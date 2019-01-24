 Избиение учителя физкультуры в лицее Киева: 4 февраля состоится масштабный митинг в защиту прав педагогов. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, данное видеообращение опубликовал на своей странице в Facebook один их педагогов лицея Сергей Берендеев.

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Как известно, на прошлой неделе, 16 января 2019 года, в Киеве произошел громкий скандал из-за избиения учителя лицея №157, расположенного на Оболони. В настоящее время преподаватель физкультуры находится в больнице с множеством травм, а сам же родитель, избивший учителя, находится под ночным домашним арестом. В связи с беспрецендентным актом насилия в отношении педагога 4 февраля преподаватели планируют провести масштабный митинг в защиту прав учителей.

Их идею намерены поддержать не только столичные преподаватели, но и их коллеги из регионов.

Коллектив Санаторной школы-интерната № 21 Оболонского района г. Киева осуждает беспрецедентное проявление насилия, которое произошло в лицее № 157 Оболонского района г. Киева, когда 16 января 2019 г. один из родителей жестоко избил учителя физкультуры.

"Школа должна быть местом, свободным от насилия. Как по отношению к ученикам, так и по отношению к учителям. И если мы все, как один, не станем на защиту безопасности украинских учителей, то можем навсегда забыть о качественной украинской школе. Поскольку ни один психически здоровый человек не будет работать в месте, где им не могут обеспечить базовую физическую безопасность.

Любые позитивные изменения в образовании невозможны, если учителя и родители будут считать друг-друга врагами. Школу будущего в Украине можно построить только на фундаменте партнерства и взаимного уважения. В том числе, безусловного уважения к обеспечению безопасности учителей. В конце концов, безопасность детей в школах возможна при условии безопасности учителей", - говорится в видеообращении коллектива Санаторной школы №21 г.Киева.

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Также Берендеев опубликовал видеообращение выпускников лицея №157, выступивших против насилия в отношении педагогов.

Отметим также, что профсоюз работников образования и науки Украины направил обращение к Президенту Украины Петру Порошенко по обеспечению безопасных условий труда и учебы всех участников образовательного процесса.

В обращении в частности указывается, что работа педагога мирная и не предусматривает прямой угрозы жизни и здоровью, и недопустимо, что в учебных заведениях столицы европейского государства человек не может чувствовать себя в безопасности.

Профсоюз обратился с предложением о предоставлении соответствующих поручений для разработки и внедрения национальной программы "Безопасное учебное заведение".

Добавим, что 23 января возле лицея №157 в Оболонском районе Киева прошел ранее анонсированный флешмоб в знак солидарности с избитым учителем физкультуры. На акцию за права учителей вышли несколько сотен человек.

Как передает "Громадське", участники акции требовали не допускать унижения преподавателей и профессии как таковой, а также на законодательном уровне противодействовать буллингу в школах.

К преподавателям лицея на акции присоединились учителя из других школ и родители. Впрочем, в 8:00 митинг закончился - учебный процесс не прерывали.

Фото: Громадське

Напомним, Министерство образования и науки и Министр Лилия Гриневич осудило избиение отцом ученика учителя физкультуры и обратились с письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он взял расследование этого дела под личный контроль.

В Минобразования также отметили, что "наказание виновного и решительное осуждение со стороны государства подобных насильственных действий необходимо для защиты и развития как украинского учительства, так и школьников, которые в будущем будут строить нашу страну".

В свою очередь в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения). По этой статье грозит до восьми лет лишения свободы.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал, что правоохранители возбудили уголовное дело, а отцу ребенка, избившего физрука, огласили подозрение, дело уже готово и идет в суд. Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом.