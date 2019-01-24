 "Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - нардеп Борислав Береза - пропагандистке Кремля Скабеевой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись разговора Березы и Скабеевой опубликована в соцсети на странице Александра Хаджинова.
"Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - сказал нардеп Скабеевой в присутствии украинских тележурналистов.
Перед этим Скабеева пыталась помешать первому вице-спикеру Верховной Рады и представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирине Геращенко, которая зачитывала список россиян, осужденных в Украине за терроризм и преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины с предложением к Путину обменять их на украинских политзаключенных. Кремлевская пропагандистка постоянно перебивала Геращенко. Один из присутствующих толкнул Скабееву, а нардеп Береза оттеснил ее от Геращенко.
скабєєва привалила в Європу чогось поїсти і прикупити....надаєло імпартазамєщєніє...
Може, пора викликати ветеринарів, та усипляти цю істоту?
- И еще какая!
Да и муженёк её, ещё тот отважный малый. Самому видимо сцыкотно так нагло к украинцам приставать, так жёнушку отправляет.
Уже сейчас переводят это на немецкий, французский и английский. А через час покажут на РашаТудей. И что подумают европейцы?
А Скабеевой то вообще плевать, она ещё и премию за это получит.
скабєєва привалила в Європу чогось поїсти і прикупити....надаєло імпартазамєщєніє...
Українці розмовляють українською
https://www.facebook.com/groups/326328151119372/?multi_permalinks=662096760875841¬if_id=1548298367955186¬if_t=feedback_reaction_generic
...як легко втратити свою ідентичність і розчинитися в іншому народі.....