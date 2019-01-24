 "Я еще сфотографируюсь с ним, когда он будет в клетке в Гааге", - нардеп Гончаренко подарил пропагандистке Скабеевой туалетную бумагу с портретом Путина и надписью "ПТН-ХЛО". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гончаренко пишет на своей странице в соцсети и публикует видео разговора с пропагандисткой в кулуарах ПАСЕ в Страсбурге.

Кроме того, Гончаренко пообещал Скабеевой сфотографироваться на фоне сидящего в клетке Путина, которого будут судить в Гаагском трибунале.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - украинская журналистка - пропагандистке Скабеевой во время прямого эфира из Страсбурга. ВИДЕО