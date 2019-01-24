 "Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - нардеп Борислав Береза - пропагандистке Кремля Скабеевой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись разговора Березы и Скабеевой опубликована в соцсети на странице Александра Хаджинова.

"Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - сказал нардеп Скабеевой в присутствии украинских тележурналистов.

...

Смотрите: "Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - украинская журналистка - пропагандистке Скабеевой во время прямого эфира из Страсбурга. ВИДЕО

Перед этим Скабеева пыталась помешать первому вице-спикеру Верховной Рады и представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирине Геращенко, которая зачитывала список россиян, осужденных в Украине за терроризм и преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины с предложением к Путину обменять их на украинских политзаключенных. Кремлевская пропагандистка постоянно перебивала Геращенко. Один из присутствующих толкнул Скабееву, а нардеп Береза оттеснил ее от Геращенко.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я еще сфотографируюсь с ним, когда он будет в клетке в Гааге", - нардеп Гончаренко подарил пропагандистке Скабеевой туалетную бумагу с портретом Путина и надписью "ПТН-ХЛО". ВИДЕО