 "Потом они у нас еще что-то отрежут и припишут другой стране", - в Госдуме РФ собираются наказать Google за украинский Крым на картах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Володин потребовал пригласить в Госдуму представителя компании Google для объяснений.
"Это нарушение Конституции, нарушение наших законов. Поэтому было правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google и высказать нашу позицию, а дальше принимать решение... Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране", - сказал Володин.
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Аби захотіли.
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коли вже до вас дійде...
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Потому что там есть вулкан Huaynaputina
Да у вас никогда ничего своего не было и нет. Всё - ворованное. И сами вы - голодранцы!
Господа гусары, молчать!
Крім того, він цинічно додав, що вважає цей процес тривалим і вимагає прискорення. У цей момент рупор Кремля перейшов на відверті образи української держави, заявивши, що її потрібно повністю усунути руками самих українців і обраної ними влади.
"Історичний процес затягнувся. Так, кішці рубали хвіст частинами. Потрібно відрубати до кінця вже. Ну не потрібно, щоб кішка так довго мучилася. Потрібно дати завершити цю історично благородну справу, цю виразку вже розітнути до кінця. І далі процес історичний піде не без жорсткості, напевно, певної, але зате стрімко, як будь-яка цілюща хірургічна операція", - їдко підсумував Третьяков. ВІДЕО https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/rozitnuti-virazku-do-kintsya-dekan-mdu-zganbivsya-promovoyu-pro-rozpad-ukraini.htm
то вирізати такому йолопу язика, щоб не теліпав ним,віправити у командировку в Гаагу, там там його б зайняли чимсь на деякий час.
Саме так, як ходять до роботи, але працювати i т.д.
Зачем тебе Гугель, Слава? Вызвай сразу Трампа, и "ставить его в стойло", принудив исполнять решение Усть-Пиздюйского суда Ордынской Федерастии! Причем, делать это нужно срочно, поскольку уже слышны шаги медбратьев с галоперидолом...)))
Ох, и храбры думские бараны, но только до тех пор, пока Кадырка с ножичком не вернулся...
Крым, Курилы, Кенигксберг, Карелию, Кубань, Кавказ, Сибирь, Дальний восток, дать независимость Татарстану...
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пропагандистку назвали журналісткою. На далекій РФ це "образило" горного осла який винен нам ще з ДАПу, за чесне слово гірських ослів.