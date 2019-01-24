 Избиение учителя физкультуры в лицее Киева: 4 февраля состоится масштабный митинг в защиту прав педагогов. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, данное видеообращение опубликовал на своей странице в Facebook один их педагогов лицея Сергей Берендеев.
Как известно, на прошлой неделе, 16 января 2019 года, в Киеве произошел громкий скандал из-за избиения учителя лицея №157, расположенного на Оболони. В настоящее время преподаватель физкультуры находится в больнице с множеством травм, а сам же родитель, избивший учителя, находится под ночным домашним арестом. В связи с беспрецендентным актом насилия в отношении педагога 4 февраля преподаватели планируют провести масштабный митинг в защиту прав учителей.
Их идею намерены поддержать не только столичные преподаватели, но и их коллеги из регионов.
Коллектив Санаторной школы-интерната № 21 Оболонского района г. Киева осуждает беспрецедентное проявление насилия, которое произошло в лицее № 157 Оболонского района г. Киева, когда 16 января 2019 г. один из родителей жестоко избил учителя физкультуры.
"Школа должна быть местом, свободным от насилия. Как по отношению к ученикам, так и по отношению к учителям. И если мы все, как один, не станем на защиту безопасности украинских учителей, то можем навсегда забыть о качественной украинской школе. Поскольку ни один психически здоровый человек не будет работать в месте, где им не могут обеспечить базовую физическую безопасность.
Любые позитивные изменения в образовании невозможны, если учителя и родители будут считать друг-друга врагами. Школу будущего в Украине можно построить только на фундаменте партнерства и взаимного уважения. В том числе, безусловного уважения к обеспечению безопасности учителей. В конце концов, безопасность детей в школах возможна при условии безопасности учителей", - говорится в видеообращении коллектива Санаторной школы №21 г.Киева.
Также Берендеев опубликовал видеообращение выпускников лицея №157, выступивших против насилия в отношении педагогов.
Отметим также, что профсоюз работников образования и науки Украины направил обращение к Президенту Украины Петру Порошенко по обеспечению безопасных условий труда и учебы всех участников образовательного процесса.
В обращении в частности указывается, что работа педагога мирная и не предусматривает прямой угрозы жизни и здоровью, и недопустимо, что в учебных заведениях столицы европейского государства человек не может чувствовать себя в безопасности.
Профсоюз обратился с предложением о предоставлении соответствующих поручений для разработки и внедрения национальной программы "Безопасное учебное заведение".
Добавим, что 23 января возле лицея №157 в Оболонском районе Киева прошел ранее анонсированный флешмоб в знак солидарности с избитым учителем физкультуры. На акцию за права учителей вышли несколько сотен человек.
Как передает "Громадське", участники акции требовали не допускать унижения преподавателей и профессии как таковой, а также на законодательном уровне противодействовать буллингу в школах.
К преподавателям лицея на акции присоединились учителя из других школ и родители. Впрочем, в 8:00 митинг закончился - учебный процесс не прерывали.
Фото: Громадське
Напомним, Министерство образования и науки и Министр Лилия Гриневич осудило избиение отцом ученика учителя физкультуры и обратились с письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он взял расследование этого дела под личный контроль.
В Минобразования также отметили, что "наказание виновного и решительное осуждение со стороны государства подобных насильственных действий необходимо для защиты и развития как украинского учительства, так и школьников, которые в будущем будут строить нашу страну".
В свою очередь в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения). По этой статье грозит до восьми лет лишения свободы.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал, что правоохранители возбудили уголовное дело, а отцу ребенка, избившего физрука, огласили подозрение, дело уже готово и идет в суд. Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом.
это ж как надо было довести ВЗРОСЛОГО человека - айтишника, чтобы он отметелил спортсмена с черным поясом по чему-то там.
НЕ ВЕРЮ!
знакомый рассказывал - как-то услышал, как его два учителя обсуждали за глаза. сказали - какой тупой мальчик и в классе его никто не любит. он пришел домой,забился в угол и несколько лет был замкнутый и ни с кем не общался. Только в универе как-то поднял самооценку и завел друзей. Травма нв всю жизнь.
ох а училки на фотках - мамадарагая.. что у них у всех с губищами?
подружками своего ребенка. о том что это нехорошо. там папаша того мальчика готов уже прибить училку.
но блин... спрашиваем девочку с того же класса ты его била - да а он тебя - нет... тогда зачем ты его била ?.... мне училка разрешила. (и эта училка на хорошем счету в школе!!!) если жаловаться толку... кто поверит???
и если кто то думает что у них у ребенка в классе нетак.... то скорее всего вам всего нерасказывают.
очень помогают детские часофоны, они позволяют удаленно прослушивать класс или диктофоны скрытые. после того как учитель узнает что его разговор возможно записывается то сразу становиться очень вежливыми. так теперь по школам пошли встречные требования запрещают пользоваться скрытыми записывающими устройствами.
Про поборы в школе вообще отдельная тема.
И это пишут родители, которые сами распаскудили учителей своим согласием с поборами ! Ведь платите и молчите, уткнувшись в тряпочку!
Разве это секрет, что часто малолетние шанрапёныши изводят учителей и нормальных учеников? Сами не учатся, дубинноголвые и наглые, и у других забирают драгоценное ВРЕМЯ.
Тут пишут, что ого - как довели самого айтишника , что он, айтишник, напал! А что такое айтишник? Он не мошет быть невоспитанной агрессивной шантрапой?
Да, несомненно - учителю к ребенку дотрагиваться нельзя! Табу! Не думаю, что учитель настолько дурак, чтобы душить малолетнего мразёныша. Но считаю, что мразеныш уже всех там задолбал.
И "айтишник" не мог не знать, какой у него сынуля. Просто сам такой же, но по возрасту еще гаже и агрессивнее.
Оправдывающие айтишника, не вопите потом, если в темном переулке когда нибуть повзрослевшее дитятко с пилочкой нападет на вас и оттяпает вашу дурную башку.
https://www.youtube.com/watch?v=meStRFeNCEg