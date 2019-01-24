 Я не поддерживал ни одного кандидата. Это мое послание украинцам, - Расмуссен о показанном на съезде "Батькивщины" его видеообращении. ВИДЕО

Об этом он сказал в комментарии "Прямому", передает Цензор.НЕТ.

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"Нет. Неправда, я не поддерживал ни одного кандидата. Я только обратился к украинцам в ​​видео с тем, что, если страна выбрала путь по направлению в ЕС, то должна проводить реформы. Это мое послание всем кандидатам. И видео доступно для всех кандидатов", - подчеркнул он.

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Во вторник, 22 января, в ходе съезда ВО "Батькивщина" зрителям показали видеообращение экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена. Ранее писатель Коэльо прокомментировал показанные на этом же съезде "Батькивщины" кадры с его одобрительными высказываниями о Тимошенко: "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры". В ответ пресс-служба Тимошенко заявила: Фильм с Коэльо не агитационный, а биографический.