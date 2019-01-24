 Контрразведка СБУ задержала в Харькове наемника "ЛНР" из банды "Ночные волки". ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в октябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемой "добровольной народной дружины МВД ЛНР "Ночные волки" он выполнял задание террористов по боевому охранению и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии.
Также злоумышленник сопровождал транспортные средства боевиков, перевозивших по временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей незаконные грузы, в том числе контрабандные товары.
Следователями Управления СБУ в Харьковской области относительно фигуранта дела начато уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.
Виїжджають, приїжджають.... Трудова міграція. Як і в Польші, Германії, та інших вільних країнах Європи.
Але поки що ви з ОРДЛО претесь до України за пенсією, та продуктами, а не навпаки.
Тигры, плять, среди вас, ордынцы, есть? Выходи! )))
Они все уже давно ночные тёлки.
Как "донской казак" и борец за «русский мир» стал «ветераном» Виктор Винниченко и встретился с украинским министром.
Парадоксальный случай произошел вчера в Донецкой областной военно-гражданской администрации, где проходила встреча с новоназначенным министром по делам ветеранов Ириной Фриз. Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook ветеран войны на Донбассе, активист Сергей Лилеев
По словам активиста, он весной 2014 года проявил себя как пособник оккупантов, активно помогал захватывать город боевикам Гиркина. Этот «донской казак» и депутат горсовета от «Оппозиционного блока», который ранее представлял в местных органах власти Партию регионов, вместе со своими людьми стоял на блок-постах боевиков, а ныне охраняет до сих подконтрольную украинскому экзархату РПЦ-ФСБ (так называемой «УПЦ МП») Святогорскую лавру, где в 2014-м базировались российские бандформирования и местные коллаборанты.
Каким образом люди, которые помогали путинским боевикам захватывать украинские города, до сих пор занимают выборные должности, попадают в списки «ветеранов» на встречу с профильным министром, да и просто, в конце концов, находятся на свободе?
https://milnavigator.tv/kak-donskoj-kazak-y-borets-za-russkyj-myr-stal-veteranom-y-vstretylsya-s-ukraynskym-mynystrom/