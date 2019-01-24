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 Политика Украины, Общество
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Все про:задержание (5264) наркотики (1445) Нацполиция (8785)

 "Это было подброшено! Я не знаю, что это!" - киевские правоохранители ликвидировали 5 наркопритонов на Троещине. ВИДЕО

Киевские полицейские ликвидировали пять наркопритонов в столичном районе Троещина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете нового выпуска "Поліцейської хвилі" на телеканале "Эспрессо".

В одной из квартир правоохранители обнаружили лабораторию, в которой производились амфетамины. При обысках у наркодилеров изъято оружие.

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Источник: https://censor.net.ua/v3108069
 
   
 Топ комментарии
 
Мне? А я думаю, что таким порохолизам! ПОзавчера он заявли, что при нем открыты сотни новых заводов и производств.
Осмотрелся я вокруг. Действительно. На Трое в районе Фестика открылись несколько красочных заводов с однорукими бандитами... В Яме тоже. Мощно развернулось производство.
Вечером там трутся труженники наркоманской наружности и очень ярко разукрашенные труженницы.
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Ой люди добрые,мне амфитоминовую лабораторию подбросили,менты позорные,ай,ай,ай!Поможеть кто чем может...
Шо бабло не прислали во время или работали самостоятельно?Наивные.Там же в подъезде штын неимоверный стоит.
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Тю,а я подумав,що це юля сказала,ніби їй підкинули відеозвернення Коельо,Саакашвілі і Расмусена
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Троещина - не район ,а жилмассив Демянского района
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Троещина- это вообще село, которое поглотил Киев, и на месте которого вырос жилмасив)
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Нацполиция цинично уничтожает многочисленные новые заводы и производства Барыги! "Це було підкинуто! Я не знаю, що це!" - київські правоохоронці ліквідували 5 наркопритонів на Троєщині - Цензор.НЕТ 6094
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Мне? А я думаю, что таким порохолизам! ПОзавчера он заявли, что при нем открыты сотни новых заводов и производств.
Осмотрелся я вокруг. Действительно. На Трое в районе Фестика открылись несколько красочных заводов с однорукими бандитами... В Яме тоже. Мощно развернулось производство.
Вечером там трутся труженники наркоманской наружности и очень ярко разукрашенные труженницы.
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Так он сказал что в Украине открылись заводы,а не на Троещине возле Фестивального😀
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Хотите сказать, что возле вас не произошел расцвет игрального бизнеса, влекущегоза собой все последствия? Или Троещина это не Украина?
Я понимаю, когда Президент заявляя такое, прилагает полный список, так сказать вот конкретика, а не его мечты предвыборные.
Все люди живые и видят, что творится. Расцвет производства это оказывается! "Це було підкинуто! Я не знаю, що це!" - київські правоохоронці ліквідували 5 наркопритонів на Троєщині - Цензор.НЕТ 7380
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Браконьер в заповеднике подстрелил кабана, закинул на правое плечо и несет.
Вдруг откуда ни возьмись, навстречу ему, из лесу выходит егерь.
- А ну стой! Что на плече несёшь?
Браконьер, глядя через левое плечо:
- Где? Нет ничего.
- Да нет, на другом
Браконьер, в ужасе сбрасывая кабанью тушу на землю:
- ОЙ, МАМА,- КАБАН!..
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Ой люди добрые,мне амфитоминовую лабораторию подбросили,менты позорные,ай,ай,ай!Поможеть кто чем может...
Шо бабло не прислали во время или работали самостоятельно?Наивные.Там же в подъезде штын неимоверный стоит.
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Браконьер в заповеднике подстрелил кабана, закинул на правое плечо и несет.
Вдруг откуда ни возьмись, навстречу ему, из лесу выходит егерь.
- А ну стой! Что на плече несёшь?
Браконьер, глядя через левое плечо:
- Где? Нет ничего.
- Да нет, на другом
Браконьер, в ужасе сбрасывая кабанью тушу на землю:
- ОЙ, МАМА,- КАБАН!..
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Я не знаю як нова поліция робить , но старі менти відкрито торгували, вірніше кришували цей бізнес.
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І за них ніхто не знае да. Любого наркомана і все рожкаже. ПРосто нікому нічого не потрібно. Гроші но які на смерті.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это было подброшено! Я не знаю, что это!" - киевские правоохранители ликвидировали 5 наркопритонов на Троещине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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