 "Это было подброшено! Я не знаю, что это!" - киевские правоохранители ликвидировали 5 наркопритонов на Троещине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете нового выпуска "Поліцейської хвилі" на телеканале "Эспрессо".

В одной из квартир правоохранители обнаружили лабораторию, в которой производились амфетамины. При обысках у наркодилеров изъято оружие.

Читайте: За 2018 год полиция раскрыла 196 групп, сбывающих наркотики через интернет, - замначальника департамента Буковский

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокирован незаконный ввоз в страну большой партии психотропных веществ, - СБУ