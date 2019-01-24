 "Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - украинская журналистка - пропагандистке Скабеевой во время прямого эфира из Страсбурга. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована на странице БПП в соцсети.
На записи видно, как Скабеева с микрофоном вошла в кадр и попыталась прервать разговор Арьева и украинской журналистки. Этим действием возмутились и глава украинской делегациив ПАСЕ и корреспондент "Прямого".
"Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - сказала в споре со Скабеевой украинская журналистка.
"Они лезут в соседние страны. Почему в кадр не залезть?" - резюмировал Арьев.
...
І як віртуозно затулила смердючий прутнеприймач кацапсині!
Аплодисменти, дівчинко!
Но! Поверх них наложена ТАКАЯ печать самых отвратительных низостей и чудовищной лжи, что в итоге получилось уродство ещё более жуткое. Прямо воплощение внутреннего разгнивания, которое в буквальном смысле уродует физическую оболочку.
Кто читал "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда - поймёт, о чём я... помните, в какой пздц превращался спрятанный на чердаке портрет? А у с(у)каб(л)еевой такого магического портрета явно нет - вот оно всё на переднюю часть головы и вылазит.
Не то чтобы красотка, но вполне симпатичная девчуля... была...
Вот вам и образец быстрой (к 34 годам) порочной трансмутации.
Добрая Европа вычеркнула из резолюции слово военнопленные.
Отлично сказала, безо всякого напряга и акцента.
Вот оно новое поколение, не зубрившее Маркса и Бланка годами.
И как громко они работают.
Порошенко просто обязан вручить ей награду!!!
Так эпично умыть эту мразоту достойно похвалы!
Сукабееву жестоко опустили! УХАХА! )))
Блогер Сашка Балу из РАбссии так и называет СОЛОВЬИНЫЙ ПОМЁТ.....
- зливний бачок від журналістки;
- шльондра від Берези;
- туалетний папір від Гончаренка;
- укурена від Ляшка.
Оце так щастя привалило дурі. Прям бенефіс.
Старый анегдот:
Спорят две женщины "что больнее - рожать или делать аборт"
Спросим у первого проходящего мимо человека.
- Скажите - что больнее рожать или аборт?
- А вам веслом по яйцам не попадало?
ВСЁ может быть.
ПОДУМАЙТЕ ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ а то и веслом... не дай бог нашей УКРАЇНІ.
https://lenta.ru/news/2019/01/25/skabeeva/
Кадыров вступился за оскорбленную российскую журналистку
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил поведение украинского депутата и члена делегации в ПАСЕ Борислава Березу, который вступил в конфликт с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, Березе следует извиниться за свой поступок, иначе «найдется истинный мужчина», который ему «влепит звонкую оплеуху». Он также отметил, что если бы подобная ситуация произошла в Чечне с украинской журналисткой, то «весь западный мир гудел бы» об этом. Однако случившийся инцидент нарочно замалчивается, что, по мнению Кадырова, совершенно не объективно.
«Пользуясь случаем, ещё раз обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков» - заключил глава Чечни.
Конфликт между Березой и Скабеевой произошел во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Депутат оттолкнул журналистку, после чего Скабеева попросила Березу объясниться. В ответ он назвал ее «пропагандисткой», а Россию - «страной-гопником».
А головне, що ми для нього - браЦкІй народ. Шоб ти сказився !
Михаил Лермонтов
БЕГЛЕЦ
(Горская легенда)
Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку - и бежит!...".
Поэма большая, если интересно - найдите, прочитайте... Кадырову стоило-бы тоже её прочитать...
Вчера в парламентской ассамблее Совета Европы украинские парламентарии и журналисты устроили импровизированное соревнование, кто плотнее посадит российскую пропагандоншу Скабееву на бутылку.
Скабеева бегала с микрофоном, и постоянно старалась влезть в кадр к украинским политикам, дающим интервью. Сначала депутат Береза сотоварищи заслонял от Скабеевой выступавшую Ирину Геращенко, а в конце рассказал в деталях о том, кто такая Скабеева есть (подсказка - "шльондра").
Для коллекции: вчера в опарафинивании скобеевой также были замечены Ляшкоhttps://www.facebook.com/Andriy.Lozovyi/videos/3009382462420797/ и Гончаренкоhttps://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/2172553476117211/
Урожайный день у пропагандонши выдался.