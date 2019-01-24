 "Потом они у нас еще что-то отрежут и припишут другой стране", - в Госдуме РФ собираются наказать Google за украинский Крым на картах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Володин потребовал пригласить в Госдуму представителя компании Google для объяснений.

"Это нарушение Конституции, нарушение наших законов. Поэтому было правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google и высказать нашу позицию, а дальше принимать решение... Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране", - сказал Володин.

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