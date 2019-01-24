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 Политика Украины, Общество
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Все про:пропаганда (2151) Страсбург (71) ТВ (1758)

 "Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - украинская журналистка - пропагандистке Скабеевой во время прямого эфира из Страсбурга. ВИДЕО

Российская пропагандистка Скабеева попыталсь сорвать прямой эфир украинского телеканала "Прямий" во время интервью с председателем украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимиром Арьевым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована на странице БПП в соцсети.

На записи видно, как Скабеева с микрофоном вошла в кадр и попыталась прервать разговор Арьева и украинской журналистки. Этим действием возмутились и глава украинской делегациив ПАСЕ и корреспондент "Прямого".

"Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - сказала в споре со Скабеевой украинская журналистка.

"Они лезут в соседние страны. Почему в кадр не залезть?" - резюмировал Арьев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Джастин Трюдо - потомок украинских нацистов", - канадский телеканал посвятил сюжет разоблачению российской пропаганды. ВИДЕО

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Источник: https://censor.net.ua/v3108083
 
   
 Топ комментарии
 
Журналистка молодец, так точно сформулировала
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Это кайф. Умничка,фраза ушла в цитатник)) Я только что с ютуб канала 112,оставил там пару комментов для ваты,она уже там бомбит. Кому не лень,присоединяйтесь "Ми знаємо, як голосно працює ваш зливний бачок, який у нормальних людей називається рот", - українська журналістка - пропагандистці Скабєєвій під час прямого ефіру зі Страсбурга - Цензор.НЕТ 5907
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Без улюлюкающей массовки на заднем фоне и без группы поддержки в виде любителей руского мира, эта облизывающаяся тварь ничего не стоит. Смотрите вечером новости Рассия24, будет смешно. Распятых мальчиков не обещаю, но зигующие фашисты, угрозы убийством и прочии ништяки гарантированы.
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Ммммм, яка сексі наша журналістка 😍 😍 😍
І як віртуозно затулила смердючий прутнеприймач кацапсині!
Аплодисменти, дівчинко! "Ми знаємо, як голосно працює ваш зливний бачок, який у нормальних людей називається рот", - українська журналістка - пропагандистці Скабєєвій під час прямого ефіру зі Страсбурга - Цензор.НЕТ 1727
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Журналісточка "Прямого" умнічка. Яка відповідь? Ошпарила вбивцю кипятком.Х великою повагою до нашої журналісточки. Якби всі так опускали рашофашистів, то вони би і не бігали по світу зі своїми пропагандонами.
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Это не правильная фотография,-это фотошоп.На самом деле охранник Лукашенко ткнул ее носом намного ниже своей груди!
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Я все думал, кого Скабеева мне напоминает? Так жаба же. Такая отвратительная рожа...
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И знаете что особо отвратительно? Что она даже не изначально жабообразная - нет, если откровенно, некоторые признаки привлекательности в ней как бы есть (надо погуглить, как она выглядела лет в 18-20).
Но! Поверх них наложена ТАКАЯ печать самых отвратительных низостей и чудовищной лжи, что в итоге получилось уродство ещё более жуткое. Прямо воплощение внутреннего разгнивания, которое в буквальном смысле уродует физическую оболочку.
Кто читал "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда - поймёт, о чём я... помните, в какой пздц превращался спрятанный на чердаке портрет? А у с(у)каб(л)еевой такого магического портрета явно нет - вот оно всё на переднюю часть головы и вылазит.
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P.S.: нагуглил - Скабеева в юности.
Не то чтобы красотка, но вполне симпатичная девчуля... была...
Вот вам и образец быстрой (к 34 годам) порочной трансмутации.

"Ми знаємо, як голосно працює ваш зливний бачок, який у нормальних людей називається рот", - українська журналістка - пропагандистці Скабєєвій під час прямого ефіру зі Страсбурга - Цензор.НЕТ 8544
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А мне фразу из мультика - "дикая тварь из дикого леса"
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У мене інше питання, - чому шмара скабєєва взагалі по Європам їздить? Чому ця тварюка до цього часу не під санкціями???
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Добрая Европа дала ей акредитацию.
Добрая Европа вычеркнула из резолюции слово военнопленные.
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Не красиво называть вещи своими именами, особенно когда это касается убогих, никакой журналисткой этики... 😁
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Наша журналистка как раз красотка на фоне этой выдры (мягко говоря).
Отлично сказала, безо всякого напряга и акцента.
Вот оно новое поколение, не зубрившее Маркса и Бланка годами.
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Да, после такого сравнения рта Скабеевой со сливным бачком, Скабеева ещё долго будет стоять у зеркала, будет пытаться найти хоть одно различие.
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Она будет стоять перед зеркалом и искать ручку (бачка).
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А нахрена эту хуйловскую сучку туда пустили, неужели европейцы не в курсах что за ягода эта скабеева?
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В древнем Риме была построена "клоака" - сточный подземный трубопровод, по которому нечистоты со всего города сливались в реку Тибр... Со временем и сам Тибр превратился в "клоаку"... "Свабода слова" и "толерантность" - вот при помощи каких "волшебных слов "клоака" российской пропаганды проникает в Европу
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Инода только женщина способна так зарядить, что даже Скабеевой ЗАЦІПИЛО.
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Я думаю, що це домашня заготовка. Вони ж сподівались на цю "зустріч". Пройшло "на ура".
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Чому? Може дiвчина просто дуже дотепна i кмiтлива.
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Скобеева проститутка кремлевская - шлендра зачуханная и вонизм от нее как от свиноты обоссанной... "Ми знаємо, як голосно працює ваш зливний бачок, який у нормальних людей називається рот", - українська журналістка - пропагандистці Скабєєвій під час прямого ефіру зі Страсбурга - Цензор.НЕТ 5381
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Скобеева , дебилка , сама себя обосрала . Наша , просто умничка , Арьев всегда в порядке
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Наша журналистка сделала то чего не мог сделать не один политик. Просто умничка. Ви вже анксували наш Крим і ми не дамо анексевувати наш прямий ефір - 100% станет крылатой фразой.
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теперь расейские новости вопят о драке в Европе, бедную журналисточку побили. и... ни разу не передали в эфир слова нашей красавицы, и, естественно, не перевели и даже не прозвучали слова Арьева. главное - чтобы костюмчик сидел! а то, что эта скобка вела себя отвратительно нагло и провокативно - объясняется настойчивостью! тьфу, сатанизм расейский! "Ми знаємо, як голосно працює ваш зливний бачок, який у нормальних людей називається рот", - українська журналістка - пропагандистці Скабєєвій під час прямого ефіру зі Страсбурга - Цензор.НЕТ 7709
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Теперь думай как у Скабеевой называются остальные отверстия в организме.
И как громко они работают.
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ну дурна баба ця скабеева, тупарила як і уся клята расія!!!!
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Без разрешения сунула свой микрофон,свинья московитская.
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стоїть собі чувак, дає інтерв'ю, тут якесь кацапське чмо прилізло, і виявляється вн хх зпровокував? у тебе з головою все нормально, чи ти кацап?
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Чого у нас любий телепень на кшталт тебе вважае себе українцем? Чим ти кращий від той Скабеевої?
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ну хоча б тому, що я українець, а ти посіпака на службі х..ла, а то й взагалі кацапа, якому дали перекладечем покористуватись, щоб палєва не було.
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Ну хто б сумнівався! Ви звісна річ більший і правильніший українець ніж я, але от ваша манера спілкування суто кацапська "сам дурак" вказує на генетичні похибки в якомусь з поколінь.
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мабуть збій в генах, не дозволяє тобі дати відповідь на питання, а суто по кацапськи переводиш спір у іншу сторону. от скажи, чому ти прилізло захищати ту чорнороту кацапку, може бути тільки одна причина, твоя соплємєнніца, а вас тролів кинули її виправдовувати. Ти ще скажи, це Україна кацапів зпровокувала Крим захопити, частину Донбасу.
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Не заважай "батраку" на шмат хліба зароблять... Де він ще в Росії заслужить "підвищений тариф" "за знание хахляцкого языка"?
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Уж не знаю как теперь Скабеева-Сливной-Бачок отмоется, простите смоет подобные заявления.
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От молодец журналистка. Чувствуется, чувствуется опыт в женских разборках "Ми знаємо, як голосно працює ваш зливний бачок, який у нормальних людей називається рот", - українська журналістка - пропагандистці Скабєєвій під час прямого ефіру зі Страсбурга - Цензор.НЕТ 5248 . Мило улыбаясь и общаясь с мужчиной, одной фразой затоптала и заткнула хабалку Скабееву. Вытянувшая морда лица Скабеевой в конце-это нечто .
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Зверніть увагу, наскільки точно, журналістка знайшла аналогію ! Ті хто бачив шоу 60-мінут, знає, що основна роль Скабєєвої, це закрикування, зашумлювання оппонента. Шум зливного бачка...
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Кремлевские звукорежиссеры уровень звука Скабеевой и Попова поднимают значительно сильнее, чем у говорящих в зале. Поэтому хабалка всех с легкостью перекрикивает.
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ЭТО БЫЛО ЗАЧЕТНО!!! "Ми знаємо, як голосно працює ваш зливний бачок, який у нормальних людей називається рот", - українська журналістка - пропагандистці Скабєєвій під час прямого ефіру зі Страсбурга - Цензор.НЕТ 9857
Порошенко просто обязан вручить ей награду!!!
Так эпично умыть эту мразоту достойно похвалы!
Сукабееву жестоко опустили! УХАХА! )))
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А куды её опускать? Она и так ниже ниже непредсказуемого
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Скабеевых сатанеевых на РАБссии 99 процентов,остальные Сикелёв и Соловьёв со своими Помётами.
Блогер Сашка Балу из РАбссии так и называет СОЛОВЬИНЫЙ ПОМЁТ.....
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5 лет грязью поливать со всех гоффноканалов РАБссии только одного Порошенко,это особый тталант баранов и овец РАБссии.
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Одна и та же ошибка с нашей стороны. Не надо Скабеевой грубить, надо просто улыбаться имв камеру или ржать с них. А так провокаторы получают то, что хотят, а потом подливают ненависти в своем эфире
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Поверь, они и без нашего участия, найдут чего залить в уши россиян...
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Неужели РосTV может показать улыбающихся и вежливых украинских дипломатов? Наивный вы человек.
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Не заслужила РАБссия улыбки за последние 100 лет,одни Трупы с 7 ноября 1917 года..........
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Видимо хорошо работает. Для срашки действующий ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ не подходит. Хотять другого... Подумайте КОГО избирать...
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P.S. Я про діючого президента УКРАЇНИ.
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Хунта Порошенко против Хунты КГБиста : 5:0.Какая боль какая боль
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Академики РАН РАБссии предложили попу Гундяю дать звание академик. Видать ТОМОС заехал и академикам РАБссии в Ухо..."Ми знаємо, як голосно працює ваш зливний бачок, який у нормальних людей називається рот", - українська журналістка - пропагандистці Скабєєвій під час прямого ефіру зі Страсбурга - Цензор.НЕТ 5940
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Залізна кукла путєна скабєєва на цей раз мовчки ковтнула вафлю.
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Какие-то они мазохисты, эти кацапсинские пропагандоны. Вечно суют свой вонючий пятак куда не просят, получают по всей дурной морде, потом обижаются... А эту крысу напрасно выпускают из выгребной ямы, её место в зомбоящике. Туда ей ей палочке и еду просовывать, и методички
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Технично московскую хабалку на х... послали.
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І, замітьте, за один день - 4 рази:
- зливний бачок від журналістки;
- шльондра від Берези;
- туалетний папір від Гончаренка;
- укурена від Ляшка.
Оце так щастя привалило дурі. Прям бенефіс.
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Скабеева однажды спасилась в горячем споре...всё что угодно,только не Порошенко... "Ми знаємо, як голосно працює ваш зливний бачок, який у нормальних людей називається рот", - українська журналістка - пропагандистці Скабєєвій під час прямого ефіру зі Страсбурга - Цензор.НЕТ 4709
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Как определить что делать на выборах (или кого выбирать)
Старый анегдот:
Спорят две женщины "что больнее - рожать или делать аборт"
Спросим у первого проходящего мимо человека.
- Скажите - что больнее рожать или аборт?
- А вам веслом по яйцам не попадало?
ВСЁ может быть.
ПОДУМАЙТЕ ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ а то и веслом... не дай бог нашей УКРАЇНІ.
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Народ, читайте:
https://lenta.ru/news/2019/01/25/skabeeva/
Кадыров вступился за оскорбленную российскую журналистку

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил поведение украинского депутата и члена делегации в ПАСЕ Борислава Березу, который вступил в конфликт с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, Березе следует извиниться за свой поступок, иначе «найдется истинный мужчина», который ему «влепит звонкую оплеуху». Он также отметил, что если бы подобная ситуация произошла в Чечне с украинской журналисткой, то «весь западный мир гудел бы» об этом. Однако случившийся инцидент нарочно замалчивается, что, по мнению Кадырова, совершенно не объективно.
«Пользуясь случаем, ещё раз обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков» - заключил глава Чечни.
Конфликт между Березой и Скабеевой произошел во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Депутат оттолкнул журналистку, после чего Скабеева попросила Березу объясниться. В ответ он назвал ее «пропагандисткой», а Россию - «страной-гопником».
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Сам муртад кадыров открыл свой испачканый рот, ишак поганый, твоё мнение никого нЭ интЭрЭсует, защитник вонючей пропагандистки, сикирбашка или помойная яма тебе, большего не заслуживаешь!!! Вуа-ха-ха!!!
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Ну, прикиньте.
А головне, що ми для нього - браЦкІй народ. Шоб ти сказився !
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Достал царек чеченский. Надо всем и везде где есть возможность оскорблять теперь Скабееву, чтобы у этого отморозка каквказского отпало навсегда желание учить жизни украинцев. Чтобы они увидел что его в Украине не боятся, а презирают. Надеюсь Береза не пойдет по следам российских деятелей и не извиниться.
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А чего же он, "как мужчина", не отомстил за убийство своего отца, а принял "откупные" от убийцы?

Михаил Лермонтов
БЕГЛЕЦ
(Горская легенда)

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку - и бежит!...".
Поэма большая, если интересно - найдите, прочитайте... Кадырову стоило-бы тоже её прочитать...
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Кого интересует мнение какой то каДЫРКИ?Его ского свои же чеченцы на кол посадят.
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а вот в отличие от оскопеевой, которая не знает украинского языка, украинская журналистка владеет и украинским языком, и русским...
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фу млин .. 8) да сдесь нужно с отбойным молотком и кувалдой попрацювать 8) ...
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Это был не единственный инцедент вчера со скабеевой:
Вчера в парламентской ассамблее Совета Европы украинские парламентарии и журналисты устроили импровизированное соревнование, кто плотнее посадит российскую пропагандоншу Скабееву на бутылку.

Скабеева бегала с микрофоном, и постоянно старалась влезть в кадр к украинским политикам, дающим интервью. Сначала депутат Береза сотоварищи заслонял от Скабеевой выступавшую Ирину Геращенко, а в конце рассказал в деталях о том, кто такая Скабеева есть (подсказка - "шльондра").
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Для коллекции: вчера в опарафинивании скобеевой также были замечены Ляшкоhttps://www.facebook.com/Andriy.Lozovyi/videos/3009382462420797/ и Гончаренкоhttps://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/2172553476117211/
Урожайный день у пропагандонши выдался.
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Респект !!! и Уважуха - особысто Журналисту !!! ... и "Прямому" !!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - украинская журналистка - пропагандистке Скабеевой во время прямого эфира из Страсбурга. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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