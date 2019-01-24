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 Избиение учителя физкультуры в лицее Киева: 4 февраля состоится масштабный митинг в защиту прав педагогов. ВИДЕО+ФОТО

Педколлектив киевского лицея № 157 в видеообращении призвал всех своих коллег прекратить молчать и встать на защиту прав учителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, данное видеообращение опубликовал на своей странице в Facebook один их педагогов лицея Сергей Берендеев. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МОН просят Авакова взять под личный контроль расследование избиения учителя физкультуры киевского лицея

Как известно, на прошлой неделе, 16 января 2019 года, в Киеве произошел громкий скандал из-за избиения учителя лицея №157, расположенного на Оболони. В настоящее время преподаватель физкультуры находится в больнице с множеством травм, а сам же родитель, избивший учителя, находится под ночным домашним арестом. В связи с беспрецендентным актом насилия в отношении педагога 4 февраля преподаватели планируют провести масштабный митинг в защиту прав учителей.

Их идею намерены поддержать не только столичные преподаватели, но и их коллеги из регионов.

Коллектив Санаторной школы-интерната № 21 Оболонского района г. Киева осуждает беспрецедентное проявление насилия, которое произошло в лицее № 157 Оболонского района г. Киева, когда 16 января 2019 г. один из родителей жестоко избил учителя физкультуры.

"Школа должна быть местом, свободным от насилия. Как по отношению к ученикам, так и по отношению к учителям. И если мы все, как один, не станем на защиту безопасности украинских учителей, то можем навсегда забыть о качественной украинской школе. Поскольку ни один психически здоровый человек не будет работать в месте, где им не могут обеспечить базовую физическую безопасность.

Любые позитивные изменения в образовании невозможны, если учителя и родители будут считать друг-друга врагами. Школу будущего в Украине можно построить только на фундаменте партнерства и взаимного уважения. В том числе, безусловного уважения к обеспечению безопасности учителей. В конце концов, безопасность детей в школах возможна при условии безопасности учителей", - говорится в видеообращении коллектива Санаторной школы №21 г.Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение учителя физкультуры в столичном лицее: мама школьника рассказала свою версию событий

Также Берендеев опубликовал видеообращение выпускников лицея №157, выступивших против насилия в отношении педагогов.

Отметим также, что профсоюз работников образования и науки Украины направил обращение к Президенту Украины Петру Порошенко по обеспечению безопасных условий труда и учебы всех участников образовательного процесса.

В обращении в частности указывается, что работа педагога мирная и не предусматривает прямой угрозы жизни и здоровью, и недопустимо, что в учебных заведениях столицы европейского государства человек не может чувствовать себя в безопасности.

Профсоюз обратился с предложением о предоставлении соответствующих поручений для разработки и внедрения национальной программы "Безопасное учебное заведение".

Добавим, что 23 января возле лицея №157 в Оболонском районе Киева прошел ранее анонсированный флешмоб в знак солидарности с избитым учителем физкультуры. На акцию за права учителей вышли несколько сотен человек.

Как передает "Громадське", участники акции требовали не допускать унижения преподавателей и профессии как таковой, а также на законодательном уровне противодействовать буллингу в школах.

Избиение учителя физкультуры в лицее Киева: 4 февраля состоится масштабный митинг в защиту прав педагогов 01

К преподавателям лицея на акции присоединились учителя из других школ и родители. Впрочем, в 8:00 митинг закончился - учебный процесс не прерывали.Избиение учителя физкультуры в лицее Киева: 4 февраля состоится масштабный митинг в защиту прав педагогов 02
Фото: Громадське

Напомним, Министерство образования и науки и Министр Лилия Гриневич осудило избиение отцом ученика учителя физкультуры и обратились с письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он взял расследование этого дела под личный контроль.

В Минобразования также отметили, что "наказание виновного и решительное осуждение со стороны государства подобных насильственных действий необходимо для защиты и развития как украинского учительства, так и школьников, которые в будущем будут строить нашу страну".

В свою очередь в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения). По этой статье грозит до восьми лет лишения свободы.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал, что правоохранители возбудили уголовное дело, а отцу ребенка, избившего физрука, огласили подозрение, дело уже готово и идет в суд. Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом.

Источник: https://censor.net.ua/v3108036
 
   
 Топ комментарии
 
да, дети отморозков в школе - главная проблема всех школ . Учителя оказались заложниками.Правды не найти.
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Отец явный баран с большой буквы если бы в детё как говорит мать запустили баскетбольным мячём остался бы синяк, и того в 21 веке берётся дитё идёте в больничку снимаете побои вызываете ментов после снятия побоев и пишите 2 заявы одна в ментуру другая на имя директора, копию с подписью директора оставляете у себя, подписать он обязан а подписав как должностное лицо становится ответственным за инцидент. В 10 лет малый может уже обьяснить а целый клас может подтвердить что насилие со стороны учителя имело место быть. Результат возмещение за моральный и физический ущерб и учитель идёт искать другое место роботы. Учитель тоже дятел ты хоть понимаешь что ты ребёнка убить можешь баскетбольный мяч это не волейбольный!!!!
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не верю. Не верю учителям, потому что сам сталкивался с бесчеловечным отношением именно учителей в себе и детям, а не наоборот.

это ж как надо было довести ВЗРОСЛОГО человека - айтишника, чтобы он отметелил спортсмена с черным поясом по чему-то там.

НЕ ВЕРЮ!
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В то, что система своего в обиду не даст верите?
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Врахуйте що скоро вибори, виборчі дільниці в основному по школах , активну участь в освоюванню виборчих грошей і виборчому процесу беруть саме вчителі, з ними всі стараються загравати і заручитись підтримкую. Система ж свого не віддасть, винней він там, чи ні-не важливо. Нам остається робити ставки скільки присудять віддавати. Коли мамка не вгомониться і буде і надалі шукати правди, то ситуацію використають політики , але скажуть тільки те, що добавить їм піару і голосів, бо їм теба треба голоса, а не те що мамці.
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Ваша система не работает,куда писать,кому писать и жаловаться, если везде тотальная круговая порука и тотальное же взяточничество? Потому и прибегают к самосуду, разве нет? Вы же сами тут много пишете что Украине были бы полезны суды Линча.В Украине у меня есть подруга. Так вот совсем недавно она жаловалась что её 8-ми летнего сына училка(иначе такую тварь не назовёшь), оставила его без обеда, вот буквально, пока все пошли кушать в школьную столовую, он бедный сидел в классе один,она ему приказала "подумай над своим поведением" ,ну не сука? Дитё пришло домой с болью в животе, есть просто хотел.У нас в Швейцарии такое априори невозможно!Кто ты такая, чтобы оставлять ребёнка голодным? Хорошо что он маме рассказал это,она на следующий же день пошла к директору,обьяснила причину и перевела ребёнка в другую школу.А училке сказала тихо в коридоре, что она сука конченная и тварь и плюнула ей в морду.Директор там что-то мямлила мол что конечно это нехорошо она разберётся, но уже конфликт такой, уже ясно что это за сучара училка,и теперь, даже если директор и сделает ей замечание,ребёнку такая тварь просто жизни не даст.Кстати, пацан у моей подруги - обычный ребёнок, не придурок без тормозов.Но в любом случаи наказывать ребёнка лишением еды -ну это ваще 3,14здез вы меня извините....Так что я этого отца вполне понимаю.
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сочувствую. У учителей огромная влатсь на детьми. и даже просто вскользь сказанное неосторождное слово может ему всю жизнь испортить.

знакомый рассказывал - как-то услышал, как его два учителя обсуждали за глаза. сказали - какой тупой мальчик и в классе его никто не любит. он пришел домой,забился в угол и несколько лет был замкнутый и ни с кем не общался. Только в универе как-то поднял самооценку и завел друзей. Травма нв всю жизнь.

ох а училки на фотках - мамадарагая.. что у них у всех с губищами?
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у меня у ребенка в классе училка разрешила всем детям бить одного мальчика потому что он непослушный и хулиганит.... и это во втором классе!!!.... провели беседу с
подружками своего ребенка. о том что это нехорошо. там папаша того мальчика готов уже прибить училку.

но блин... спрашиваем девочку с того же класса ты его била - да а он тебя - нет... тогда зачем ты его била ?.... мне училка разрешила. (и эта училка на хорошем счету в школе!!!) если жаловаться толку... кто поверит???

и если кто то думает что у них у ребенка в классе нетак.... то скорее всего вам всего нерасказывают.
очень помогают детские часофоны, они позволяют удаленно прослушивать класс или диктофоны скрытые. после того как учитель узнает что его разговор возможно записывается то сразу становиться очень вежливыми. так теперь по школам пошли встречные требования запрещают пользоваться скрытыми записывающими устройствами.
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У нас в классе была другая история, после которой мой муж был тоже на грани. Тоже уже были и на грани перехода в другую школу, сдержало только то, что школы в Одессе просто везде одинаковые. До нас реформы образования не дошли.
Про поборы в школе вообще отдельная тема.
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ВСІ громадяни в Україні закінчували школи. Система освіти як була, так в цілому й залишається радянською. Школи і вчителі совкового періода виростили етичних інвалідів, які на чорне кажуть біле. Стан країни в цілому пояснюється і цим чинником в числі інших. Авторитет спеціаліста, вчителя в даному випадку, треба оцінювати по РЕЗУЛЬТАТУ, а не ПРОЦЕСУ. А в нинішньому постсовковому українському суспільстві як раз авторитет оцінюють саме по совковому, по процесу, а про результат НЕ ЗАМИСЛЮЮТЬСЯ. Тому в країні така халепа.
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Большинство комментов просто ужасны.

И это пишут родители, которые сами распаскудили учителей своим согласием с поборами ! Ведь платите и молчите, уткнувшись в тряпочку!
Разве это секрет, что часто малолетние шанрапёныши изводят учителей и нормальных учеников? Сами не учатся, дубинноголвые и наглые, и у других забирают драгоценное ВРЕМЯ.

Тут пишут, что ого - как довели самого айтишника Побиття вчителя фізкультури в ліцеї Києва: 4 лютого відбудеться масштабний мітинг на захист прав педагогів - Цензор.НЕТ 1570 , что он, айтишник, напал! А что такое айтишник? Побиття вчителя фізкультури в ліцеї Києва: 4 лютого відбудеться масштабний мітинг на захист прав педагогів - Цензор.НЕТ 37 Он не мошет быть невоспитанной агрессивной шантрапой?
Да, несомненно - учителю к ребенку дотрагиваться нельзя! Табу! Не думаю, что учитель настолько дурак, чтобы душить малолетнего мразёныша. Но считаю, что мразеныш уже всех там задолбал.
И "айтишник" не мог не знать, какой у него сынуля. Просто сам такой же, но по возрасту еще гаже и агрессивнее.
Оправдывающие айтишника, не вопите потом, если в темном переулке когда нибуть повзрослевшее дитятко с пилочкой нападет на вас и оттяпает вашу дурную башку. Побиття вчителя фізкультури в ліцеї Києва: 4 лютого відбудеться масштабний мітинг на захист прав педагогів - Цензор.НЕТ 8524
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Мда-а-а...Если сэкономить на школах и университетах, то в будущем потратишься на строительство ТЮРЕМ!!! Побиття вчителя фізкультури в ліцеї Києва: 4 лютого відбудеться масштабний мітинг на захист прав педагогів - Цензор.НЕТ 7022
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Цікаво мені. А що за ублюдки рахували голоси на виборчих дільницях ? Чомусь вони завжди рахували за всіляке лайно. Хто були ці люди? Чи не вчителі наші прекрасні? А про цей випадок , то як таке могло статись, що ботанік відпіZдив мега майстра таеквондо? Чи той " вчитель" приписав собі майстерність?: Щоб за тренування з батьків брати більше бабосиків.
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Судя по комментам понял, что "КАЖДЫЙ ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ, НО НЕ КАЖДЫЙ УЧИТЕЛЬ МОЖЕТ СТАТЬ ФЕЛЬДФЕБЕЛЕМ!" Вот, правда запамятовал...Ну кто это сказал?.... Побиття вчителя фізкультури в ліцеї Києва: 4 лютого відбудеться масштабний мітинг на захист прав педагогів - Цензор.НЕТ 7618
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Мой самый счастливый день в жизни - когда закончил школу. Было лишь 2-3 учителя, про которых можно сказать что-то хорошее. Остальные - непрофессионалы, которые не в состоянии чему-то научить, придурки, откровенные садисты. Пара тёток были, которые просто ненавидели детей всей душой, и в школу просто пришли, чтобы давать выход своей ненависти. Не думаю, что за тридцать лет что-то сильно поменялось.
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поменялось! дебилов среди учеников стало больше...а учительские дипломы не врачебные,спросом не пользуются,их никто не покупает...
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Мда, мы наверное в одну школу с вами ходили Побиття вчителя фізкультури в ліцеї Києва: 4 лютого відбудеться масштабний мітинг на захист прав педагогів - Цензор.НЕТ 786
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Что-то мне подсказывает, что большинство школ такие...
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Это четвертый класс.... а какие ягодки вырастают к 10-11 классам... Общество деградировало, учитель - бесправное существо, о которое вытирают ноги такие мажористые ученички, их истеричные предки, к сожалению, дирекция школы тоже зачастую на стороне родителей. Одно слово, обслуживающий персонал... Полюбуйтесь

https://www.youtube.com/watch?v=meStRFeNCEg
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Цензор.НЕТВидеоОбществоИзбиение учителя физкультуры в лицее Киева: 4 февраля состоится масштабный митинг в защиту прав педагогов. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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