лозовой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - украинская журналистка - пропагандистке Скабеевой во время прямого эфира из Страсбурга. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не прячьтесь от признания очевидного факта: Путина остановит только сила", - Ляшко в ПАСЕ

Источник: https://censor.net.ua/v3108163
 
   
 Топ комментарии
 
Ляшко мог бы еще больше опустить Скобееву, если бы отбил у неё мужика.. "Вы накурились", - общение Ляшко с российской пропагандисткой Скабеевой - Цензор.НЕТ 6366
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Да шож это за день-то такой у накуренной шльондры с шумным сливным бачком...
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В Пасе сегодня произошло просто групповое изнасилование мозга путинской пропагандонки Скабеевой. Этот день российская пропагандоночка будет помнить до конца своих дней. За Украиной правда и вера, а за Россией лож и зло и потому Украина победит в этом противостоянии. Агрессия Московской недоимперии против Украины самая большая политическая ошибка в жизни недофюрера Пукина.
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Похоже что сукубееву на хер не послал сегодня только ленивый.
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Ніщо так не об'єднує українців, як споглядання знущання над невинною Скобою. Вона така невинна, що аж хочеться дістати монтажну пєну і заперд... Браво, Ляшко, так її, скотиняку
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Она просто троль ее игнорировать нужно
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В точку. Она сегодня заработала огромную кучу премиальных, а может и повышение. Ведь сняла именно то, что и нужно кремлёвскому кАналу.
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Ей не нужно интервью как журналистам, она выполняет задачу поставленную ху..лом тупо приставать к Украинской делегации мешать говорить лишь бы что.
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Её задача выставить украинских политиков клоунами, на что они с успехом ведуться.
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шота сегодня скабеева напомнила того охотничка с анекдота...ну,которого медведь уму-разуму учил и пытался отучить от вредных привычек "Ви накурились", - спілкування Ляшка з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 4438.шо три раза нарывался на один и тот же медвежий клык
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"Скамейка плакала, кололась, но продолжала тявкать на циничных бандер" "Ви накурились", - спілкування Ляшка з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 5928
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Эта карлица с большой пастью таки убежденная мазохистка
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точно, иногда даже кажется что ей платят за то чтобы так поиздеваться над ней на камеру
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На Скабееву надо одеть клоунский колпак. Так она сейчас выглядит
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"Задался" день у мамазели)) Не мешал её с дерьмом только ленивый!
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как бы сказать...
ни она ни ее ближайшее окружение не заметит, с чем ее мешают ибо они из одной субстанции состоят))
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Она реально мазохистка -её целый день головой в унитаз ,а она опять просит "Ви накурились", - спілкування Ляшка з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 8109 .
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как в том анекдоте
Кошка рассказывает своим подругам:
- Представляете, вчера иду по соседнему двору, вдруг меня поймали местные коты и изнасиловали. Сегодня снова иду по этому двору - меня опять поймали и изнасиловали. Завтра опять пойду...
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"Астанавитесь!" (с)
Не удивлюсь, если прочитаю новость "Скабеева зарезалась эпилятором, не выдержав нападок и унижений в течение дня".
Жаль всё-таки будет...
(нет)
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У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.

Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что так воняет? Конечно, Poccuя.
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Интересно сколько они платят скабеевой за интервью? Ведь лучшего способа показать украинскому народу свой патриотизм годі і шукать.
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Кто еще черноротую скопееву не посылал "Ви накурились", - спілкування Ляшка з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 8620 ?
"Ви накурились", - спілкування Ляшка з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 9619
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Ляшко культурно намекнул, что у сукабеевой изо рта воняет?
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Да трахните уже эту СУкабейку она вас хочет. "Ви накурились", - спілкування Ляшка з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 627
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Её вполне можно трахнуть, но только трубой, но только по голове.
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Та в ії голові зовсім повний космос. Вакуум.
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В России начали сооружать переправу через Волгу при помощи сена и воды. Таким образом «специалисты» планируют соединить города Нижний Новгород и Бор.

«Мост» из соломы в России
На видео с места события видно, как рабочие солому раскладывают по реке. По словам одного из создателей переправы, в минусовую температуру «мост» будут поливать водой, которая при замерзании должна будет скрепить между собой солому. Заявляется, что эта переправа якобы сможет выдерживать вес автомобиля.
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В начале 20-го века в зимнее время по льду Байкала прокладывали железную дорогу, а весной разбирали. Всё возможно.
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Она-баба без моральных комплексов,а бабло не пахнет
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80% проти Порошенко! ))) ААААААААААААХАХАХАХА! оце у них будуть пердакі рватися, коли Петро Олексійович стане Президентом вдруге! )))))))))
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Скабеева клевая телка! Видно, что Лошку приятно, что она с ним говорит, аж зарделся весь. Западным журналистам украинские «деятели» навроде Лошко глубоко пох. А Скабеева его спокойно постебала да и все. Не знаю, что все так на неё ополчились?
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Ну, для русских и Машка Захарова-Триппер как есть красавица
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Куме а як гадаеш яки цигарки,вона палить?
-Мабуть недопалки сигар за Захаровой.
-Нi куме.Вона Лайку шмалит,де фильтр гормошкой.
-Це тому вона лает?
-Як вариант "Ви накурились", - спілкування Ляшка з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 4474
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эта дура мне напоминает чувака то ли из не грози южному централу, то ли из очень страшное кино, который ходил и ко всем приставал дай пососать
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Молодец Ляшко, в отличии от Юли (которая при Хуйле обзывала Юща Мазуриком), не стал поганить действующего президента
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы накурились", - общение Ляшко с российской пропагандисткой Скабеевой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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