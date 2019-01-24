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 Политика Украины, Общество
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Все про:ПАСЕ (1252) пропаганда (2151) Путин (24571) Гончаренко (249)

 "Я еще сфотографируюсь с ним, когда он будет в клетке в Гааге", - нардеп Гончаренко подарил пропагандистке Скабеевой туалетную бумагу с портретом Путина и надписью "ПТН-ХЛО". ВИДЕО

Нардеп Алексей Гончаренко подарил российской пропагандистке Ольге Скабеевой туалетную бумагу с портретом Путина и надписью "ПТН-ХЛО".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гончаренко пишет на своей странице в соцсети и публикует видео разговора с пропагандисткой в кулуарах ПАСЕ в Страсбурге.

Кроме того, Гончаренко пообещал Скабеевой сфотографироваться на фоне сидящего в клетке Путина, которого будут судить в Гаагском трибунале.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - украинская журналистка - пропагандистке Скабеевой во время прямого эфира из Страсбурга. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3108119
 
   
 Топ комментарии
 
Нет тут туалетная бумага безсильна.Крота щелочного ей в пасть засыпте или залейте,хай её канализация прочистится!
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Теперь Скоморохина должна держать туалетную бумагу возле своего сливного бачка ...
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Сукабееву сегодня таки окончательно обговнили по самую макушку
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что то скабеевой сегодня...поперло...
ну просто ее ... бенефис
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Написал вот в соседней теме (где про сливной бачок).
И обратите внимание - наша Янина Соколова её ровесница (34 года) - но! какая фемина! "Я ще сфотографуюсь із ним, коли він буде в клітці в Гаазі", - нардеп Гончаренко подарував пропагандистці Скабєєвій туалетний папір із портретом Путіна і написом "ПТН-ХЛО" - Цензор.НЕТ 4419

"Я ще сфотографуюсь із ним, коли він буде в клітці в Гаазі", - нардеп Гончаренко подарував пропагандистці Скабєєвій туалетний папір із портретом Путіна і написом "ПТН-ХЛО" - Цензор.НЕТ 6615
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Висновок: таки треба іноді дивитися в дзеркало - але дуже критично
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- Значит, вы полагаете, Бэзил, что один только бог видит душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу.
В голосе его звучала холодная горечь.
- Вы сошли с ума, Дориан. Или ломаете комедию? - буркнул Холлуорд, нахмурившись.
- Не хотите? Ну, так я сам это сделаю. - Дориан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол.
Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана! Как ни ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В поредевших волосах еще блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы. Осоловелые глаза сохранили свою чудесную синеву, и не совсем еще исчезли благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи… Да, это Дориан. Но кто же написал его таким? Бэзил Холлуорд как будто узнавал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка эта казалась чудовищно невероятной, но на Бэзила напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись, выведенная киноварью, длинными красными буквами.
Но этот портрет - мерзкая карикатура, подлое, бессовестное издевательство! Никогда он, Холлуорд, этого не писал…
И все-таки перед ним стоял тот самый портрет его работы. Он его узнал - и в то же мгновение почувствовал, что кровь словно заледенела в его жилах. Его картина! Что же это значит? Почему она так страшно изменилась?
[...]
Он поднес свечу к портрету и стал внимательно его рассматривать. Полотно на вид было нетронуто, осталось таким, каким вышло из его рук. Очевидно, ужасная порча проникла изнутри. Под влиянием какой-то неестественно напряженной скрытой жизни портрета проказа порока постепенно разъедала его. Это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле.(с) Оскар Уайльд "Портрет Дориана Грея"
...
А в случае со Скабеевой всё проще - как я сказал, никакой "куклы вуду наоборот" (того самого магического портрета), порочный распад ограничился мордой лица самой пропагандонши. Но что-то общее есть: проказа духа наложила печать на плоть, за несколько лет превратив вполне себе симпатичную девку ВОТ В ЭТО.
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"Портрет Доріана Грея" було написано, так би мовити, "з натури". Люди бачать подібні зміни і на собі, але, замість подбати про більш достойну "поведінку", обирають дорожчу косметику. От і виходить Скабєєва, ще досить молода, але вже зі слідами паскудства на обличчі
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Леша это умеет, тут он на своем месте, касабоф троллить
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Лёша, ты опять лоханулся. Подарил кацапам туалетную бумагу, а они ср*ку до сих пор лопухом подтирают. Лучше бы ты им по фунфырику подарил. Вот по такому:
"Я ще сфотографуюсь із ним, коли він буде в клітці в Гаазі", - нардеп Гончаренко подарував пропагандистці Скабєєвій туалетний папір із портретом Путіна і написом "ПТН-ХЛО" - Цензор.НЕТ 5972
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Гончаренко молодец .Мне всегда нравился этот парень .Такие люди профессионалы нужны украинской политике .
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ой, сцуко, писать не могу, слезы из глаз, пардон

как же без гончаренки-профессионала.......
петрович, кончай мочить перлы "Я ще сфотографуюсь із ним, коли він буде в клітці в Гаазі", - нардеп Гончаренко подарував пропагандистці Скабєєвій туалетний папір із портретом Путіна і написом "ПТН-ХЛО" - Цензор.НЕТ 2821
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.Вообще вся украинская команда в ПАСЕ делает огромную работу .Как видим благодаря их настойчивости и профессионализму россию вышвырнули из ПАСЕ и даже российские деньги не помогли .А это и есть победа Украины ещё на одном фронте против раши .
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Я не фанат рыга Гончаренко, но в данной ситуации Леонид просто красава! Респект и уважуха! Молодчина!!!
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Что то мне сдаётся ,дорогой товарищ,а не засланный ли ты казачёк?
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Я почитала про "теплу" зустріч і розмову української делегації з тією жахливою і страшною тьоткою.
Думаю, як це настроїтися і піти до =скрепних= подивитися на їхнє освітлення події.

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Ааааа.. это эта шмонька, специалистка по нацистам???? Ню-ню, ню-ню......
"Я ще сфотографуюсь із ним, коли він буде в клітці в Гаазі", - нардеп Гончаренко подарував пропагандистці Скабєєвій туалетний папір із портретом Путіна і написом "ПТН-ХЛО" - Цензор.НЕТ 7909
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Скабееву охраняет Платошкин - брат Хрюшкина и Степашкина.
И Какашкина.
Гнида редкая.
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Треба всім брати приклад з Парубія- відійди від мене нечисть! І вся розмова з пропогандонами.
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У дяденьки нервы просто железные "Я ще сфотографуюсь із ним, коли він буде в клітці в Гаазі", - нардеп Гончаренко подарував пропагандистці Скабєєвій туалетний папір із портретом Путіна і написом "ПТН-ХЛО" - Цензор.НЕТ 6266 . Это ж надо так уметь: методично перебивать постоянно всех "забивающую" Скабееву, продолжать дарить туалетную бумагу да еще и успеть высказать все про про Гаагу и Крым. "Я ще сфотографуюсь із ним, коли він буде в клітці в Гаазі", - нардеп Гончаренко подарував пропагандистці Скабєєвій туалетний папір із портретом Путіна і написом "ПТН-ХЛО" - Цензор.НЕТ 9046
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скабеева... скабеева... А! рашинская пропаГандонка. Вспомнил! А она исчё не в унитазе???? ЖАЛЬ ЕЖЕЛИ НЕ ТАК...
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Это тот случай, когда свинья болото нашла. Сукабеевой свезло добраться до своего брата-близнеца.
Ордынские пропагандоны не достойны ни одного слова комментария, их нет, они в спаме на десятки лет. Но не для Гончаренко. Тот каждую сессию с таким жарким желанием ныряет в говно паРашных средств массовой агитации...)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я еще сфотографируюсь с ним, когда он будет в клетке в Гааге", - нардеп Гончаренко подарил пропагандистке Скабеевой туалетную бумагу с портретом Путина и надписью "ПТН-ХЛО". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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