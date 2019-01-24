 "Я еще сфотографируюсь с ним, когда он будет в клетке в Гааге", - нардеп Гончаренко подарил пропагандистке Скабеевой туалетную бумагу с портретом Путина и надписью "ПТН-ХЛО". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гончаренко пишет на своей странице в соцсети и публикует видео разговора с пропагандисткой в кулуарах ПАСЕ в Страсбурге.
Кроме того, Гончаренко пообещал Скабеевой сфотографироваться на фоне сидящего в клетке Путина, которого будут судить в Гаагском трибунале.
...
ну просто ее ... бенефис
И обратите внимание - наша Янина Соколова её ровесница (34 года) - но! какая фемина!
В голосе его звучала холодная горечь.
- Вы сошли с ума, Дориан. Или ломаете комедию? - буркнул Холлуорд, нахмурившись.
- Не хотите? Ну, так я сам это сделаю. - Дориан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол.
Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана! Как ни ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В поредевших волосах еще блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы. Осоловелые глаза сохранили свою чудесную синеву, и не совсем еще исчезли благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи… Да, это Дориан. Но кто же написал его таким? Бэзил Холлуорд как будто узнавал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка эта казалась чудовищно невероятной, но на Бэзила напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись, выведенная киноварью, длинными красными буквами.
Но этот портрет - мерзкая карикатура, подлое, бессовестное издевательство! Никогда он, Холлуорд, этого не писал…
И все-таки перед ним стоял тот самый портрет его работы. Он его узнал - и в то же мгновение почувствовал, что кровь словно заледенела в его жилах. Его картина! Что же это значит? Почему она так страшно изменилась?
[...]
Он поднес свечу к портрету и стал внимательно его рассматривать. Полотно на вид было нетронуто, осталось таким, каким вышло из его рук. Очевидно, ужасная порча проникла изнутри. Под влиянием какой-то неестественно напряженной скрытой жизни портрета проказа порока постепенно разъедала его. Это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле.(с) Оскар Уайльд "Портрет Дориана Грея"
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А в случае со Скабеевой всё проще - как я сказал, никакой "куклы вуду наоборот" (того самого магического портрета), порочный распад ограничился мордой лица самой пропагандонши. Но что-то общее есть: проказа духа наложила печать на плоть, за несколько лет превратив вполне себе симпатичную девку ВОТ В ЭТО.
как же без гончаренки-профессионала.......
петрович, кончай мочить перлы
Леха он, просто леха
Думаю, як це настроїтися і піти до =скрепних= подивитися на їхнє освітлення події.
И Какашкина.
Гнида редкая.
Ордынские пропагандоны не достойны ни одного слова комментария, их нет, они в спаме на десятки лет. Но не для Гончаренко. Тот каждую сессию с таким жарким желанием ныряет в говно паРашных средств массовой агитации...)))