 "Вы накурились", - общение Ляшко с российской пропагандисткой Скабеевой. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео общения опубликовал в Фейсбуке нардеп РПЛ Андрей Лозовой.
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"Я еще сфотографируюсь с ним, когда он будет в клетке в Гааге", - нардеп Гончаренко подарил пропагандистке Скабеевой туалетную бумагу с портретом Путина и надписью "ПТН-ХЛО". ВИДЕО
Присутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, спев гимн Украины. ВИДЕО
"Вы привезли с собой Петрова и Боширова", - Гончаренко - российским пропагандистам в кулуарах ПАСЕ. ВИДЕО
ПАСЕ единогласно поддержала резолюцию о борьбе с российской пропагандой на уровне ЕС по докладу украинской делегации, - Арьев
+45
Ляшко мог бы еще больше опустить Скобееву, если бы отбил у неё мужика..
+45
Да шож это за день-то такой у накуренной шльондры с шумным сливным бачком...
+38
В Пасе сегодня произошло просто групповое изнасилование мозга путинской пропагандонки Скабеевой. Этот день российская пропагандоночка будет помнить до конца своих дней. За Украиной правда и вера, а за Россией лож и зло и потому Украина победит в этом противостоянии. Агрессия Московской недоимперии против Украины самая большая политическая ошибка в жизни недофюрера Пукина.
пєну і заперд...Браво, Ляшко, так її, скотиняку
ни она ни ее ближайшее окружение не заметит, с чем ее мешают ибо они из одной субстанции состоят))
Кошка рассказывает своим подругам:
- Представляете, вчера иду по соседнему двору, вдруг меня поймали местные коты и изнасиловали. Сегодня снова иду по этому двору - меня опять поймали и изнасиловали. Завтра опять пойду...
Не удивлюсь, если прочитаю новость "Скабеева зарезалась эпилятором, не выдержав нападок и унижений в течение дня".
Жаль всё-таки будет...
(нет)
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что так воняет? Конечно, Poccuя.
«Мост» из соломы в России
На видео с места события видно, как рабочие солому раскладывают по реке. По словам одного из создателей переправы, в минусовую температуру «мост» будут поливать водой, которая при замерзании должна будет скрепить между собой солому. Заявляется, что эта переправа якобы сможет выдерживать вес автомобиля.
-Мабуть недопалки сигар за Захаровой.
-Нi куме.Вона Лайку шмалит,де фильтр гормошкой.
-Це тому вона лает?
-Як вариант