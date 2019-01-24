 Я не поддерживал ни одного кандидата. Это мое послание украинцам, - Расмуссен о показанном на съезде "Батькивщины" его видеообращении. ВИДЕО

Об этом он сказал в комментарии "Прямому", передает Цензор.НЕТ.
"Нет. Неправда, я не поддерживал ни одного кандидата. Я только обратился к украинцам в видео с тем, что, если страна выбрала путь по направлению в ЕС, то должна проводить реформы. Это мое послание всем кандидатам. И видео доступно для всех кандидатов", - подчеркнул он.
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Во вторник, 22 января, в ходе съезда ВО "Батькивщина" зрителям показали видеообращение экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена. Ранее писатель Коэльо прокомментировал показанные на этом же съезде "Батькивщины" кадры с его одобрительными высказываниями о Тимошенко: "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры". В ответ пресс-служба Тимошенко заявила: Фильм с Коэльо не агитационный, а биографический.
МАРГАРЕТ тЕТЧЕР..
ПАУЛО КЕЛЬЙО
тепер Расмусен.
"колись заї..ться спростовувати ..."
\Ю.Тимошенко.Моя боротьба.т.2.ст 345.в-во "Комсомолець"
https://www.bbc.com/ukrainian/news-46984823
У прес-службі Юлії Тимошенко пояснили, що інтерв'ю з письменником Пауло Коельйо, показане у фільмі під час з'їзду ВО "Батьківщина", було знято у 2010 році, а сам фільм був біографічним, а не агітаційним.
У вівторок, 22 січня, під час з'їзду партії глядачам показали фільм, в одному з уривків якого Коельйо схвально висловлюється про Тимошенко.
Після цього бразильський письменник заявив, що ніколи не підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах. Про це він написаву своєму Twitter.
"Я ніколи не записував жодних повідомлень з підтримкою її кандидатури. Навіть якщо вона подобається мені як людина, українська політика - це не моя справа", - заявив Коельйо."Кіборги Юлі": що говорять військові, які публічно підтримали ТимошенкоПівжиття в політиці. Як це робила Юлія Тимошенко
Якщо вірити перекладу інтерв'ю письменника, продемонстрованому у фільмі, то Коельйо каже, що двічі зустрічався з Тимошенко і вважає її харизматичною людиною, яка "здатна керувати країною".
ЯКІСЬ ЩЕ КОМЕНТИ ПОТРІБНІ?
Маніпуляція "порохоботів" у наступному: я подивився оригінальний твіт Коельйо. Там сказано: «Я не висловлював підтримку Тимошенко НА ЦИХ ВИБОРАХ» ( дослівно on current candidacy). А це і не була цитата про ЦЕ КАНДИДАТСТВО. Це був автобіографічний фільм про Юлію Володимирівну, знятий раніше. А не агітаційний фільм про ці вибори. І ця цитата стосувалась характеристики Юлії Тимошенко як людини і політика, а не щодо саме цих виборів. Доречі, в сьогоднішньому твіті Коельо підтвердив ці свої характеристики Юлії Володимирівни і свою симпатію до неї.Просто той, хто сказав пану Коельйо, що Юлія Тимошенко нібито прокоментувала, що це агітація Коельйо про ці вибори - просто йому збрехав. Ми з цим працюємо. Буде так само, як було з брехнею Ющенка про патріарха Єрусалимського, який, дізнавшись правду, назвав Ющенка брехуном.
Маніпуляція "порохоботів" у наступному: я подивився оригінальний твіт Коельйо. Там сказано: «Я не висловлював підтримку Тимошенко НА ЦИХ ВИБОРАХ» ( дослівно on current candidacy). А це і не була цитата про ЦЕ КАНДИДАТСТВО.
ПІЗ,.ЄЦ
ВИБАЧЕНЬ НЕ БУДЕ!
Якщо вірити перекладу інтерв'ю письменника, продемонстрованому у фільмі, то Коельйо каже, що двічі зустрічався з Тимошенко і вважає її харизматичною людиною, яка "здатна керувати країною".
гівнометальники соєвих залили вже весь світ своїми відходами життедіяльності.
просто це безнадійна справа-вкотре з лайна ліпити цукерку
- Та ви що! І коли похорон?
Повторяю, у госслужащей нашлось вдруг ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА на залог!
У меня всё.
Простыни потом не забудьте по утру простернуть . Особенно после подсчёта голосов в в первом туре !
Нехай покажут список из более 226 членов коалиции . Нет законной коалиции - нет лигитимного ВР и правительства .
Президент - гарант исполнения Конституции ... и это даёт широчайшие полномочия по контролю над её исполением .
У Юли антирейтинг меньше , чем у енакиевского Хряка , которому Пэтя служил в 2012-м ... 25% ...
И если скотобазу под именем ВР распустят - антирейтинг только упадёт !
Особенно если до выборов новой пойдут референдумы , которые уменьшат состав вдвое . Которые переведут старану на чисто парламентскую форму правления .
Скажу больше - БПП есть чисто бизнес-образование и оно по определению не может быть в оппозиции к президент с его СБУ и Прокуратурой .
Поэтому уже сейчас (убежден) стоит очередь на лояльность к ЮВТ ...
Они уже сейчас пищать и видять , как проголосовать её законопроекты и ещё до инаугурации.
без всякой угрозы роспуска . Только под страхом риска попасть в список тех антинародных деятелей , кто проголосовал против закона о коммуналке и о использовании державного газа исключительно в целях 100% обеспечения населения .
Поэтому тощих и костливых молодух вероятность встретить выше в Израиле , чем толстых . А жопасто-толстых , да ещё с оружием - минимальная . Бо оружие девушке выдают только если она офицер или инструктор в боевых частях . В т.н. джобных подразделениях никто не даёт оружие . А стать офицером или инструктором по спорту , по стрелковому оружию , по боеприпасам долстожопой в разы сложнее .
А тут - одна крива посмішка 10 років тому і вже стільки шуму з нічого !
Як свідчення особистоі інтелектуальноі недоумкуватості й недолугості !
Тим паче вже майже середина 21 століття і в кожній кишені камера, в кожній ділянці веб-камери і результати оновлюються он-лайн.
Но нормальные форумчане тут на Цензоре уже пережили кучмонистов , рыгоблевоту -- переживём и кондитерскую ботоферму .
Заранее предупреждаю - ЮВТ не нуждается в ваших услугах и неё будут повышать её рейтинг её дела . Как сломает хребет олигархату , так одна от неё угроза будет как от власти -- бешенная популярность в народе .
Большинство тут её сторонников ещё с 2005 ... 2007 годов , когда она конкретно вернула народу 4.2 млд. баксов , украденных олигархами Ахметовым и Пинчуком , когда у Фирташки отобрала газ , когда у Хряка и Бойко отобрала черноморский шельф .
Вот с тех времён цельных 15 лет у неё и сторонники и враги - олигархи и такие как вы их холуи !
Нет , она реанимирует Леонида Ильича или даже Владимира Ильича ... готовые премьеры , батенька !
Бо антипіар за умовами будь-якої політики будь-якої нормальної країни, компанії, особистості є а 10 раз більше мерзенним явищем, ніж піар.