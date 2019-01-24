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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:выборы (20889) Расмуссен (203) Тимошенко (24072) Батькивщина (1758)

 Я не поддерживал ни одного кандидата. Это мое послание украинцам, - Расмуссен о показанном на съезде "Батькивщины" его видеообращении. ВИДЕО

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен объяснил появление своего видеообращения на съезде партии "Батькивщина".

Об этом он сказал в комментарии "Прямому", передает Цензор.НЕТ.

...
"Нет. Неправда, я не поддерживал ни одного кандидата. Я только обратился к украинцам в ​​видео с тем, что, если страна выбрала путь по направлению в ЕС, то должна проводить реформы. Это мое послание всем кандидатам. И видео доступно для всех кандидатов", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Съезд "Батькивщины" выдвинул Тимошенко кандидатом в президенты Украины (обновлено). ФОТОрепортаж

Во вторник, 22 января, в ходе съезда ВО "Батькивщина" зрителям показали видеообращение экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена. Ранее писатель Коэльо прокомментировал показанные на этом же съезде "Батькивщины" кадры с его одобрительными высказываниями о Тимошенко: "Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры". В ответ пресс-служба Тимошенко заявила: Фильм с Коэльо не агитационный, а биографический.

Источник: https://censor.net.ua/v3108047
 
   
 Топ комментарии
 
недавно в Конче-Заспе нашли древний китайский манускрипт.. Я не поддерживал ни одного кандидата. Это мое послание украинцам, - Расмуссен о показанном на съезде "Батькивщины" его видеообращении - Цензор.НЕТ 7651
Я не поддерживал ни одного кандидата. Это мое послание украинцам, - Расмуссен о показанном на съезде "Батькивщины" его видеообращении - Цензор.НЕТ 9980
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никогда такого не было, и тут снова.. очередной зашквар бабы Йули!
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Обосралась брехливая старушенция по полной 🙂🙂🙂
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Юля всеядна и беспринципна, страшно подумать, что будет, если она доберется до президентского трона.
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Юля прошла курс по ихтамнету у путина и стажировалась у Соловьёва .Главное сбрехать, кто потом будет смотреть опровержение?Почти никто.Одна Кэгебе-гебельс рука пишет сценарий для юльки и путина.
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Пішов ефект доміно. Відхрещуються від жюлі кремлівни як від прокази. І як вона після цієї брехні збирається спілкуватись зі лідерами держав? Хто повірить її слову крім ботоксного окурка?
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бєня, невже це ти з Ізраїлю пищиш, що з клоунами обісрався.
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иИИ-И-И.... Я не підтримував жодного кандидата. Це моє послання українцям, - Расмуссен про показане на з'їзді "Батьківщини" його відеозвернення - Цензор.НЕТ 1641

МАРГАРЕТ тЕТЧЕР..
ПАУЛО КЕЛЬЙО
тепер Расмусен.


"колись заї..ться спростовувати ..."
\Ю.Тимошенко.Моя боротьба.т.2.ст 345.в-во "Комсомолець"
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вибачаюсь що втретє цитую ВВС
https://www.bbc.com/ukrainian/news-46984823

У прес-службі Юлії Тимошенко пояснили, що інтерв'ю з письменником Пауло Коельйо, показане у фільмі під час з'їзду ВО "Батьківщина", було знято у 2010 році, а сам фільм був біографічним, а не агітаційним.
У вівторок, 22 січня, під час з'їзду партії глядачам показали фільм, в одному з уривків якого Коельйо схвально висловлюється про Тимошенко.

Після цього бразильський письменник заявив, що ніколи не підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах. Про це він написаву своєму Twitter.

"Я ніколи не записував жодних повідомлень з підтримкою її кандидатури. Навіть якщо вона подобається мені як людина, українська політика - це не моя справа", - заявив Коельйо."Кіборги Юлі": що говорять військові, які публічно підтримали ТимошенкоПівжиття в політиці. Як це робила Юлія Тимошенко
Якщо вірити перекладу інтерв'ю письменника, продемонстрованому у фільмі, то Коельйо каже, що двічі зустрічався з Тимошенко і вважає її харизматичною людиною, яка "здатна керувати країною".

ЯКІСЬ ЩЕ КОМЕНТИ ПОТРІБНІ? Я не підтримував жодного кандидата. Це моє послання українцям, - Расмуссен про показане на з'їзді "Батьківщини" його відеозвернення - Цензор.НЕТ 2257
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Сергій Власенко: Для тих, хто в танку. Про Пауло Коельйо.
Маніпуляція "порохоботів" у наступному: я подивився оригінальний твіт Коельйо. Там сказано: «Я не висловлював підтримку Тимошенко НА ЦИХ ВИБОРАХ» ( дослівно on current candidacy). А це і не була цитата про ЦЕ КАНДИДАТСТВО. Це був автобіографічний фільм про Юлію Володимирівну, знятий раніше. А не агітаційний фільм про ці вибори. І ця цитата стосувалась характеристики Юлії Тимошенко як людини і політика, а не щодо саме цих виборів. Доречі, в сьогоднішньому твіті Коельо підтвердив ці свої характеристики Юлії Володимирівни і свою симпатію до неї.Просто той, хто сказав пану Коельйо, що Юлія Тимошенко нібито прокоментувала, що це агітація Коельйо про ці вибори - просто йому збрехав. Ми з цим працюємо. Буде так само, як було з брехнею Ющенка про патріарха Єрусалимського, який, дізнавшись правду, назвав Ющенка брехуном.
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Сергій Власенко: Для тих, хто в танку. Про Пауло Коельйо.
Маніпуляція "порохоботів" у наступному: я подивився оригінальний твіт Коельйо. Там сказано: «Я не висловлював підтримку Тимошенко НА ЦИХ ВИБОРАХ» ( дослівно on current candidacy). А це і не була цитата про ЦЕ КАНДИДАТСТВО.



ПІЗ,.ЄЦ
ВИБАЧЕНЬ НЕ БУДЕ! Я не підтримував жодного кандидата. Це моє послання українцям, - Расмуссен про показане на з'їзді "Батьківщини" його відеозвернення - Цензор.НЕТ 323



Якщо вірити перекладу інтерв'ю письменника, продемонстрованому у фільмі, то Коельйо каже, що двічі зустрічався з Тимошенко і вважає її харизматичною людиною, яка "здатна керувати країною".

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Они же чудят без баяна, в Европпе от порохоботов скоро будут шарахаться, человек поприветствовал Тимошенко, они к нему подослали с провокационным вопросом бородатого тролля, я представляю что он ему говорил, что то типа вы вмешиваетесь в украинские выборы? тот ошарашенно, с чего вы это взяли, так а вот Тимошенко на съезде выставила ваше видео где вы агитируете за нее? тот охреневший, естественно сказал, что он не агитировал за Тимошенко. Потом инфу сбрасывают мелким порохососам, а те в соц.сетях будут бросать дерьмо на вентилятор. Вот такой принцип, порошеновской избирательной кампании. Не можешь добиться уважения у народа, облей опонента дерьмом.
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а ти не бреши- і не зявляться бажаючі спростувати цю брехню.
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А гівнометальники соєвих залили вже весь світ своїми відходами життедіяльності.
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Порохоботы прошли центр переработки, доказывать им что-то бесполезно
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Це що, бєня підсунув бабі жульці таких політтехнологів? Перед з'їздом хтось із них хвалився, що такого Україна ще не бачила, це буде бомба.
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ВИ НЕ ПРАВІ.

просто це безнадійна справа-вкотре з лайна ліпити цукерку
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Не зря в народе у Тимошенко кличка "Юлька - Жулька" Таки не зря
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Этот "народ" назывался всегда ещё с времён Енакиевского хряка - рыгоблевотной фекальной массой !
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да нет . юлька - жулька еще со времен Паши Лазаренко и первого ареста Жульки ФСБ
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А какое тебе дело до моего ника. Может мне тебе еще паспорт показать, а быдло тупое? Так срал или молился, а может мочился? Даже свой высер толком изложить не можешь Нашел мне богов, вата убогая. Иди на Путлера и Усатого мастурбируй.
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Это именно ты мне всякую хрень пишешь. Комментарий был не к тебе...
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- Куме, ви чули? Юля брехати перестала!
- Та ви що! І коли похорон?
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Тимошенко тоже в Давоссе ,с Джоном Керри по углам зажимается ,Все чтО-то обсуждает, как ее пресс служба заявила))) Ждем, что и он ее бросит как Коэльо,Расмуссен и Саакашвили... как гулящую)))
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Юлька зашкварилась по полной.брехливая хвойда с рейтингом под 0.
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с рейтингом под 0? а ты не сбрехал часом?
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А все помнят, как перед посадкой адвокаты бабули были готовы дать 250 000 000 залога?
Повторяю, у госслужащей нашлось вдруг ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА на залог!
У меня всё.
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У меня один вопрос, допустим свершилось и во втором туре в апреле побеждает Тимошенко. Сто дней для реформы, при том что выборы парламента в августе. Т.е. это все при нынешнем парламенте и правительстве Гройсмана? И какие полномочия у Президента, поменяет министра обороны и МВД? Понизить цену на газ, так это должен парламент проголосовать, в чем тут смысл, объясните?
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Смысл в том, что будет Новая Народная Конституцыя!
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йуля встигне розваляти співпрацю з МВФ, заходом, гривна рухне до п'ятидесяти чи вісьмідесяти, почнеться те, що зараз у Венесуелі, путєн вводить миротворців... і все за сто днів... - забов'язання виконані, правда не перед припоцаним лохторатом, який за неї голосував, а перед хазяїном з залісся...
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Да нет у Президента таких полномочий, ничего она сделать не сможет, в том то и дело, один сплошной треп.
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а їй багато робити не доведеться... МВФ вже з нею намагався колись співпрацювати - гроші вона тоді взяла й ніяких реформ навіть не намагалась робити (тому зараз так важко завжди йдуть перемовини по кожному траншу)... отже МВФ може стопорнути програму, навіть лише з приводу того, що вОна виграє вибори, а ще почне нагинати парламент та уряд, а у парламенті багато й зараз 3,14дарасів, що запросто підмахнуть... тому це легко може стати реальністю...
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Да вон там снизу элвис отписался. Распустить парламент она сможет, а потом скажет, во как много я сделала за три месяца...
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"Понизить цену на газ, так это должен парламент проголосовать" когда это парламент за цену на газ голосовал? "100дней реформ",где было сказано о снижении цены на газ в первые 100 дней, реформы не только в цене на газ заключаются. эта хоть о понижении цены говорит,остальным кандидатам по большому счету пох на лохторат, а нынешние уже готовят повышение на эл.энергию (роттердам++ вам на встречу) и газ, но чисто случайно после выборов.
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Парламент формирует правительство, которое принимает решение, если необходимо парламент меняет законодательство. Я спросил, как Тимошенко планирует взаимодействовать с парламентом и правительством Гройсмана ? В ответ только бульканье и мычание, хотя мне и так все с вами ясно.
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количество мокнувших Йулю в её же дерьмо постепенно переходит в качество.. но пока что Вана успевает облизываться
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Влажные мечты порохофермы ...
Простыни потом не забудьте по утру простернуть . Особенно после подсчёта голосов в в первом туре !
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Ответьте на вопрос, как Президент Тимошенко планирует взаимодействовать с нынешним парламентом и правительством Гройсмана?
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На сегодня по Конституции и по всем международным определениям парламенской формы правления нет лигитимной Рады и премьера , бо нет устойчивого большинства .
Нехай покажут список из более 226 членов коалиции . Нет законной коалиции - нет лигитимного ВР и правительства .
Президент - гарант исполнения Конституции ... и это даёт широчайшие полномочия по контролю над её исполением .
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Т.е. она распустит парламент и назначит досрочные выборы, и во время предвыборной парламентской компании будет проводить «реформы» указами президента? Да вы даже глупее сам я мог представить...
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Чем я мог представить... начнётся хаос. Может она этого и добивается?
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Хаос начнётся , если якобы "выберут" через фальсификации и админресур Порося ... бо у него антирейтинг в стране 65% .
У Юли антирейтинг меньше , чем у енакиевского Хряка , которому Пэтя служил в 2012-м ... 25% ...
И если скотобазу под именем ВР распустят - антирейтинг только упадёт !
Особенно если до выборов новой пойдут референдумы , которые уменьшат состав вдвое . Которые переведут старану на чисто парламентскую форму правления .
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Ого, толсто. И много в БЮТе таких стратегов как ты? Удачи...
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А в реале под нового президента большинство появится сразу ...

Скажу больше - БПП есть чисто бизнес-образование и оно по определению не может быть в оппозиции к президент с его СБУ и Прокуратурой .
Поэтому уже сейчас (убежден) стоит очередь на лояльность к ЮВТ ...
Они уже сейчас пищать и видять , как проголосовать её законопроекты и ещё до инаугурации.
без всякой угрозы роспуска . Только под страхом риска попасть в список тех антинародных деятелей , кто проголосовал против закона о коммуналке и о использовании державного газа исключительно в целях 100% обеспечения населения .
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На Гуа все кажутся маленькими ты сам огромен и мудр , а главное самокритичен до умопомрачения Я не підтримував жодного кандидата. Це моє послання українцям, - Расмуссен про показане на з'їзді "Батьківщини" його відеозвернення - Цензор.НЕТ 1913 !
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ГОА побольше чем Израиль, и не воюет ни с кем. Хочешь в атаку? Вперёд, штык не забудь пристегнуть, я уже насмотрелся на таких.
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А чем известен это "островок счастья" , окромя Вашей персоны лично ?!
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Бывал у вас, пустыни много, тетки жопастые с автоматами, арабы за стеной как хомячьки, живи радуйся, как раз по твоему уму.
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Не распространяй юдофобские стереотипы - есть официальная статистика по кардиологии . Израиль в самом конце по смертности и заболеваемости органов сердца и лёгких . А так же по диабету второго типа . Объясняется большой долей употребления свежих овощей и фруктов и меньшей улеводов и жиров .
Поэтому тощих и костливых молодух вероятность встретить выше в Израиле , чем толстых . А жопасто-толстых , да ещё с оружием - минимальная . Бо оружие девушке выдают только если она офицер или инструктор в боевых частях . В т.н. джобных подразделениях никто не даёт оружие . А стать офицером или инструктором по спорту , по стрелковому оружию , по боеприпасам долстожопой в разы сложнее .
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зная продажных шавок, на следующий день побегут в ноги кланяться,потому как боятся с ки!
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Так и я о том, все дерьмо быстро переметнется, и количество дерьма в БЮТе удвоится.
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Вот именно , это Влажные мечты путлершлюхи из Залупинска, что хоть один из длинного ряда популистов, за которых ты "срал" в комментах в течение нескольких лет (Сракашвили, Сявченко , Жюля, Зеленский ...) сдвинут Петю.
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Хуйлошлюха це поняття розтяжне ... настільки, що наявність 100 юросіб власності в Хуйлососіі, спільні схеми з кумом Хуйли, обівання цього кума "найкращим переговрщіком", спільні голосування з фракцією Хуйли і все це не 10 років тому а прямо зараз . Й ось це не є для породи порохососов причиною називати цього баригу Хуйлошлюхой. Я вже мовчу про участь цього бариги в уряді Пахла - абсолютно хуйловском і яке втіко в Хуйлососію майже повним складом.
А тут - одна крива посмішка 10 років тому і вже стільки шуму з нічого !
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Судя по комментам, так ты есть Беня-Коломойский... То есть , Барыга... Беня-барыга недавно заявил , что он-де будет болеть и за Жюлю, и за Зеленского , и даже за Ляшко, подкидывая им деньжат. Хотя, думаю я, ты вряд ли Беня, ты -бенюсосущий. Много таких как ты у Бени, вон и Жюлька, и Зеленский , а ты так , шмакадявка, которая строчит комменты для Бени. ....или всё же для хуйла... Признавайся. Ты Беняшлюха или Хуйлошлюха?
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Вам захотілося явно в бан ... Може не варто так різко і жваво, випрігівая з трусняка, переходити на персональні випади як явка з повинною для тих, у кого немає інших аргументів ?
Як свідчення особистоі інтелектуальноі недоумкуватості й недолугості !
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в Израиле голоса будете подсчитывать жулькины, и петю прихватите.
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Відразу видно - хворе у Вас питання - розраховує явно (але ж марно) на адмінресурс і фальсифікації. Адже в них теж є межі можливостей.
Тим паче вже майже середина 21 століття і в кожній кишені камера, в кожній ділянці веб-камери і результати оновлюються он-лайн.
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жулька хоть в жопу может себе камеру засунуть (хотя она еще свое в камере не досидела), но она Украине не нужна.
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65 дней осталось до того , как вас всех сдует ветром первого тура . Даже как-то тоскливо ...
Но нормальные форумчане тут на Цензоре уже пережили кучмонистов , рыгоблевоту -- переживём и кондитерскую ботоферму .
Заранее предупреждаю - ЮВТ не нуждается в ваших услугах и неё будут повышать её рейтинг её дела . Как сломает хребет олигархату , так одна от неё угроза будет как от власти -- бешенная популярность в народе .
Большинство тут её сторонников ещё с 2005 ... 2007 годов , когда она конкретно вернула народу 4.2 млд. баксов , украденных олигархами Ахметовым и Пинчуком , когда у Фирташки отобрала газ , когда у Хряка и Бойко отобрала черноморский шельф .
Вот с тех времён цельных 15 лет у неё и сторонники и враги - олигархи и такие как вы их холуи !
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Вы бы ещё досторических рептилоидов-динозавров упомянули б в своём "мудром" спиче про глобальные вызовы человечества ...

Нет , она реанимирует Леонида Ильича или даже Владимира Ильича ... готовые премьеры , батенька !
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глобальность вызовов а в большом количестве дураков, всем удачи, буду жить здесь, смотреть на море...
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мне насрать на пороха, жулька в качановке не досидела, после выборов досидит Я не підтримував жодного кандидата. Це моє послання українцям, - Расмуссен про показане на з'їзді "Батьківщини" його відеозвернення - Цензор.НЕТ 7132
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..простИрнуть - вы не только думаете с ошибками, но с ошибками и пишите.. и не В В волнуйтесь Вы так).. а то "тебе денег никто не даст" (с)
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А бреше вона так, бо сраті хотіла і на Коельо и на Расмусена, це розраховано на її аудиторію, а там стадо, якшо юля сказала - це правда, а письменник и бувший генсек просто куплені порохом шоб тепер ВОНІЙ зашкодити.
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На кого хотят подействовать, вот этими тупыми закидонами, на "порохоботов"??? А смысл? Ну, поплясали они с бубном, побрызгали ядом, что дальше? Любой может найти в ютубе съезд "Батьківщини" глазами посмотреть и своими ушами послушать, а главное своими мозгами сделать выводы. То, что на цензоре, в среде "порохоботов" Петр Алексеевич и его чада, будут царствовать до конца времен, у меня лично сомнения не вызывает, но есть Украина, есть 70% людей за чертой бедности, благодаря этому, человеку, остальные 20% держатся за счет накопившегося жирка или работе на чужбине. За кого держат этих людей? Какой нормальный человек, будет голосовать за эту власть??? У нас в районе, есть дурачек, ходит сам с собой разговаривает, живет за счет того, что помогает на местном рынке товары торгашам переносить, казалось бы, дурачек и политика, вещи несовместимые, да нет даже дурачек понял, что стало жить намного хуже, потому, что денег, которые он зарабатывает, не хватает на то, что он покупал себе раньше, поэтому он себе под нос бормочет "Порошенко плохой, Порошенко плохой, быстрее бы он ушел, ну и похлеще", озвучивать не буду, не дам повода удалить комментарий. Так, что господа "порохоботы" все ваши труды тщетны. Чем больше вы шевелитесь, чем больше затягиваете своего хозяина в болото.
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Да я уже на все согласен, проголосую за Юлю и жду 100 дней.
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Я не Господь, но мысль интересная. Останусь на ГОА, кто его знает куда вас дураков занесёт.
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Буду за Юлю голосовать. Все будет дешевле. Газ. Даже в Германии.
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Я вчора припустив,що будуть і інші люди окрім Коельйо які будуть скаржитися на цинічне використання їх імені у передвиборчій агітації Тимошенко,не помилився.
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А я сьогодні припустив, що найближчим часом всі, кого ригоблевота і порохоботи використовують а цькування й антипіару проти ЮТВ будуть забанені на твітері, на фейсбуці.
Бо антипіар за умовами будь-якої політики будь-якої нормальної країни, компанії, особистості є а 10 раз більше мерзенним явищем, ніж піар.
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никто и не говори, то он поддерживает Тимошенко. соевая шваль как всегда брешет.
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Манипуляторша, аферисика опять обламалась)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯ не поддерживал ни одного кандидата. Это мое послание украинцам, - Расмуссен о показанном на съезде "Батькивщины" его видеообращении. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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