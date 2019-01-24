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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:пропаганда (2146) Россия (71807) Страсбург (71) Береза Борислав (138)

 "Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - нардеп Борислав Береза - пропагандистке Кремля Скабеевой. ВИДЕО

Нардеп Борислав Береза в кулуарах ПАСЕ назвал кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву шлюхой и отказался отвечать на ее вопросы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись разговора Березы и Скабеевой опубликована в соцсети на странице Александра Хаджинова.

"Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - сказал нардеп Скабеевой в присутствии украинских тележурналистов.

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Смотрите: "Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - украинская журналистка - пропагандистке Скабеевой во время прямого эфира из Страсбурга. ВИДЕО

Перед этим Скабеева пыталась помешать первому вице-спикеру Верховной Рады и представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирине Геращенко, которая зачитывала список россиян, осужденных в Украине за терроризм и преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины с предложением к Путину обменять их на украинских политзаключенных. Кремлевская пропагандистка постоянно перебивала Геращенко. Один из присутствующих толкнул Скабееву, а нардеп Береза оттеснил ее от Геращенко.

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Видео Andrii Lavreniuk

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я еще сфотографируюсь с ним, когда он будет в клетке в Гааге", - нардеп Гончаренко подарил пропагандистке Скабеевой туалетную бумагу с портретом Путина и надписью "ПТН-ХЛО". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3108135
 
   
 Топ комментарии
 
так Сукабеева дважды опущенная? за один день?!
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у Сукабеевой сегодня не удачный день, в смысле "ни дать ни взять"- это когда зубная боль совпала с критическими днями...
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А где тут неловкость? Собаку следует называть собакой, а руспропагандонов - проститутками. Все очень прилично.
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Я знову ж в 2540-й раз переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
скабєєва привалила в Європу чогось поїсти і прикупити....надаєло імпартазамєщєніє...
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Сегодня украинская делегация устроила Сукабеевой жесткое буккакэ
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Сьогодні сукабєєва напала також на І.Геращенко. Береза фізично заблокував Ірину від шавки.
Може, пора викликати ветеринарів, та усипляти цю істоту?
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- Девушка, Вы с училища?
- И еще какая!
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Впервые начал уважать Геращенко, очень достойно держалась. Можно как вариант использовать фразу нашего президента "я фейк ньюс не даю комментариев и попрошу не перебивать меня" все пусть изойдет от злости)))
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Концовка, конечно, это что-то! Шедевр.
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Что-то мне подсказывает что она не просто политическая проститутка но и ещё с элементами садо-мазо. Знает ведь, что приставая к членам украинской делегации ничего хорошего ни про себя ни про своего презика не услышит, фиг там, опять лезет. Реальная садомазохистка. Мало ей было гимна в кольце нардепов, ждёт видно по её наглой рожей пол в Страсбурге не вымоют.
Да и муженёк её, ещё тот отважный малый. Самому видимо сцыкотно так нагло к украинцам приставать, так жёнушку отправляет.
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У неё работа такая. В данном случае она спровоцировала от украинского политика совершенно хамскую реакцию, которая не подобает европейским политикам. Которая позорит этих политиков и страны этих политиков.

Уже сейчас переводят это на немецкий, французский и английский. А через час покажут на РашаТудей. И что подумают европейцы?

А Скабеевой то вообще плевать, она ещё и премию за это получит.
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что ты несешь? европа воюет с хуйлостаном ? если б европейцы были на нашем месте то эту шлюху кацапскую там бы ваще забили ногами
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Думаешь немцы не знают, чем отличается русская шлюха от журналистки?
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Скоба провокатор, все остальное перекрутят псевдо эксперты, а студия кгб массовки поддержит аплодисментами. В общем вату в мозги забьют насильно)) главное картинка. А как они перевод футболистов сборной Англии делали... сказка)))
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Я знову ж в 2540-й раз переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
скабєєва привалила в Європу чогось поїсти і прикупити....надаєло імпартазамєщєніє...
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какая эта же скабеева тварь , нужно кончить всех ее родных на ее глазах - а ее оставить жить , может только тогда ей дойдет как ее и всех кацапов ненавидят
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)))) руцкие окружили его прям как крысы пекарню в череповце.
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Девочку, маленькую, в трусиках! Взяли и нахлобучили! Ну ничё-ничё! Щас она вернется в свое Залесье и всех бандеровцев на чистую воду в своем телевизоре выведет!
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Мда... Давно убедился и вот опять; мордовские пропагандоны и журналисты - это абсолютно разные вещи
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Молодец Береза и вся делегация от Украины! Кацапов только они методами травить!
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Все что мы увидели это маячок.В Европе принято следить за публичными высказываниями,особенно в общественных учреждениях ,там очень осторожно и взвешенно подходят к манерам поведения с оппонентами.Если так поперли Скабееву и Ко. это не с проста и более чем уверен с согласия принимающей стороны.Они своим враньем и беспардонностью начинают бесить толерантных европейцев и произошедшее звоночек российским журнашлюхам,дальше пойдут плевки а потом и кулаки.
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эта сукабеева даже для представителей кацапского подвида слишком мерзкая.
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Респект, так тримати, гнати цей непотріб геть
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Скабеева как всегда своей скотскими манерами, перебивать и заговаривать, но это не ток-шоу "60 минут" получила отпор в понятной и привычной ей форме.
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Ну насчет привычной согласен, а насчет понятной...?
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Она и Березу, и Арьева провоцировала. Лезла своим микрофоном в лицо, перебивала. У нее задача была не интервью, а получить взрывную реакцию, чтобы потом показать зверства бандеровцев для московитов.
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Не хватает еще одного видео, где этот большой микрофон засовывают ей в ОЧЬКО !!!
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Який вечір слави у цієї шалави вийшов...
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я бы ска- бее- ву, бил бы лопатой по роже пока бы она сука на китайском бы не заговорила ! мразь вонючия
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ОБОЖАЮ БЕРЕЗУ!!!!КЛЁВЫЙ МУЖИК!!!!ЕСЛИ БЫ ВСЕ БЫЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ ТАКИМИ!!!!!!!!!
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Сегодня она комплиментов на год вперед нахваталась)) приедет домой, обтекать будет.
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Российские шоу теперь обеспечены работой на неделю. Минимум.
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Група на ФБ
Українці розмовляють українською

https://www.facebook.com/groups/326328151119372/?multi_permalinks=662096760875841&notif_id=1548298367955186&notif_t=feedback_reaction_generic

...як легко втратити свою ідентичність і розчинитися в іншому народі.....
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скобеев сейчас теребит в гордом одиночестве.Его самка поехала "за море срать" "Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - нардеп Борислав Береза ​​- пропагандистці Кремля Скабєєвій - Цензор.НЕТ 9406
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Там полно рыбок всяких. Роися все-таки не первый век славится на весь Мир не только балалайками, но и шлюхами.
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Цікава статистика - 89 коментарів на московитській мові і лише 22 на тій, яку нехтують 89 коментаторів . Росіянцям є чім тикати в пику, дуже дуже слаба ланка - мова в Україні.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - нардеп Борислав Береза - пропагандистке Кремля Скабеевой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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