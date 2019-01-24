 "Это было подброшено! Я не знаю, что это!" - киевские правоохранители ликвидировали 5 наркопритонов на Троещине. ВИДЕО

Мне? А я думаю, что таким порохолизам! ПОзавчера он заявли, что при нем открыты сотни новых заводов и производств. Осмотрелся я вокруг. Действительно. На Трое в районе Фестика открылись несколько красочных заводов с однорукими бандитами... В Яме тоже. Мощно развернулось производство. Вечером там трутся труженники наркоманской наружности и очень ярко разукрашенные труженницы.
Ой люди добрые,мне амфитоминовую лабораторию подбросили,менты позорные,ай,ай,ай!Поможеть кто чем может... Шо бабло не прислали во время или работали самостоятельно?Наивные.Там же в подъезде штын неимоверный стоит.
Осмотрелся я вокруг. Действительно. На Трое в районе Фестика открылись несколько красочных заводов с однорукими бандитами... В Яме тоже. Мощно развернулось производство.
Вечером там трутся труженники наркоманской наружности и очень ярко разукрашенные труженницы.
Я понимаю, когда Президент заявляя такое, прилагает полный список, так сказать вот конкретика, а не его мечты предвыборные.
Все люди живые и видят, что творится. Расцвет производства это оказывается!
Вдруг откуда ни возьмись, навстречу ему, из лесу выходит егерь.
- А ну стой! Что на плече несёшь?
Браконьер, глядя через левое плечо:
- Где? Нет ничего.
- Да нет, на другом
Браконьер, в ужасе сбрасывая кабанью тушу на землю:
- ОЙ, МАМА,- КАБАН!..
Шо бабло не прислали во время или работали самостоятельно?Наивные.Там же в подъезде штын неимоверный стоит.
Вдруг откуда ни возьмись, навстречу ему, из лесу выходит егерь.
- А ну стой! Что на плече несёшь?
Браконьер, глядя через левое плечо:
- Где? Нет ничего.
- Да нет, на другом
Браконьер, в ужасе сбрасывая кабанью тушу на землю:
- ОЙ, МАМА,- КАБАН!..