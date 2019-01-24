EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество, За рубежом
  19558  185
Все про:Google (58) Крым (21049) оккупация (6718) Россия (71818)

 "Потом они у нас еще что-то отрежут и припишут другой стране", - в Госдуме РФ собираются наказать Google за украинский Крым на картах. ВИДЕО

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин возмутился действиями компании Google, которая обозначает украинским оккупированный Крым на онлайн картах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Володин потребовал пригласить в Госдуму представителя компании Google для объяснений.

"Это нарушение Конституции, нарушение наших законов. Поэтому было правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google и высказать нашу позицию, а дальше принимать решение... Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране", - сказал Володин.

Также читайте: В России хотят заблокировать Google

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карты Google не строят маршрут через Керченский мост

Источник: https://censor.net.ua/v3108051
 
   
 Топ комментарии
 
отключите Google и вообще весь интернет)))
 показать весь комментарий
 
"Давайте немедленно арестуем директора Интернета!"))
 показать весь комментарий
 
Не сегодня-завтра Курилы припишут другой стране!)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
это морской путь ведущий в болгарскую Варну. по стрелочке последите
 показать весь комментарий
 
Впевнена, що Гуглові під силу покарати рашку так як ніхто її не карав
Аби захотіли. "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 7677
 показать весь комментарий
 
 
Покарання GOOGLE буде виглядати приблизно так:
"Обратитесь в Яндекс" "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 7286 "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 7286 "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 7286
 показать весь комментарий
 
 
Россосия продолжает игнорировать георгафию...
 показать весь комментарий
 
 
Странная популяция . Называют себя человеками .
 показать весь комментарий
 
 
А я верю, что со временем у них будет шанс развиться в человекоподобных. Но то, что станут людьми - увольте, не поверю.
 показать весь комментарий
 
 
5 лет назад я лично хомо кацапус исключил из отряда приматов. Пусть братаются с тараканами. "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 856
 показать весь комментарий
 
 
Они никак не могут стать прямоходящими и все еще "с колен встающие" и эта позиция в простонародье называется "раком". "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 2981
 показать весь комментарий
 
 
За такие слова володькин после смерти попадет в Ад - назад в рассею.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
бэдный, бэдный гугл - на украине за крым накажут и на расее тоже
 показать весь комментарий
 
Еще одна лахтинская мокша зарегистрировалась. И сразу в бой за Хуйла.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это ты штоле, платяная вошь?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а ты платье с паранджой? "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 6549
 показать весь комментарий
 
Еще нужно вызвать посла Перу.
Потому что там есть вулкан Huaynaputina
 показать весь комментарий
 
 
. Ну ты глянь! Какой всё таки мудрый был народ Майя...
 показать весь комментарий
 
 
В цій мордвинскій рожі відображена вся кацапня "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 3560
"Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 6088
 показать весь комментарий
 
 
сказав би вже нарешті не рожа, а пика.
 показать весь комментарий
 
 
Потом они у нас...

Да у вас никогда ничего своего не было и нет. Всё - ворованное. И сами вы - голодранцы!
 показать весь комментарий
 
 
не надо что то отрезать...-надо отрезать головы вот таким вот володиным и все станет на свои места.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Где иски по Крыму петрлексеич??? Разве это нормально иметь бизнес на оккупированных территориях и в Украине одновременно? Вместо того что бы завалить россию исками, они ищут обходные пути шоб торговать с ними. Там один только Фирташ чего стоит. Все активы Фирташа в Украине можно арестовать обвинив его в пособничестве оккупанту, и так по списку, ладно там бизнес с РФ, экономическая необходимость, но фигурально - подряжаться к гопнику чтобы делать ремонт в отжатой у тебя же квартире... "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 9589
 показать весь комментарий
 
як шо ГУГЛ піде з паРаші то "чебурнет" буде наступною пошуковою системою на теренах дупостану. "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 2053
 показать весь комментарий
 
 
странный этот коряк из на удмуртии. Какое отношение вообще имеет крым к русне?
 показать весь комментарий
 
 
Это странно. В украинском Гугле границы вообще нету, нигде.
 показать весь комментарий
 
 
Всего в Европейский суд по правам человека Украина подала пять крупных исков по межгосударственным делам. "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 2630 "На сегодняшний день есть ряд исков в различных судах. Речь идет и о Международном суде ООН, у которого своя процедура, и там мы подали фактически два заявления, касающихся дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования терроризма со стороны Российской Федерации. Есть пять исков больших в Европейском суде по правам человека. Есть ряд исков, которые подали государственные компании к Российской Федерации, связанные с утратой имущества на территории Крыма и Донбасса. Также Украина подала в Международный уголовный суд относительно событий, которые произошли в Крыму и на Донбассе", - пояснил министр юстиции Павел Петренко.
 показать весь комментарий
 
 
...они у нас что-то отрежут...

Господа гусары, молчать!
 показать весь комментарий
 
 
Скандальний декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков образливо висловився про Україну, порівнявши її з "виразкою, яку потрібно розітнути", і заявив, що країна нібито неминуче розпадеться.

Крім того, він цинічно додав, що вважає цей процес тривалим і вимагає прискорення. У цей момент рупор Кремля перейшов на відверті образи української держави, заявивши, що її потрібно повністю усунути руками самих українців і обраної ними влади.
"Історичний процес затягнувся. Так, кішці рубали хвіст частинами. Потрібно відрубати до кінця вже. Ну не потрібно, щоб кішка так довго мучилася. Потрібно дати завершити цю історично благородну справу, цю виразку вже розітнути до кінця. І далі процес історичний піде не без жорсткості, напевно, певної, але зате стрімко, як будь-яка цілюща хірургічна операція", - їдко підсумував Третьяков. ВІДЕО https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/rozitnuti-virazku-do-kintsya-dekan-mdu-zganbivsya-promovoyu-pro-rozpad-ukraini.htm
 показать весь комментарий
 
що справді цілюще - то вирізати такому йолопу язика, щоб не теліпав ним, віправити у командировку в Гаагу, там там його б зайняли чимсь на деякий час.
 показать весь комментарий
 
Воно покладає надію на наших йолопів та корисних для моцкви ідіотів,а їх в Україні забагато.
 показать весь комментарий
 
В апреле 2014 г. украинская сторона подала пакет документов по факту массового нарушения Россией прав украинских граждан и государства на территории Крыма в Европейский суд по правам человека. "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 5737 В иске речь идет о принуждении жителей Крыма принимать российское гражданство, о массовых убийствах, похищениях и т.д. Украина также потребовала компенсировать от России убытки от аннексии. По предварительным подсчетам, сумма достигнет 1 трлн грн,
 показать весь комментарий
 
 
Почему бы пацанам не пригласить сразу генсека ООН и всё на пальцах объяснить? А если к вам никто не едет, пригласите хотя бы нормальных программистов, чтобы вам Чебурнет сделали, независимый от всяких Гуглей и визиток Яроша...
 показать весь комментарий
 
 
Украина подала иск против России вМеждународный суд ООН 16 января 2017 г., чтобы привлечь РФ к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.
 показать весь комментарий
 
Ctrl С запали? На пальцах. Ты нагло и цинично отжимаешь мой дом, выкидывая без вещей на улицу. И я иду в суд и подаю иски за то, что ты мне на ногу наступил и лифт мне не вызвал. Это и есть сущность и весомость этих исков по отношению к содеяному недоросией. Андерстенд?
 показать весь комментарий
 
 
не переймайся.Це не твоя справа.Для цього у нас в краіні існують юристи ,дипломати.А як шо ти не згоден,то надягай бурки і миттю до суду з позовом.До 17-оі встигнеш.Маеш рацію????
 показать весь комментарий
 
тут головне шо ПОЗОВ МАЕ НЕ АБИ ЯКИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ СТИМУЛ.сумліваюсь дуже що там юристи дурніше від тебе. "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 4667
 показать весь комментарий
 
Добре сказано!Саме - існують, а не працюють. У крапку!
Саме так, як ходять до роботи, але працювати i т.д.
 показать весь комментарий
 
Отрежут володину яйца и пришьют их матвиенко...
 показать весь комментарий
 
 
Общая сумма за деяния российской стороны в Крыму и на Донбассе варьируется, но, на данный момент, составляет около 38 млрд долларов. Также не стоит забывать и об иске по морскому праву, где пока что не была названа сумма компенсации. Так, в международных судах Украина планирует получить около 50 млрд долларов денежной компенсации от России, правда, эти цифры еще не окончательны и периодически могут меняться в зависимости от хода слушаний
 показать весь комментарий
 
 
Подробнее и конкретнее GOOGLE в помощ(если конечно ты не кацап)
 показать весь комментарий
 
 
Главный по Госдурке обвинил американскую компанию в "нарушении" паРашной Конституции. Это сильно!))
Зачем тебе Гугель, Слава? Вызвай сразу Трампа, и "ставить его в стойло", принудив исполнять решение Усть-Пиздюйского суда Ордынской Федерастии! Причем, делать это нужно срочно, поскольку уже слышны шаги медбратьев с галоперидолом...)))
Ох, и храбры думские бараны, но только до тех пор, пока Кадырка с ножичком не вернулся...
 показать весь комментарий
 
 
к стати google єто та самая компания,которая "имеет наглость" назЫвать украинский Крым-УКРАИНА "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 1945
 показать весь комментарий
 
володін має типове кацапське прізвище, яке відповідає на питання "чий?" ну і відповідь говорить саме за себе)))) До-речі це ж він колись казав "Є Хуйло - є росія, немає Хуйла нема росії?" Цікаво як довго москалі ще робитимуть клони Хуйла?
 показать весь комментарий
 
Нужно узнать где живёт Сири и её то же наказать
 показать весь комментарий
 
Ну да. Все краденое Роисей в разных ипостасях таки придется вернуть.

Крым, Курилы, Кенигксберг, Карелию, Кубань, Кавказ, Сибирь, Дальний восток, дать независимость Татарстану...
 показать весь комментарий
 
 
У вас давно отрезан мозг! И вместо него напихана вата, пропитанная имперской ура-пропагандой и всякой хренью. Вы все - генетические рабы и потомственные холуи с внутренним стержнем в виде хозяйского члена в заднице. Потеряв который страшно паникуете и срочно бежите искать новый. Животные с удмурдскими мордами, великолепный образчик которых шестерка володин. Крым - это Украина! И Кубань, Ставрополье, Азов... И многое другое. История расставит всё на свои места
 показать весь комментарий
 
 
Обов'язково відріжуть, і це буде боляче "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 478
 показать весь комментарий
 
 
А ведь чувствует что отрежут и скорее всего яйца
 показать весь комментарий
 
Гы. А что, Гугля - единственная? То есть, по представлению этого ушлёпка, все остальные международные инстанции считают Крым - руснявым?
 показать весь комментарий
 
Как мордвин-ерзя имею полное право заявить, что Володин - хуйло, как и его президент.
 показать весь комментарий
 
 
Ворованый Крым никогда не будет вашим.Пусть даже через 100 лет ,но он от вас уйдет или уйдут.
 показать весь комментарий
 
 
Треба прийняти закон про кримінальну відповідальність щодо осіб, які не визнають Крим Українським.
 показать весь комментарий
 
 
Все-таки Томосом сильно ударили по их величию, по скрепам, видимо не могут прийти в себя. Не могут вспомнить, где территория РФ и что Крым это Украина. Когда начнет разваливаться РФ на части, трудно вообще представить, что будет у них в головах
 показать весь комментарий
 
 
В головах у них тараканы, их там много и они бегают. Что такое госдура кацапии? Это филиал палаты №6.
 показать весь комментарий
 
Таки да ! Лечить будем очень длительно. Торопиться не надо! Мы должны вернуть обществу полноценного человека.
 показать весь комментарий
 
какой мерзкий кацапский хлебальник
 показать весь комментарий
 
 
Я так розумію шо коли Китай почне гамселити кацапню на далЕКОМУ СХОДІ ТА В СИБІРУ то у них з*явиться чи мало союзників які допоможуть з іншого боку.Історична справедливість мае бути встановлена
 показать весь комментарий
 
Этому луноликому давно пора всё поотрезать. Как и его утконосому патрону из Кремля!
 показать весь комментарий
 
 
Так яндекс тоже показывает Крым украинским, кроме кацапни.
 показать весь комментарий
 
Ну і харя,пля,типовий кацап...мацковсько-улуський...
 показать весь комментарий
 
в эту минуту "проукраинский" GoogleMaps показывает в Киеве 18:55, а в Севастополе 19:55
 показать весь комментарий
 
 
а володин, кстати, гомосек. в плохом смысле слова.
 показать весь комментарий
 
Покарання GOOGLE буде виглядати приблизно так:
"Обратитесь в Яндекс" "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 837 "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 837 "Потім вони у нас ще щось відріжуть і припишуть іншій країні", - в Держдумі РФ збираються покарати Google за український Крим на картах - Цензор.НЕТ 837
 показать весь комментарий
 
Скоро ему тоже кое чего отрежут и пришьют к другим людям или просто "пришьют"
 показать весь комментарий
 
Як така новина: https://lenta.ru/news/2019/01/25/skabeeva/
пропагандистку назвали журналісткою. На далекій РФ це "образило" горного осла який винен нам ще з ДАПу, за чесне слово гірських ослів.
 показать весь комментарий
 
проблема- в том,что большинство людей и политиков на западе не понимают истинной сути нынешнего российского режима,не понимают,что у власти в рф находится ОПГ, дейсвующая по отличным от цивилизованного мира правилам,по провилам ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Потом они у нас еще что-то отрежут и припишут другой стране", - в Госдуме РФ собираются наказать Google за украинский Крым на картах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх